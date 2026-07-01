MS ve fotbale ONLINE: Možná nastal čas zkusit získat zahraničního trenéra, řekl Trunda
Fotbalové mistrovství světa jde do vyřazovací fáze, která se hraje už bez české reprezentace. Turnaj hned v úvodním kole play off skončil pro Německo, které nezvládlo penalty proti Paraguayi. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 1. července 2026
Předseda FAČR David Trunda se kloní spíše k variantě, aby českou reprezentaci po odchodu Miroslava Koubka vedl zahraniční trenér. Žádná jednání s potenciálními adepty zatím FAČR nevede, ve čtvrtek se má sejít takzvaná gesční skupina, která se bude výběrem kouče zabývat. Trunda to řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.
„Samozřejmě to rozhodnutí není jen o mně. Mám respekt ke všem českým trenérům, máme některé absolutně výborné trenéry, kterých si moc vážím. Ale osobně si myslím, že by mohl být čas zkusit získat zahraničního trenéra, který nám trochu pomůže vyskočit z krabice českého fotbalu,“ uvedl Trunda.
„Začali jsme pracovat dnes ráno. Zatím vůbec nedošlo ani k diskuzi s žádným trenérem. Zítra následuje schůzka gesční skupiny - (člen výkonného výboru FAČR) pan (Adolf) Šádek, (místopředseda) Zdeněk Grygera, (generální manažer reprezentací) Pavel Nedvěd. Jestli chceme udělat změnu, je potřeba totální rekonstrukce české reprezentace. Myslím, že je potřeba změnit spoustu věcí ve fungování reprezentace,“ podotkl Trunda.
Anglie po poločase nečekaně prohrává s DR Kongo 0:1, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Byl to další organizátorský oříšek. Aztécký stadion byl před výkopem prvního kola playoff mistrovství světa mezi Mexikem a Ekvádorem (2:0) zmáčen deštěm, na obloze se objevovaly i blesky. FIFA tak musela sáhnout z bezpečnostních důvodů k odložení utkání o hodinu, zároveň kvůli specifickým podmínkám ohlásila hrdě, že pro toto utkání ruší kritizované hydratační pauzy. Ale ejhle, odbylo 24 minut a sudí ukázal k postranní čáře.Více čtěte ZDE>>>
Martin Ödergaard vzal na fotbalovém šampionátu znovu do rukou paličky a miliony Norů po celém světě na oslavu vítězství nad Pobřežím slonoviny (2:1) předvedly imaginární jízdu. „Jsem rád, že si lidi veslování všimnou,“ usmívá se Ondřej Synek, pětinásobný mistr světa na skifu. Jeho velký soupeř Olaf Tufte v Oslu učil fanoušky, jak správně na to. Více čtěte ZDE>>>
Norské veslování je jedním ze symbolů aktuálního fotbalového šampionátu - a také fenoménem, který se objevuje po celém světě. I v jedné pražské pivnici, kde partička Norů na dovolené sledovala duel Norska s Pobřeží slonoviny a výhru řádně oslavila.
V ulicích tisícovky lidí, na obloze světelná show a ohňostroje. Mexiko se po postupu do osmifinále fotbalového mistrovství světa propadlo do obrovské euforie. „Darovali jste nám nezapomenutelnou radost,“ vzkázala prezidentka Claudia Sheinbaumová hráčům po středeční výhře 2:0 nad Ekvádorem. Pochvala přišla také od bývalého útočníka Zlatana Ibrahimovice. Více čtěte ZDE >>>
Po vyřazení svého týmu rezignoval další trenér - Sebastián Beccacece po dvou letech skončí na lavičce Ekvádoru. Rozhodl se tak po prohře v prvním kole play off s Mexikem 0:2.
Po nočním postupu Mexika známe už sedm postupujících z prvního kola play off, jak vypadají už jisté osmifinálové dvojice?
