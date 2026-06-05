MS ve fotbale ONLINE: Mexiko zvládlo generálku. Varování pro Čechy? Soupeř ve výšce odpadl
Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Poslední přípravy na šampionát, který odstartují 12. června utkáním proti Koreji, i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Zprávy ze dne 5. června 2026
Mexiko v generálce na MS na domácí půdě v Toluce rozstřílelo Srbsko 5:1. Třetímu soupeři české reprezentace ve skupině A pomohly dva vlastní góly. Evropané se ujali vedení, ale tým spolupořadatele šampionátu ještě do přestávky skóre otočil a ve druhém poločase přidal další tři góly. Mexiku patří 15. příčka světového žebříčku a je favoritem skupiny A.
Skóre otevřel Srb Stanič. Vyrovnal obránce Vásquez z FC Janov a v nastaveném čase prvního poločasu si dal Bukinac vlastní gól. Pro český tým je varovné, že Srbsko po přestávce odpadlo. Toluca je město ve výšce 2660 metrů nad mořem. Češi se utkají s Mexičany v přibližně 60 kilometrů vzdáleném Mexiko City v podobných klimatických podmínkách (2200 metrů nad mořem). Třetí branku zaznamenal útočník Jiménez z Fulhamu, čtvrtý gól domácího výběru byl znovu vlastní a v závěru skóre uzavřel záložník Dynama Moskva Chávez.
Jak si Češi vedli v přípravném zápase s Guatemalou? Tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a serveru iSport si projděte ZDE >>>
Guatemala bude doma, fanoušci si z toho i před stadionem udělali jednu velkou párty. Grilují, hodují, baví se, troubí, zpívají… Trenér Miroslav Koubek postavil sestavu, která se podle mě bude na jedenácti místech shodovat s tou pro první zápas MS, pokud se nic nepokazí.
V newyorských vlacích do New Jersey a u stanice Harrison, která je nejblíže stadionu Sports Illustrated, už se to hemží fanoušky z Guatemaly. Zápas s Čechy by mohl mít solidní atmosféru.
Zprávy ze dne 4. června 2026
Francouzi nepotvrdili pozici prvního týmu žebříčku FIFA a doma v Nantes podlehli Pobřeží slonoviny 1:2.Francouzi od loňské prohry v semifinále Ligy národů se Španělskem vyhráli osm zápasů a jen na Islandu remizovali 2:2. V 11 zápasech po sobě dali minimálně dvě branky. Už v první půlhodině měli několik šancí, tu největší Cherki, ale míč mu odskočil, když už byl brankář Fofana překonán. Těsně před koncem prvního poločasu se záložník Manchesteru City přece jen prosadil a jeho třetí střela skončila v síti.
Trenér Didier Deschamps udělal pro druhý poločas pět změn, vystřídal i Mbappého, který si tak na vyrovnání Giroudova rekordu 57 branek bude muset ještě počkat. Désiré Doué zůstal na lavičce, zato zazářil jeho starší bratr Guélou, který reprezentuje africkou zemi, z níž pochází jejich otec. Obránce Štrasburku si nejprve naběhl za francouzskou obranu a vyrovnal. Šest minut před koncem pak připravil vítězný gól pro Dialla. Francouzi si mohou spravit náladu v pondělí, kdy se utkají v Lille se Severním Irskem.
Španělští mistři Evropy zahájili závěrečnou přípravu na světový šampionát remízou s Irákem 1:1. Gól jim dal plzeňský obránce Merchas Doski. Trenér Luis de la Fuente dnes neměl k dispozici zdaleka kompletní tým. Yamal už od konce dubna léčí stehenní sval a Nico Williams má problémy s třísly. Brankář Raya, Zubimendi a Fabián Ruiz dostali volno po finále Ligy mistrů. Merino, který si v lednu zlomil zánártní kůstku a od té doby odehrál za Arsenal jen 28 minut, nastoupil až v závěru.
Švédští fotbalisté v posledním přípravném zápase před odletem na mistrovství světa hráli ve Stockholmu s Řeckem 2:2, když o výhru přišli v nastavení. Írán v rámci tréninkového tábora v turecké Antalyi zdolal za zavřenými dveřmi Mali 2:0. Na dnešní večer si naplánovali loučení s fanoušky dva největší favorité. Francouzi jako jednička žebříčku FIFA přivítají v Nantes Pobřeží slonoviny a dvojka Španělsko vyzve v La Coruni Irák, který se vrací na mistrovství světa po čtyřiceti letech.
Středa podvečer, po rozhovorech s reprezentanty na hotelu máme konečně po práci. Prvních pár hodin volna tady v USA, ještě před startem mistrovství světa. S českými kolegy-novináři si říkáme: co takhle po vzoru týmu trenéra Miroslava Koubka taky vyrazit na baseball, když legendární Yankess zrovna hrají s Clevelandem třikrát ve třech dnech? Teď jen stihnout přesunout se z Morristownu, kde bydlí národní mužstvo, do šedesát kilometrů vzdáleného Bronxu. Ve dvacetimilionové aglomeraci v největší špičce na to máme nějaké tři hodiny. Jak návštěva probíhala si přečtěte ZDE>>>
Na udělení státního vyznamenání Sněmovna navrhla prezidentu Petru Pavlovi také útočníka české reprezentace Patrika Schicka. Na Hrad tedy letos poputuje 131 jmen. Loni Sněmovna nabídla Pavlovi k ocenění 138 lidí. Konečné rozhodnutí je na prezidentovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět.
