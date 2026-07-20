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MS ve fotbale ONLINE: Od krále k premiérovi. Španělé se chystají na velkolepé oslavy

Španělská královská rodina s trofejí
Španělská královská rodina s trofejíZdroj: Web Elespanol.com
Španělská královská rodina s trofejí
Fotbalisté, realizační tým a královská rodina Španělska
Královská rodina s trofejí
Leonor a Sofia, dcery španělského krále Filipa
Plaza de Cibeles, jedn z největších náměstí v Madridu, se chystá na příjezd mistrů světa
Plaza de Cibeles, jedn z největších náměstí v Madridu, se chystá na příjezd mistrů světa
Nové logo a přílet mistrů světa do Madridu
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MS fotbal 2026

Fotbalové mistrovství světa vyvrcholilo finálovou bitvou, ve které Španelsko porazilo Argentinu 1:0 po prodloužen. Historicky druhý triumf nyní oslavuje doma. Dění v Madridu sledujeme ONLINE. Program play off MS ve fotbale ZDE>>>

Online přenos - MS ve fotbale 2026
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Zprávy ze dne 20. července 2026

Španělsko
20. července 2026 · 19:31

Trenér národního týmu Luis de la Fuente: „S velkým dojetím a hrdostí jsme reprezentovali úžasnou zemi s nadšenými fanoušky. Teď jsme velmi šťastní. Vše je jednodušší, když máte kolem sebe skvělé a příkladné fotbalisty, kteří vám práci usnadňují.“



Slovo si vzal také Rodri, kapitán a nejlepší hráč turnaje: „Je to bezpochyby můj nejvýjimečnější titul. Vyhrát s vlastní zemí je to nejkrásnější, co existuje, zejména na mistrovství světa. Tato generace vyrůstala při pohledu na Iniestu a Casillase, jak zvedají pohár. Že se to stejné podařilo nám je to největší, čeho můžete ve fotbale dosáhnout.“

Rodri s trofejí pro mistry světa v sídle krále Filipa
Rodri s trofejí pro mistry světa v sídle krále Filipa
Španělsko
20. července 2026 · 18:45

Fotbalisty nyní čeká setkání s premiérem Pedrem Sánchezem v sídle vlády, paláci Moncloa. Král i premiér byli oba v neděli na finálovém utkání v New Jersey.

 

Po 19:00 od paláce Moncloa odstartuje slavnostní průvod centrem Madridu, kde se čekají desítky tisíc lidí. Na hlavní místo oslav, Kybeléjino náměstí (plaza de Cibeles), by měli fotbalisté dorazit kolem 21:00.

Fotbalisté, realizační tým a královská rodina Španělska
Fotbalisté, realizační tým a královská rodina Španělska
Španělsko
20. července 2026 · 18:40

Žádná křeč, žádná panika, jen čistá kontrola a strojová přesnost. Španělská fotbalová mašina prošla světovým šampionátem a na konci náročné cesty zaslouženě zvedla nad hlavu pohár pro mistry světa po výhře 1:0 nad Argentinou. Nebyla to jen síla základní jedenáctky, ale propracovaný systém, železné sebevědomí i neuvěřitelná síla lavičky. Projděte si šest klíčových pilířů, které udělaly z De la Fuenteho výběru šampiony planety>>>

Kapitán Španělů Rodri s trofejí pro vítěze mistrovství světa
Kapitán Španělů Rodri s trofejí pro vítěze mistrovství světa
Španělsko
20. července 2026 · 18:35

Španělský král během projevu připomněl i triumf na mistrovství světa fotbalistek v roce 2023. „Španělsko se díky vám opět stalo mistrem světa a dnes jsme úřadující mistři a mistryně světa z let 2026 a 2023.“

