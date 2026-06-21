MS ve fotbale ONLINE: Japonci přepisovali historii kontinentu. Neymar už příště může hrát
Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. Jejich situace je ovšem složitá, v prvním zápase vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2) a pak jen remizovali s JAR (1:1). Pro postup musí na závěr skupiny porazit domácí Mexiko. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 21. června 2026
Zápas skupiny F mezi Japonskem a Tuniskem (4:0) byl nejen tisícím duelem na závěrečném turnaji mistrovství světa, ale také zlomovým okamžikem pro asijský fotbal. Japonsko se totiž stalo prvním týmem z kontinentu, který vstřelil čtyři góly v jednom utkání. Svěřenci trenéra Hadžimea Morijasua tak výrazně vykročili za postupem mezi 32 týmů.
Server The Athletic dal dohromady seznam dosavadních zápasů MS od těch nejhorších po ty nejlepší. A na chvostu nechybí ani duely „české“ skupiny A. Více čtěte ZDE >>>
Fotbalisté Tuniska podlehli 0:4 Japonsku a po dvou porážkách přišli o šanci na postup ze skupiny. Více čtěte ZDE >>>
„Kritika byla nekompromisní, ale přijímám ji, byla i zasloužená,“ přiznal po remíze s JAR generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. V čem vidí největší problém národního týmu? A co chce změnit směrem do budoucna? Více čtěte ZDE >>>
Další překvapení na MS! Fotbalisté Curacaa s velkým favoritem z Ekvádoru remizovali 0:0 a nejmenší země na šampionátu tak zůstává ve hře o postup. Hrdinou utkání byl brankář Eloy Room, který pochytal PATNÁCT střel soupeře! Více čtěte ZDE >>>
Už jistý postup do vyřazovací fáze má Německo. To díky žolíkovi Denizu Undavovi otočilo utkání proti Pobřeží slonoviny a zvítězilo 2:1. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 20. června 2026
Nizozemsko si v bitvě dvou evropských království zastřílelo a porazilo Švédy vysoko 5:1. Po dvou brankách vstřelili Brobbey a Gakpo. Více čtěte ZDE>>>
Sobota dopoledne. V Dallasu je o něco příjemněji, než v minulých dnech. I tak jsou hráči zpocení po jednom přeběhnutí hřiště. Vlhkost je obrovská. K médiím, ještě před startem přípravné fáze, dorazil na krátký rozhovor Jan Suchopárek. „Noviny nečtu, nemám ani sociální sítě,“ zakroutil hlavou po otázce, zda se k němu dostala drsná kritika z domoviny. Asistent trenéra se dotkl i diskutovaného tématu tréninkového procesu. Více čtěte ZDE>>>
Český fanoušek se celkově nějakých sedmdesát minut nudil, musel skousnout remízu. Stává se. Že ale po remíze 1:1 s JAR na mistrovství světa následně od trenéra Miroslava Koubka slyšel pozitivní hodnocení výkonu, se kterým byl reprezentační kouč spokojený, se přijímá ještě mnohem hůř. Navíc prý nejde o rétorickou a psychologickou hru ve stylu Josého Mourinha, ale opravdu o upřímný názor zkušeného šéfa lavičky. Tuzemský fotbal tedy dostal nejhorší možnou zprávu: ke štěstí nám stačí velmi málo... KOMENTÁŘ Michala Kvasnici čtěte ZDE >>>
Vinícius Júnior ukázal, proč je nejužitečnějším hráčem pětinásobného mistra světa Brazílie, když vstřelil jeden gól a pomohl k dalším dvěma brankám při vítězství 3:0 nad Haiti. „Kanárky“ chce na šampionátu dovést až na vrchol a trenéra Carla Ancelottiho pochválil, že mu našel vhodné místo v sestavě.
„Jsem na své nejlepší úrovni, ať už fyzicky, technicky i psychicky,“ řekl Vinícius. „To je důležité. Vždycky jsem snil o tom, že se v nejdůležitější soutěži na světě dostanu na 100 procent. Jsem tu, abych se dál zlepšoval a dovedl Brazílii na vrchol,“ dodal.
Vinícius dal druhý gól na turnaji a celkem má na světových šampionátech bilanci šesti vstřelených branek. Pochválil Ancelottiho rozhodnutí přesunout ho mezi útočníky, což je jiná pozice, než na jakou byl zvyklý. „Moc tam nehraji, ale kdykoli mě trenér požádá, abych tam nastoupil, skóruji, takže ho musím víc poslouchat,“ řekl s úsměvem.