Fotbaloví fanoušci se budou muset na nadcházejícím MS obejít na stadionech navzdory očekávaným vedrům bez vlastních lahví na vodu. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) jejich vnášení do ochozů z bezpečnostních důvodů zakázala, ještě v květnu přitom oznámila, že si fanoušci budou smět přinést prázdné a průhledné plastové nádoby na opakované použití až do objemu jednoho litru. Aktualizované podmínky FIFA potvrdila pro portál The Athletic. „Abychom vyloučili jakékoli pochybnosti, opakovaně použitelné lahve na vodu nejsou uvnitř stadionu povoleny,“ uvedla FIFA k nové podobě kodexu chování pro stadiony. Používání znovu plnitelných lahví už dříve zakázalo několik hostitelských měst. „FIFA se rozhodla zakázat lahve, aby se předešlo rizikům a zraněním hráčů a diváků,“ uvedla FIFA.
Korejští fotbalisté v generálce na mistrovství světa porazili v Sandy v Utahu Salvador 1:0. První soupeř českých reprezentantů na závěrečném turnaji po hladkém vítězství nad týmem Trinidadu a Tobaga 5:0 zvládl v dějišti šampionátu i druhý zápas s čistým kontem. Korejský trenér Hong Mjong-po nechal odpočívat některé opory včetně kapitána Son Hung-mina, který nastoupil k rekordnímu 145. zápasu až po hodině hry. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 3. června 2026
Čeští reprezentanti za sebou mají druhý trénink na americké půdě. Následuje páteční generálka s Guatemalou.
Poprvé mluvil o sestupu West Hamu, své budoucnosti i zájmu Slavie. Záložník Tomáš Souček dostal na hotelu v Morristownu očekávané dotazy, usmál se jim, ale zůstal nad věcí. „Teď je pro mě téma jen reprezentace,“ odpovídal před generálkou s Guatemalou. Více čtěte ZDE>>>
Češi se v New Jersey v pátek ve dvě hodiny ráno českého času utkají s Guatemalou, do akce by se měly dostat už i největší hvězdy, které minule odpočívaly. „Já už jsem připravený na devadesát procent, v den zápasu budu na sto. To je ideální,“ usmíval se trenér reprezentace Miroslav Koubek. Co ještě řekl? Více čtěte ZDE>>>
Česká reprezentace ve středu odpoledne na svých kanálech zveřejnila čísla dresů, se kterými budou fotbalisté nastupovat na MS v Americe:
#1 Matěj Kovář
#2 David Zima
#3 Tomáš Holeš
#4 Robin Hranáč
#5 Vladimír Coufal
#6 Štěpán Chaloupek
#7 Ladislav Krejčí
#8 Vladimír Darida
#9 Adam Hložek
#10 Patrik Schick
#11 Jan Kuchta
#12 Lukáš Červ
#13 Mojmír Chytil
#14 David Jurásek
#15 Pavel Šulc
#16 Jindřich Staněk
#17 Lukáš Provod
#18 Michal Sadílek
#19 Tomáš Chorý
#20 Jaroslav Zelený
#21 David Douděra
#22 Tomáš Souček
#23 Lukáš Horníček
#24 Alexandr Sojka
#25 Hugo Sochůrek
#26 Denis Višinský
Metlife Stadium v New Jersey - místo, kde se bude hrát finále mistrovství světa. Tamní akreditační centrum jede na plné obrátky, také redakce iSportu už má vyzvednutou turnajovou novinářskou průkazku.
Jakub Schoř, zkušený bezpečnostní manažer FAČR, je překvapen z toho, jak střežená je česká reprezentace v New Jersey. Policie, šerifové, security, velká černá SUV se zatmavenými skly. Národní tým všude někdo střeží. „Tohle nečekal nikdo,“ vypráví bývalý policista. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Sports Illustrated Stadium = domov New Yorku Red Bulls. Tady sehraje česká reprezentace v pátek ve dvě hodiny ráno českého času generálku s Guatemalou. Jde o stadion s kapacitou 25 tisíc, běžná návštěva v MLS je kolem 20 tisíc. Nachází se v rezidenční čtvrti New Jersey s výhledem na Manhattan a hraje tam například Erik Forsberg nebo Eric-Maxim Choupo Moting.
Tým kouče Miroslava Koubka na něm trénovat nebude, neboť je od Morristownu, kde Češi bydlí, vzdálený asi hodinu. Odehrají tam rovnou zápas, tréninkové jednotky absolvují ve strážené akademii New Yorku Red Bulls poblíž hotelu. O prvním tréninku reprezentace více ZDE>>>
Íránský tým, nad jehož startem na MS se kvůli válce s USA dlouho vznášel otazník, odletí na svou základnu do Mexika v sobotu. Ještě předtím odehraje ve čtvrtek za zavřenými dveřmi v Turecku generálku na šampionát proti Mali.