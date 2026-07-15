MS ve fotbale ONLINE: Mbappé zkritizoval výkon Francie. Musím převzít odpovědnost, řekl
Na fotbalovém mistrovství světa je v plném proudu vyřazovací fáze, na programu je semifinále. Novinky o dění na turnaji sledujeme ONLINE. Program play off MS ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 15. července 2026
Britská lidskoprávní organizace FairSquare oznámila, že podala Mezinárodnímu olympijskému výboru stížnost na prezidenta FIFA Gianniho Infantina. Šéfa světového fotbalu a člena MOV obviňuje z toho, že v souvislosti s podporou amerického prezidenta Donalda Trumpa opakovaně porušil pravidla MOV týkající se politické neutrality. FairSquare uvedla, že se Infantino dopustil pěti jasných provinění, pro které jsou také „jednoznačné důkazy“. Jedním z nich je omilostnění amerického útočníka Folarina Baloguna, jenž navzdory tomu, že dostal v utkání 1. kola play off proti Bosně a Hercegovině na mistrovství světa červenou kartu, směl nastoupit do osmifinále proti Belgii.
Pro střelce druhé branky Španělska v úterním vítězném semifinále proti Francii Pedra Porra měl jeho gól na konečných 2:0 zvlášť emotivní význam. Šestadvacetiletý obránce jej v oslavném gestu věnoval synovi, který se zápasu kvůli horečce nemohl zúčastnit. Porro si po gólu v 58. minutě sedl na trávník, zkřížil nohy a zvedl pravou ruku. Totožné gesto mu na fotografii před startem turnaje poslal jeho syn, jenž kvůli zdravotním potížím musel zůstat v hotelu. „Dnes tu nemohl být, protože je nemocný a má horečku. Byl to velmi dojemný okamžik, když jsem si uvědomil, že tu nemůže být, zatímco jeho táta právě v tu chvíli dal gól. Doufám, že zítra se bude cítit o něco lépe,“ prohlásil Porro.
Kylian Mbappé zkritizoval výkon svého týmu po porážce 0:2 v úterním semifinále mistrovství světa se Španělskem. Podle sedmadvacetiletého kapitána obhájci stříbra nehráli tak, jak si představovali. Odpovědnost za neúspěch vzal útočník na sebe. „Jako kapitán musím převzít veškerou odpovědnost a nemám s tím žádný problém. Chtěli jsme se dostat do finále. Nedostali jsme se tam,“ prohlásil Mbappé, s 64 trefami nejlepší střelec v dějinách Francie. „Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli, ani po technické, ani po taktické stránce. Když v semifinále mistrovství světa neuděláte to, co máte, tak nevyhrajete. Technicky jsme byli příliš nedbalí. Nedokázali jsme je ohrozit, když jsme měli šanci,“ uvedl Mbappé.
Dalším trenérem, jenž po mistrovství světa skončil na lavičce svého týmu, je dosavadní kouč Haiti Sébastien Migné. Národní svaz této karibské země oznámil, že třiapadesátiletý Francouz odchází po vzájemné dohodě. Migné vedl Haiti od června roku 2024. Ačkoli kvůli probíhajícímu vnitřnímu konfliktu v zemi na půdu Haiti nikdy nevkročil, postoupil s národním týmem na šampionát do Severní Ameriky.
