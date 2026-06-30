MS ve fotbale ONLINE: Paraguay slaví postup státním svátkem. Kontroverze kolem opory Kapverd
Fotbalové mistrovství světa jde do vyřazovací fáze, která se hraje už bez české reprezentace. Turnaj hned v úvodním kole play off skončil pro Německo, které nezvládlo penalty proti Paraguayi. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 30. června 2026
Kapitán a historicky nejlepší střelec Kapverd Ryan Mendes (36) je novozélandskou policií vyšetřován kvůli obvinění ze znásilnění brazilské spolupracovnice týmu, ke kterému mělo dojít během březnového turnaje FIFA Series. Mendes zatím nebyl oficiálně obviněn a připravuje se s Kapverdami na historické šestnáctifinále s Argentinou.
FIFA potvrdila, že je s novozélandskými úřady v kontaktu, ale dál nemůže situaci komentovat. Tento skandál navíc na šampionátu není ojedinělý, jelikož obviněním ze znásilnění čelí i další hvězdy MS – Ghaňan Thomas Partey a marocký kapitán Achraf Hakimi.
Naplno startuje hledání trenéra české reprezentace. Po přijmutí rezignace Miroslava Koubka (74) vyvstal před gesční skupinou extrémně náročný úkol. První kroky půjdou velmi pravděpodobně směrem do zahraničí, kam už asociace marně koukala po odvolání Ivana Haška. Výběr důležité persony bude mít na starosti znovu především reprezentační manažer Pavel Nedvěd, který dosud výrazně stál za odvolaným Koubkem. Deník Sport mapuje situaci a nastiňuje, kdo může na strahovském kopci připadat po mistrovství světa v úvahu. Čtěte ZDE>>>
Maročtí fotbalisté si vyřazením favorizovaného Nizozemskavysloužili podle svého trenéra Muhammada Vahbího všeobecný respekt. Kouč, který převzal mužstvo tři měsíce před turnajem, vyhlásil před jeho začátkem za cíl vylepšit čtvrté místo z roku 2022 z Kataru. „Nikdo nás nemůže zastavit, pokud budeme hrát tak, jak umíme,“ řekl novinářům. „Ale nikdo není neporazitelný. Když se nám něco nepovede, pojedeme domů,“ uvedl kouč, jenž loni dovedl Maroko k titulu na světovém šampionátu hráčů do 20 let.
Že je fotbal jednoduchá hra, kterou hraje dvaadvacet hráčů, a vždycky nakonec vyhrají Němci? To už dávno neplatí. „Die Mannschaft“ se na mistrovství světa nedostal potřetí za sebou mezi šestnáctku nejlepších a poslední velký turnaj ovládl před dvanácti lety v Brazílii. Po krachu s Paraguayí se kouč Julian Nagelsmann ocitá pod palbou kritiky, veřejnost si jeho setrvání nepřeje. Kdo za něj? Možná Jürgen Klopp. Více čtěte ZDE >>>
Paraguayský prezident Santiago Peňa vyhlásil po senzačním postupu národního týmu do osmifinále přes Německo na úterý státní svátek. Jihoamerický tým porazil čtyřnásobné mistry světa 4:3 na penalty poté, co týmy v Bostonu remizovaly 1:1 po prodloužení. „Dnes slaví celá země,“ uvedl Peňa na sociální síti X. Vzkaz doprovodil fotografií, na které podepisuje příslušný dekret. „Slavíme vítězství týmu, který reprezentuje to nejpodstatnější z naší identity: houževnatost, víru a sílu lidí, kteří se nikdy nevzdávají.“
Známe už čtyři osmifinalisty, jak to aktuálně vypadá v pavouku?
