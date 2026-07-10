MS ve fotbale ONLINE: Nepokoje v Londýně po zápase Maroka. Zraněný policista, čtyři zatčení
Na fotbalovém mistrovství světa je v plném proudu vyřazovací fáze, na programu je čtvrtfinále. Novinky o dění na turnaji sledujeme ONLINE. Program play off MS ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. července 2026
Střety mezi policií a fotbalovými fanoušky vypukly v noci na pátek v jedné z londýnských čtvrtí po skončení čtvrtfinálového zápasu, v němž na MS vyřadila Francie Maroko. Při násilnostech byl zraněn jeden policista a čtyři fanoušci byli zatčeni, informovala agentura AFP s odvoláním na londýnskou policii.
Dle očekávání, Francie je semifinalistou mistrovství světa. Ve čtvrtfinálovém boji proti mistrům Afriky z Maroka se ale možná očekávala vyrovnanější podívaná. 22:5 na střely, 8:1 na pokusy na bránu, 3,1:0,1 na xG... Favorit šampionátu zkrátka svého soupeře překonal prakticky ve všem, a to nezačal nejlépe. Klub neproměněných penalt totiž přivítal hvězdného Kyliana Mbappého, který se ale přeci jen následně prosadil, ale taky střídal kvůli zranění. Více o utkání ZDE>>>
Zprávy ze dne 9. července 2026
Angličtí fotbalisté se na mistrovství světa budou muset obejít bez obránce Jarella Quansaha, kterému FIFA kvůli vyloučení v osmifinále s Mexikem udělila trest na dva zápasy. Třiadvacetiletý stoper Liverpoolu, jenž v předchozí sezoně hostoval v Leverkusenu, může případně zasáhnout až do bojů o medaile.
Quansah v druhé půli utkání s Mexikem trefil ve skluzu holeň Jesúse Gallarda a rozhodčí po kontrole u videa vytáhl v 54. minutě červenou kartu. Trenér Angličanů Thomas Tuchel po utkání sudího zkritizoval, podle něj Quansah vyloučený být neměl.
Americký fotbalista Christian Pulisic si při porážce 1:4 v osmifinále mistrovství světa s Belgií zlomil nohu a bude několik týdnů mimo hru. Podle agentury AP útočník AC Milán utrpěl mikrofrakturu holenní i lýtkové kosti.
Na hřišti to byla pořádná bitva, ale nechutný útok přišel až po zápase ve virtuálním prostředí. Paraguayská senátorka Celeste Amarilla po vyřazení své země v šestnáctifinále mistrovství světa proti Francii (0:1) na sociálních sítích útočila na Kyliana Mbappého. „Kolonizovaný Kamerunec, který usilovně předstírá, že je Francouz, zapšklý, zbohatlík, arogantní a ošklivý,“ napsala mimo jiné. Francouz ve své odpovědi použil slova jako „opovrženíhodná“ a „rasistka“. Do přestřelky se postupně zapojil i francouzský prezident a paraguayská vláda. Více čtěte ZDE >>>
Portugalsko podle médií převezme po vyřazení v osmifinále mistrovství světa Jorge Jesus. List A Bola napsal, že jednasedmdesátiletý kouč a šéf svazu Pedro Proenca už mají za sebou klíčovou schůzku a nástupce Roberta Martíneze má připravenou čtyřletou smlouvu. Trenér Martínez oznámil konec na lavičce Portugalska jen krátce po osmifinálové porážce 0:1 se svým rodným Španělskem. Tým vedl od ledna 2023 a nyní mu vypršel kontrakt.
Letošní mistrovství světa sice stanovilo nový rekord v počtu diváků, průměrnou návštěvnost předchozího šampionátu v USA ale nepřekoná. V roce 1994 činil průměr na jeden zápas 68.991 diváků a podle agentury DPA je již před čtvrtfinále jisté, že na letošním turnaji bude nižší. Šestnáct stadionů v Severní Americe se podle údajů FIFA pokaždé zaplnilo více než z 99 procent. Z televizních záběrů na tribuny s prázdnými sedadly však bylo často patrné, že oficiální návštěvnost neodpovídá skutečnosti.
Maroko se budou muset kvůli zranění ve čtvrtfinále MS proti Francii obejít bez svého nejlepšího střelce na turnaji Ismáíla Saibárího. Útočník pomohl Maroku třemi góly do osmifinále, ale ve vítězném utkání 3:0 proti Kanadě musel už ve 22. minutě kvůli zranění stehenního svalu střídat. „Musím nasadit jen ty hráče, kteří jsou stoprocentně v pořádku. Doufám, že Saibárí nevypadne na celý zbytek turnaje, ale zápas proti Francii nestihne,“ řekl trenér Vahbí.
Fanoušci jsou na špičkách, na mistrovství světa ve fotbale začíná čtvrtfinále. Ve hře je posledních osm týmů, zbývá odehrát posledních osm zápasů. Stále však existuje šestnáct variant složení rozhodujícího zápasu, který je na programu příští neděli. Vyloučeno není překvapení, ale i očekávaný střet gigantů včetně reprízy finále z minulého šampionátu. Projděte si všechny možnosti. Více čtete ZDE>>>
Zprávy ze dne 8. července 2026
Norská výprava na fotbalovém šampionátu po jednom dnu změnila hotel, protože necítila potřebný komfort před čtvrtfinálovým soubojem s Anglií. Tým kolem kanonýra Erlinga Haalanda se ubytoval v pondělí odpoledne ve Fort Lauderdale nedaleko Miami, ale vyžádal si změnu, údajně kvůli hluku nebo špinavým pokojům, o čemž informovala norská televize NRK.
