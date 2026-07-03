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MS ve fotbale ONLINE: Němci reagují na nepovedený turnaj, Nagelsmann skončí

Julian Nagelsmann po německém konci na MS čelí kritice
Julian Nagelsmann po německém konci na MS čelí kriticeZdroj: ČTK
Trenér Konga Sebastien Desabre
Sebastian Beccacece
Ronald Koeman na tiskové konferenci
Tomáš Souček během tréninku reprezentace
Bouřlivé postupové oslavy v Paraguayi
Kouč korejských fotbalistů Hong Mjong-po rezignoval
Patrik Schick po návratu z MS, po kterém ukončil reprezentační kariéru
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iSport.cz
MS fotbal 2026

Fotbalové mistrovství světa jde do vyřazovací fáze, která se hraje už bez české reprezentace. Turnaj hned v úvodním kole play off skončil pro Německo, které nezvládlo penalty proti Paraguayi. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>

Online přenos - MS ve fotbale 2026
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Zprávy ze dne 3. července 2026

Důležitý moment
Německo
3. července 2026 · 07:33

Trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na turnaji opustí německou reprezentaci. Podle deníku Bild a televizní stanice Sky se dohodl se svazem na odstoupení. Německo na šampionátu v Severní Americe nečekaně vypadlo už v prvním kole play off. V úterý v Bostonu čtyřnásobní mistři světa prohráli s Paraguayí na penalty 3:4. Po 90 minutách i prodloužení zápas skončil 1:1. Bezprostředně po utkání Nagelsmann prohlásil, že chce u týmu zůstat, po čtvrtečním jednání s vedením svazu se však rozhodl odstoupit. Podle spekulací by se jeho nástupcem mohl stát bývalý kouč Dortmundu nebo Liverpoolu Jürgen Klopp.

Julian Nagelsmann po německém konci na MS čelí kritice
Julian Nagelsmann po německém konci na MS čelí kritice
3. července 2026 · 07:14

Švýcaři porazili Alžírsko 2:0, v osmifinále už zbývají jen tři volná místa.

Portugalsko
3. července 2026 · 06:28

Jakmile se portugalští fotbalisté protlačili do osmifinále mistrovství světa přes Chorvatsko (2:1), televizní kamery si našly Cristiana Ronalda, zajímaly se o jeho bezprostřední reakci. Hvězdný útočník, který proměnil penaltu, sledoval poslední minuty dramatického zápasu jako náhradník, vůbec poprvé na turnaji. Po závěrečném hvizdu sevřel pěsti a opakovaně s nimi zapumpoval. Měl radost, pochopitelně, ale postupně zcela zvážněl. Více čtěte ZDE >>>

Portugalci připomněli zesnulého spoluhráče Dioga Jotu
Portugalci připomněli zesnulého spoluhráče Dioga Jotu
3. července 2026 · 05:36

Cristiano Ronaldo vstřelil svůj jedenáctý gól v historii mistrovství světa.

Portugalsko
3. července 2026 · 04:34

Portugalsko zvládlo dramatický zápas s Chorvatskem a po výhře 2:1 postupuje do osmifinále, ve kterém se ve velkém šlágru utká se Španělskem. Více čtěte ZDE >>>

Radost portugalského mužstva
Radost portugalského mužstva

Zprávy ze dne 2. července 2026

Španělsko
2. července 2026 · 23:40

A Penélope Cruz na tribuně vstala a tančila a tleskala. Její Španělsko právě úplně bez potíží prošlo do osmifinále mistrovství světa přes neškodné Rakousko po výhře 3:0. Ta nula je asi vůbec nejvíc důležitá: díky ní gólman Unai Simón překonal historický rekord v počtu minut bez obdržené branky – je jich teď 519. Více čtěte ZDE>>>

Španělský gólman Unai Simón vychytal další nulu na MS
Španělský gólman Unai Simón vychytal další nulu na MS
Španělsko
2. července 2026 · 23:06

