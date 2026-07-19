MS ve fotbale ONLINE: Jsme jen lidé, řekl Mbappé. Messi podle něj ve finále určitě skóruje
Fotbalové mistrovství světa vrcholí, už dnes večer si to o zlato rozdá Španělsko s Argentinou. Bronz bere Anglie, která lépe zvládla bláznivou přestřelku (6:4) s Francií. Novinky o dění na turnaji sledujeme ONLINE. Program play off MS ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 19. července 2026
Nejlepší střelec historie MS Kylian Mbappé by svůj čerstvý rekord vyměnil za vítěznou rozlučku s trenérem Didierem Deschampsem a účast v dalším finále, na které francouzští fotbalisté na turnaji v Americe nedosáhli. Mbappé má na kontě 22 branek na světových šampionátech. Na tom aktuálním jich nasázel 10, což se před ním podařilo jen třem hráčům v historii, naposledy v roce 1970 Gerdu Müllerovi z Německa. O 12 let starší Messi má celkově 21 gólů, na turnaji v Americe zaznamenal zatím osm zásahů.
„Leo pokaždé skóruje, určitě se mu to podaří i ve finále,“ podotkl Mbappé v rozhovoru pro televizi M6. „Já se jen snažím pomoct týmu. Rekord je pěkný z hlediska celé kariéry, ale teď o něm moc nepřemýšlím. Rozhodně bych radši hrál ve finále,“ připomněl semifinálovou porážku se Španělskem.
Francie v duelu o bronz proti Anglii prožila hororovou první půli. „Chápu, že někteří fanoušci považovali první poločas za špatný vtip. Ale jsme také jen lidé. Byli jsme jako opaření, po přestávce jsme ale zase začali hrát jako špičkové mužstvo,“ uvedl Mbappé. „Mrzí nás to i kvůli trenérovi. Chtěli jsme vyhrát i kvůli němu, abychom mu dali dárek na rozloučenou. Bohužel první poločas jsme nezvládli, takhle jsme to rozhodně nechtěli,“ mrzelo hvězdu Realu Madrid.
Trenér Anglie Thomas Tuchel věří, že jeho svěřenci s odstupem času budou MS považovat za úspěšné, i když nedosáhli na vysněný titul. Výběr Albionu po triumfu na MS 1966 vybojoval historicky druhý nejlepší výsledek. „Po 60 letech jsme získali medaili. Takže doufám, že na to budou hráči jednoho dne hrdí, i když jsme měli za cíl přivézt pohár pro mistry světa. Semifinálová porážka s Argentinou bude bolet hodně dlouho,“ řekl Tuchel na tiskové konferenci.
Díky bronzu se vyhnul další kritice, které čelil po defenzivně pojaté druhé půli proti Argentině. „Včera to na tiskové konferenci vypadalo, jako bychom vypadli ve skupině bez jediné výhry,“ rýpl si Tuchel do přítomných novinářů. „Nejlepší je odpovědět přímo na hřišti. Všechno ostatní jsou jen řeči, ty vám body ani vítězství nepřinesou,“ přidal dvaapadesátiletý Němec.
Trenér Francie Didier Deschamps vzal porážku s Anglií v zápase o třetí místo na sebe. Loučící se kouč na tiskové konferenci přiznal chyby během hrozivé první půle, kterou soupeř ovládl 4:0. Navzdory prohře 4:6 bude Deschamps na čtrnáctileté působení u národního týmu vzpomínat jen v dobrém. „V prvním poločase jsem některé věci neudělal správně, byla to moje chyba. Předvedli jsme strašný výkon,“ uvedl Deschamps, který o přestávce sáhl ke čtyřem změnám v sestavě a jeho svěřenci ožili. „Mužstvo zareagovalo skvěle a ukázalo, co dokáže. Za stavu 3:4 jsme měli dvě obrovské šance na vyrovnání. Alespoň jsme trochu vylepšili dojem, i když porážka samozřejmě bolí,“ doplnil.
Kylian Mbappé v historické tabulce nejlepších střelců MS přeskočil Lionela Messiho. Vrátí mu to Argentinec dnes večer ve finále?
