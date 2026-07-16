MS ve fotbale ONLINE: nejstarší hráč šampionátu ukončil kariéru. Je mu 43 let
Fotbalové mistrovství světa vrcholí, v neděli si to o zlato rozdá Španělsko s Argentinou. O bronz se v sobotu střetne Francie s Anglií. Novinky o dění na turnaji sledujeme ONLINE. Program play off MS ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 16. července 2026
Krátce poté, co se jako nejstarší fotbalista zúčastnil letošního mistrovství světa, ukončil skotský brankář Craig Gordon kariéru. Třiačtyřicetiletý gólman se dnes rozloučil ve videu na sociálních sítích svého klubu Heart of Midlothian.
„Bylo mi ctí vás reprezentovat. Doufám, že jste si to užili tak jako já,“ uvedl Gordon, jenž v Hearts strávil první a poslední léta profesionální kariéry. Mezitím chytal za Sunderland a Celtic.
Od začátku semifinálového utkání s Anglií (2:1) nasadili Argentinci jasnou strategii - agresivní a tvrdý přístup s cílem rozhodit hvězdy soupeře. Hráči Albionu na ni přistoupili, kompletně se nechal do „hry“ vtáhnout Jude Bellingham, stěžejní hráč Evropanů v play off. Pustil se do ostré výměny s Lionelem Messim, po zápase udeřil slavícího soupeře a zabrousil i do vlastních řad. Přečtěte si, co vše se stalo ZDE>>>
Stoper Argentiny Cristian Romero si po výhře 2:1 a postupu do finále mistrovství světa pořádně rýpl do ikony Manchesteru United a televizního experta Garyho Nevilla. Vadila mu kritika, kterou Neville namířil na něj a jeho kolegu Lisandra Martíneze. Více čtěte ZDE >>>
Anglie po středeční noci pláče, naopak Argentina je v euforii. Famózním závěrem otočila semifinále a po výhře 2:1 postoupila do druhého finále mistrovství světa ve fotbale po sobě. Jak jinak, velkou pomocí dvou asistencí 39letého kapitána Lionela Messiho. „Neprovokujte tohle monstrum,“ říkal už před utkáním bývalý reprezentant Anglie Kyle Walker. Pozornost vzbudila i oslava vítězů s transparentem odkazujícím na válku o Falklandy. Více čtěte ZDE>>>
Proti Mexiku byla jeho střídání, díky kterým fotbalisté Anglie ve vlastním vápně v deseti lidech ubránili nájezdy domácích, vyzdvihována. Když ale Thomas Tuchel pro podobné varianty sáhl při bránění vedení 1:0 proti Argentině, úspěch se neopakoval. Anglie přešla během semifinále mistrovství světa do defenzivní ulity, Němec poslal na hřiště tři obránce a jeho tým nakonec dvakrát inkasoval. Celá země, fanoušci, novináři a experti mají jasno – prohra 1:2 je Tuchelova vina. „Zřejmě se teď objeví milion trenérů,“ podotkl kouč. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 15. července 2026
Argentina otočila semifinále s Anglií a po vítězství 2:1 postupuje do finále! Obhájci trofeje si to v neděli rozdají o zlato z mistrovství světa se Španělskem. Rozhodl střídající Lautaro Martínez. Více čtěte ZDE >>>
Jednu z největších kaněk tohoto turnaje způsobilo dění před utkáním USA-Belgie. Jak si už každý zřejmě vzpomene, Donald Trump několikrát volal Giannimu Infantinovi s žádostí o ověření červené karty, kterou dostal americký hráč Folarin Balogun a o pár dní později FIFA bezprecedentním rozhodnutím trest odložila. Nyní o celé kauze promluvil sám útočník. Více čtěte ZDE >>>
Očividný podvod. Největší krádež v dějinách fotbalu. I taková slova volil anglický tisk po čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1986. Na ikonickém Aztéckém stadionu se odehrál moment, na který žádný sportovní fanoušek až do smrti nezapomene. Je tu vyostřený duel o postup do finále světového šampionátu mezi dvěma týmy, jejichž historická nevraživost je kořením fotbalu. Anglie proti Argentině.Více čtěte ZDE>>>
