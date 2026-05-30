MS ve fotbale ONLINE: Krejčí o Chorého situaci ve Slavii, ztráty pro Švédsko a Skotsko
Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Přípravy na šampionát, který odstartují 12. června utkáním proti Koreji, i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Zprávy ze dne 30. května 2026
Skotsku bude na šampionátu chybět záložník Billy Gilmour. Čtyřiadvacetiletý fotbalista Neapole si v dnešní přípravě s Curacaem poranil koleno. Informoval o tom skotský svaz. Gilmour v kvalifikaci patřil ke klíčovým hráčům reprezentace, kvůli zranění však dnes v Glasgow střídal už před poločasem.
Švédský obránce Boloni Emil Holm kvůli svalovému zranění přijde o mistrovství světa. Místo něj byl povolán Herman Johansson z Dallasu. „Celý život jsem bojoval o to, abych mohl reprezentovat svou vlast na mistrovství světa. Přijít o to kvůli zranění mě strašně moc bolí,“ uvedl v šestadvacetiletý Holm, který byl v uplynulé sezoně v Boloni na hostování z Juventusu.
V neděli večer se postaví před tři hráče a oznámí jim, že v národním týmu končí. Jinými slovy – mistrovství světa v Americe vám těsně uniklo. „Cítím se blbě, je to nevděčná situace,“ ušklíbl se reprezentační trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci před přípravou proti Kosovu. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
O čem všem Ladislav Krejčí na tiskové konferenci mluvil?
- o aktuálním rozpoložení:
„Sezona nedopadla podle představ, ale zapomněl jsem na ni. Mám teď v hlavě jiné věci, proto i nálada je úplně jiná.“
- o zranění na konci sezony:
„Nechci a nebudu to popisovat. Souvislostí bylo víc, je to věc, kterou nepotřebuji pouštět do éteru. Dělal jsem ale všechno, abych byl připravený na mistrovství světa.“
- o debatě s hráči, kteří jsou na hraně:
„Nevím, kdo je na hraně. To rozhodnutí díky bohu nedělám. Chovám se ke všem hráčům stejně, nováčkům se snažíme vytvořit prostředí, aby se cítili co nejlíp. Protože když já jsem nastupoval poprvé za áčko, první dny byly hodně rozkoukávací. Kluci ale ukazují na hřišti i mimo něj, jakou mají kvalitu, a že si místo v týmu zaslouží.“
- o 17letém záložníkovi Hugovi Sochůrkovi:
„Jeho herní projev jsem viděl už v zápasech Sparty. Hugo je skvělý a skromný kluk, na jeho věk i fyzicky vyspělý, což mě překvapilo. Má v sobě něco, co tady moc není. Doufám, že se kluci ve Spartě budou o něj správně starat a budou mu oporou, aby mohl rozvíjet svůj talent. Jsem moc rád, že ukazuje potenciál. Držím mu palce.“
Ladislav Krejčí, kapitán české reprezentace, se na tiskové konferenci před nedělním přípravným utkáním proti Kosovu vyjádřil také k situaci Tomáše Chorého, který byl po vyloučení v nedávném derby proti Spartě vyřazen ze slávistického kádru. „Rozhodně nejsem soudce a nikdy nebudu rozhodovat o štěstí někoho jiného,“ poznamenal levonohý stoper. „Co se týče národního týmu, synergie v kabině je na velice dobré úrovni. Tohle se dělo úplně mimo náš kolektiv a nechci to komentovat, jelikož jsem toho nebyl součástí, nevím plno věcí okolo. Za mě je zbytečný se k tomu dál vracet a vyjadřovat. Už to neřeším,“ doplnil.
Největším favoritem mistrovství světa je Španělsko před Francií, Argentinou a Brazílií, vyplývá z prognózy společnosti Goldman Sachs. Model americké banky, který se opírá o historické výkony či údaje o žebříčkovém postavení týmů, dává španělským fotbalistům šestadvacetiprocentní šanci na zisk titulu. Pravděpodobnost, že zvítězí čeští fotbalisté, je 0,2 procenta. Vyhlídky na postup svěřenců Miroslava Koubka ze skupiny jsou výrazně vyšší (68,7 procenta). Čeští fotbalisté, kteří se dostali na světový šampionát po 20 letech, podle prognózy po remízách 1:1 s Koreou a JAR a porážce 1:2 s Mexikem skončí třetí. V úvodním utkání play off pak vypadnou s Belgií.
