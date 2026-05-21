MS ve fotbale ONLINE: Němci představili nominaci. Vrací se Neuer, nechybí hvězdy
Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Přípravy na šampionát, který odstartují 12. června utkáním proti Koreji, i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Zprávy ze dne 21. května 2026
Trenér německé reprezentace Julian Nagelsmann oznámil konečnou nominaci na mistrovství světa. Po dvou letech se vrací brankář Manuel Neuer. Na závěrečném turnaji by kapitán Bayernu Mnichov, jenž ukončil kariéru v národním týmu po předloňském Euru, měl být německou gólmanskou jedničkou. Záda mu budou krýt Oliver Baumann a Alexander Nübel.
„Každý ví, jakou auru a kvalitu Manu má a co přinese týmu. Počítáme s ním jako s jedničkou. Víme, že máme světovou náhradu a navíc Alexe, který po celou sezonu předváděl vyrovnané výkony," řekl Nagelsmann.
Místo nezbylo na Neuerova nástupce mezi tyčemi Marca-Andrého ter Stegena. Zranění nepustí na šampionát ani útočníka Serge Gnabryho. Nedostalo se také na Matthiase Gintera, Niclase Füllkruga, Roberta Andricha, Chrise Führicha či Maximiliana Mittelstädta.
Mezi 26 jmény naopak neschází osmnáctiletý záložník Lennart Karl, po zranění se stačil zotavit i jeho spoluhráč z Bayernu Jamal Musiala. Bavorský velkoklub dodal sedm hráčů včetně kapitána Joshuy Kimmicha či záložníka Leona Goretzky.
Trenér české reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe a přípravné utkání doma s Kosovem tři nováčky - útočníka Christophea Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s teprve sedmnáctiletým Hugem Sochůrkem. Celou nominaci najdete ZDE>>>
Zprávy ze dne 20. května 2026
Fotbalisté Konga kvůli epidemii eboly o start na mistrovství světa ve Spojených státech nepřijdou. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na zdroj z ministerstva zahraničí USA.
Zprávy ze dne 19. května 2026
Útočník Sigmy Olomouc Jan Kliment nebude figurovat v české nominaci na mistrovství světa. Olomouc v úterý odpoledne informovala, že reprezentační útočník podstoupil chirurgický zákrok, při kterém mu byla vyoperovaná z levé nohy destička. Ta mu zpevňovala kost po vážném zranění z minulé sezony. „Mrzí mě, že se nebudu moct o šampionát porvat. I přesto jsem se rozhodl odmítnout účast na kempu před MS. Musel jsem k celé věci přistoupit zodpovědně a přiznat si, že herně ani zdravotně na to nejsem připravený. Nebylo to snadné rozhodnutí, ale nakonec jsem po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že bude lepší, když letní přestávku využiju k tomu, abych byl zdravotně co nejlépe nachystaný na začátek přípravy,“ uvedl kapitán Sigmy pro klubový web.
Hvězdný Cristiano Ronaldo podle očekávání nechybí v konečné portugalské nominaci na mistrovství světa a může se chystat na rekordní šestý světový šampionát, přestože po přestupu do saúdskoarabského an-Nasru už nemá v národním týmu tak výsostní postavení jako v minulosti.
Do konečné nominace fotbalistů Skotska na mistrovství světa se dostali také třiačtyřicetiletý brankář Craig Gordon a útočník Findlay Curtis, který je o 24 let mladší. Na šestadvacetičlenném seznamu, který dnes zveřejnil trenér Steve Clarke, nechybí ani útočník Southamptonu Ross Stewart, jenž za reprezentaci naposledy nastoupil před čtyřmi lety. Na záložníka Sparty Andrewa Irvinga se nedostalo.
Zprávy ze dne 18. května 2026
V nominaci brazilských fotbalistů na mistrovství světa nechybí ani kanonýr Neymar, který v reprezentaci kvůli opakovaným zraněním takřka tři roky nehrál. Trenér Carlo Ancelotti historicky nejlepšího střelce Brazílie zahrnul mezi 26 hráčů, které povolal do týmu pro finálový turnaj. Výběr oznámil dnes na galavečeru v Riu de Janeiro. Při absenci zraněného Rodryga z Realu Madrid nechybí v Ancelottiho výběru jeho týmový kolega Vinícius Júnior, mladík Endrick z Lyonu či Raphinha z Barcelony, který se vrací po problémech se stehenním svalem.
Kapverdy mají před svou premiérou na mistrovství světa v nominaci i stopera Logana Costu, který kvůli zranění kolena prakticky celou sezonu nehrál. Pětadvacetiletý obránce nastoupil za Villarreal až v nedělním utkání španělské ligy proti Rayu Vallecano, v němž odehrál 13 minut. S populací přibližně 600.000 obyvatel jsou Kapverdy třetí nejmenší zemí, která se mistrovství světa zúčastní. V týmu jsou vesměs hráči narození ve Francii, Irsku, Nizozemsku a Portugalsku. Mezi trojici brankářů se dostal i bývalý americký reprezentant do 20 let Carlos dos Santos, který obdržel od mezinárodní federace FIFA svolení reprezentovat Kapverdy teprve minulý týden.