Na turnaji končí i další evropský favorit, Nizozemci nestačilo na Maroko. Africký celek měl více ze hry a díky vyrovnávací trefě na 1:1 v nastavení druhého poločasu posunul zápas do prodloužení. Došlo až na penalty, ve kterých pak neuspěli hned tři nizozemští střelci. Více čtěte ZDE >>>
Německo na MS překvapivě vypadlo už v úvodním vyřazovacím kole, Paraguayi podlehlo na penalty 3:4. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1:1. Jihoamerický tým v závěru úvodního dějství poslal do vedení Julio Enciso, favorit odpověděl po změně stran zásluhou Kaie Havertze. V penaltovém rozstřelu neuspěli tři z šesti Němců, Paraguay využila až třetí mečbol, mezi 16 nejlepších zemí ji posunul stoper José Canale. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 29. června 2026
Okolnosti konce trenéra Miroslava Koubka u české reprezentace budí velkou pachuť, shodli se ve studiu Nova Action experti Ladislav Maier, Libor Kozák a Roman Bednář. Bývalý reprezentační brankář Maier poznamenal, že všichni trenéři národního týmu v poslední době končí přibití na kříži.
Dva dny po návratu z neúspěšného mistrovství světa zůstala reprezentace bez trenéra. Koubek se s vedením asociace dohodl, že odstoupí. „Co dodat, překvapení to určitě je. Když nastupujete do role reprezentačního trenéra, tak v ten moment už jste permanentně pod tlakem. Nemyslím si, že kritika na jeho adresu a na adresu nároďáku byla až tak veliká, že by musel odstupovat. To si vážně nemyslím,“ řekl Maier.
Mrzí ho komunikace kolem reprezentace. „Když končí Patrik Schick nebo slyšíte vyjádření Ládi Krejčího z notýsku a pak vyjádření Pavla Nedvěda nebo předsedy Trundy, tak je tam velký rozpor. Dva dny po příletu pak vidíte, že Míra Koubek rezignuje. Je to velká pachuť,“ uvedl gólman.
BLOG MICHALA KVASNICI | Po nedávných vyjádřeních nastal nečekaný a velmi rychlý třesk. Tak na mě působí počínání předsedy Davida Trundy, který možná během víkendu po vystoupení z americké bubliny a návratu do reality zjistil, že informace iSportu o fungování a atmosféře v reprezentaci nebyly fabulacemi, jak tvrdí Miroslav Koubek. A že i na slovech kapitána Ladislava Krejčího něco bude. Více čtěte ZDE >>>
Fotbalisté Brazílie v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa zdolali po obratu 2:1 Japonsko. Asijský celek poslal v Houstonu do vedení v 29. minutě Kaišu Sano. Po změně stran srovnal Casemiro a v závěrečné šesté minutě nastavení rozhodl Gabriel Martinelli. Více o utkání ZDE>>>
Podle sázkové kanceláře Tipsport je největším adeptem na uvolněný post trenéra české reprezentace s kurzem 2:1 Luboš Kozel, který aktuálně vede prvoligový Jablonec. Následují dosavadní Koubkův asistent Jan Suchopárek a kyperský trenér řeckého Levadiakosu Elias Charalambus (oba 4:1). Na kouče pražské Slavie Jindřicha Trpišovského vypsal Tipsport kurz 7:1, informovala společnost v tiskové zprávě.
Konec trenéra Miroslava Koubka u české fotbalové reprezentace je podle Ladislava Vízka spravedlivým důsledkem výkonů národního týmu na mistrovství světa. Kouč udělal na šampionátu tolik chyb, že nemohl situaci ustát, řekl jednasedmdesátiletý bývalý reprezentant ČTK. Impulz podle něj vzešel od nespokojených hráčů. Má informace, že nálada v týmu nebyla na turnaji v Severní Americe dobrá.
„Už se k nám donesly informace, že nálada v týmu nebyla během šampionátu v pořádku. A jeden z hráčů, jehož nechci jmenovat, mi po příletu domů potvrdil, že pod Koubkem to nebylo dobré. Myslím, že se i od dalších brzy dozvíme, jaká atmosféra tam panovala,“ uvedl bývalý hráč Dukly.