Důležitý moment
Španělsko
20. července 2026 · 18:26

Král Filip VI.: „Když hraje naše reprezentace, hrajeme všichni. Tímto vítězstvím jste teď uspěli za celé Španělsko. Gratuluji vám všem. Museli jste si vyslechnout nějakou kritiku, ale co je to všechno ve srovnání s tím, že jste přivezli tento pohár – díky kombinaci rozumu a srdce, s trpělivostí a věrni svému stylu. Jste hvězdy a legendární tým, který se zapíše do historie našeho fotbalu. Dokázali jste do toho vložit svou bojovnost, vytrvalost a odvážnost.“

Španělská královská rodina s trofejí
Španělská královská rodina s trofejí
Důležitý moment
Španělsko
20. července 2026 · 18:07

Španělští fotbalisté právě dorazili do Zarzuely, letního sídla královské rodiny. Král Felipe VI., královna Letizia a dcery Leonor a Sofía vítají hráče a trenérský štáb, které v slavnostním oblečení vede Rodri a Luis de la Fuente.

Španělská královská rodina s trofejí
Španělská královská rodina s trofejí
Španělsko
20. července 2026 · 17:48

Španělský server Marca informuje, že hráči a realizační tým po odpočinku v hotelu nasedli do autobusů a přes centrum madridu míří za králem Filipem VI. do jeho rezidence Zarzuela u Madridu. V hlavním městě už se fanoušky plní jedno z hlavních náměstí Plaza de Cibeles, kde proběhne vítání hráčů i řada koncertů

Plaza de Cibeles, jedn z největších náměstí v Madridu, se chystá na příjezd mistrů světa
Plaza de Cibeles, jedn z největších náměstí v Madridu, se chystá na příjezd mistrů světa
Plaza de Cibeles, jedn z největších náměstí v Madridu, se chystá na příjezd mistrů světa
Plaza de Cibeles, jedn z největších náměstí v Madridu, se chystá na příjezd mistrů světa
Španělsko
20. července 2026 · 16:52

„Byla jsi 16 let sama, ale už je na čase, abys měla na našem erbu společnost.“ Španělský mužský fotbalový svaz přidal na své logo druhou hvězdu - která značí druhý titul z mistrovství světa.

Argentina
20. července 2026 · 15:55

Trapné divadlo z průběhu zápasu, v němž si neodpustili řadu zákeřností, pokračovalo i po závěrečném hvizdu. Při korunovaci šampionů se Argentinci uchýlili k nepěknému gestu. Více čtěte ZDE >>>

Argentinci ukázali při korunovaci novým mistrům světa záda
Argentinci ukázali při korunovaci novým mistrům světa záda
Důležitý moment
Španělsko
20. července 2026 · 15:28

V Madridu přistálo dnes kolem 14:30 SELČ letadlo společnosti Iberia s týmem fotbalových mistrů světa na palubě. Španělská televize záběry vysílala v přímém přenosu. Fotbalisty přijmou odpoledne král Felipe VI. a premiér Pedro Sánchez. Pak se uskuteční pro tým La Roja slavnostní průvod Madridem. Očekávají se bouřlivé oslavy.

Španělští mistři světa už jsou v Madridu
Španělští mistři světa už jsou v Madridu
Španělští mistři světa po příletu do Madridu
Španělští mistři světa po příletu do Madridu
Španělští mistři světa po příletu do Madridu
Španělští mistři světa po příletu do Madridu
Francie
20. července 2026 · 12:35

Nejrychlejším hráčem uplynulého MS ve fotbale byl francouzský útočník Kylian Mbappé. Statistici naměřili vítězi střelecké tabulky rychlost 37,61 km/h.

Česko
20. července 2026 · 11:13

Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po mistrovství světa na 48. místě. Do čela pořadí se před Argentinu dostali šampioni ze Španělska.

