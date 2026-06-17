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MS ve fotbale ONLINE: Opora Ghany nesmí do Kanady, zápis do historie pro Nový Zéland

Ghanský záložník Thomas Partey
Ghanský záložník Thomas ParteyZdroj: Profimedia.cz
Hvězdný Neymar na tréninku brazilské reprezentace
Trenér uruguayské reprezentace Marcelo Bielsa při oficiálním focení pro MS zíral dolů. Proč?
Čeští reprezentanti přijali pozvání Radka Faksy a navštívili šatnu Dallasu Stars
Fotbalisté na tréninku před zápasem s JAR
Fotbalisté trénují pod dohledem Pavla Nedvěda a Zdeňka Grygery
Rozcvička českých fotbalistů před tréninkem
Tři sudí zleva: Kathryn Nesbittová, Tori Pensová a Brooke Mayová
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iSport.cz
MS fotbal 2026

Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. V prvním zápase ale vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2), nyní je čeká klíčový duel proti Jihoafrické republice. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE>>>

Online přenos - MS ve fotbale 2026
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Česko

Zprávy ze dne 17. června 2026

Norsko
17. června 2026 · 08:54

Černý kůň turnaje dorazil a ve velkém stylu. Fotbalisté Iráku se prezentovali sympaticky, dlouho drželi krok, ale nakonec padli. Důvod? Obrovský kiks brankáře, který daroval Norům vítězný gól, a především bestiální Erling Haaland. Hvězdný útočník při debutu na mistrovství světa skóroval dvakrát a řídil norskou výhru 4:1. „Všichni v Norsku budou šťastní. Nevím, kolik je tam hodin, ale doufám, že lidé aspoň trochu slaví,“ usmíval se muž zápasu. Více čtěte ZDE >>>

17. června 2026 · 08:42

Když novozélandský obránce Tyler Bindon přišel v závěru pondělního utkání mistrovství světa proti Íránu na trávník, zapsal se do fotbalové historie. Startem na vrcholném turnaji FIFA napodobil svou matku Jenny a společně vytvořili první dvojici matky a syna, která si zahrála světovém šampionátu.

Rakousko
17. června 2026 · 08:10

Rakousko oslavilo návrat na MS po 28 letech výhrou nad debutujícím Jordánskem 3:1. Rozhodl o tom vlastní gól obránce Araba v 76. minutě. Více čtěte ZDE >>>

Marko Arnautovic v nastaveném čase pojistil výhru Rakouska nad Jordánskem trefou na 3:1
Marko Arnautovic v nastaveném čase pojistil výhru Rakouska nad Jordánskem trefou na 3:1
Česko
17. června 2026 · 06:30

S Jižní Koreou to nebylo ono. Od celého týmu. Ale ani od Tomáše Součka. Lehké dloubnutí bývalému kapitánovi adresoval i Miroslav Koubek. Podle státního trenéra měl lépe chránit prostor před stopery a důsledněji nabírat nebezpečné desítky soupeře. Proto se mezi fotbalovou veřejností vede diskuse, zda bude záložník West Hamu vytržen ze sestavy pro čtvrteční partii s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa. Ostatně, jednou se to už stalo – v březnové baráži. Deník Sport a web iSport nabízejí důvody, proč zkušeného borce na hřišti nechat, a proč naopak ne. Více čtěte ZDE >>>

Argentina
17. června 2026 · 05:01

Stadion zaplnili fanoušci úřadujících světových šampionů a modrobílá masa se jako obvykle klaněla a volala jméno: „Messi!“ Aby ne! Lionel Messi, absolutní král posledního mistrovství světa v Kataru, ukázal, že stále patří mezi naprostou elitu, když hattrickem popravil Alžírsko a zařídil pro Argentinu výhru 3:0 na úvod letošního mundialu. Tímto počinem vyrovnal rekordní zápis Miroslava Kloseho a se šestnácti trefami se vyhoupl do čela historické tabulky střelců mistrovství světa. V prvním poločase ovšem unikl vyloučení... Více čtěte ZDE >>>

Lionel Messi kraloval úvodnímu zápasu Argentiny na MS proti Alžírsku
Lionel Messi kraloval úvodnímu zápasu Argentiny na MS proti Alžírsku
Mělo přijít vyloučení? Lionel Messi sešlápl nohu Aissy Mandiho, nepřišla ale ani žlutá karta
Mělo přijít vyloučení? Lionel Messi sešlápl nohu Aissy Mandiho, nepřišla ale ani žlutá karta
Norsko
17. června 2026 · 02:04

Norsko v úvodním utkání na MS porazili 4:1 Irák. Zápas v Bostonu rozhodl dvěma góly hvězdný kanonýr Erling Haaland. Více čtěte ZDE >>>

Erling Haaland slaví gól proti Iráku
Erling Haaland slaví gól proti Iráku
17. června 2026 · 00:26

Odvolání bylo zamítnuto. Ghanský reprezentant Thomas Partey nesmí přicestovat do Kanady, a tak přijde o úvodní zápas šampionátu proti Panamě. Pro připomenutí: problém představují ovninění v Anglii ze sedmi znásilnění a jednoho sexuálního napadení vůči čtyřem ženám v letech 2020 až 2022. Partey vinu odmítá a soudní proces byl odložen na začátek roku 2027.