Vízek nebyl příznivcem odvolání Ivana Haška, který reprezentaci vedl v kvalifikaci. „Když odvolali Haška, tak je spravedlivé, že skončil i Koubek. A teď je věcí lidí ze Strahova, koho si tam dají místo něj. Podle mě je však také otázka, jestli by s Koubkem neměl odejít také Nedvěd. Čím dál tím více lidí z fotbalového prostředí si myslí, že není mužem na správném místě,“ řekl Vízek.
Třesk v národním týmu! Trenér Miroslav Koubek v pondělí po vzájemné dohodě s předsedou FAČR Davidem Trundou opouští pozici hlavního trenéra české reprezentace. „Pan trenér mi na dnešním osobním jednání nabídl svojí pozici k dispozici a po otevřené a korektní debatě jsem se rozhodl jeho nabídku přijmout,“ uvedl Trunda. Česká reprezentace neuspěla na mistrovství světa, které opustila už po základní skupině s jediným bodem. Více čtěte ZDE >>>
Na konci června kosí Česko zklamání nejen z výsledků a výkonů v Americe, ale také z toxické atmosféry, jež prosakuje z národního týmu. Hlavním šiřitelem je paradoxně ten, kdo reprezentaci přes baráž na mundial dostal. Miroslav Koubek. KOMENTÁŘ Michala Kvasnici čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 28. června 2026
Kanada si užívá obrovský úspěch. Trenér Jesse Marsch si svolal po postupu do osmifinále hráče do kolečka a měl k nim velmi emotivní projev: „Jste kanadští hrdinové. Kanadští hrdinové pro budoucí generace dětí v této zemi, které budou hrát fotbal. Díky vám má tento sport v Kanadě obrovskou budoucnost. Měli byste být nesmírně hrdí na to, kým jste. Měli byste být nesmírně hrdí na tento zápas. Šli jste za tím v každém okamžiku, minutu po minutě. Jste kanadští hrdinové.“
Fotbalisté Kanady na úvod play off světového šampionátu porazili Jihoafrickou republiku 1:0 a postoupili jako první do osmifinále. Spolupořadatelé turnaje byli po celý zápas lepším týmem, jejich herní převahu ale gólově vyjádřil až v závěru ve druhé minutě nastavení záložník Stephen Eustáquio. Z hranice vápna prostřelil do té doby bezchybného brankáře Ronwena Williamse. Více o utkání ZDE>>>
Nevydařené účinkování na mundialu v Americe se projevilo na pořadí ve světovém žebříčku FIFA. Češi vstoupili do turnaje ze 40. místa, po zápasech v základní skupině se propadli o osm míst dozadu. Momentálně se nacházejí třeba i za Slovenskem.
Trenér korejských fotbalistů Hong Mjong-po po vyřazení z mistrovství světa rezignoval. Se svým týmem na šampionátu vyhrál ze tří zápasů jeden hned na úvod proti české reprezentaci, poté podlehli Korejci domácímu Mexiku i Jihoafrické republice a tři body jim k postupu nestačily. O odstoupení podle korejské agentury Jonhap informoval kouč dnes na tiskové konferenci v Zapopanu.
Naštvaná veřejnost by Miroslava Koubka okamžitě odvolala z funkce, svaz se k tomu ale nechystá. „Nic se nemění ani nebude,“ vyjádřil se Pavel Nedvěd po mistrovství světa. Razantní rétorika v citlivé záležitosti byla další rozbuškou pro publikum žijící ve vzácné názorové shodě. A do toho vystoupil z letadla Ladislav Krejčí a z malého notesu přečetl tužkou napsaný projev. „Chce to přivést nové lidi, finance, energii, aby se začala budovat nová generace trenérů,“ pravil kapitán. Vymezil se proti Koubkovi? Nedvědovi s Trundou? Nebo jde „jen“ o poselství? V Americe totiž nebylo všechno v pořádku – na hřišti ani uvnitř týmu… Více čtěte ZDE>>>