Zápas, který zdánlivě nikdo nechtěl hrát, nabídl naprosto famózní podívanou. Utkání o bronz se zlatým písmem zapsalo do historie mistrovství světa ve fotbale. Anglie ukončila šedesátileté čekání na medaili, když porazila Francii 6:4. V parádním duelu zářili především Bukayo Saka, autor hattricku, Kylian Mbappé, jenž překonal Lionela Messiho a Michael Olise, jenž stanovil nový rekord v počtu asistencí. Zároveň se však stal smolařem večera. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 18. července 2026
Už i na novinářských tribunách se pohybují „celebrity“, se kterými by se fanoušci rádi vyfotili. S kým z nich by se ale chtěl vyfotit trenér Argentiny? Jen s jedním z nich. Legendární novinář Enrique Macaya Márquez má 91 let a v USA komentuje už svůj osmnáctý šampionát v řadě! Jeho neuvěřitelná jízda začala v roce 1958. A hned na jejím začátku mu zlomili srdce fotbalisté Československa. Proč? Více čtěte ZDE>>>
Mistři Evropy Španělé přišli kvůli počasí o závěrečný trénink před nedělním finále fotbalového mistrovství světa proti Argentině. Po varování před bouřkou musel tým trénink naplánovaný na dnešní poledne místního času v New Jersey odložit a poté kvůli nedostatku času zrušit. O zrušení tréninkové jednotky informovala Španělská fotbalová federace. „Hráči aktuálně provádějí aktivační trénink uvnitř,“ uvedla RFEF.
Mezinárodní fotbalová federace FIFA uvedla, že během mistrovství světa v Severní Americe vymazala na sociálních sítích více než sedm milionů urážlivých, obtěžujících či výhružných příspěvků. Je to čtrnáctkrát víc než při předchozím šampionátu před čtyřmi lety v Kataru. Mazání závadných zpráv má na starosti vlastní jednotka FIFA na ochranu před obtěžováním na sociálních sítích, jež monitorovala celkově 53 milionů komentářů. Více než tisícovku zvlášť vážných výhrůžek jednotka předala příslušným úřadům.
Donald Trump a Gianni Infantino se při společném vystoupení před finále mistovství světa navzájem zahrnuli chválou. Americký prezident, který bude předávat trofej vítěznému týmu, poděkoval předsedovi FIFA za kontroverzní rozhodnutí v případu útočníka Folarina Baloguna, jemuž byl prominut trest za červenou kartu. „Myslel jsem, že nejsme fotbalový národ. Ukázalo se, že jsme. Myslím, že to tak zůstane," prohlásil Trump. Více čtěte ZDE>>>
Už 102 zápasů je minulostí, zbývají poslední dva. Na fotbalovém mistrovství světa se o víkendu budou rozdělovat medaile, v sobotním utkání o bronz se střetne Francie s Anglií, v nedělním velkém finále Španělsko s Argentinou. Kdo šampionát vyhraje a proč? A kdo se stane nejlepším střelcem? Odpovídají experti deníku Sport a webu iSport Ladislav Vízek, Petr Ruman a David Kobylík. Více čtěte ZDE>>>
Očekávané finále mistrovství světa by vypadalo úplně jinak, stejně jako posledních 20 let mezinárodního fotbalu. Kdyby se mladý Lionel Messi rozhodl reprezentovat Španělsko, získala by nejúspěšnější země posledních 20 let ještě navrch nejlepšího fotbalistu tohoto období. Půjčili by vůbec některou trofej ostatním? To se nikdy nedozvíme, i díky VHS kazetě a narychlo upečenému přáteláku jen kvůli Messimu. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 17. července 2026
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Vítězové nedělního finále fotbalového mistrovství světa v Severní Americe dostanou od světové federace FIFA speciální prsteny po vzoru šampionů zámořských profesionálních soutěží. Je to další znak toho, jak se FIFA snaží svůj vrcholný turnaj přiblížit americkým zvyklostem, připomíná agentura Reuters
Světová fotbalová federace dnes uvedla, že pro vítězný tým bude připraveno 30 speciálních prstenů. Hned po zápase mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey dostanou dočasné verze prstenů jen kapitán a trenér vítězného mužstva. Prsteny budou poté individuálně upraveny a šampioni je obdrží později.
