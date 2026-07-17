MS ve fotbale ONLINE: Odměna pro vítěze po vzoru NHL či NBA, mistři dostanou prsteny
Fotbalové mistrovství světa vrcholí, v neděli si to o zlato rozdá Španělsko s Argentinou. O bronz se v sobotu střetne Francie s Anglií. Novinky o dění na turnaji sledujeme ONLINE. Program play off MS ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 17. července 2026
Vítězové nedělního finále fotbalového mistrovství světa v Severní Americe dostanou od světové federace FIFA speciální prsteny po vzoru šampionů zámořských profesionálních soutěží. Je to další znak toho, jak se FIFA snaží svůj vrcholný turnaj přiblížit americkým zvyklostem, připomíná agentura Reuters
Světová fotbalová federace dnes uvedla, že pro vítězný tým bude připraveno 30 speciálních prstenů. Hned po zápase mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey dostanou dočasné verze prstenů jen kapitán a trenér vítězného mužstva. Prsteny budou poté individuálně upraveny a šampioni je obdrží později.
Na prstenu bude zobrazena trofej pro mistra světa a detaily specifické pro šampiony. Mistrovské prsteny budou součástí limitované a číslované edice v symbolickém počtu 2026 kusů. Zbylých 1996 bude k dispozici fanouškům, kteří si je budou moci koupit jako oficiální licencované produkty.
Letošními mistry světa se podle bookmakerů stanou pravděpodobně Španělé. Ve finálovém zápase jsou proti obhájci titulu Argentině kurzovým favoritem, sázející ale dávají téměř rovnoměrně šanci oběma týmům. Možné ale je, že zápas neskončí v základní hrací době a o vítězi šampionátu se rozhodne až v nastavení. Třetí místo by na mistrovství světa měli s největší pravděpodobností získat Francouzi, kteří se v sobotu postaví proti Angličanům.
Až devět hráčů Atlétika Madrid může v neděli vyběhnout na trávník ve finále mistrovství světa: tři na španělské a šest na argentinské straně. Uvedla to agentura AFP, která zároveň připomněla, že početní převahu měli „Rojiblancos“ i ve finále předchozích dvou šampionátů. Za Atlético v sezoně 2025/26 z Argentinců hráli brankář Juan Musso, obránce Nahuel Molina, záložník Thiago Almada a útočníci Julián Álvarez, Giuliano Simeone a Nicolás González, který v madridském klubu hostoval z Juventusu Turín. Španělský trenér Luis de la Fuente zařadil do nominace tři hráče Atlétika - středopolaře Álexe Baenu a zadáky Marcose Llorenteho s Marcem Pubillem.
Lionel Messi se ohradil proti proti kritikům, podle nichž pomohli argentinským fotbalistům do finále MS rozhodčí a mezinárodní federace FIFA. Devětatřicetiletý hvězdný hráč po středeční semifinálové výhře nad Anglií prohlásil, že jeho týmu rozhodně nikdo nic nedaroval.
„V posledních čtyřech letech jsme byli nejlepší, ať se vám to líbí, nebo ne, a bez ohledu na to, co kdokoli říká,“ citovala Messiho agentura AP. „Opět jsme se zařadili mezi dva nejlepší týmy světa. To dokazuje, že vše, čeho jsme dosáhli, není náhoda, a že nám nikdo nic nedaroval,“ doplnil. Více čtěte ZDE >>>
Nedělní finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou odřídí slovinský rozhodčí Slavko Vinčič. Asistenty mu budou dělat krajané Tomaž Klančnik a Andraž Kovačič, u videa bude Němec Bastian Dankert. Mezinárodní federace FIFA to uvedla na sociálních sítích, kde zveřejnila i video s dojatým zkušeným sudím, když se informaci dozvěděl.
