MS ve fotbale ONLINE: na turnaji porazil jen Česko, tak kouč Korejců rezignoval
Fotbalové mistrovství světa jde do vyřazovací fáze. která se odehraje už bez české reprezentace. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 28. června 2026
Trenér korejských fotbalistů Hong Mjong-po po vyřazení z mistrovství světa rezignoval. Se svým týmem na šampionátu vyhrál ze tří zápasů jeden hned na úvod proti české reprezentaci, poté podlehli Korejci domácímu Mexiku i Jihoafrické republice a tři body jim k postupu nestačily. O odstoupení podle korejské agentury Jonhap informoval kouč dnes na tiskové konferenci v Zapopanu.
Naštvaná veřejnost by Miroslava Koubka okamžitě odvolala z funkce, svaz se k tomu ale nechystá. „Nic se nemění ani nebude,“ vyjádřil se Pavel Nedvěd po mistrovství světa. Razantní rétorika v citlivé záležitosti byla další rozbuškou pro publikum žijící ve vzácné názorové shodě. A do toho vystoupil z letadla Ladislav Krejčí a z malého notesu přečetl tužkou napsaný projev. „Chce to přivést nové lidi, finance, energii, aby se začala budovat nová generace trenérů,“ pravil kapitán. Vymezil se proti Koubkovi? Nedvědovi s Trundou? Nebo jde „jen“ o poselství? V Americe totiž nebylo všechno v pořádku – na hřišti ani uvnitř týmu… Více čtěte ZDE>>>
Trenér portugalských fotbalistů Roberto Martínez na tiskové konferenci po remíze 0:0 s Kolumbií hájil své rozhodnutí ponechat celý zápas na hřišti hvězdného kapitána Cristiana Ronalda. Jednačtyřicetiletý kanonýr zatím na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku nevynechal ani minutu, podle Martíneze dosud nebyl důvod nechat ho odpočívat. Portugalci podali v sobotu v Miami matný výkon a ve skupině K obsadili druhé místo za jihoamerickým soupeřem. „Cristiano dokáže být ve správný čas na správném místě. Neměl žádný fyzický ani jiný problém, aby nemohl odehrát 90 minut. Třeba budeme muset udělat změnu v dalším zápase, ale to platí pro všechny hráče,“ řekl Martínez. Zatímco jiné hvězdy turnaje včetně argentinského kapitána Lionela Messiho si v průběhu skupinové fáze alespoň krátce odpočinuly, Martínez svého kapitána ani jednou nevystřídal.
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Pro fotbalisty Uruguaye, kteří jako jediný z jihoamerických týmů na mistrovství světa nečekaně nepostoupili ze skupiny, se ani odjezd ze šampionátu nevyvíjel podle předpokladů. Podle řady uruguayských médií zrušil národní fotbalový svaz plánovaný charterový let ze základny reprezentace v mexickém Playa del Carmen do metropole Montevidea a hráči museli domů odcestovat běžnou komerční linkou. Uruguayi patřilo před začátkem mistrovství světa v žebříčku FIFA 16. místo a na turnaji se stala nejvýše postaveným týmem, který do vyřazovacích bojů mezi 32 nejlepších neprošel. Už před závěrečným duelem se objevily zprávy o konfliktech mezi hráči a trenérem Marcelem Bielsou.