Rozloučí se v sobotu v Miami zápasem, o který nikdo moc nestojí. Didier Deschamps (57) povede Francii v bitvě o třetí místo naposledy. Od ledna bylo veřejně známé, že po šampionátu na lavičce „Les Bleus“ skončí. Má ho nahradit jiná legenda Zinédine Zidane, jeho někdejší spoluhráč z národního týmu. „To, co Didier udělal pro francouzský fotbal jako hráč i trenér je fenomenální,“ prohlásil Gaël Clichy, jenž pod vedením nevysokého charismatického chlapíka nastupoval v prvním roce jeho angažmá. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 14. července 2026
Asi největší favorit fotbalového mistrovství světa si zahraje „jen“ o třetí místo! Francie nezvládla semifinále se Španělskem (0:2), Kylian Mbappé se vůbec neprosadil. Trefy Mikela Oyarzabala z penalty a Pedra Porra po skvělé narážečce s Danim Olmem poslaly do nedělního finále Yamala a spol. Zástupce Pyrenejského poloostrova si zahraje o titul po šestnácti letech. Zaslouženě! „Francii přehráli bojovností i fotbalovostí,“ shrnul Chris Sutton, bývalý anglický útočník. „Rodri udělal rozdíl ve středu hřiště. Vrací se do své nejlepší formy,“ pochválil běhavého záložníka, jednu z hvězd zápasu. Více o utkání ZDE>>>
Anglický fotbalový reprezentant Dan Burn upoutal pozornost nejen pozdním debutem na mistrovství světa ve 34 letech, ale také svým handicapem. Stoper Newcastlu má totiž jen devět prstů, o prsteníček na pravé ruce přišel při nehodě v dětství.
Jak uvedl mimo jiné britský deník Mirror, chtěl Burn jako třináctiletý ve svém rodném městě Blyth zaujmout několik děvčat tím, že přeleze plot s bodci. V té době však nosil prsten, který se mu o plot zasekl a při seskoku mu váha jeho těla prst utrhla.
Velkolepá bitva o Zlatou kopačku vrcholí. Nikdy se nestalo, aby na jednom MS vstřelili dva fotbalisté osm gólů. Další esa jim navíc šlapou na paty. Kdo bude nejlepším střelcem? Více čtěte ZDE >>>
Norské fotbalisty po návratu z mistrovství světa, kde postupem do čtvrtfinále dosáhli historického úspěchu, vítalo v Oslu více než 100 tisíc fanoušků. Reprezentaci severské země, která v boji o postup do semifinále podlehla 1:2 v prodloužení Anglii, ve svém paláci v pondělí večer přijal král Harald V. Davy fanoušků zaplnily náměstí před královským palácem. Tým po audienci u panovníka vyšel ven, aby za dohledu královské stráže pozdravil své příznivce. Závěru oslav se už nezúčastnila největší hvězda týmu Erling Haaland. Hvězdný útočník tak chyběl u posledního vikingského veslování, které se stalo ikonickou oslavou norských úspěchů na MS. Tentokrát s fotbalisty „veslovaly“ tisíce fanoušků, rytmus u bubnu udával korunní princ Haakon. „Erling a Sander (Berge) museli chytit letadlo, protože náš let z USA měl čtyři hodiny zpoždění,“ vysvětlil trenér Stale Solbakken. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 13. července 2026
Nizozemský rozhodčí Rob Dieperink, který původně figuroval na seznamu arbitrů pro aktuální mistrovství světa, náhle zemřel. Bylo mu 38 let. Oznámil to nizozemský fotbalový svaz KNVB, aniž by uvedl příčinu úmrtí. Podle nizozemských médií policie vyloučila cizí zavinění.
Nejmocnější postavy v Anglii dost možná mlátí hlavami do zdi. Nejkreativnější hráč šampionátu se narodil v Londýně a vyrůstal ve strukturách anglického fotbalu. Jenže pro Arsenal, Chelsea či Manchester City nebyl dost dobrý. Pak si ho nevšimli ani trenéři národních výběrů, a tak dnes Michael Olise (24) válí za mnichovský Bayern a reprezentuje Francii, kde tvoří hru a patří mezi nejdůležitější postavy týmu. Více čtěte ZDE >>>
Před bojem o finále MS mezi Francií a Španělskem to pořádně vře. Bohužel, zatím nikoliv na hřišti. O nečekané pozdvižení se postaral bývalý španělský premiér Mariano Rajoy, který si rýpl do původu Francouzů. Více čtěte ZDE >>>
Semifinálové utkání mistrovství světa mezi Francií a Španělskem začne minutou ticha na počest obětí teroristického útoku v Nice, od kterého v úterý v den duelu uběhne přesně deset let. Prezident země Emmanuel Macron na sociální síti X uvedl, že FIFA vyhověla francouzské žádosti.
