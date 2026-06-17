MS ve fotbale ONLINE: Opora Ghany nesmí do Kanady, zápis do historie pro Nový Zéland
Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. V prvním zápase ale vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2), nyní je čeká klíčový duel proti Jihoafrické republice. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 17. června 2026
Černý kůň turnaje dorazil a ve velkém stylu. Fotbalisté Iráku se prezentovali sympaticky, dlouho drželi krok, ale nakonec padli. Důvod? Obrovský kiks brankáře, který daroval Norům vítězný gól, a především bestiální Erling Haaland. Hvězdný útočník při debutu na mistrovství světa skóroval dvakrát a řídil norskou výhru 4:1. „Všichni v Norsku budou šťastní. Nevím, kolik je tam hodin, ale doufám, že lidé aspoň trochu slaví,“ usmíval se muž zápasu. Více čtěte ZDE >>>
Když novozélandský obránce Tyler Bindon přišel v závěru pondělního utkání mistrovství světa proti Íránu na trávník, zapsal se do fotbalové historie. Startem na vrcholném turnaji FIFA napodobil svou matku Jenny a společně vytvořili první dvojici matky a syna, která si zahrála světovém šampionátu.
Rakousko oslavilo návrat na MS po 28 letech výhrou nad debutujícím Jordánskem 3:1. Rozhodl o tom vlastní gól obránce Araba v 76. minutě. Více čtěte ZDE >>>
S Jižní Koreou to nebylo ono. Od celého týmu. Ale ani od Tomáše Součka. Lehké dloubnutí bývalému kapitánovi adresoval i Miroslav Koubek. Podle státního trenéra měl lépe chránit prostor před stopery a důsledněji nabírat nebezpečné desítky soupeře. Proto se mezi fotbalovou veřejností vede diskuse, zda bude záložník West Hamu vytržen ze sestavy pro čtvrteční partii s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa. Ostatně, jednou se to už stalo – v březnové baráži. Deník Sport a web iSport nabízejí důvody, proč zkušeného borce na hřišti nechat, a proč naopak ne. Více čtěte ZDE >>>
Stadion zaplnili fanoušci úřadujících světových šampionů a modrobílá masa se jako obvykle klaněla a volala jméno: „Messi!“ Aby ne! Lionel Messi, absolutní král posledního mistrovství světa v Kataru, ukázal, že stále patří mezi naprostou elitu, když hattrickem popravil Alžírsko a zařídil pro Argentinu výhru 3:0 na úvod letošního mundialu. Tímto počinem vyrovnal rekordní zápis Miroslava Kloseho a se šestnácti trefami se vyhoupl do čela historické tabulky střelců mistrovství světa. V prvním poločase ovšem unikl vyloučení... Více čtěte ZDE >>>
Norsko v úvodním utkání na MS porazili 4:1 Irák. Zápas v Bostonu rozhodl dvěma góly hvězdný kanonýr Erling Haaland. Více čtěte ZDE >>>
Odvolání bylo zamítnuto. Ghanský reprezentant Thomas Partey nesmí přicestovat do Kanady, a tak přijde o úvodní zápas šampionátu proti Panamě. Pro připomenutí: problém představují ovninění v Anglii ze sedmi znásilnění a jednoho sexuálního napadení vůči čtyřem ženám v letech 2020 až 2022. Partey vinu odmítá a soudní proces byl odložen na začátek roku 2027.
Zprávy ze dne 16. června 2026
Sebral sudí Mbappému penaltu? Po výhře Francie nad Senegalem (3:1) rezonuje kontroverzní rozhodnutí sudího, který ve druhém poločase po zjevném faulu na Mbappého neodpískal penaltu pro Francii. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Francie zahájili MS vítězstím 3:1 nad Senegalem. Dvakrát skóroval Mbappé a s 58 góly překonal reprezentační rekord Oliviera Girouda. Více čtěte ZDE>>>
Kompaktní obranný blok (beton nejvyšší hustoty). Vzdušný prostor ovládaný s autoritou dravých ptáků a tryskobrejky s parametry řízené střely. K tomu, jako bonus, nebezpečně poladěné standardky. Tak lze popsat hru Jihoafrické republiky, které budou čelit čeští fotbalisté na mistrovství světa ve druhém utkání skupiny A. Oba soupeři přitom na úvod padli, svěřenci trenéra Miroslava Koubka nestačili na Jižní Koreu (1:2) a Afričané podlehli Mexiku (0:2). Co od JAR čekat, čtěte ZDE>>>
Bývalý slávista El Hadji Malick Diouf figuruje v základní sestavě senegalské reprezentace v úvodním utkání šampionátu proti Francii. ONLINE přenos ze zápasu sledujte ZDE>>>.
