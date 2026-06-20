MS ve fotbale ONLINE: Neymar už příště může hrát, potvrdil kouč Brazilců
Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. Jejich situace je ovšem složitá, v prvním zápase vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2) a pak jen remizovali s JAR (1:1). Pro postup musí na závěr skupiny porazit domácí Mexiko. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 20. června 2026
Tým Ligy naruby vyrazil v Atlantě na druhé utkání české reprezentace na mistrovství světa proti JAR. Jaká panovala atmosféra na stadionu a jak fanoušci hodnotili remízu, která českému týmu výrazně zkomplikovala boj o postup? Jaké „dobrodružství“ čekalo na redaktory na letišti?
Útočník Neymar by mohl po zranění zasáhnout do posledního zápasu fotbalistů Brazílie ve skupině C na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti po výhře 3:0 nad Haiti uvedl, že na středeční utkání proti Skotsku bude čtyřiatřicetiletý kanonýr k dispozici. Nejdražší fotbalista světa Neymar naposledy za národní tým nastoupil v říjnu 2023.
Zvykli jsme si na hydratační pauzy, už jsme viděli otočený roh na základě rozhodnutí VAR, i zákaz porady s trenéry při zranění brankáře. Žádné z nových pravidel na mistrovství světa ve fotbale ale neovlivnilo dění v zápase tak, jako se stalo v utkání Turecko - Paraguay (0:1). Jihoameričan Miguel Almirón si při promluvě se soupeřem zakryl ústa, což se nově nesmí. A následovala červená karta. Více čtěte ZDE>>>
Nečekaná blamáž! Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na světovém šampionátu. Po porážce s Paraguayí 0:1 nemají ve skupině D ani bod, nedali ani gól a ztratili tak naději na postup do play off. Více čtěte ZDE>>>
Amar Memič, Ermin Mahmič, Merchas Doski, Prince Adu... Česká liga a především Plzeň má na mistrovství světa v zahraničních týmech solidní zastoupení, ale věděli jste, že hráče na mundialu mají i Pardubice? Je to tak, kmenový fotbalista východočeského celku Dominique Simon naskočil při prohře proti slavné Brazílii 0:3 na celý druhý poločas. Pomůže to Pardubicím ho zpeněžit? Více čtěte ZDE>>>
Ta zpráva nebyla ideálně načasovaná. V době, kdy se maročtí fotbalisté připravovali na své druhé vystoupení na mistrovství světa, vyšlo najevo, že největší hvězda výběru Ašráf Hakimi předstoupí v Paříži před soud kvůli tři roky starému obvinění ze znásilnění. Že takové věci fanoušci vnímají, dali pak hvězdě PSG pořádně vědět skotské tribuny v Bostonu. To ale nezastavilo Maroko v cestě za důležitou výhrou 1:0. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 19. června 2026
Američané porazili Austrálii 2:0 a zvládli i druhý duel na domácím šampionátu. Závěr utkání přinesl kuriozní moment, když se na zem sesunul německý sudí Felix Zwayer a bojoval s křečí. Pomoci se dočkal od hráčů i svého asistenta, a nakonec utkání dovedl až k závěrečnému hvizdu. Více čtěte ZDE >>>
Španěl Lamine Yamal nejspíš nenastoupí v základní sestavě ani v nedělním utkání proti Saúdské Arábii. Devatenáctiletý útočník řekl, že se ještě po zranění necítí být stoprocentně fit.
Alžírsko podalo protest proti výkonu rozhodčího v středečním utkání s Argentinou (0:3). Agentura Reuters s odkazem na nejmenovaný zdroj uvedla, že zástupci alžírského svazu zaslali oficiální stížnost komisi rozhodčích FIFA. Alžířanům se nelíbil zejména zákrok argentinského kapitána Lionela Messiho, který v prvním poločase nedlouho po vstřelení prvního gólu přišlápl zezadu lýtko Ajsovi Mandímu. Zatímco Alžířané požadovali Messiho vyloučení, polský rozhodčí Szymon Marciniak neukázal hvězdnému útočníkovi ani žlutou kartu.