Hlavní hvězdou egyptského týmu bude liverpoolský kanonýr Mohamed Salah. V nominaci, kterou oznámil trenér Hossam Hassan, nechybí ani útočník Manchesteru City Omar Marmúš.
Do nominace se dostal i osmnáctiletý útočník Hamza Abdel Karim, který na jaře hostoval z Al Ahlí v rezervě Barcelony ve čtvrté španělské lize. V reprezentaci debutoval ve čtvrtečním přípravném zápase proti Rusku (1:0), když nastoupil v 86. minutě.
Zprávy ze dne 29. května 2026
Novozélandský brankář Michael Woud musel kvůli nominaci na MS odložit svatbu. Podle gólmana Aucklandu to však není vůbec špatný důvod, a jak uvedl pro novozélandská média, uznala to i jeho partnerka.
V nominaci Argentiny je navzdory zranění i Lionel Messi. Kapitán obhájců titulu míří stejně jako jeho dlouholetý rival Portugalec Cristiano Ronaldo na rekordní šestý šampionát.
Zprávy ze dne 28. května 2026
Matěj Kovář půjde do nadcházejícího mistrovství světa v Americe jako gólmanská jednička českých fotbalistů. Nastínili mu to reprezentační trenéři.
Skotský fotbalový svaz krátce před startem mistrovství světa v Severní Americe prodloužil smlouvu s trenérem Stevem Clarkem. Jeho nový kontrakt je do světového šampionátu 2030. Dvaašedesátiletý kouč díky tomu také povede Skotsko na mistrovství Evropy 2028, které bude hostit Británie a Irsko.
Na jaře uhranul sparťanské fanoušky skvělými výkony, ještě před svými osmnáctinami vplul do základní sestavy Briana Priskeho a obstál na nejvyšší prvoligové úrovni. Hugo Sochůrek navíc dostal i první pozvánku do české reprezentace, kde se porve o finální nominaci na mundial v Americe. Pokud vše půjde dle plánu, dočká se na Letné proti Kosovu premiérového startu za národní tým. „Nepředstavoval jsem si, že by se to takhle brzy mohlo podařit,“ připouští nejvýraznější český talent. Více ZDE>>>
Brazilský fotbalista Neymar bude kvůli zranění lýtka, s kterým přijel na reprezentační sraz před mistrovstvím světa, dva až tři týdny mimo hru. Jeho start v úvodních zápasech na šampionátu je tak v ohrožení. Brazilci zahájí MS 14. června zápasem proti Maroku. Ve skupině C pak nastoupí o šest dnů později proti Haiti a 25. června budou hrát se Skotskem.
Čtyřiatřicetiletý Neymar ve středu vynechal první trénink národního týmu v závěrečné přípravě na mistrovství světa. Hvězdný útočník odjel se zraněným pravým lýtkem na vyšetření na kliniku v Teresopolis. Nejlepší brazilský střelec kvůli sérii zranění nehrál v národním týmu takřka tři roky. Trenér Carlo Ancelotti ho zařadil do šestadvacetičlenné nominace na MS, od svého loňského nástupu do funkce ho přitom povolal poprvé.
Zprávy ze dne 27. května 2026
Fotbalisté Jihoafrické republiky, kteří budou 18. června v Atlantě druhým českým soupeřem ve skupině A mistrovství světa v Severní Americe, mají v týmu pro šampionát pět hráčů z evropských soutěží. Belgický trenér Hugo Broos oznámil 26 jmen dnes v Pretorii, nominace se obešla bez větších překvapení.
V Evropě působí obránce Ime Okon v druholigovém německém Hannoveru, Samukele Kabini v norském Molde, záložník Sphephelo Sithole v portugalské Tondele a útočníci Lyle Foster v sestupujícím anglickém Burnley a Thapelo Maseko v kyperském AEL Limassol.
Devatenáct hráčů zastupuje domácí soutěž. Kapitánem a brankářskou jedničkou je Ronwen Williams, jeden z osmi fotbalistů Mamelodi Sundowns v týmu. Ještě o jednoho hráče víc dodalo reprezentaci jiné jihoafrické mužstvo Orlando Pirates.
Nominace Jihoafrické republiky na mistrovství světa:
Brankáři: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).
