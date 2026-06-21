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MS ve fotbale ONLINE: Japonci přepisovali historii kontinentu. Neymar už příště může hrát

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Atmosféra na stadionu v Atlantě a rozpačité reakce fanoušků. Co zkomplikovalo cestu zpět do Dallasu? • Zdroj: iSport.cz
Kouč Mexika Javier Aguirre během utkání proti Jižní Koreji
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
Čeští reprezentanti dorazili na stadion v Atlantě
Český obránce David Jurásek
Fanoušci Kataru na MS
Nicolas Pépé a Elye Wahi (vpravo) po zahozené šanci
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iSport.cz
MS fotbal 2026

Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. Jejich situace je ovšem složitá, v prvním zápase vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2) a pak jen remizovali s JAR (1:1). Pro postup musí na závěr skupiny porazit domácí Mexiko. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>

Online přenos - MS ve fotbale 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Česko

Zprávy ze dne 21. června 2026

21. června 2026 · 10:22

Zápas skupiny F mezi Japonskem a Tuniskem (4:0) byl nejen tisícím duelem na závěrečném turnaji mistrovství světa, ale také zlomovým okamžikem pro asijský fotbal. Japonsko se totiž stalo prvním týmem z kontinentu, který vstřelil čtyři góly v jednom utkání. Svěřenci trenéra Hadžimea Morijasua tak výrazně vykročili za postupem mezi 32 týmů.

Japonci se radují z branky proti Tunisku
Japonci se radují z branky proti Tunisku
Česko
21. června 2026 · 09:10

Server The Athletic dal dohromady seznam dosavadních zápasů MS od těch nejhorších po ty nejlepší. A na chvostu nechybí ani duely „české“ skupiny A. Více čtěte ZDE >>>

Michal Sadílek v akci proti JAR
Michal Sadílek v akci proti JAR
21. června 2026 · 08:04

Fotbalisté Tuniska podlehli 0:4 Japonsku a po dvou porážkách přišli o šanci na postup ze skupiny. Více čtěte ZDE >>>

Junya Ito se raduje z branky proti Tunisku
Junya Ito se raduje z branky proti Tunisku
Důležitý moment
Česko
21. června 2026 · 07:26

Kritika byla nekompromisní, ale přijímám ji, byla i zasloužená,“ přiznal po remíze s JAR generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. V čem vidí největší problém národního týmu? A co chce změnit směrem do budoucna? Více čtěte ZDE >>>

Pavel Nedvěd na MS
Pavel Nedvěd na MS
21. června 2026 · 05:52

Další překvapení na MS! Fotbalisté Curacaa s velkým favoritem z Ekvádoru remizovali 0:0 a nejmenší země na šampionátu tak zůstává ve hře o postup. Hrdinou utkání byl brankář Eloy Room, který pochytal PATNÁCT střel soupeře! Více čtěte ZDE >>>

Hrdinou Curacaa v utkání proti Ekvádoru byl brankář Eloy Room
Hrdinou Curacaa v utkání proti Ekvádoru byl brankář Eloy Room
Německo
21. června 2026 · 05:35

Už jistý postup do vyřazovací fáze má Německo. To díky žolíkovi Denizu Undavovi otočilo utkání proti Pobřeží slonoviny a zvítězilo 2:1. Více čtěte ZDE >>>

Deniz Undav (vpravo) vstřelil oba góly Němců
Deniz Undav (vpravo) vstřelil oba góly Němců

Zprávy ze dne 20. června 2026

Nizozemsko
20. června 2026 · 21:28

Nizozemsko si v bitvě dvou evropských království zastřílelo a porazilo Švédy vysoko 5:1. Po dvou brankách vstřelili Brobbey a Gakpo. Více čtěte ZDE>>>

Nizozemci měli během prvních 17 minut hned dvakrát důvod k radosti
Nizozemci měli během prvních 17 minut hned dvakrát důvod k radosti
Radek Špryňar, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
20. června 2026 · 18:38

Sobota dopoledne. V Dallasu je o něco příjemněji, než v minulých dnech. I tak jsou hráči zpocení po jednom přeběhnutí hřiště. Vlhkost je obrovská. K médiím, ještě před startem přípravné fáze, dorazil na krátký rozhovor Jan Suchopárek. „Noviny nečtu, nemám ani sociální sítě,“ zakroutil hlavou po otázce, zda se k němu dostala drsná kritika z domoviny. Asistent trenéra se dotkl i diskutovaného tématu tréninkového procesu. Více čtěte ZDE>>>