Zprávy ze dne 16. července 2026
Semifinále mistrovství světa skončilo porážkou Anglie 1:2, ale středeční zápas pokračuje i po závěrečném hvizdu. Oslavy argentinských fotbalistů s transparentem hlásajícím, že Falklandy patří jejich zemi, způsobily poprask. Jde o citlivé téma, v němž mají všichni politici v Británii jednotný postoj, ačkoliv se u jiných témat vůbec neshodnou. Více čtěte ZDE>>>
Krátce poté, co se jako nejstarší fotbalista zúčastnil letošního mistrovství světa, ukončil skotský brankář Craig Gordon kariéru. Třiačtyřicetiletý gólman se dnes rozloučil ve videu na sociálních sítích svého klubu Heart of Midlothian.
„Bylo mi ctí vás reprezentovat. Doufám, že jste si to užili tak jako já,“ uvedl Gordon, jenž v Hearts strávil první a poslední léta profesionální kariéry. Mezitím chytal za Sunderland a Celtic.
Od začátku semifinálového utkání s Anglií (2:1) nasadili Argentinci jasnou strategii - agresivní a tvrdý přístup s cílem rozhodit hvězdy soupeře. Hráči Albionu na ni přistoupili, kompletně se nechal do „hry“ vtáhnout Jude Bellingham, stěžejní hráč Evropanů v play off. Pustil se do ostré výměny s Lionelem Messim, po zápase udeřil slavícího soupeře a zabrousil i do vlastních řad. Přečtěte si, co vše se stalo ZDE>>>
Stoper Argentiny Cristian Romero si po výhře 2:1 a postupu do finále mistrovství světa pořádně rýpl do ikony Manchesteru United a televizního experta Garyho Nevilla. Vadila mu kritika, kterou Neville namířil na něj a jeho kolegu Lisandra Martíneze. Více čtěte ZDE >>>
Anglie po středeční noci pláče, naopak Argentina je v euforii. Famózním závěrem otočila semifinále a po výhře 2:1 postoupila do druhého finále mistrovství světa ve fotbale po sobě. Jak jinak, velkou pomocí dvou asistencí 39letého kapitána Lionela Messiho. „Neprovokujte tohle monstrum,“ říkal už před utkáním bývalý reprezentant Anglie Kyle Walker. Pozornost vzbudila i oslava vítězů s transparentem odkazujícím na válku o Falklandy. Více čtěte ZDE>>>
Proti Mexiku byla jeho střídání, díky kterým fotbalisté Anglie ve vlastním vápně v deseti lidech ubránili nájezdy domácích, vyzdvihována. Když ale Thomas Tuchel pro podobné varianty sáhl při bránění vedení 1:0 proti Argentině, úspěch se neopakoval. Anglie přešla během semifinále mistrovství světa do defenzivní ulity, Němec poslal na hřiště tři obránce a jeho tým nakonec dvakrát inkasoval. Celá země, fanoušci, novináři a experti mají jasno – prohra 1:2 je Tuchelova vina. „Zřejmě se teď objeví milion trenérů,“ podotkl kouč. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 15. července 2026
Argentina otočila semifinále s Anglií a po vítězství 2:1 postupuje do finále! Obhájci trofeje si to v neděli rozdají o zlato z mistrovství světa se Španělskem. Rozhodl střídající Lautaro Martínez. Více čtěte ZDE >>>
Jednu z největších kaněk tohoto turnaje způsobilo dění před utkáním USA-Belgie. Jak si už každý zřejmě vzpomene, Donald Trump několikrát volal Giannimu Infantinovi s žádostí o ověření červené karty, kterou dostal americký hráč Folarin Balogun a o pár dní později FIFA bezprecedentním rozhodnutím trest odložila. Nyní o celé kauze promluvil sám útočník. Více čtěte ZDE >>>
Očividný podvod. Největší krádež v dějinách fotbalu. I taková slova volil anglický tisk po čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1986. Na ikonickém Aztéckém stadionu se odehrál moment, na který žádný sportovní fanoušek až do smrti nezapomene. Je tu vyostřený duel o postup do finále světového šampionátu mezi dvěma týmy, jejichž historická nevraživost je kořením fotbalu. Anglie proti Argentině.Více čtěte ZDE>>>