Tým Ligy naruby vyrazil v Atlantě na druhé utkání české reprezentace na mistrovství světa proti JAR. Jaká panovala atmosféra na stadionu a jak fanoušci hodnotili remízu, která českému týmu výrazně zkomplikovala boj o postup? Jaké „dobrodružství“ čekalo na redaktory na letišti?
Útočník Neymar by mohl po zranění zasáhnout do posledního zápasu fotbalistů Brazílie ve skupině C na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti po výhře 3:0 nad Haiti uvedl, že na středeční utkání proti Skotsku bude čtyřiatřicetiletý kanonýr k dispozici. Nejdražší fotbalista světa Neymar naposledy za národní tým nastoupil v říjnu 2023.
Zvykli jsme si na hydratační pauzy, už jsme viděli otočený roh na základě rozhodnutí VAR, i zákaz porady s trenéry při zranění brankáře. Žádné z nových pravidel na mistrovství světa ve fotbale ale neovlivnilo dění v zápase tak, jako se stalo v utkání Turecko - Paraguay (0:1). Jihoameričan Miguel Almirón si při promluvě se soupeřem zakryl ústa, což se nově nesmí. A následovala červená karta. Více čtěte ZDE>>>
Nečekaná blamáž! Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na světovém šampionátu. Po porážce s Paraguayí 0:1 nemají ve skupině D ani bod, nedali ani gól a ztratili tak naději na postup do play off. Více čtěte ZDE>>>
Amar Memič, Ermin Mahmič, Merchas Doski, Prince Adu... Česká liga a především Plzeň má na mistrovství světa v zahraničních týmech solidní zastoupení, ale věděli jste, že hráče na mundialu mají i Pardubice? Je to tak, kmenový fotbalista východočeského celku Dominique Simon naskočil při prohře proti slavné Brazílii 0:3 na celý druhý poločas. Pomůže to Pardubicím ho zpeněžit? Více čtěte ZDE>>>
Ta zpráva nebyla ideálně načasovaná. V době, kdy se maročtí fotbalisté připravovali na své druhé vystoupení na mistrovství světa, vyšlo najevo, že největší hvězda výběru Ašráf Hakimi předstoupí v Paříži před soud kvůli tři roky starému obvinění ze znásilnění. Že takové věci fanoušci vnímají, dali pak hvězdě PSG pořádně vědět skotské tribuny v Bostonu. To ale nezastavilo Maroko v cestě za důležitou výhrou 1:0. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 19. června 2026
Američané porazili Austrálii 2:0 a zvládli i druhý duel na domácím šampionátu. Závěr utkání přinesl kuriozní moment, když se na zem sesunul německý sudí Felix Zwayer a bojoval s křečí. Pomoci se dočkal od hráčů i svého asistenta, a nakonec utkání dovedl až k závěrečnému hvizdu. Více čtěte ZDE >>>
Španěl Lamine Yamal nejspíš nenastoupí v základní sestavě ani v nedělním utkání proti Saúdské Arábii. Devatenáctiletý útočník řekl, že se ještě po zranění necítí být stoprocentně fit.
Alžírsko podalo protest proti výkonu rozhodčího v středečním utkání s Argentinou (0:3). Agentura Reuters s odkazem na nejmenovaný zdroj uvedla, že zástupci alžírského svazu zaslali oficiální stížnost komisi rozhodčích FIFA. Alžířanům se nelíbil zejména zákrok argentinského kapitána Lionela Messiho, který v prvním poločase nedlouho po vstřelení prvního gólu přišlápl zezadu lýtko Ajsovi Mandímu. Zatímco Alžířané požadovali Messiho vyloučení, polský rozhodčí Szymon Marciniak neukázal hvězdnému útočníkovi ani žlutou kartu.
Kromě gólů z autů nezaujala Koubkova parta doslova ničím, její zápasy patřily mezi ty nejméně atraktivní a padají slova buď o nejhorším týmu na mistrovství světa, nebo alespoň o nejhorším evropském týmu. A jak ukazují data Opty, Česko tento titul (zatím) nemá, ale zároveň je mu nebezpečně blízko. V čem mezi 48 týmy a 16 evropskými týmy (ne)vynikáme? Více čtěte ZDE >>>