Asistent trenéra reprezentace Jan Suchopárek
Asistent trenéra reprezentace Jan Suchopárek
Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
20. června 2026 · 16:19

Český fanoušek se celkově nějakých sedmdesát minut nudil, musel skousnout remízu. Stává se. Že ale po remíze 1:1 s JAR na mistrovství světa následně od trenéra Miroslava Koubka slyšel pozitivní hodnocení výkonu, se kterým byl reprezentační kouč spokojený, se přijímá ještě mnohem hůř. Navíc prý nejde o rétorickou a psychologickou hru ve stylu Josého Mourinha, ale opravdu o upřímný názor zkušeného šéfa lavičky. Tuzemský fotbal tedy dostal nejhorší možnou zprávu: ke štěstí nám stačí velmi málo... KOMENTÁŘ Michala Kvasnici čtěte ZDE >>>

Brazílie
20. června 2026 · 13:38

Vinícius Júnior ukázal, proč je nejužitečnějším hráčem pětinásobného mistra světa Brazílie, když vstřelil jeden gól a pomohl k dalším dvěma brankám při vítězství 3:0 nad Haiti. „Kanárky“ chce na šampionátu dovést až na vrchol a trenéra Carla Ancelottiho pochválil, že mu našel vhodné místo v sestavě.

 

„Jsem na své nejlepší úrovni, ať už fyzicky, technicky i psychicky,“ řekl Vinícius. „To je důležité. Vždycky jsem snil o tom, že se v nejdůležitější soutěži na světě dostanu na 100 procent. Jsem tu, abych se dál zlepšoval a dovedl Brazílii na vrchol,“ dodal.

 

Vinícius dal druhý gól na turnaji a celkem má na světových šampionátech bilanci šesti vstřelených branek. Pochválil Ancelottiho rozhodnutí přesunout ho mezi útočníky, což je jiná pozice, než na jakou byl zvyklý. „Moc tam nehraji, ale kdykoli mě trenér požádá, abych tam nastoupil, skóruji, takže ho musím víc poslouchat,“ řekl s úsměvem.

Vinícius Júnior zažívá výborný vstup do MS
Vinícius Júnior zažívá výborný vstup do MS
Česko
20. června 2026 · 11:51

Tým Ligy naruby vyrazil v Atlantě na druhé utkání české reprezentace na mistrovství světa proti JAR. Jaká panovala atmosféra na stadionu a jak fanoušci hodnotili remízu, která českému týmu výrazně zkomplikovala boj o postup? Jaké „dobrodružství“ čekalo na redaktory na letišti?

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Atmosféra na stadionu v Atlantě a rozpačité reakce fanoušků. Co zkomplikovalo cestu zpět do Dallasu? • iSport.cz
Brazílie
20. června 2026 · 11:43

Útočník Neymar by mohl po zranění zasáhnout do posledního zápasu fotbalistů Brazílie ve skupině C na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti po výhře 3:0 nad Haiti uvedl, že na středeční utkání proti Skotsku bude čtyřiatřicetiletý kanonýr k dispozici. Nejdražší fotbalista světa Neymar naposledy za národní tým nastoupil v říjnu 2023.

20. června 2026 · 09:00

Zvykli jsme si na hydratační pauzy, už jsme viděli otočený roh na základě rozhodnutí VAR, i zákaz porady s trenéry při zranění brankáře. Žádné z nových pravidel na mistrovství světa ve fotbale ale neovlivnilo dění v zápase tak, jako se stalo v utkání Turecko - Paraguay (0:1). Jihoameričan Miguel Almirón si při promluvě se soupeřem zakryl ústa, což se nově nesmí. A následovala červená karta. Více čtěte ZDE>>>

Tady je ten moment. Paraguay hrála celý druhý poločas v deseti po vyloučení Miguela Almiróna za zakrytá ústa.
Tady je ten moment. Paraguay hrála celý druhý poločas v deseti po vyloučení Miguela Almiróna za zakrytá ústa.
Důležitý moment
20. června 2026 · 07:20

Nečekaná blamáž! Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na světovém šampionátu. Po porážce s Paraguayí 0:1 nemají ve skupině D ani bod, nedali ani gól a ztratili tak naději na postup do play off.  Více čtěte ZDE>>>