To, o čem se v kuloárech mluvilo už před startem turnaje, je pravdou. FIFA ve finálové utkání mistrovství světa půjde proti konvenci a poločasovou pauzu natáhne až na 30 minut, aby se si během pauzy mohli diváci užít koncert Shakiry, Coldplay či Justina Biebera. Rozhodnutí budí napříč fotbalovým spektrem negativní ohlasy. Více čtěte ZDE>>>
Dva góly, vynulování favorita i postup do finále mistrovství světa po 16 letech. Španělé si zajistili možnost bojovat o nejprestižnější fotbalovou trofej a po semifinále s Francií (2:0) mají několik důvodu k oslavám. Ty se ale nepropsaly na stadion v Dallasu, jak popisuje deník Bild. „Pokud budete chtít v klidu meditovat, doporučuji vám zápas, ve kterém hraje Španělsko,“ prohlásil v komentáři německý novinář Matthias Marburg. Více čtěte ZDE>>>
Britská lidskoprávní organizace FairSquare oznámila, že podala Mezinárodnímu olympijskému výboru stížnost na prezidenta FIFA Gianniho Infantina. Šéfa světového fotbalu a člena MOV obviňuje z toho, že v souvislosti s podporou amerického prezidenta Donalda Trumpa opakovaně porušil pravidla MOV týkající se politické neutrality. FairSquare uvedla, že se Infantino dopustil pěti jasných provinění, pro které jsou také „jednoznačné důkazy“. Jedním z nich je omilostnění amerického útočníka Folarina Baloguna, jenž navzdory tomu, že dostal v utkání 1. kola play off proti Bosně a Hercegovině na mistrovství světa červenou kartu, směl nastoupit do osmifinále proti Belgii.
Pro střelce druhé branky Španělska v úterním vítězném semifinále proti Francii Pedra Porra měl jeho gól na konečných 2:0 zvlášť emotivní význam. Šestadvacetiletý obránce jej v oslavném gestu věnoval synovi, který se zápasu kvůli horečce nemohl zúčastnit. Porro si po gólu v 58. minutě sedl na trávník, zkřížil nohy a zvedl pravou ruku. Totožné gesto mu na fotografii před startem turnaje poslal jeho syn, jenž kvůli zdravotním potížím musel zůstat v hotelu. „Dnes tu nemohl být, protože je nemocný a má horečku. Byl to velmi dojemný okamžik, když jsem si uvědomil, že tu nemůže být, zatímco jeho táta právě v tu chvíli dal gól. Doufám, že zítra se bude cítit o něco lépe,“ prohlásil Porro.
Kylian Mbappé zkritizoval výkon svého týmu po porážce 0:2 v úterním semifinále mistrovství světa se Španělskem. Podle sedmadvacetiletého kapitána obhájci stříbra nehráli tak, jak si představovali. Odpovědnost za neúspěch vzal útočník na sebe. „Jako kapitán musím převzít veškerou odpovědnost a nemám s tím žádný problém. Chtěli jsme se dostat do finále. Nedostali jsme se tam,“ prohlásil Mbappé, s 64 trefami nejlepší střelec v dějinách Francie. „Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli, ani po technické, ani po taktické stránce. Když v semifinále mistrovství světa neuděláte to, co máte, tak nevyhrajete. Technicky jsme byli příliš nedbalí. Nedokázali jsme je ohrozit, když jsme měli šanci,“ uvedl Mbappé.
Dalším trenérem, jenž po mistrovství světa skončil na lavičce svého týmu, je dosavadní kouč Haiti Sébastien Migné. Národní svaz této karibské země oznámil, že třiapadesátiletý Francouz odchází po vzájemné dohodě. Migné vedl Haiti od června roku 2024. Ačkoli kvůli probíhajícímu vnitřnímu konfliktu v zemi na půdu Haiti nikdy nevkročil, postoupil s národním týmem na šampionát do Severní Ameriky.