Čeští fotbalisté si naposledy před přesunem ke čtvrtečnímu druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Český celek v tréninkovém areálu v Mansfieldu absolvoval trénink vzhledem k vysokým teplotám panujícím v Texasu jako obvykle dopoledne tamního času. Na rozdíl od pondělní jednotky byla příprava uzavřená pro novináře.
Králi světového fotbalu jsou už dlouhou řadu let Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Někomu je bližší postavou malý Argentinec s brilantní levačkou, jinému komplexní Portugalec s vypracovanou muskulaturou. Modrá krev však na probíhajícím světovém šampionátu v Mexiku, USA a Kanadě proudí tělem někoho úplně jiného - v obraně Švédska hraje Gustaf Lagerbielke, jenž se může pyšnit šlechtickým titulem baron.
Trenér uruguayské reprezentace Marcelo Bielsa se při oficiálním natáčení materiálů a focení pro mistrovství světa nepodíval ani na chvíli do objektivu. Vypadal jako nepřítomný, celou dobu hleděl pod sebe. Proč? „Nemusím dávat žádné vysvětlení. Fotka byla pořízena tak, jak byla pořízena. Nejsem model. Nemám na to co odpovědět,“ vysvětlil na tiskové konferenci po remíze se Saúdskou Arábií (1:1). „Neudělal jsem nic špatného,“ hájil se argentinský kouč, který je známý jako El Loco – v překladu Šílenec.
Na neočekávaných remízách na MS ve většině případů vydělávají spíše bookmakeři než sázející. I mezi tipujícími jsou ale takoví, kteří se zaměřují na nerozhodné zápasy, a těm se zatím daří bookmakery na šampionátu přehrávat. Na letošní šampionát zatím sázkové kanceláře přijaly zhruba 735 milionů korun, což zhruba odpovídá jejím odhadům před začátkem mistrovství v Americe. „Optikou bilance jsou zatím v plusu bookmakeři, kterým nahrál zejména včerejšek, kdy se urodily hned čtyři remízy. Hlavně výsledek zápasu Španělsko – Kapverdy byl velkým překvapením, se kterým sázkaři opravdu nepočítali,“ uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain.
Soupeř české reprezentace řeší nepříjemné problémy. Jihokorejští fotbalisté se vyhýbají na mistrovství světa médiím z vlastní země. Podle oficiálního prohlášení asociace jim nebudou prozatím poskytovat žádné rozhovory. Má jít o reakci na uniklé záběry, na nichž novináři narážejí na fakt, že kapitán Son Heung-min neabsolvoval povinnou vojenskou službu. Více čtěte ZDE >>>
Velká rána pro anglického obránce. Valentino Livramento (23) přijde o mistrovství světa kvůli svalovému zranění, které si přivodil těsně před úvodním zápasem s Chorvatskem svalové zranění. Jelikož má jít o problém na zrhuba šest týdnů, trenér Thomas Tuchel ho vyřadil z nominace a povolá náhradníka. Deník The Telegraph informuje, že záložní variantou může být Trevoh Chalobah z Chelsea.
Mizerná bilance! Španělský útočník Mikel Oyarzabal se po výkonu v zápase s Kapverdami (0:0) stal vůbec prvním hráčem na mistrovství světa (statistiky existují od roku 1996), který se za úvodních třicet minut utkání nedotknul ani jednou balonu.
Obrali favorita o výhru a potvrdili, že mohou patřit mezi černé koně mistrovství světa. Jenže Japonci na sebe upozornili po remíze s Nizozemskem (2:2) i jinak než výkonem. Realizační tým ukázal trik s taktickou tabulí, trenér Hajime Morijasu sklidil potlesk od novinářů a video fanoušků s modrými pytli na tribuně se šíří sociálními sítěmi. Samurajové zkrátka na úvod šampionátu získali obrovské sympatie. Více čtěte ZDE >>>