Zprávy ze dne 16. června 2026

Francie
16. června 2026 · 23:47

Sebral sudí Mbappému penaltu? Po výhře Francie nad Senegalem (3:1) rezonuje kontroverzní rozhodnutí sudího, který ve druhém poločase po zjevném faulu na Mbappého neodpískal penaltu pro Francii. Více čtěte ZDE>>>

Zákrok Sadia Maného ve vápně penaltu pro Francii neznamenal
Zákrok Sadia Maného ve vápně penaltu pro Francii neznamenal
Francie
16. června 2026 · 23:19

Fotbalisté Francie zahájili MS vítězstím 3:1 nad Senegalem. Dvakrát skóroval Mbappé a s 58 góly překonal reprezentační rekord Oliviera Girouda. Více čtěte ZDE>>>

Radost francouzských fotbalistů po brance do sítě Senegalu
Radost francouzských fotbalistů po brance do sítě Senegalu
Jihoafrická republika
16. června 2026 · 21:20

Kompaktní obranný blok (beton nejvyšší hustoty). Vzdušný prostor ovládaný s autoritou dravých ptáků a tryskobrejky s parametry řízené střely.⁠⁠⁠ K tomu, jako bonus, nebezpečně poladěné standardky. Tak lze popsat hru Jihoafrické republiky, které budou čelit čeští fotbalisté na mistrovství světa ve druhém utkání skupiny A. Oba soupeři přitom na úvod padli, svěřenci trenéra Miroslava Koubka nestačili na Jižní Koreu (1:2) a Afričané podlehli Mexiku (0:2). Co od JAR čekat, čtěte ZDE>>>

16. června 2026 · 20:29

Bývalý slávista El Hadji Malick Diouf figuruje v základní sestavě senegalské reprezentace v úvodním utkání šampionátu proti Francii. ONLINE přenos ze zápasu sledujte ZDE>>>.

Brazílie
16. června 2026 · 20:23

 

Česko
16. června 2026 · 19:53

Čeští fotbalisté si naposledy před přesunem ke čtvrtečnímu druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Český celek v tréninkovém areálu v Mansfieldu absolvoval trénink vzhledem k vysokým teplotám panujícím v Texasu jako obvykle dopoledne tamního času. Na rozdíl od pondělní jednotky byla příprava uzavřená pro novináře.

16. června 2026 · 16:55

Králi světového fotbalu jsou už dlouhou řadu let Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Někomu je bližší postavou malý Argentinec s brilantní levačkou, jinému komplexní Portugalec s vypracovanou muskulaturou. Modrá krev však na probíhajícím světovém šampionátu v Mexiku, USA a Kanadě proudí tělem někoho úplně jiného - v obraně Švédska hraje Gustaf Lagerbielke, jenž se může pyšnit šlechtickým titulem baron.

16. června 2026 · 15:48

Trenér uruguayské reprezentace Marcelo Bielsa se při oficiálním natáčení materiálů a focení pro mistrovství světa nepodíval ani na chvíli do objektivu. Vypadal jako nepřítomný, celou dobu hleděl pod sebe. Proč? „Nemusím dávat žádné vysvětlení. Fotka byla pořízena tak, jak byla pořízena. Nejsem model. Nemám na to co odpovědět,“ vysvětlil na tiskové konferenci po remíze se Saúdskou Arábií (1:1). „Neudělal jsem nic špatného,“ hájil se argentinský kouč, který je známý jako El Loco – v překladu Šílenec.

16. června 2026 · 15:22

Na neočekávaných remízách na MS ve většině případů vydělávají spíše bookmakeři než sázející. I mezi tipujícími jsou ale takoví, kteří se zaměřují na nerozhodné zápasy, a těm se zatím daří bookmakery na šampionátu přehrávat. Na letošní šampionát zatím sázkové kanceláře přijaly zhruba 735 milionů korun, což zhruba odpovídá jejím odhadům před začátkem mistrovství v Americe. „Optikou bilance jsou zatím v plusu bookmakeři, kterým nahrál zejména včerejšek, kdy se urodily hned čtyři remízy. Hlavně výsledek zápasu Španělsko – Kapverdy byl velkým překvapením, se kterým sázkaři opravdu nepočítali,“ uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Korea
16. června 2026 · 14:59

Soupeř české reprezentace řeší nepříjemné problémy. Jihokorejští fotbalisté se vyhýbají na mistrovství světa médiím z vlastní země. Podle oficiálního prohlášení asociace jim nebudou prozatím poskytovat žádné rozhovory. Má jít o reakci na uniklé záběry, na nichž novináři narážejí na fakt, že kapitán Son Heung-min neabsolvoval povinnou vojenskou službu. Více čtěte ZDE >>>

Anglie
16. června 2026 · 14:13

Velká rána pro anglického obránce. Valentino Livramento (23) přijde o mistrovství světa kvůli svalovému zranění, které si přivodil těsně před úvodním zápasem s Chorvatskem svalové zranění. Jelikož má jít o problém na zrhuba šest týdnů, trenér Thomas Tuchel ho vyřadil z nominace a povolá náhradníka. Deník The Telegraph informuje, že záložní variantou může být Trevoh Chalobah z Chelsea.

Španělsko
16. června 2026 · 11:55

Mizerná bilance! Španělský útočník Mikel Oyarzabal se po výkonu v zápase s Kapverdami (0:0) stal vůbec prvním hráčem na mistrovství světa (statistiky existují od roku 1996), který se za úvodních třicet minut utkání nedotknul ani jednou balonu.

16. června 2026 · 11:44

Obrali favorita o výhru a potvrdili, že mohou patřit mezi černé koně mistrovství světa. Jenže Japonci na sebe upozornili po remíze s Nizozemskem (2:2) i jinak než výkonem. Realizační tým ukázal trik s taktickou tabulí, trenér Hajime Morijasu sklidil potlesk od novinářů a video fanoušků s modrými pytli na tribuně se šíří sociálními sítěmi. Samurajové zkrátka na úvod šampionátu získali obrovské sympatie. Více čtěte ZDE >>>

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