Obránci: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (všichni Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia/MLS), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (oba Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover/Něm.), Samukele Kabini (Molde/Nor.), Mbekezeli Mbokazi (Chicago/MLS).
Záložníci: Teboho Mokoena, Jayden Adams (oba Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela/Portug.).
Útočníci: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (všichni Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley/Angl.), Iqraam Rayners, Themba Zwane (oba Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol/Kypr).
Zprávy ze dne 26. května 2026
Fotbalisté Spojených států amerických by se měli na domácím mistrovství světa opírat o hráče působící v Evropě, jako jsou útočník AC Milán Christian Pulisic, záložník Bournemouthu Tyler Adams či středopolař Juventusu Weston McKennie. Tým 26 hráčů dnes v New Yorku oznámil trenér Mauricio Pochettino.
Několik hodin po jednoznačném vítězství 5:0 nad Burundi v přípravném utkání za zavřenými dveřmi oznámil trenér fotbalistů Maroka Mohamad Uhábí nominaci na mistrovství světa. V týmu nechybí kapitán Ašraf Hakimí z Paris Saint-Germain, i když poslední měsíc nehrál kvůli zranění stehna. Nedostalo se například na bývalého útočníka Sevilly či Fenerbahce Júsufa Nasírího.
Ghanským fotbalistům bude na mistrovství světa chybět útočník Tottenhamu Mohammed Kudus. Pětadvacetiletý hráč se nezotavil ze svalového zranění, kvůli kterému se neobjevil na trávníku od začátku roku. Podle původních prognóz se měl na hřiště vrátit v březnu. Kudusovo jméno nefiguruje v širším výběru 28 hráčů, který dnes oznámil nový trenér Ghany Carlos Queiroz.
Zprávy ze dne 25. května 2026
Ani jeden fotbalista Realu Madrid se nedostal do konečné španělské nominace na mistrovství světa, což se stalo poprvé v historii. Mezi 26 jmény, která dnes zveřejnil trenér Luis de la Fuente, je osm hráčů Barcelony včetně zraněného útočníka Laminea Yamala. Scházejí dlouholeté opory úřadujících mistrů Evropy Dani Carvajal a Álvaro Morata.
Osmnáctiletý talent Yamal si na konci dubna při zahrávání penalty proti Vigu poranil stehenní sval. Pokutový kop sice proměnil, ale hned poté musel vystřídat a od té doby nenastoupil. Svalové problémy nepřipravily o účast na šampionátu ani další ofenzivní hvězdu předloňského EURO Nica Williamse z Bilbaa.
V nominaci, kterou ve speciálním videu oznamoval spolu s trenérem De la Fuentem a fanoušky také španělský král Filip VI., jsou i další tradiční opory brankář Bilbaa Unai Simón, obránce Chelsea Marc Cucurella, záložník Arsenalu Martín Zubimendi či útočník San Sebastianu Mikel Oyarzabal. Dostalo se i na předloňského držitele Zlatého míče Rodriho či Gaviho, které v poslední době sužovala zranění.
Zprávy ze dne 24. května 2026
Bude to mrzet, samozřejmě. Tři reprezentanti po zápase s Kosovem od trenéra Miroslava Koubka a generálního manažera Pavla Nedvěda uslyší, že na mistrovství světa nepojedou. Nevlezou se, pokud se nedej bože nezraní ještě někdo další. Kouč si nechává rezervu, některé chce ještě vidět pod tlakem v akci a po přípravném utkání určí finální nominaci, která odletí do Ameriky. Kdo v ní nebude? Optikou vedení národního týmu mi to vychází na „plzeňské“ trio, byť to nepřeji nikomu. Celý komentář Michala Kvasnici čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 22. května 2026
Kanonýr Bayernu Mnichov Harry Kane povede anglické fotbalisty na mistrovství světa. Do konečné nominace, kterou dnes oznámil trenér Thomas Tuchel, se dostal i útočník Ivan Toney, jenž působí v Saúdské Arábii. V šestadvacetičlenném kádru naopak nezbylo místo například na obránce Realu Madrid Trenta Alexandera-Arnolda, záložníka Chelsea Colea Palmera nebo útočníka Manchesteru City Phila Fodena, což mezi fanoušky Albionu vyvolalo velké ohlasy. Nejede ani stoper Manchesteru United Harry Maguire.