Fotbalisté Španělska v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa v Americe porazili Rakousko hladce 3:0. Dvě branky favorita dal v Los Angeles Mikel Oyarzabal, jednou skóroval Pedro Porro. Úřadující evropští šampioni potvrdili formu a ani ve čtvrtém utkání na turnaji neinkasovali. Více o utkání ZDE>>>

Španělé se radují z gólu
Španělé se radují z gólu
Norsko
2. července 2026 · 13:46

Fanouškovský hit číslo jedna letošního mistrovství světa. Norsko, Ameriku a celý svět uchvátilo vikingské veslování. Z eskalátorů v Bostonu přes Times Square, fotbalové stadiony až do norských školek i parlamentu. Chytlavý a netradiční rituál je k vidění všude. Osvojili si ho i hráči a nyní už jde o nedílnou součást děkovačky po vítězném zápase: kapitán Odegaard určuje tempo a Haaland a spol. veslují společně s fanoušky. Kde vznikl nápad extrémně chytlavého chorálu? Více čtěte ZDE >>>

Video placeholder
2. července 2026 · 10:01

Tisková konference DR Kongo trvala po vyřazení s Anglií (1:2) zhruba sedm minut, za mikrofonem byl pochopitelně trenér mužstva Sébastien Desabre. „Máte ještě nějaké otázky?“ zeptal se na závěr vedle sedící mluvčí. Když žádná nepřišla, pokračoval: „Děkujeme a s lítostí oznamujeme, že trenér přišel o otce. Vyjadřujeme mu upřímnou soustrast.“ Desabre se na něj překvapeně podíval a odpověděl: „Děkuji.“

USA
2. července 2026 · 06:08

Fotbalisté USA v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2:0Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Skóre utkání v San Franciscu otevřel na konci první půle Folarin Balogun, jenž byl v 64. minutě vyloučen. Jeho zákrok je přirovnáván k podobnému faulu, který zapříčinil Lionel Messi v utkání s Alžírskem. Rozdíl? Hvězdný Argentinec vyvázl bez karty.Více čtěte ZDE>>>

 

Folarin Balogun otevřel skóre, ve druhém poločase viděl červenou kartu
Folarin Balogun otevřel skóre, ve druhém poločase viděl červenou kartu
Folarin Balogun viděl po svém zákroku červenou kartu
Folarin Balogun viděl po svém zákroku červenou kartu
Belgie
2. července 2026 · 01:03

To byl závěr! Belgičané po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole Senegal 3:2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. Africký tým vedl v Seattlu až do 86. minuty o dvě branky zásluhou Habiba Diarry a Ismaily Sarra, v závěru normální hrací doby ale srovnali střídající Romelu Lukaku a Youri Tielemans, který ve 125. minutě po proměněné penaltě poslal svůj tým mezi 16 nejlepších celků. Více čtěte ZDE >>>

Youri Tielemans vstřelil vyrovnávací gól Belgie
Youri Tielemans vstřelil vyrovnávací gól Belgie

Zprávy ze dne 1. července 2026

Anglie
1. července 2026 · 20:04

Anglie otočila duel s DR Kongo, díky dvěma trefám Harryho Kanea vyhrála 2:1. V osmifinále bude hrát na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. Více čtěte ZDE >>>

Harry Kane dvěma góly otočil zápas s Kongem
Harry Kane dvěma góly otočil zápas s Kongem
Důležitý moment
Česko
1. července 2026 · 18:59

Předseda FAČR David Trunda se kloní spíše k variantě, aby českou reprezentaci po odchodu Miroslava Koubka vedl zahraniční trenér. Žádná jednání s potenciálními adepty zatím FAČR nevede, ve čtvrtek se má sejít takzvaná gesční skupina, která se bude výběrem kouče zabývat. Trunda to řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.

 

„Samozřejmě to rozhodnutí není jen o mně. Mám respekt ke všem českým trenérům, máme některé absolutně výborné trenéry, kterých si moc vážím. Ale osobně si myslím, že by mohl být čas zkusit získat zahraničního trenéra, který nám trochu pomůže vyskočit z krabice českého fotbalu,“ uvedl Trunda.