Rakouští fotbalisté po nevídaném závěru remizovali v posledním utkání skupiny J na mistrovství světa s Alžírskem 3:3. Výběr trenéra Ralfa Rangnicka trefou z šesté minuty nastavení na poslední chvíli postoupil ze druhého místa za suverénní Argentinou do vyřazovací fáze, kde vyzve úřadující evropské šampiony Španěly. Dál jde ze třetí příčky i jejich soupeř, Alžířané se potkají se Švýcary. Více o utkání ZDE>>>
Trenér skotských fotbalistů Steve Clarke rezignoval bezprostředně poté, co se v sobotu potvrdilo, že jeho tým nepostoupí do vyřazovací fáze. Po výhře Chorvatska nad Ghanou už bylo jasné, že se Skotové nevejdou mezi osm týmů, které půjdou dál ze třetích míst. Dvaašedesátiletý Clarke přitom teprve před měsícem podepsal novou čtyřletou smlouvu. Své rozhodnutí oznámil hráčům hned v sobotu ještě na základně v Charlotte, kde výprava čekala na vývoj v dalších skupinách. „Nejtěžší bylo loučení s hráči. Od roku 2019 jsme zažili spoustu momentů, na které budeme rádi vzpomínat. Hráči si zaslouží chválu a uznání, byla čest je trénovat. Děkuji za příležitost a svému nástupci přeji hodně štěstí,“ citovala odcházejícího kouče BBC.
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Fotbalisté Argentiny porazili Jordánsko 3:1. Jejich třetí výhru a prvenství ve skupině J, které už měli před zápasem zaručené, pojistil v 80. minutě střídající Lionel Messi. Devětatřicetiletý kapitán skóroval pošesté na tomto světovém šampionátu a s 19 brankami si upevnil první místo v historickém pořadí střelců. Obhájce zlata poslali v prvním poločase do vedení Giovani Lo Celso a z penalty Lautaro Martínez. Po přestávce na 1:2 snížil střídající Músá Taamarí. Více o utkání ZDE>>>
Fotbalisté Kolumbie po bezbrankové remíze s Portugalskem uhájili na mistrovství světa v přímém souboji první příčku ve skupině K, oba týmy postoupily do vyřazovací fáze. V druhém duelu skupiny Kongo porazilo Uzbekistán 3:1 a z třetí příčky si také zajistilo postup, poražený tým bez zisku bodu na šampionátu končí. Více o utkání ZDE>>>
Fotbalisté Chorvatska v závěrečném utkání skupiny L na mistrovství světa v Americe porazili Ghanu 2:1 a postoupili z druhého místa do vyřazovací fáze. Evropského favorita poslal po půlhodině do vedení Petar Sučič, v 77. minutě sice srovnal Derrick Luckassen, ale hned za šest minut rozhodl Nikola Vlašič. Play off si zahraje i africký celek, účast v něm měl jistou už před zápasem.
Fotbalisté Anglie na mistrovství světa porazili Panamu 2:0 a vyhráli skupinu L. Harry Kane v 67. minutě hlavou uzavřel skóre a stal se nejlepším střelcem reprezentace v historii šampionátů. Byl to jeho třetí gól na turnaji a jedenáctý na MS celkově, čímž předstihl Garyho Linekera. Více o utkání ZDE>>>
Zprávy ze dne 27. června 2026
Mdlé výkony a rychlé vypadnutí ze světového šampionátu znovu otevřely další debatu o celkovém stavu českého fotbalu, a jakým směrem by se měl vydat, aby dohnal utíkající světovou špičku. Dlouhodobé zklamání vyjádřil svým vzkazem i Ladislav Krejčí a navrhl řešení v podobě zahraničních expertů. Pavel Nedvěd ovšem s tímto bodem úplně nesouzní. „Hráči jsou od toho, aby hráli a podávali co nejlepší výkony. Ostatní věci jsou na vedení – Výkonném výboru a předsedovi,“ reagoval generální manažer reprezentací. Více čtěte ZDE >>>
Týmy spolupořádající Kanady a Jihoafrické republiky se představí v úvodním duelu vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa. Pro oba půjde o novou zkušenost. Kanada prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu, Jihoafričané uspěli až na čtvrtý pokus. Země javorového listu jako první pořadatel v historii MS odehraje zápas mimo své území. Hrát se bude v neděli od 21:00 SELČ v Los Angeles.
