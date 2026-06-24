MS ve fotbale ONLINE: PĚT zápasů za zlomenou nohu! Katarský záložník pyká za faul na Koného
Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. Jejich situace je ovšem složitá, v prvním zápase vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2) a pak jen remizovali s JAR (1:1). Pro postup musí na závěr skupiny porazit domácí Mexiko. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 24. června 2026
Katarský záložník Ásim Madibú dostal zákaz startu na pět zápasů za vyloučení po faulu, při kterém na MS zlomil nohu kanadskému soupeři Ismaëlu Konému.
Hotel české reprezentace JW Marriott v Mexico City se nachází v luxusní čtvrti Santa Fé, devatenáct kilometrů od Aztéckého stadionu, ve výšce 2 550 metrů nad mořem. Tým právě (ve 12.00 místního času) vyrazil na procházku, které se účastní i předseda David Trunda.
Národní tým bude o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa bojovat na lávovém poli, kde se psaly nejúžasnější příběhy fotbalových dějin. Na Aztéckém stadionu, jemuž Mexičané neřeknou jinak než Azteca. Gigantický železobetonový kolos byl dříve schopen pojmout 110 tisíc diváků, po přestavbě se jeho kapacita snížila. Na duel Česka s domácím Mexikem přijde „jen“ 87 500 diváků. Ke stavbě byl použit dynamit. Tuny dynamitu. Jinak by fotbalová katedrála nikdy nevznikla. Více čtěte ZDE>>>
„Mexiko je pozoruhodné v tom, že hraje nesmírně intuitivní fotbal. Chování ve výstavbě není nadrilované od trenéra, je to o pocitu,“ líčí v tradiční analýze soupeře expert iSportu a trenér Petr Ruman. Je šance favorita na Aztéckém stadionu skolit? Více čtěte ZDE>>>
Nemůže volit, koupit si pivo ani řídit auto. Věkem je ještě dítě. Přesto fotbalový talent Gilberto Mora, nejmladší hráč na mistrovství světa, přitahuje obří pozornost. Více čtěte ZDE>>>
Už je jisté, že fotbalisté Mexika ovládnou skupinu A mistrovství světa. Domácí hradby jim dávají výhodu, kterou žádný sázkařský algoritmus nespočítá. První krok proti JAR v aztéckém kotli suverénně zvládli (2:0), stejně jako přesun Guadalajary proti Jižní Koreji (1:0). Teď je čeká koncovka s Českem zpátky na posvátné Aztece. Co od Mexika čekat?Čtěte ZDE>>>
Prezident FIFA Gianni Infantino poprvé veřejně promluvil o takzvaných „hydratačních pauzách“, které byly zavedeny pro probíhající mistrovství. Tříminutové přestávky, které se konají zhruba ve 22. a 68. minutě byly kritizovány trenéry, fanoušky i širší veřejností s tím, že jejich pravý účel je možnost vysílat více reklam. „FIFA z toho nemá žádné peníze, všechny dohody o reklamách byly učiněny s velkým předstihem. Nejde o finanční záležitost, ale čistě sportovní záležitost,“ popsal Infantino.
Množství lidí poukazovalo na fakt, že hydratační přestávky byly i v zápasech v dešti, či dvaceti stupních celsia, byť jejich vznik byl zaštítěn právě vysokými vedry. „Ano, teploty jsou hlavní důvod, ale musíme si uvědomit, že mistrovství se hraje 39 dní a mít chvíli na odpočinek je extrémně důležité. Navíc chceme, aby všechny týmy měly stejné podmínky. Je těžké přijmout, že by jeden kouč měl možnost ovlivnit v pauze zápas a jiný ne, protože teplota byla trochu nižší,“ řekl Švýcar.
Dva fotbalové zázraky už Aztécký stadion viděl. V roce 1970 zde do půl těla svlečený Pelé slavil třetí titul mistra světa. Na stejném místě, jen o šestnáct let později, spáchal největší krádež v dějinách fotbalu Diego Maradona. Gól rukou proti Anglii vešel do historie. Monumentální stavba v Mexico City čeká na třetí geniální okamžik světového šampionátu. Napíše ho odepisované Česko? Více čtěte ZDE>>>
Trenér brazilské reprezentace Carlo Ancelotti potvrdil, že Neymar, který léčil lýtkový sval, je připravený nastoupit do dalšího utkání proti Skotsku. „V týdnu tvrdě pracoval a může nastoupit na poločas nebo i na celých devadesát minut,“ poznamenal italský kouč. „Jeho přístup je velmi dobrý, má dobrou náladu. Je to skvělý hráč, ale i spoluhráč. Chceme ho co nejdřív vrátit do zápasového vytížení. Jsem rád, že je zpátky. Přinese nám zkušenosti a kvalitu,“ dodal.
Objímal hráče, mával fanouškům na tribuně. Trenér Ghany Carlos Queiroz se radoval z remízy s Anglií (0:0), která výrazně posunula jeho reprezentaci do vyřazovací části turnaje v Americe. Přesto byl na tiskové konferenci až jedovatý. Co se mu nelíbilo? Více čtěte ZDE >>>
Druhé kolo základních skupin turnaje je kompletně odehrané. Jak aktuálně vypadá postupová matematika pro český tým? Více čtěte ZDE >>>
Kolumbie zvítězila nad Kongem 1:0 a ve skupině K je bez ztráty bodu v čele. Zápas rozhodla branka Daniela Muňoze v 76. minutě. Více čtěte ZDE >>>
Chorvatsko zvládlo ve skupině L zápas s Panamou a po výhře 1:0 zůstává ve hře o postup. Více čtěte ZDE >>>
Češi začali trénovat v Mexiku se zpožděním kvůli počasí. Jaká byla atmosféra?
Smutný rekord pro Anglii.Proti Ghaně (0:0) zapsala držení míče 78,8 %, což je nejvyšší zaznamenaná hodnota u týmu, kterému se v utkání na mistrovství světa nepodařilo skórovat. Byť tak podrobné statistiky existují pouze od roku 1966.
Trénink české reprezentace v centru ligového klubu Cluba América je zatím kvůli lijáku a bouřce o dvacet minut odložen. Čeká se na přívětivější podmínky, ale v Mexico City se to zatím nelepší…
I Alexander Sörloth se smál... Norové zveřejnili emotivní vystoupení trenéra Stäleho Solbakkena v kabině při utkání proti Senegalu (3:2).
Na tiskové konferenci před zápasem s Mexikem na mistrovství světa byl Miroslav Koubek v úplně jiné náladě, než posledně. Do media centra přišel s úsměvem. Možná i proto, že si předtím zvenku na telefon natočil nádherný Aztécký stadion. Po jedné z otázek deníku Sport a webu iSport vysvětlil, jak myslel slova o „pozitivním výkonu“ proti Jihoafrické republice. „Je to moje chyba. Omlouvám se. Měl jsem více rozvést pozitivní věci, které se v utkání bezpochyby objevily,“ pravil. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Anglie na světovém šampionátu v Bostonu překvapivě pouze remizovala s Ghanou 0:0. V největší šanci trefil Nico O'Reilly hlavou břevno, řešil se také podezřelý zákrok na Prince Adua. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 23. června 2026
Zažil velkolepá utkání v Lize mistrů, Premier League, La Lize i EURO 2024 v Německu. „Ale tohle je jednoznačně největší zápas kariéry – a nejen mé,“ podotkl kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí před duelem v Mexiku. Promluvil také o tom, proč zatím národní tým na mistrovství světa v Americe nepůsobí jako parta, která má z fotbalu na životní akci radost. Rozhovor čtěte ZDE >>>