Nizozemsko brání hráče, kteří se po vyřazení z mistrovství světa stali terčem rasisticých urážek. „Rasismus a diskriminace nemají své místo nikde. Ani ve fotbale, ani v online světě, ani v naší společnosti,“ stojí v příspěvku na oficiálním účtu.
Velkolepá show v Mexiku! Fanoušci oslavují první výhru ve vyřazovací části mistrovství světa po 40 letech.
Mexiko v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazilo Ekvádor 2:0 a postoupilo do osmifinále. Navázalo na povedenou základní část, v prvním poločase skórovali Julián Quiňones a Raúl Jiménez. V nastavení druhého poločasu byl za zakrytí úst vyloučen Ekvádorec Piero Hincapié. Mexiko narazí v osmifinále na postupujícího ze zápasu Anglie - DR Kongo. Více čtěte ZDE >>>
Ekvádorská fotbalová federace vydala oficiální prohlášení, ve kterém si stěžuje na hluk v blízkosti hotelu před zápasem proti Mexiku. Zhruba tisícovka domácích fanoušků měla v pondělí večer uspořádat v hlavním městě slavnost, při níž hrála hlasitá hudba, lidé měli s sebou řehtačky, hrnce, troubili v autech. Rozehnala je až policie. „Ekvádorská fotbalová federace s úctou vyzývá příslušné orgány, aby těmto událostem věnovaly větší pozornost a přijaly nezbytná opatření k ochraně blaha našich hráčů, trenérského štábu a fanoušků. Věříme, že tyto nesportovní činy nepoškodí fotbalovou oslavu, a že budou vždy převládat respekt a férovost,“ stojí v oficiálním prohlášení.
Fotbalisté Francie po jasné výhře 3:0 nad Švédskem postupují do osmifinále mistrovství světa. Výhru řídil dvěma góly kapitán Kylian Mbappé, který se na rozdíl jednoho gólu přiblížil v tabulce nejlepších střelců historie šampionátu Lionelu Messimu. Více čtěte ZDE>>>
Trenér nizozemských fotbalistů Ronald Koeman rezignoval po vyřazení svých svěřenců v úvodním kole play off MS po penaltovém rozstřelu s Marokem.
Zprávy ze dne 30. června 2026
Dlouho se schovával, často bez povšimnutí pochodoval na ofsajd lajně. Erling Haaland v klíčovém momentu ukázal extratřídu a Norsku zařídil postup do osmifinále mistrovství světa. Proti Pobřeží slonoviny vstřelil v 86. minutě rozhodující branku na 2:1. Více čtěte ZDE>>>
I trenér Miroslav Koubek ještě před svou rezignací přiznal, že národní mužstvo projde po neúspěšném mistrovství světa personální rekonstrukcí. Zatím není jasné, jak velká nakonec bude. „Předpokládám, že pár nových jmen se v týmu objeví,“ zamyslel se bývalý kouč mládežnických reprezentací Pavel Šustr. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport popisuje svěřence, kteří mají nakročeno výš. Více čtěte ZDE>>>
Bývalý kapitán české reprezentace Tomáš Souček na sociální síti X uvedl, že si po neúspěšném reprezentačním cyklu potřebuje promyslet svou budoucnost v českém národním týmu. Přiznal hluboké zklamání z toho, jak skončila cesta za postupem na mistrovství světa, a zdůraznil, že mužstvo podle něj má mnohem větší kvalitu, než jakou na hřišti předvedlo. Proto nechce dělat unáhlené rozhodnutí pod vlivem emocí a nejprve si chce vše v klidu promyslet.
Kompletní překlad anglického příspěvku:
„Takový konec sezony jsem si nepředstavoval. Ne s West Hamem. Ne s českou reprezentací. A už vůbec ne kvůli zranění. Mrzí mě, že jsme našim fanouškům nedokázali přinést okamžiky a výsledky, které si zasloužili. To mě bolí ze všeho nejvíc.