USA
20. července 2026 · 10:17

Americký prezident Donald Trump hned po skončení rozšířeného mistrovství světa požádal předsedu FIFA Gianniho Infantina, aby USA co nejdříve pověřil pořádáním dalšího šampionátu. Zatímco letos byli spolupořadateli turnaje Mexiko a Kanada, příště už by Spojené státy chtěly spolupracovat jen s jednou další zemí, řekl Trump televizi Fox Sports. Nejbližší neobsazený termín je v roce 2038. Letošní rozšířený šampionát stanovil nový rekord v počtu diváků. Trump toho chce využít, proto „okamžitě“ požádá o pořádání dalšího turnaje. „Musíme to udělat znovu, dokud jsem ještě tady. Slyšel jsi to, Gianni?“ řekl osmdesátiletý politik v neděli během své první návštěvy zápasu mistrovství světa. „Poslechněme si, co tomu Gianni říká,“ dodal.

Gianni Infantino a Donald Trump přichází na závěrečný ceremoniál
Gianni Infantino a Donald Trump přichází na závěrečný ceremoniál
Španělsko
20. července 2026 · 09:49

Ve Španělsku v noci na dnešek zahynul třináctiletý chlapec a několik dalších osob utrpělo zranění, když se pod nimi zřítila fontána, na niž vylezli při oslavách španělského vítězství na MS. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura AFP. Více čtěte ZDE >>>

Ve městě Ciudad Rodrigo se se španělskými fanoušky zřítila fontána
Ve městě Ciudad Rodrigo se se španělskými fanoušky zřítila fontána
Důležitý moment
Argentina
20. července 2026 · 09:47

Finále mistrovství světa sklouzlo po konci zápasu do ostudných potyček. Někteří argentinští hráči neudrželi emoce ve chvíli, kdy španělští náhradníci a členové realizačního týmu vběhli na hřiště oslavit vítězství 1:0 nad jihoamerickým soupeřem. Kritiku si vysloužil také Lionel Messi. Více čtěte ZDE >>>

Video placeholder
Španělsko
20. července 2026 · 05:58

Americký prezident Donald Trump a předseda FIFA Gianni Infantino si zopakovali spolupráci při ceremoniálu s trofejí pro vítězný tým. Zatímco před rokem na newjerseyském MetLife Stadium v East Rutherfordu předali pohár Chelsea za triumf na klubovém mistrovství, tentokrát ocenili Španěly za ovládnutí světového šampionátu. A stejně jako loni se Trump neměl k odchodu z pódia. Spolu s Infantinem si navíc při příchodu na hřiště vyslechl bučení z tribun. Více čtěte ZDE >>>

Donald Trump po předání trofeje Španělům z pódia zrovna nespěchal
Donald Trump po předání trofeje Španělům z pódia zrovna nespěchal
Španělsko
20. července 2026 · 05:39

Jak aktéři finále i fotbaloví experti reagují na průběh vyvrcholení MS? „Vyhrál fotbal,“ napsal na síti X bývalý německý záložník Toni Kroos, jehož příspěvek už má přes milion souhlasných reakcí. Více čtěte ZDE >>> 

Důležitý moment
Španělsko
20. července 2026 · 00:58

Španělé z rukou amerického prezidenta Donalda Trumpa převzali trofej pro mistry světa ve fotbale.

Španělsko ovládlo fotbalové mistrovství světa
Španělsko ovládlo fotbalové mistrovství světa
Španělsko ovládlo fotbalové mistrovství světa
Španělsko ovládlo fotbalové mistrovství světa
Španělsko ovládlo fotbalové mistrovství světa
Španělsko ovládlo fotbalové mistrovství světa
Španělsko
20. července 2026 · 00:49

Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska.

Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska
Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska
Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska
Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska
Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska
Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska
Argentina
20. července 2026 · 00:47

Lionel Messi na závěrečném ceremoniálu propukl v pláč.

Lionel Messi se stříbrnou medailí v slzách
Lionel Messi se stříbrnou medailí v slzách
Lionel Messi se stříbrnou medailí v slzách
Lionel Messi se stříbrnou medailí v slzách
Lionel Messi se stříbrnou medailí v slzách
Lionel Messi se stříbrnou medailí v slzách

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