MS ve fotbale ONLINE: Mexičané chystají na Čechy změny v sestavě, bude chytat legenda
Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. Jejich situace je ovšem složitá, v prvním zápase vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2) a pak jen remizovali s JAR (1:1). Pro postup musí na závěr skupiny porazit domácí Mexiko. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 22. června 2026
Lionel Messi v Texasu drtí českou reprezentaci!
Mexiko má nastoupit do posledního zápasu v základní skupině mistrovství světa proti Česku se změnami v základní sestavě. Do branky se pravděpodobně postaví 40letý gólman Guillermo Ochoa, který se účastní už šestého a zároveň posledního mistrovství světa v kariéře.
Mistrovství světa může dnes ovlivnit nepříznivé počasí. Zápas mezi Francií a Irákem, který se hraje ve Phiiladelphii, je ohrožen předpovídanými silnými bouřkami a výskytem blesků v okolí stadionu. Podle pravidel FIFA musí být utkání přerušeno, pokud blesk udeří do vzdálenosti osmi mil (zhruba 13 kilometrů) od stadionu, přičemž diváci jsou dočasně evakuováni do bezpečných prostor. V takovém případě by se duel mohl výrazně protáhnout.
Německou reprezentaci na mistrovství světa v USA zasáhla obrovská rána. Klíčový obránce Nico Schlotterbeck si v sobotním zápase proti Pobřeží slonoviny (2:1) vážně poranil vnitřní vaz v kotníku, kvůli čemuž pro něj turnaj definitivně skončil a mimo hru bude několik měsíců. Šestadvacetiletý stoper Dortmundu se zranil během prvního poločasu a o pauze musel střídat. Pro trenéra Juliana Nagelsmanna jde o kritickou ztrátu, protože levonohý stoper Schlotterbeck patřil mezi klíčové muže základní sestavy.
V malém argentinském městě Cutral Có odhalili obří sochu národního fotbalového hrdiny Lionela Messiho. Dílo zobrazující kapitána úřadujících mistrů světa váží 70 tun a výškou 26 metrů překonalo dosud nejvyšší Messiho skulpturu z Kalkaty.
Základní skupiny na mistrovství světa jsou v plném proudu. Většině týmů už v nich zbývá jen jeden zápas. Po noční porci duelů došlo k další aktualizaci predikčního modelu britské BBC, který od začátku mundialu nabízí složení play off dle aktuálního pořadí ve skupinách. Český tým se ve skupině A drží na třetím místě a stále mezi celky, které by postupovaly. A vychází zde hodně schůdná cesta skrz vyřazovací fázi. S aktuálním herním projevem je ale však reálnější balení kufrů po bitvě proti Mexiku. Na jaké další dvojice by došlo, pokud by aktuální stav vydržel i po dohrání poslední porce skupinových zápasů? Více čtěte ZDE >>>
Nevšední gesto učinili íránští fotbalisté po nedělním utkání s Belgií na mistrovství světa v Severní Americe. Na SoFi Stadium nechali v šatně ručně psaný vzkaz, v němž poděkovali Los Angeles za jeho pohostinnost. Zveřejnil ho íránský svaz. Výběr trenéra Amíra Ghálenoeího má stále naději na historický postup ze skupiny. „Od starověké Persie před tisíci lety až po civilizovaný Írán dneška zůstává duch Íránu živý a neochvějný. Děkujeme Los Angeles za jeho pohostinnost. Přijeli jsme s hrdostí, soutěžili se ctí a odjíždíme důstojně,“ stojí ve vzkazu. V něm Íránci poděkovali i fanouškům, kteří během dvou utkání dali týmu „srdce, hlas a duši“. Vzkaz skončil výzvou k míru, respektu a přátelství mezi všemi národy.