Jedinou opravdovou českou globální fotbalovou hvězdu poslední dekády dobře zná. Roman Pivarník (59) trénoval Patrika Schicka (30) v úplných začátcích na Bohemians, doteď zůstali v kontaktu. Občas si napíší, zatelefonují… Oznámení konce v národním týmu ho nezaskočilo, útočník Leverkusenu už ho dlouho nosil v hlavě. Bohužel, jde o vyústění toho, jak fungoval (a funguje) národní tým. „Nedokážeme využít potenciál nadstandardních hráčů,“ popisuje pro iSport. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Dva dny po vyřazení na mistrovství světa stále cítí zklamání. Už při cestě zpět do vlasti ovšem trenér Miroslav Koubek přemítal nad tím, jak posunout reprezentaci dál. „Mužstvo musíme inovovat a rekonstruovat. Vím, kde nás tlačí bota, jakým směrem musíme personálně jít. To cítím velice intenzivně,“ pravil zkušený kouč, který má u národního týmu smlouvu ještě na dva roky. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Po přistání v Praze se kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí jako první z výpravy postavil před novináře, ale nechtěl odpovídat na otázky. Místo toho přečetl z notýsku vlastní vzkaz. „Kritika je zasloužená, ale nemyslím si, že by někdo z nás nedělal něco na maximum. Otázka je, zda je naše maximum správná cesta,“ zmínil v připraveném hodnocení, které čtěte v kompletním znění ZDE >>>
Kapitán Íránu Mahdí Taremí označil MS za katastrofální a zpochybnil, jestli je jeho tým na šampionátu stále vítaný. Dvaatřicetiletý útočník si v rozhovoru s novináři po remíze 1:1 s Egyptem v závěrečném utkání skupiny G postěžoval na nespravedlivé podmínky a logistickou pohromu. „Je to katastrofální mistrovství světa. Katastrofa. FIFA by tu měla vyřešit každý problém, ale bohužel to od samého začátku nezvládla. Pan (předseda Gianni) Infantino přišel do naší šatny po prvním zápase a řekl: 'Je to teprve začátek.' Zítřkem ale končí skupinová fáze a my tu nemáme naše logistické pracovníky. Nemají víza,“ konstatoval Taremí.
Nechápe ani neustálé přesuny na mexickou základnu. „Jak je možné, že pořád musíme jezdit do Tijuany? Máme rádi Mexičany. Máme rádi Tijuanu. Je to tam skvělé. Jsou to tak skromní lidé. Máme je rádi. Ale z pohledu profesionálního hráče a profesionální soutěže to není správné. Je to náš názor, protože jsme teď zase cestovali, zase jedeme do Tijuany. Takže jsme bez odpočinku, což podle nás není fér.“
Česká reprezentace se vrátila do Prahy a už v letadle řešila svou další budoucnost. Po 12 hodinách bez spánku se jako první před novináře postavil kapitán Ladislav Krejčí a přečetl připravený vzkaz. „Splněný sen i zklamání, které zažívám z naší reprezentace mnohem déle, než jen tento turnaj. Věřím, že to nenecháme být a začneme proměňovat slova v činy,“ vyzval kapitán.
Trenér Marcelo Bielsa po překvapivě rychlém konci Uruguaye na MS nehledal vinu nikde jinde než v sobě. Na tiskové konferenci, které předcházel konflikt s novináři ještě u hřiště, prohlásil, že měl k dispozici kvalitní hráče, ale přesto neuspěl. Prohra se Španělskem 0:1 v Guadalajaře znamenala definitivní konec nadějí dvojnásobných mistrů světa.
„Co zanechávám uruguayskému fotbalu?“ zeptal se a sám si se skloněnou hlavou odpověděl: „Nic, protože jakýkoli přínos, který trenér může po třech letech práce udělat pro fotbal, se nikdy skutečně neprojeví, pokud se nedosáhne výsledků. Čtvrté místo v kvalifikaci moc neznamenalo, třetí místo v Copa América také ne. A to, co se stalo teď, není třeba rozvádět.“