Chorvatské fotbalisty bude znovu trénovat SlavenBilič. Sedmapadesátiletý bývalý reprezentant, jenž už vedl tým v letech 2006-12, nahradil úspěšného Zlatka Daliče, který skončil po mistrovství světa. O Biličově návratu do funkce dnes informoval národní svaz, délku kontraktu nesdělil. Bilič si obnovenou premiéru odbude 26. září v utkání Ligy národů proti Česku v Praze. Na konci minulého roku přitom média spekulovala o tom, že je jedním z kandidátů na funkci trenéra české reprezentace po odvolaném Ivanu Haškovi.
Bude to zápas, který ve středu večer bude sledovat celý svět. Obhájci titulu z Argentiny vyzvou v semifinále MS Anglii. Pro historicky nejlepšího střelce mundialu Lionela Messiho to bude vůbec první střetnutí s Albionem v kariéře. Poslední vzájemné utkání se odehrálo před skoro jednadvaceti lety, Messi však do zápasu nenastoupil kvůli trestu za červenou kartu. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 12. července 2026
FIFA se bude zabývat možností rozšířit od roku 2030 mistrovství světa ze současných 48 na 64 týmů. V rozhovoru pro švýcarskou televizi blue Sport to uvedl předseda Gianni Infantino. Podle něj musí o turnaji snít celý svět a nikoli jen Evropa s Jižní Amerikou. Aktuální navýšení šampionátu o třetinu účastníků považuje za obrovský úspěch. Šestapadesátiletý funkcionář má za to, že kvalita mužstev se stále zvyšuje. „Rozhodně je to téma, kterými se výbory po tomto mistrovství světa budou zabývat a o kterém budou diskutovat,“ prohlásil Infantino.
Fotbalisty Senegalu už nepovede trenér Pape Bouna Thiaw. Vedení svazu pětačtyřicetiletého kouče po porážce s Belgií v úvodním kole play off na mistrovství světa odvolalo. Federace o tom informovala na webu. Podle listu L'Equipe by mohl Thiawa na reprezentační lavičce nahradit francouzský mistr světa Patrick Vieira, který se narodil v Dakaru.
Zprávy ze dne 11. července 2026
Fotbalový svět zasáhla smutná zpráva. Pětadvacetiletý záložník Jayden Adams, který reprezentoval na letošním mistrovství světa Jihoafrickou republiku, náhle zemřel. Podle zahraničních medií spáchal ve svém domě sebevraždu. Více ZDE>>>
Brankář Kapverd Vozinha se za výkon proti favorizovaným fotbalistům Španělska na mistrovství světa dočkal netradičního vyznamenání. Španělský biolog a fotbalový fanoušek Jesús Ortea po něm pojmenoval nově objevený druh mořského šneka. Informovala o tom agentura Reuters.
Po vyřazení z mistrovství světa čelí kolumbijský záložník Jaminton Campaz nenávisti a výhrůžkám, které směřují i na jeho rodinu. Šestadvacetiletý fotbalista, jenž měl obrovskou šanci v závěru úterního osmifinále proti Švýcarům, se nechce podle médií zatím vrátit domů. Campazova situace vyvolává vzpomínky na léto roku 1994, kdy po vlastním gólu na MS proti domácím Američanům byl pak doma v Kolumbii zastřelen obránce Andrés Escobar.
„Žádný sportovec ani nikdo z jeho nejbližšího okolí by neměl být zastrašován za to, že reprezentuje svou zemi,“ uvedl kolumbijský svaz a obrátil se na policii, aby viníky našla. O respekt žádá i samotný Campaz. „Součástí fotbalu jsou i těžké okamžiky. Moje Kolumbie, prosím, nikdy neztrácej respekt. Můžeme myslet jinak nebo cítit zlost, ale žádná vášeň neospravedlňuje nenávist a život ve strachu,“ reagoval na nenávistné vzkazy na sociálních sítích.