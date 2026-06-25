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MS ve fotbale ONLINE: Koubek neuvažuje, že by skončil. Z boje neutíkám, řekl

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Z Divokého západu do fotbalového chrámu. Kdo dostane šanci proti Mexiku? • Zdroj: isport.tv
Český pochod čítající zhruba 1 200 fanoušků vyrazil na Aztécký stadion
Český pochod čítající zhruba 1 200 fanoušků vyrazil na Aztécký stadion
Český pochod čítající zhruba 1 200 fanoušků vyrazil na Aztécký stadion
Čeští fanoušci se chystají k pochodu na Aztécký stadion
Čeští fanoušci se chystají k pochodu na Aztécký stadion
Ismael Koné na vozíku
Ismael Koné, kanadský záložník
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iSport.cz
MS fotbal 2026

Fotbalové mistrovství světa spěje k vyřazovací části. která se odehraje už bez české reprezentace. Vyřazení ve skupině podtrhla porážka 0:3 s domácím Mexikem. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>

Online přenos - MS ve fotbale 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Česko

Zprávy ze dne 25. června 2026

Česko
25. června 2026 · 06:44

Jak si Češi vedli proti Mexiku? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ serveru iSport >>>

Důležitý moment
Česko
25. června 2026 · 06:07

Trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí české reprezentace ve skupině na MS u týmu skončil. „Mám smlouvu. Nikdy nic nevzdám, neutíkám ze žádného boje. Vůbec takhle neuvažuji. Budu plnit svoji smlouvu.“ Rozhovor čtěte ZDE >>>

Česko
25. června 2026 · 05:48

Denis Višinský patřil proti Mexiku k nejlepším českým hráčům, střídal ale jako první, místo něj šel do hry Lukáš Provod. „Denisovi došly síly,“ zmínil po utkání Miroslav Koubek. Trenérova slova o únavě ale hráč při televizním rozhovoru popřel. „Cítil jsem se pořád dobře, že ještě týmu můžu pomoct,“ reagoval. Více čtěte ZDE >>>

25. června 2026 · 05:23

Už je známá první dvojice pro play off, největší favorité s jistým postupem zatím na své soupeře čekají. Více čtěte ZDE >>>  

 

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
25. června 2026 · 05:17
Důležitý moment
Česko
25. června 2026 · 04:58

Klidně dál spěte, je konec! Česko opouští luxusní fotbalovou přehlídku na americkém kontinentu. Poníženě, bez jediného vítězství. Zázrak na Aztéckém stadionu se nestal. Reprezentace prohrála s domácím Mexikem vysoko 0:3 a ve skupině končí s jedním bodem na posledním místě, což je výrazný neúspěch. Více čtěte ZDE>>>

Tomáš Souček si v závěru utkání ošklivě poranil koleno
Tomáš Souček si v závěru utkání ošklivě poranil koleno
O druhý gól Mexika se postaral Julian Quinones
O druhý gól Mexika se postaral Julian Quinones
Brazílie
25. června 2026 · 02:48

Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos či David Beckham. Nejen bývalé fotbalové superstar sledovaly v hledišti Miami Stadium velkolepý návrat svého neméně slavného následovníka. Brazilský kouzelník Neymar navlékl při závěrečném utkání skupiny C se Skotskem reprezentační dres po necelých třech letech. Na plac vběhl v 76. minutě, za ohromného jásotu zaplněných tribun. Samba se rozjela naplno.Více čtěte ZDE>>>

Ve druhém poločase proti Skotsku nastoupil i hvězdný Neymar
Ve druhém poločase proti Skotsku nastoupil i hvězdný Neymar
25. června 2026 · 02:30

Fotbalisté Maroka zvítězili v posledním utkání skupiny C mistrovství světa nad Haiti 4:2 a obsadili v tabulce druhé místo o skóre za Brazílií. Outsider při svém loučení s turnajem v první půli dvakrát vedl. Více čtěte ZDE>>>

Haiti s Marokem předvedlo v první poločase divokou přestřelku 2:2
Haiti s Marokem předvedlo v první poločase divokou přestřelku 2:2
Důležitý moment
Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
25. června 2026 · 01:40

Včerejší informace iSportu potvrzeny, Češi jdou na Mexiko s touto sestavou:

 

Kovář - Holeš, Hranáč, Krejčí - Coufal, Červ, Sadílek, Douděra - Šulc, Višinský - Hložek

 

Utkání sledujte ONLINE>>>

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
25. června 2026 · 01:33

Zprávy ze dne 24. června 2026

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
24. června 2026 · 23:47

Domácí fanoušci před utkáním proti Česku v okolí Aztéckého stadionu už rozjeli velký mexický karneval.

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Fanoušci Mexika před utkáním proti Česku
Fanoušci Mexika před utkáním proti Česku
Fanoušci Mexika před utkáním proti Česku
Fanoušci Mexika před utkáním proti Česku
Pavel Baláž, zpravodaj iSport.cz v USA a Mexiku
24. června 2026 · 23:39

Český pochod čítající zhruba 1 200 fanoušků vyrazil na Aztécký stadion.