Na prstenu bude zobrazena trofej pro mistra světa a detaily specifické pro šampiony. Mistrovské prsteny budou součástí limitované a číslované edice v symbolickém počtu 2026 kusů. Zbylých 1996 bude k dispozici fanouškům, kteří si je budou moci koupit jako oficiální licencované produkty.
Letošními mistry světa se podle bookmakerů stanou pravděpodobně Španělé. Ve finálovém zápase jsou proti obhájci titulu Argentině kurzovým favoritem, sázející ale dávají téměř rovnoměrně šanci oběma týmům. Možné ale je, že zápas neskončí v základní hrací době a o vítězi šampionátu se rozhodne až v nastavení. Třetí místo by na mistrovství světa měli s největší pravděpodobností získat Francouzi, kteří se v sobotu postaví proti Angličanům.
Až devět hráčů Atlétika Madrid může v neděli vyběhnout na trávník ve finále mistrovství světa: tři na španělské a šest na argentinské straně. Uvedla to agentura AFP, která zároveň připomněla, že početní převahu měli „Rojiblancos“ i ve finále předchozích dvou šampionátů. Za Atlético v sezoně 2025/26 z Argentinců hráli brankář Juan Musso, obránce Nahuel Molina, záložník Thiago Almada a útočníci Julián Álvarez, Giuliano Simeone a Nicolás González, který v madridském klubu hostoval z Juventusu Turín. Španělský trenér Luis de la Fuente zařadil do nominace tři hráče Atlétika - středopolaře Álexe Baenu a zadáky Marcose Llorenteho s Marcem Pubillem.
Lionel Messi se ohradil proti proti kritikům, podle nichž pomohli argentinským fotbalistům do finále MS rozhodčí a mezinárodní federace FIFA. Devětatřicetiletý hvězdný hráč po středeční semifinálové výhře nad Anglií prohlásil, že jeho týmu rozhodně nikdo nic nedaroval.
„V posledních čtyřech letech jsme byli nejlepší, ať se vám to líbí, nebo ne, a bez ohledu na to, co kdokoli říká,“ citovala Messiho agentura AP. „Opět jsme se zařadili mezi dva nejlepší týmy světa. To dokazuje, že vše, čeho jsme dosáhli, není náhoda, a že nám nikdo nic nedaroval,“ doplnil. Více čtěte ZDE >>>
Nedělní finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou odřídí slovinský rozhodčí Slavko Vinčič. Asistenty mu budou dělat krajané Tomaž Klančnik a Andraž Kovačič, u videa bude Němec Bastian Dankert. Mezinárodní federace FIFA to uvedla na sociálních sítích, kde zveřejnila i video s dojatým zkušeným sudím, když se informaci dozvěděl.
Zprávy ze dne 16. července 2026
Semifinále mistrovství světa skončilo porážkou Anglie 1:2, ale středeční zápas pokračuje i po závěrečném hvizdu. Oslavy argentinských fotbalistů s transparentem hlásajícím, že Falklandy patří jejich zemi, způsobily poprask. Jde o citlivé téma, v němž mají všichni politici v Británii jednotný postoj, ačkoliv se u jiných témat vůbec neshodnou. Více čtěte ZDE>>>
Krátce poté, co se jako nejstarší fotbalista zúčastnil letošního mistrovství světa, ukončil skotský brankář Craig Gordon kariéru. Třiačtyřicetiletý gólman se dnes rozloučil ve videu na sociálních sítích svého klubu Heart of Midlothian.
„Bylo mi ctí vás reprezentovat. Doufám, že jste si to užili tak jako já,“ uvedl Gordon, jenž v Hearts strávil první a poslední léta profesionální kariéry. Mezitím chytal za Sunderland a Celtic.
Od začátku semifinálového utkání s Anglií (2:1) nasadili Argentinci jasnou strategii - agresivní a tvrdý přístup s cílem rozhodit hvězdy soupeře. Hráči Albionu na ni přistoupili, kompletně se nechal do „hry“ vtáhnout Jude Bellingham, stěžejní hráč Evropanů v play off. Pustil se do ostré výměny s Lionelem Messim, po zápase udeřil slavícího soupeře a zabrousil i do vlastních řad. Přečtěte si, co vše se stalo ZDE>>>