Brankář Plzně Florian Wiegele se dostal do konečné rakouské nominace na mistrovství světa. V reprezentaci má na kontě pouze poločas březnové přípravy proti v Ghaně. Na závěrečném turnaji v USA, Kanadě a Mexiku by měl plnit roli trojky za Alexanderem Schlagerem a Patrickem Pentzem. Mezi 26 jmény, která dnes oznámil trenér Ralf Rangnick, nescházejí tradiční opory jako obránce Realu Madrid David Alaba, záložníci Nicolas Seiwald z Lipska, Marcel Sabitzer z Dortmundu a Konrad Laimer z Bayernu Mnichov či útočníci Michael Gregoritsch z Augsburgu a Marko Arnautovic z Crvene zvezdy Bělehrad
Záložník Luka Modrič nechybí v konečné nominaci Chorvatska na MS, přestože nedávno podstoupil operaci zlomené lícní kosti. Čtyřicetiletý kapitán se může chystat na svůj pátý šampionát. Mezi 26 jmény, která oznámil trenér Zlatko Dalič, je i bývalý útočník pražské Slavie Petar Musa.
Nejlepší střelec brazilské reprezentace Neymar je připraven hrát na mistrovství světa. Čtyřiatřicetiletý útočník Santosu podle vlastních slov pro návrat do národního týmu po třech letech udělal naprosté maximum. „Fyzicky se cítím skvěle, s každým zápasem je to lepší,“ řekl Neymar novinářům po nedělní ligové prohře 0:3 s Coritibou. „V tichosti jsem i doma tvrdě pracoval a současně trpěl, jak mě lidé pomlouvali. Ale nakonec to dobře dopadlo,“ dodal.
Zprávy ze dne 16. května 2026
Zkušený útočník Son Hung-min vévodí konečné nominaci korejských fotbalistů na MS, kterou dnes oznámil trenér Hong Mjong-po. Mezi 26 jmény nescházejí další dlouholeté opory jako obránce Kim Min-če, záložníci I Kang-in a I Če-song nebo útočník Hwang Hi-čchan. Korejci budou na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku prvním českým soupeřem.
Zprávy ze dne 15. května 2026
Nizozemský fotbalista Matthijs de Ligt přijde ze zdravotních důvodů o start na mistrovství světa. Obránce Manchesteru United se podrobil operaci zad, s nimiž měl delší dobu potíže, a nebude národnímu týmu pro finálový turnaj šampionátu k dispozici. De Ligt se vrátí do hry až v příští sezoně, kvůli problémům se zády nehrál už od listopadu. Konzervativní léčba ale nepřinesla kýžený výsledek. „Po usilovné práci při rehabilitaci bylo rozhodnuto, že nejlepším postupem bude korektivní operace,“ uvedl United v prohlášení.
Zprávy ze dne 14. května 2026
Reprezentace Francie oznámila 26člennou nominaci, se kterou se od června představí na MS v severní Americe. Stříbrný tým předchozího mundialu představil svou soupisku formou zábavného videa na motivy rodinného sitcomu.
Za třetím titulem mistrů světa po letech 1998 a 2018 by měli Francouze táhnout kapitán Mbappé s Dembélém, ale i vycházející ofenzivní hvězdy Michael Olise z Bayernu Mnichov, Désiré Doué z PSG nebo Rayan Cherki z Manchesteru City. V nominaci naopak chybí Eduardo Camavinga z Realu Madrid nebo Khéphren Thuram z Juventusu.
Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek zařadil do předběžné širší nominace na mistrovství světa i Tomáše Chorého a Davida Douděru proto, že se neztotožňuje s jejich vyřazením z kádru Slavie. Rozhovor s reprezentačním koučem čtěte ZDE>>>
Tisíce íránských fanoušků se přišly ve středu večer v Teheránu rozloučit s reprezentanty před odjezdem na mistrovství světa. Po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě přitom přetrvávají obavy ohledně vstupu týmu do Spojených států a jeho účasti na šampionátu. Fotbalisté, které nejprve čeká tréninkový kemp v Turecku, se podle agentury Reuters střídali na pódiu s vlasteneckými projevy. „Hráči i fanoušci stojí za důstojností, ctí a silou země," prohlásil předseda fotbalového svazu Mehdi Tádž
Zprávy ze dne 12. května 2026
K fotbalistům Curacaa se měsíc před mistrovstvím světa vrátil nizozemský trenér Dick Advocaat, jenž malý ostrovní stát z jižního Karibiku dovedl k první účasti na šampionátu, ale následně odstoupil kvůli těžké nemoci své dcery. Tým převzal jeho krajan Fred Rutten, který ale v pondělí rezignoval. Osmasedmdesátiletý Advocaat se na závěrečném turnaji stane nejstarším trenérem v historii mistrovství světa.
V předběžné nominaci české reprezentace na MS, čítající 54 hráčů, nechybějí ani obránce David Douděra a útočník Tomáš Chorý, kteří byli po sobotním derby vyřazení z kádru Slavie. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 11. května 2026
V šestadvacetičlenné nominaci Bosny a Hercegoviny na mistrovství světa nechybějí ani liberecký záložník Ermin Mahmic a křídelník Plzně Amar Memič. Dostalo se i na čtyřicetiletého kanonýra Edina Džeka, jenž na jaře pomohl Schalke k postupu do bundesligy.
Česká reprezentace odehraje před MS v Americe 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala Fotbalová asociace ČR (FAČR). Soupeře pro generálku na šampionát 4. června v New Jersey teprve definitivně potvrdí, na internetu jsou už nicméně k sehnání vstupenky na utkání proti Guatemale.