„Bylo pár věcí, které mohly být lepší. Prostě abychom se co nejlépe mohli připravit na zápas,“ vysvětlil stroze kapitán Martin Ödegaard. V původním hotelu Dalmar vadily Norům podle médií například rušná ulice, nedaleké staveniště, pokoje páchnoucí kouřem nebo plíseň. Obrátili se proto na organizátora šampionátu federaci FIFA a za dvě a půl hodiny se stěhovali.
Na penaltové rozstřely ve Švýcarsku obecně nevzpomínají úplně v nejlepším. Z prvních šesti uspěli pouze jedinkrát. Po závěrečném hvizdu osmifinále mistrovství světa proti Kolumbii (0:0) musela mezi fanoušky převládat skepse. Speciální pocity pak zažíval především jeden muž. Manuel Akanji selhal ve dvou předchozích rozstřelech, přesto si věřil. Penaltový antitalent znovu neuspěl, čímž vytvořil nový rekord, ovšem spoluhráči ho tentokrát podrželi. „Poslední penalta, co jsem kdy kopal. Byla to katastrofa,“ bědoval s úlevou ve tváři Akanji. Více čtěte ZDE>>>
Češi na fotbalovém MS už dávno skončili, přesto ale pořád vládnou jedné statistice. Podle FIFA jsou Češi týmem s nejvyšší průměrnou rychlostí! V čem vynikl Alexandr Sojka, kdo je nejpilnější střelec a kdo nejčastěji fauloval? Více čtěte ZDE>>>
Hrajte, nepadejte, stejně vám to nepískneme. Takový vzkaz dávají rozhodčí na mistrovství světa, pouštějí tvrdší hru. Promítne se trend i do Chance Ligy? Jiří Kureš, předseda pravidlové komise FAČR, si tím není jist. Některá nová pravidla však českou soutěž ovlivní.Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Trenér Zlatko Dalič se rozhodl po takřka devíti letech skončit u chorvatské reprezentace. Na mistrovství světa 2018 dovedl tým ke druhému místu, o čtyři roky později s ním skončil třetí. Nový kouč si odbude premiéru 26. září utkáním Ligy národů v Česku. Přehled všech trenérů, kteří po šampionátu skončili, ZDE>>>
Takový oheň z úst trenéra mistrovství světa ve fotbale dlouho nezažilo. Jistě, kritika směrem k rozhodčím už se objevila několikrát, naposledy třeba od anglického trenéra Thomase Tuchela, ale slova egyptského Hossama Hassana mířila na FIFA jako otrávený šíp. „Zmanipulovaný zápas, chtějí, aby Argentina vyhrála.“ To jsou tvrdá slova. Oprávněná? iSport.cz přináší analýzu a komentář ke všem kontroverzním momentům ze zápasu, ve kterém Argentina smazala ztrátu 0:2 a po výhře 3:2 postoupila do čtvrtfinále. Čtěte ZDE>>>
Fanoušci Norska momentálně oslavují nejen góly ErlingaHaalanda na mistrovství světa v Americe, ale také jeho hudbu. Známý norský DJ a hudební producent Kygo zveřejnil na sociálních sítích deset let starou rapovou skladbu fotbalové hvězdy. Splnil tak slib, kterým kanonýra motivoval před osmifinále s Brazílií.
Po úterním osmifinále mistrovství světa jde opět o nejskloňovanější jméno probíhajícího mundialu. Lionel Messi (39) táhl Argentinu za obratem proti Egyptu (3:2). V úvodu sice zahodil penaltu, nedařilo se mu. Jenže závěr režíroval asistencí a gólem. Devátou přihrávkou na mistrovství světa překonal rekord Diega Maradony, po fantastickém dramatu brečel přímo na hřišti, spoluhráči ho vyhazovali nad hlavami do vzduchu. „Emoce ve mně explodovaly,“ přiznal kapitán obhájců titulu. Více čtěte ZDE>>>
Šest evropských celků, jeden jihoamerický a jeden africký. Taková je sestava čtvrtfinále ne fotbalovém mistrovství světa. Postup mezi nejlepších osm je pro mnohé neuvěřitelný úspěch sám o sobě, pro jiné teprve startovní čára. Kdo na šampionátu zapůsobil ze čtvrtfinalistů nejlépe a kdo je naopak nejslabší? Sport sestavil žebříček nejlepších zbylých týmů. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalové mistrovství světa se pochopitelně řeší i na summitu NATO v Ankaře. V jejím rámci se setkal britský premiér Keir Starmer s norským předsedou vlády Jonasem Gahrem Störem. Anglie vyzve jeho zemi v sobotním čtvrtfinále a oba politici nabídli v dresech argumenty, proč jejich země v sledovaném zápase uspěje. Störe připomněl norskou výhru nad Anglií v kvalifikaci MS 1982. „Ale Anglie zase vyhrává mistrovství světa jen pod labouristickými vládami. Teď je náš čas,“ zmínil Starmer dosud jediný titul z roku 1966.