Turecké zklamání, jeho fotbalisté na MS skončí už ve skupině
Turecké zklamání, jeho fotbalisté na MS skončí už ve skupině
Turecko nezvládlo na MS ani druhý zápas
Turecko nezvládlo na MS ani druhý zápas
20. června 2026 · 05:30

Amar Memič, Ermin Mahmič, Merchas Doski, Prince Adu... Česká liga a především Plzeň má na mistrovství světa v zahraničních týmech solidní zastoupení, ale věděli jste, že hráče na mundialu mají i Pardubice? Je to tak, kmenový fotbalista východočeského celku Dominique Simon naskočil při prohře proti slavné Brazílii 0:3 na celý druhý poločas. Pomůže to Pardubicím ho zpeněžit? Více čtěte ZDE>>>

Pardubický Dominique Simon z Haiti při zápase s Brazílií u trenéra Carla Ancelottiho
Pardubický Dominique Simon z Haiti při zápase s Brazílií u trenéra Carla Ancelottiho
Dominique Simon v dresu Pardubic
Dominique Simon v dresu Pardubic
20. června 2026 · 03:00

Ta zpráva nebyla ideálně načasovaná. V době, kdy se maročtí fotbalisté připravovali na své druhé vystoupení na mistrovství světa, vyšlo najevo, že největší hvězda výběru Ašráf Hakimi předstoupí v Paříži před soud kvůli tři roky starému obvinění ze znásilnění. Že takové věci fanoušci vnímají, dali pak hvězdě PSG pořádně vědět skotské tribuny v Bostonu. To ale nezastavilo Maroko v cestě za důležitou výhrou 1:0. Více čtěte ZDE>>>

Kapitán Maroka Ašraf Hakimi v utkání proti Skotsku
Kapitán Maroka Ašraf Hakimi v utkání proti Skotsku
Kapitán Maroka Ašraf Hakimi v rozhovoru s trenérem Muhammadem Vahbím
Kapitán Maroka Ašraf Hakimi v rozhovoru s trenérem Muhammadem Vahbím

Zprávy ze dne 19. června 2026

USA
19. června 2026 · 23:22

Američané porazili Austrálii 2:0 a zvládli i druhý duel na domácím šampionátu. Závěr utkání přinesl kuriozní moment, když se na zem sesunul německý sudí Felix Zwayer a bojoval s křečí. Pomoci se dočkal od hráčů i svého asistenta, a nakonec utkání dovedl až k závěrečnému hvizdu. Více čtěte ZDE >>>

Sudí Felix Zwayer bojoval v duelu USA - Austrálie s křečí
Sudí Felix Zwayer bojoval v duelu USA - Austrálie s křečí
Sudí Felix Zwayer bojoval v duelu USA - Austrálie s křečí
Sudí Felix Zwayer bojoval v duelu USA - Austrálie s křečí
Španělsko
19. června 2026 · 22:07

Španěl Lamine Yamal nejspíš nenastoupí v základní sestavě ani v nedělním utkání proti Saúdské Arábii. Devatenáctiletý útočník řekl, že se ještě po zranění necítí být stoprocentně fit.

Argentina
19. června 2026 · 20:38

Alžírsko podalo protest proti výkonu rozhodčího v středečním utkání s Argentinou (0:3). Agentura Reuters s odkazem na nejmenovaný zdroj uvedla, že zástupci alžírského svazu zaslali oficiální stížnost komisi rozhodčích FIFA. Alžířanům se nelíbil zejména zákrok argentinského kapitána Lionela Messiho, který v prvním poločase nedlouho po vstřelení prvního gólu přišlápl zezadu lýtko Ajsovi Mandímu. Zatímco Alžířané požadovali Messiho vyloučení, polský rozhodčí Szymon Marciniak neukázal hvězdnému útočníkovi ani žlutou kartu.

Měl být Lionel Messi vyloučen?
Měl být Lionel Messi vyloučen?
Česko
19. června 2026 · 20:20

Kromě gólů z autů nezaujala Koubkova parta doslova ničím, její zápasy patřily mezi ty nejméně atraktivní a padají slova buď o nejhorším týmu na mistrovství světa, nebo alespoň o nejhorším evropském týmu. A jak ukazují data Opty, Česko tento titul (zatím) nemá, ale zároveň je mu nebezpečně blízko. V čem mezi 48 týmy a 16 evropskými týmy (ne)vynikáme? Více čtěte ZDE >>>

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