Bývá považován z jednoho z nejlepších afrických fotbalistů všech dob. A jistě, jen jeden Mohamed Salah nedokáže držet na zádech tíhu reprezentačního výběru, který ve srovnání s ostatními není tak silný, ale přesto myšlenka, že své zemi nepomohl ukončit téměř sto let dlouhé čekání na výhru na mistrovství světa, by jeho odkaz lehce poničila. Kletba faraonů je ale prolomena. „Úžasný úspěch,“ rozplýval se křídelník po výhře 3:1 nad Novým Zélandem. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Egypta na mistrovství světa ve Vancouveru porazili po obratu Nový Zéland 3:1, se čtyřmi body vedou skupinu G a mají blízko k postupu do vyřazovací fáze, což se jim při třech předchozích startech na turnaji nepovedlo. Soupeř díky Finnu Surmanovi vyhrál první poločas, ale po změně stran Mustafá Ziku, Muhummad Salah a střídající Trézéguet zařídili Egyptu první výhru. Více o utkání ZDE>>>
Umělecký dojem z výkonů Koubkovy party na mistrovství světa je úděsný. Nad mužstvem se vznáší odér brzkého skupinového konce. Životem uvnitř reprezentace hýbe řada vyloženě fotbalových témat. Největší svár na půdorysu hráči vs. realizační tým se však vede okolo něčeho jiného. Je tréninkový proces na základně v Dallasu předimenzovaný? Mají hráči kondiční problémy? Jsou zavaření? Po dvou bitvách za Atlantikem se chce na všechny otázky odpovědět ANO. „Vedeme debaty, chceme najít správný model,“ připustil starosti Pavel Nedvěd. Více čtěte ZDE>>>
Ne, „jen“ uválčený bod za remízu 0:0 jim nestačil. Kapverdy s gólmanem Vozinhou v prvním kole ohromily svět, nyní posunuly laťku zase výš. Nejen, že při remíze 2:2 s favorizovanou Uruguayí vstřelily své první góly v historii mistrovství světa, udělaly dokonce výrazný krok k postupu do play-off. Utkání s Jihoameričany orámovaly zajímavé góly, kouč Bubista si u prvního stěžoval na fair play soupeře. Více o utkání ZDE>>>
Zprávy ze dne 21. června 2026
Belgie i v druhém utkání na mistrovství světa jen remizovala, tentokrát 0:0 s Íránem. Belgičané dohrávali bez vyloučeného Nathana Ngoye. Více čtěte ZDE >>>
Španělé zvládli reparát po remíze s Kapverdami a zvítězili 4:0 nad Saúdskou Arábií. Připsali si tak první výhru na letošním mistrovství světa, ke které pomohl jedním gólem i Lamine Yamal. Dvě branky přidal Mikel Oyarzabal, jeden gól si vstřelil obránce Hassan Tambakti do vlastní sítě. VÍCE ZDE>>>
Jestliže nějaké otazníky v české sestavě před utkáním s domácím Mexikem na mistrovství světa existují, pak v jeho případě nikoli. Pište si, že Tomáš Holeš v základu chybět nebude. Stoper Slavie poprvé chyběl, pak patřil k nejlepším. Rozhovor po tréninku čtěte ZDE >>>
Letadlo s fanoušky a partnery české reprezentace je už několik dní „uvězněné“ po zápase s Jihoafrickou republikou v Atlantě. Kvůli technickým problémům stroje zůstávají desítky lidí v Bostonu. Nevyšlo již několik pokusů o odlet domů.
Zápas skupiny F mezi Japonskem a Tuniskem (4:0) byl nejen tisícím duelem na závěrečném turnaji mistrovství světa, ale také zlomovým okamžikem pro asijský fotbal. Japonsko se totiž stalo prvním týmem z kontinentu, který vstřelil čtyři góly v jednom utkání. Svěřenci trenéra Hadžimea Morijasua tak výrazně vykročili za postupem mezi 32 týmů.
Server The Athletic dal dohromady seznam dosavadních zápasů MS od těch nejhorších po ty nejlepší. A na chvostu nechybí ani duely „české“ skupiny A. Více čtěte ZDE >>>
Fotbalisté Tuniska podlehli 0:4 Japonsku a po dvou porážkách přišli o šanci na postup ze skupiny. Více čtěte ZDE >>>
„Kritika byla nekompromisní, ale přijímám ji, byla i zasloužená,“ přiznal po remíze s JAR generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. V čem vidí největší problém národního týmu? A co chce změnit směrem do budoucna? Více čtěte ZDE >>>