 

„Začali jsme pracovat dnes ráno. Zatím vůbec nedošlo ani k diskuzi s žádným trenérem. Zítra následuje schůzka gesční skupiny - (člen výkonného výboru FAČR) pan (Adolf) Šádek, (místopředseda) Zdeněk Grygera, (generální manažer reprezentací) Pavel Nedvěd. Jestli chceme udělat změnu, je potřeba totální rekonstrukce české reprezentace. Myslím, že je potřeba změnit spoustu věcí ve fungování reprezentace,“ podotkl Trunda.

Anglie
1. července 2026 · 18:57

Anglie po poločase nečekaně prohrává s DR Kongo 0:1, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>

Radost hráčů Konga po brance do sítě Anglie
Radost hráčů Konga po brance do sítě Anglie
Elliot Anderson má namířeno do Manchesteru City
Elliot Anderson má namířeno do Manchesteru City
Mexiko
1. července 2026 · 14:52

Byl to další organizátorský oříšek. Aztécký stadion byl před výkopem prvního kola playoff mistrovství světa mezi Mexikem a Ekvádorem (2:0) zmáčen deštěm, na obloze se objevovaly i blesky. FIFA tak musela sáhnout z bezpečnostních důvodů k odložení utkání o hodinu, zároveň kvůli specifickým podmínkám ohlásila hrdě, že pro toto utkání ruší kritizované hydratační pauzy. Ale ejhle, odbylo 24 minut a sudí ukázal k postranní čáře.Více čtěte ZDE>>>

Mexiko zvládlo první kolo play off proti Ekvádoru a mohlo slavit postup do osmifinále
Mexiko zvládlo první kolo play off proti Ekvádoru a mohlo slavit postup do osmifinále
Norsko
1. července 2026 · 11:27

Martin Ödergaard vzal na fotbalovém šampionátu znovu do rukou paličky a miliony Norů po celém světě na oslavu vítězství nad Pobřežím slonoviny (2:1) předvedly imaginární jízdu. „Jsem rád, že si lidi veslování všimnou,“ usmívá se Ondřej Synek, pětinásobný mistr světa na skifu. Jeho velký soupeř Olaf Tufte v Oslu učil fanoušky, jak správně na to. Více čtěte ZDE>>>

Veslař Ondřej Synek si pochvaluje tradici norských fotbalistů
Veslař Ondřej Synek si pochvaluje tradici norských fotbalistů
Norsko
1. července 2026 · 11:01

Norské veslování je jedním ze symbolů aktuálního fotbalového šampionátu - a také fenoménem, který se objevuje po celém světě. I v jedné pražské pivnici, kde partička Norů na dovolené sledovala duel Norska s Pobřeží slonoviny a výhru řádně oslavila.

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Mexiko
1. července 2026 · 09:52

V ulicích tisícovky lidí, na obloze světelná show a ohňostroje. Mexiko se po postupu do osmifinále fotbalového mistrovství světa propadlo do obrovské euforie. „Darovali jste nám nezapomenutelnou radost,“ vzkázala prezidentka Claudia Sheinbaumová hráčům po středeční výhře 2:0 nad Ekvádorem. Pochvala přišla také od bývalého útočníka Zlatana Ibrahimovice. Více čtěte ZDE >>>

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Důležitý moment
1. července 2026 · 09:36

Po vyřazení svého týmu rezignoval další trenér - Sebastián Beccacece po dvou letech skončí na lavičce Ekvádoru. Rozhodl se tak po prohře v prvním kole play off s Mexikem 0:2.

Sebastian Beccacece, bývalý trenér Ekvádoru
Sebastian Beccacece, bývalý trenér Ekvádoru
1. července 2026 · 08:00

Po nočním postupu Mexika známe už sedm postupujících z prvního kola play off, jak vypadají už jisté osmifinálové dvojice?

 

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