Rozloučí se v sobotu v Miami zápasem, o který nikdo moc nestojí. Didier Deschamps (57) povede Francii v bitvě o třetí místo naposledy. Od ledna bylo veřejně známé, že po šampionátu na lavičce „Les Bleus“ skončí. Má ho nahradit jiná legenda Zinédine Zidane, jeho někdejší spoluhráč z národního týmu. „To, co Didier udělal pro francouzský fotbal jako hráč i trenér je fenomenální,“ prohlásil Gaël Clichy, jenž pod vedením nevysokého charismatického chlapíka nastupoval v prvním roce jeho angažmá. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 14. července 2026
Asi největší favorit fotbalového mistrovství světa si zahraje „jen“ o třetí místo! Francie nezvládla semifinále se Španělskem (0:2), Kylian Mbappé se vůbec neprosadil. Trefy Mikela Oyarzabala z penalty a Pedra Porra po skvělé narážečce s Danim Olmem poslaly do nedělního finále Yamala a spol. Zástupce Pyrenejského poloostrova si zahraje o titul po šestnácti letech. Zaslouženě! „Francii přehráli bojovností i fotbalovostí,“ shrnul Chris Sutton, bývalý anglický útočník. „Rodri udělal rozdíl ve středu hřiště. Vrací se do své nejlepší formy,“ pochválil běhavého záložníka, jednu z hvězd zápasu. Více o utkání ZDE>>>
Anglický fotbalový reprezentant Dan Burn upoutal pozornost nejen pozdním debutem na mistrovství světa ve 34 letech, ale také svým handicapem. Stoper Newcastlu má totiž jen devět prstů, o prsteníček na pravé ruce přišel při nehodě v dětství.
Jak uvedl mimo jiné britský deník Mirror, chtěl Burn jako třináctiletý ve svém rodném městě Blyth zaujmout několik děvčat tím, že přeleze plot s bodci. V té době však nosil prsten, který se mu o plot zasekl a při seskoku mu váha jeho těla prst utrhla.
Velkolepá bitva o Zlatou kopačku vrcholí. Nikdy se nestalo, aby na jednom MS vstřelili dva fotbalisté osm gólů. Další esa jim navíc šlapou na paty. Kdo bude nejlepším střelcem? Více čtěte ZDE >>>
Norské fotbalisty po návratu z mistrovství světa, kde postupem do čtvrtfinále dosáhli historického úspěchu, vítalo v Oslu více než 100 tisíc fanoušků. Reprezentaci severské země, která v boji o postup do semifinále podlehla 1:2 v prodloužení Anglii, ve svém paláci v pondělí večer přijal král Harald V. Davy fanoušků zaplnily náměstí před královským palácem. Tým po audienci u panovníka vyšel ven, aby za dohledu královské stráže pozdravil své příznivce. Závěru oslav se už nezúčastnila největší hvězda týmu Erling Haaland. Hvězdný útočník tak chyběl u posledního vikingského veslování, které se stalo ikonickou oslavou norských úspěchů na MS. Tentokrát s fotbalisty „veslovaly“ tisíce fanoušků, rytmus u bubnu udával korunní princ Haakon. „Erling a Sander (Berge) museli chytit letadlo, protože náš let z USA měl čtyři hodiny zpoždění,“ vysvětlil trenér Stale Solbakken. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 13. července 2026
Nizozemský rozhodčí Rob Dieperink, který původně figuroval na seznamu arbitrů pro aktuální mistrovství světa, náhle zemřel. Bylo mu 38 let. Oznámil to nizozemský fotbalový svaz KNVB, aniž by uvedl příčinu úmrtí. Podle nizozemských médií policie vyloučila cizí zavinění.