Kromě gólů z autů nezaujala Koubkova parta doslova ničím, její zápasy patřily mezi ty nejméně atraktivní a padají slova buď o nejhorším týmu na mistrovství světa, nebo alespoň o nejhorším evropském týmu. A jak ukazují data Opty, Česko tento titul (zatím) nemá, ale zároveň je mu nebezpečně blízko. V čem mezi 48 týmy a 16 evropskými týmy (ne)vynikáme? Více čtěte ZDE >>>
Hru s balonem stranou. Tam Češi naráží na své technické i další limity. Ale ve hře bez balonu, která sama o sobě může vytvářet pro tým šance, měli přece vynikat. Místo toho měla už druhý zápas na mistrovství světa za sebou Koubkova parta v defenzivě velké potíže. Bylo by bláhové si myslet, že se JAR dostala do zápasu jen vlastní iniciativou, národní tým jí ho zvláštním stylem bránění předal. Web iSport analyzuje, co je špatně na českém (nejen) presinku.Více čtěte ZDE >>>
„Tohle brutální hodnocení nepřijímám,“ koulel Miroslav Koubek očima po zápase s JAR. Web iSport vybral některé výroky trenéra české reprezentace a okomentoval je. Více čtěte ZDE >>>
Čtvrteční zápas Česka s Jihoafrickou republikou patřil mezi dosud nejvíce sázené na mistrovství světa. Celkem bookmakeři na duel přijali sázky za zhruba 88 milionů korun, přičemž kanceláře vydělaly. Většina vsazených peněz mířila na vítězství Česka, zápas ale skončil remízou 1:1, na kterou směřovala méně než desetina sázek.
Jaké jsou postupové vyhlídky Česka směrem k vyřazovací části mistrovství světa? Více čtěte ZDE>>>
Přestože si fotbalisté Mexika na MS již po dvou kolech zajistili prvenství ve skupině, jejich trenér Javier Aguirre ubezpečil, že závěrečný zápas základní části proti českému týmu v žádném případě nepodcení. Zda dá šanci náhradníkům, sedmašedesátiletý kouč spolupořadatele šampionátu neřekl. Svěřence trenéra Miroslava Koubka na tiskové konferenci navzdory jejich dosavadním výkonům na turnaji označil za složitého soupeře.
Další skandál během mistrovství světa. Kapitán marockých fotbalistů Achraf Hakimi čelí obvinění ze znásilnění. Více čtěte ZDE >>>
Pachuť mají čeští fanoušci, ale také zahraniční experti. Čtvrteční zápas národního týmu na mistrovství světa proti Jihoafrické republice (1:1) zkrátka nenadchnul. Zaznívají slova o strašné reklamě, dětském fotbale i obrovské pasivitě. „Je to děsivý výsledek pro oba týmy, ale pro Česko možná ještě horší. Kolikrát mohli být v poslední třetině lepší,“ vyprávěl bývalý útočník Troy Deeney ve studiu televizní stanice CBS. Jaké jsou další ohlasy? Čtěte ZDE>>>
Aplaus pro Jonathana Davida za hattrick do sítě Kataru při výhře 6:0. Ale tohle se stát nemělo… Faul Ásima Madibúa na Islmaëla Koného byl nejošklivějším okamžikem probíhajícího fotbalového šampionátu. Kanadský záložník má po ostrém skluzu protihráče zlomenou lýtkovou i holenní kost a bude několik měsíců mimo hru. Fuj! „Slyšeli jsme, jak ta noha praskla,“ ulevil si vyděšený domácí kouč Jesse Marsch, jenž měl celý střet přímo před sebou. „Všichni se třesou,“ dodal. Televizní stanice dokonce odmítaly vysílat opakování incidentu. Více čtěte ZDE>>>
Klíčový zápas nevyšel. Česko na mistrovství světa neudrželo vedení proti Jihoafrické republice a po remíze 1:1 proti papírově nejslabšímu týmu skupiny A k postupu potřebují vítězství v posledním utkání proti Mexiku, mohla by stačit i remíza, ale… Jak teď vypadá postupová matematika po výhře Mexika nad Jižní Koreou (1:0), která domácímu výběru zajistila první místo ve skupině? A co ostatní týmy napříč skupinami? Více čtěte ZDE>>>
Tak tohle se nepovedlo. Česká reprezentace remizovala ve druhém zápase na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou a výrazně si zkomplikovala cestu za postupem ze skupiny A. Našla se nějaká pozitiva? Ano, třeba výkony Tomáše Holeše či Michala Sadílka. A jak si vedli ostatní? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport (10 - nejlepší, 1 - nejhorší) ZDE>>>