To, o čem se v kuloárech mluvilo už před startem turnaje, je pravdou. FIFA ve finálové utkání mistrovství světa půjde proti konvenci a poločasovou pauzu natáhne až na 30 minut, aby se si během pauzy mohli diváci užít koncert Shakiry, Coldplay či Justina Biebera. Rozhodnutí budí napříč fotbalovým spektrem negativní ohlasy. Více čtěte ZDE>>>
Dva góly, vynulování favorita i postup do finále mistrovství světa po 16 letech. Španělé si zajistili možnost bojovat o nejprestižnější fotbalovou trofej a po semifinále s Francií (2:0) mají několik důvodu k oslavám. Ty se ale nepropsaly na stadion v Dallasu, jak popisuje deník Bild. „Pokud budete chtít v klidu meditovat, doporučuji vám zápas, ve kterém hraje Španělsko,“ prohlásil v komentáři německý novinář Matthias Marburg. Více čtěte ZDE>>>
Britská lidskoprávní organizace FairSquare oznámila, že podala Mezinárodnímu olympijskému výboru stížnost na prezidenta FIFA Gianniho Infantina. Šéfa světového fotbalu a člena MOV obviňuje z toho, že v souvislosti s podporou amerického prezidenta Donalda Trumpa opakovaně porušil pravidla MOV týkající se politické neutrality. FairSquare uvedla, že se Infantino dopustil pěti jasných provinění, pro které jsou také „jednoznačné důkazy“. Jedním z nich je omilostnění amerického útočníka Folarina Baloguna, jenž navzdory tomu, že dostal v utkání 1. kola play off proti Bosně a Hercegovině na mistrovství světa červenou kartu, směl nastoupit do osmifinále proti Belgii.
Pro střelce druhé branky Španělska v úterním vítězném semifinále proti Francii Pedra Porra měl jeho gól na konečných 2:0 zvlášť emotivní význam. Šestadvacetiletý obránce jej v oslavném gestu věnoval synovi, který se zápasu kvůli horečce nemohl zúčastnit. Porro si po gólu v 58. minutě sedl na trávník, zkřížil nohy a zvedl pravou ruku. Totožné gesto mu na fotografii před startem turnaje poslal jeho syn, jenž kvůli zdravotním potížím musel zůstat v hotelu. „Dnes tu nemohl být, protože je nemocný a má horečku. Byl to velmi dojemný okamžik, když jsem si uvědomil, že tu nemůže být, zatímco jeho táta právě v tu chvíli dal gól. Doufám, že zítra se bude cítit o něco lépe,“ prohlásil Porro.
Kylian Mbappé zkritizoval výkon svého týmu po porážce 0:2 v úterním semifinále mistrovství světa se Španělskem. Podle sedmadvacetiletého kapitána obhájci stříbra nehráli tak, jak si představovali. Odpovědnost za neúspěch vzal útočník na sebe. „Jako kapitán musím převzít veškerou odpovědnost a nemám s tím žádný problém. Chtěli jsme se dostat do finále. Nedostali jsme se tam,“ prohlásil Mbappé, s 64 trefami nejlepší střelec v dějinách Francie. „Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli, ani po technické, ani po taktické stránce. Když v semifinále mistrovství světa neuděláte to, co máte, tak nevyhrajete. Technicky jsme byli příliš nedbalí. Nedokázali jsme je ohrozit, když jsme měli šanci,“ uvedl Mbappé.
Dalším trenérem, jenž po mistrovství světa skončil na lavičce svého týmu, je dosavadní kouč Haiti Sébastien Migné. Národní svaz této karibské země oznámil, že třiapadesátiletý Francouz odchází po vzájemné dohodě. Migné vedl Haiti od června roku 2024. Ačkoli kvůli probíhajícímu vnitřnímu konfliktu v zemi na půdu Haiti nikdy nevkročil, postoupil s národním týmem na šampionát do Severní Ameriky.