Český pochod čítající zhruba 1 200 fanoušků vyrazil na Aztécký stadion
Český pochod čítající zhruba 1 200 fanoušků vyrazil na Aztécký stadion
Český pochod čítající zhruba 1 200 fanoušků vyrazil na Aztécký stadion
Český pochod čítající zhruba 1 200 fanoušků vyrazil na Aztécký stadion
Český pochod čítající zhruba 1 200 fanoušků vyrazil na Aztécký stadion
Český pochod čítající zhruba 1 200 fanoušků vyrazil na Aztécký stadion
24. června 2026 · 23:10

Když v Liberci v létě zadarmo podepisovali rakousko-bosenského šikulu Ermina Mahmiče, věděli, že může jít o terno. Že ale o rok později bude střílet góly na mistrovství světa? To je scénář, který si Jan Nezmar určitě nevysnil ani v těch nejdivočejších představách. Stále teprve jedenadvacetiletý hráč naskočil proti Kataru z lavičky, gólem poslal Bosnu na 99 % do vyřazovacích bojů, překonal rekord národního týmu a rozhodně se může po návratu domů těšit na zajímavé nabídky. Bosna slaví výhru 3:1 nad Katarem. Více čtěte ZDE>>>

Liberecké eso Ermin Mahmič
Liberecké eso Ermin Mahmič
Ermin Mahmič na serveru Transfermarkt
Ermin Mahmič na serveru Transfermarkt
24. června 2026 · 23:00

Fotbalisté Švýcarska na mistrovství světa zvítězili 2:1 nad Kanadou a ovládli skupinu B. Domácí tým postoupil do vyřazovací fáze ze druhého místa. Všechny branky ve Vancouveru padly ve druhém poločase. Skóre otevřel minutu po změně stran Švýcar Rúben Vargas a o jedenáct minut později zvýšil Johan Manzambi. Kanaďané ze závěrečného tlaku vytěžili jen snížení po trefě střídajícího Promise Davida. Více čtěte ZDE>>>

Johan Manzambi ze Švýcarska slaví gól proti Kanadě
Johan Manzambi ze Švýcarska slaví gól proti Kanadě
Pavel Baláž, zpravodaj iSport.cz v USA a Mexiku
24. června 2026 · 22:32

Čeští fanoušci se před klíčovým utkáním proti Mexiku scházejí v parku Grupo Scout 67 a připravují se na pochod směr Aztécký stadion.

Čeští fanoušci se chystají k pochodu na Aztécký stadion
Čeští fanoušci se chystají k pochodu na Aztécký stadion
Čeští fanoušci se chystají k pochodu na Aztécký stadion
Čeští fanoušci se chystají k pochodu na Aztécký stadion
Důležitý moment
Kanada
24. června 2026 · 20:54

Katarský záložník Ásim Madibú dostal zákaz startu na pět zápasů za vyloučení po faulu, při kterém na MS zlomil nohu kanadskému soupeři Ismaëlu Konému.

 

Ismael Koné, kanadský záložník
Ismael Koné, kanadský záložník
Česko
24. června 2026 · 20:24

Hotel české reprezentace JW Marriott v Mexico City se nachází v luxusní čtvrti Santa Fé, devatenáct kilometrů od Aztéckého stadionu, ve výšce 2 550 metrů nad mořem. Tým právě (ve 12.00 místního času) vyrazil na procházku, které se účastní i předseda David Trunda.

Hotel JW Marriott v Mexico City, ve kterém bydlí česká reprezentace
Hotel JW Marriott v Mexico City, ve kterém bydlí česká reprezentace
Mexiko
24. června 2026 · 15:46

Národní tým bude o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa bojovat na lávovém poli, kde se psaly nejúžasnější příběhy fotbalových dějin. Na Aztéckém stadionu, jemuž Mexičané neřeknou jinak než Azteca. Gigantický železobetonový kolos byl dříve schopen pojmout 110 tisíc diváků, po přestavbě se jeho kapacita snížila. Na duel Česka s domácím Mexikem přijde „jen“ 87 500 diváků. Ke stavbě byl použit dynamit. Tuny dynamitu. Jinak by fotbalová katedrála nikdy nevznikla. Více čtěte ZDE>>>

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Mexiko
24. června 2026 · 15:20

„Mexiko je pozoruhodné v tom, že hraje nesmírně intuitivní fotbal. Chování ve výstavbě není nadrilované od trenéra, je to o pocitu,“ líčí v tradiční analýze soupeře expert iSportu a trenér Petr Ruman. Je šance favorita na Aztéckém stadionu skolit? Více čtěte ZDE>>>

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Analýza Mexika: Nejtěžší zkouška, království záložníků a intuitivní fotbal. Pomůže rotace? • v=2&#38;isport.tv
Mexiko
24. června 2026 · 14:26

Nemůže volit, koupit si pivo ani řídit auto. Věkem je ještě dítě. Přesto fotbalový talent Gilberto Mora, nejmladší hráč na mistrovství světa, přitahuje obří pozornost. Více čtěte ZDE>>>

Mexický talent Gilberto Mora v utkání MS proti JAR
Mexický talent Gilberto Mora v utkání MS proti JAR

 

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