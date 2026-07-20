MS ve fotbale ONLINE: Od krále k premiérovi. Španělé se chystají na velkolepé oslavy
Fotbalové mistrovství světa vyvrcholilo finálovou bitvou, ve které Španelsko porazilo Argentinu 1:0 po prodloužen. Historicky druhý triumf nyní oslavuje doma. Dění v Madridu sledujeme ONLINE. Program play off MS ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 20. července 2026
Trenér národního týmu Luis de la Fuente: „S velkým dojetím a hrdostí jsme reprezentovali úžasnou zemi s nadšenými fanoušky. Teď jsme velmi šťastní. Vše je jednodušší, když máte kolem sebe skvělé a příkladné fotbalisty, kteří vám práci usnadňují.“
Slovo si vzal také Rodri, kapitán a nejlepší hráč turnaje: „Je to bezpochyby můj nejvýjimečnější titul. Vyhrát s vlastní zemí je to nejkrásnější, co existuje, zejména na mistrovství světa. Tato generace vyrůstala při pohledu na Iniestu a Casillase, jak zvedají pohár. Že se to stejné podařilo nám je to největší, čeho můžete ve fotbale dosáhnout.“
Fotbalisty nyní čeká setkání s premiérem Pedrem Sánchezem v sídle vlády, paláci Moncloa. Král i premiér byli oba v neděli na finálovém utkání v New Jersey.
Po 19:00 od paláce Moncloa odstartuje slavnostní průvod centrem Madridu, kde se čekají desítky tisíc lidí. Na hlavní místo oslav, Kybeléjino náměstí (plaza de Cibeles), by měli fotbalisté dorazit kolem 21:00.
Žádná křeč, žádná panika, jen čistá kontrola a strojová přesnost. Španělská fotbalová mašina prošla světovým šampionátem a na konci náročné cesty zaslouženě zvedla nad hlavu pohár pro mistry světa po výhře 1:0 nad Argentinou. Nebyla to jen síla základní jedenáctky, ale propracovaný systém, železné sebevědomí i neuvěřitelná síla lavičky. Projděte si šest klíčových pilířů, které udělaly z De la Fuenteho výběru šampiony planety>>>
Španělský král během projevu připomněl i triumf na mistrovství světa fotbalistek v roce 2023. „Španělsko se díky vám opět stalo mistrem světa a dnes jsme úřadující mistři a mistryně světa z let 2026 a 2023.“
Král Filip VI.: „Když hraje naše reprezentace, hrajeme všichni. Tímto vítězstvím jste teď uspěli za celé Španělsko. Gratuluji vám všem. Museli jste si vyslechnout nějakou kritiku, ale co je to všechno ve srovnání s tím, že jste přivezli tento pohár – díky kombinaci rozumu a srdce, s trpělivostí a věrni svému stylu. Jste hvězdy a legendární tým, který se zapíše do historie našeho fotbalu. Dokázali jste do toho vložit svou bojovnost, vytrvalost a odvážnost.“
Španělští fotbalisté právě dorazili do Zarzuely, letního sídla královské rodiny. Král Felipe VI., královna Letizia a dcery Leonor a Sofía vítají hráče a trenérský štáb, které v slavnostním oblečení vede Rodri a Luis de la Fuente.
Španělský server Marca informuje, že hráči a realizační tým po odpočinku v hotelu nasedli do autobusů a přes centrum madridu míří za králem Filipem VI. do jeho rezidence Zarzuela u Madridu. V hlavním městě už se fanoušky plní jedno z hlavních náměstí Plaza de Cibeles, kde proběhne vítání hráčů i řada koncertů
„Byla jsi 16 let sama, ale už je na čase, abys měla na našem erbu společnost.“ Španělský mužský fotbalový svaz přidal na své logo druhou hvězdu - která značí druhý titul z mistrovství světa.
Trapné divadlo z průběhu zápasu, v němž si neodpustili řadu zákeřností, pokračovalo i po závěrečném hvizdu. Při korunovaci šampionů se Argentinci uchýlili k nepěknému gestu. Více čtěte ZDE >>>
V Madridu přistálo dnes kolem 14:30 SELČ letadlo společnosti Iberia s týmem fotbalových mistrů světa na palubě. Španělská televize záběry vysílala v přímém přenosu. Fotbalisty přijmou odpoledne král Felipe VI. a premiér Pedro Sánchez. Pak se uskuteční pro tým La Roja slavnostní průvod Madridem. Očekávají se bouřlivé oslavy.
Nejrychlejším hráčem uplynulého MS ve fotbale byl francouzský útočník Kylian Mbappé. Statistici naměřili vítězi střelecké tabulky rychlost 37,61 km/h.
Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po mistrovství světa na 48. místě. Do čela pořadí se před Argentinu dostali šampioni ze Španělska.
Americký prezident Donald Trump hned po skončení rozšířeného mistrovství světa požádal předsedu FIFA Gianniho Infantina, aby USA co nejdříve pověřil pořádáním dalšího šampionátu. Zatímco letos byli spolupořadateli turnaje Mexiko a Kanada, příště už by Spojené státy chtěly spolupracovat jen s jednou další zemí, řekl Trump televizi Fox Sports. Nejbližší neobsazený termín je v roce 2038. Letošní rozšířený šampionát stanovil nový rekord v počtu diváků. Trump toho chce využít, proto „okamžitě“ požádá o pořádání dalšího turnaje. „Musíme to udělat znovu, dokud jsem ještě tady. Slyšel jsi to, Gianni?“ řekl osmdesátiletý politik v neděli během své první návštěvy zápasu mistrovství světa. „Poslechněme si, co tomu Gianni říká,“ dodal.
Ve Španělsku v noci na dnešek zahynul třináctiletý chlapec a několik dalších osob utrpělo zranění, když se pod nimi zřítila fontána, na niž vylezli při oslavách španělského vítězství na MS. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura AFP. Více čtěte ZDE >>>
Finále mistrovství světa sklouzlo po konci zápasu do ostudných potyček. Někteří argentinští hráči neudrželi emoce ve chvíli, kdy španělští náhradníci a členové realizačního týmu vběhli na hřiště oslavit vítězství 1:0 nad jihoamerickým soupeřem. Kritiku si vysloužil také Lionel Messi. Více čtěte ZDE >>>
Americký prezident Donald Trump a předseda FIFA Gianni Infantino si zopakovali spolupráci při ceremoniálu s trofejí pro vítězný tým. Zatímco před rokem na newjerseyském MetLife Stadium v East Rutherfordu předali pohár Chelsea za triumf na klubovém mistrovství, tentokrát ocenili Španěly za ovládnutí světového šampionátu. A stejně jako loni se Trump neměl k odchodu z pódia. Spolu s Infantinem si navíc při příchodu na hřiště vyslechl bučení z tribun. Více čtěte ZDE >>>
Jak aktéři finále i fotbaloví experti reagují na průběh vyvrcholení MS? „Vyhrál fotbal,“ napsal na síti X bývalý německý záložník Toni Kroos, jehož příspěvek už má přes milion souhlasných reakcí. Více čtěte ZDE >>>
Španělé z rukou amerického prezidenta Donalda Trumpa převzali trofej pro mistry světa ve fotbale.
Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska.
Lionel Messi na závěrečném ceremoniálu propukl v pláč.