Na fotbale je ale krásné to, že vždy čeká další výzva. Nová sezona je za dveřmi a přináší novou příležitost napravit to, co se nepovedlo. Za dvanáct let profesionální kariéry jsem měl štěstí, že se mi vyhýbala vážná zranění. Teď stojím před výzvou, se kterou jsem se dosud nesetkal. Ale každý, kdo mě zná, ví jednu věc. Nikdy se nevzdávám!
Tohle zranění na mém nastavení nic nemění. Právě naopak – dává mi ještě větší odhodlání. Příští týdny a měsíce využiju k tvrdé práci, rehabilitaci a návratu v ještě lepší formě. Jako hráč, jako spoluhráč i jako člověk.
Od konce sezony mám v hlavě jedinou věc – West Ham United. Tenhle klub pro mě znamená strašně moc a udělám všechno pro to, abych mu pomohl vrátit se tam, kam patří – do anglické Premier League. V nejbližší době budu kluky podporovat mimo hřiště, zatímco se budu zotavovat. A jakmile se vrátím, nechám na hřišti úplně všechno a znovu budu bojovat po jejich boku. COYI!
Co se týče reprezentace, potřebuji čas, abych si promyslel svou budoucnost. Jsem hluboce zklamaný tím, jak skončila naše kvalifikace o mistrovství světa. Vím, že jsme schopní předvádět mnohem lepší výkony ve všech směrech, než jsme ukázali. I proto je pro mě tohle zklamání tak těžké přijmout.
Reprezentovat Českou republiku pro mě vždy bylo největší ctí celé kariéry. Právě proto nechci dělat žádná rozhodnutí pod vlivem emocí. Dám si čas na to všechno si promyslet a rozhodnout se tak, jak bude nejlepší pro všechny. Jedno je ale jisté. Vrátím se. Silnější. Hladovější. Odhodlanější než kdy dřív.
Děkuji vám, že při mně stojíte za všech okolností. Vaše podpora pro mě znamená víc, než se dá slovy vyjádřit.“
Kapitán a historicky nejlepší střelec Kapverd Ryan Mendes (36) je novozélandskou policií vyšetřován kvůli obvinění ze znásilnění brazilské spolupracovnice týmu, ke kterému mělo dojít během březnového turnaje FIFA Series. Mendes zatím nebyl oficiálně obviněn a připravuje se s Kapverdami na historické šestnáctifinále s Argentinou.
FIFA potvrdila, že je s novozélandskými úřady v kontaktu, ale dál nemůže situaci komentovat. Tento skandál navíc na šampionátu není ojedinělý, jelikož obviněním ze znásilnění čelí i další hvězdy MS – Ghaňan Thomas Partey a marocký kapitán Achraf Hakimi.
Naplno startuje hledání trenéra české reprezentace. Po přijmutí rezignace Miroslava Koubka (74) vyvstal před gesční skupinou extrémně náročný úkol. První kroky půjdou velmi pravděpodobně směrem do zahraničí, kam už asociace marně koukala po odvolání Ivana Haška. Výběr důležité persony bude mít na starosti znovu především reprezentační manažer Pavel Nedvěd, který dosud výrazně stál za odvolaným Koubkem. Deník Sport mapuje situaci a nastiňuje, kdo může na strahovském kopci připadat po mistrovství světa v úvahu. Čtěte ZDE>>>
Maročtí fotbalisté si vyřazením favorizovaného Nizozemskavysloužili podle svého trenéra Muhammada Vahbího všeobecný respekt. Kouč, který převzal mužstvo tři měsíce před turnajem, vyhlásil před jeho začátkem za cíl vylepšit čtvrté místo z roku 2022 z Kataru. „Nikdo nás nemůže zastavit, pokud budeme hrát tak, jak umíme,“ řekl novinářům. „Ale nikdo není neporazitelný. Když se nám něco nepovede, pojedeme domů,“ uvedl kouč, jenž loni dovedl Maroko k titulu na světovém šampionátu hráčů do 20 let.