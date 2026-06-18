MS ve fotbale ONLINE: pískot na pauzu na pití, s kým sledoval zápas Nedvěd ve VIP?
Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. V prvním zápase ale vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2), nyní je čeká klíčový duel proti Jihoafrické republice. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 18. června 2026
Zmar, zklamání a blízké vyřazení. Mistrovství světa zatím kopíruje dva roky staré EURO
v Německu, tým trenéra Miroslava Koubka nedokázal v Americe porazit ani JAR. Michal Sadílek
sice před 67 tisíci diváky v Atlantě poslal Čechy brzy do vedení, ale Jihoafričané v závěru vyrovnali
z penalty. Výsledek 1:1 znamená jediné: proti domácímu Mexiku na Aztéckém stadionu musejí
zvítězit, aby postoupili do vyřazovací fáze. Více čtěte ZDE >>>
Pavel Nedvěd sleduje zápas ve VIP sektoru, po jeho boku sedí Mikaël Silvestre, bývalý obránce Manchesteru United.
I během českého zápasu se ozývá pískot a bučení na povinnou pauzu na pití.
Česká rozcvička v plném proudu. „Skvěle borci,“ „To je ono, drž to,“ „Výborně Hložane,“ padalo od asistenta trenéra Jaroslava Plašila.
Dnešní utkání Česko - JAR budou řídit ženské rozhodčí v čele s Američankou Tori Pensovou.
Čeští fotbalisté nastoupí do druhého utkání na MS proti Jihoafrické republice s pěti změnami v základní sestavě oproti úvodnímu zápasu s Koreou, který prohráli 1:2. Trenér Miroslav Koubek se rozhodl až na post gólmana zasáhnout do všech tří řad, jen na lavičce začne bývalý kapitán Tomáš Souček. Sledujte ONLINE přenos >>>
Čeští hráči dorazili na Atlanta Stadium. Vladimír Darida či Tomáš Chorý zamávali českým fanouškům, kteří jeho gesto odměnili potleskem. V hledišti nechybí ani manželka Vladimíra Coufala. Na obhlídku hřiště dorazili i Zdeněk Grygera s Pavlem Nedvědem.
Uvnitř klimatizované chlouby Atlanty ve čtvrtek Česko odehraje fotbalovou bitvu, jejíž výsledek zásadním způsobem ovlivní postupové šance ze skupiny na mistrovství světa. Hraje se v poledne, dost možná bude zatažená střecha. Ve městě panují vedra, dusno je nepříjemné. „Bude to určitě zajímavé si tam zahrát. Stadion je extrémně moderní, vypadá jako z jiné planety. Já bych se vůbec nebránil tomu, kdyby nám zavřeli střechu,“ přemýšlel Jaroslav Zelený. Více o stadionu čtěte ZDE >>>
Trenér Anglie Thomas Tuchel vyzval FIFA, aby na mistrovství změnila umístění fotografů před výkopem. Nelíbilo se mu totiž, že přes ně neviděl hráče při hymně před úvodním zápasem s Chorvatskem, uvedla agentura Reuters. Fotografové si ve středu v Dallasu stoupli přímo před střídačky a v televizních záběrech bylo vidět, jak se je gestikulující Tuchel snaží přimět k přesunu. Německý kouč to po chvíli vzdal a sledoval hráče na obří obrazovce. „Byl to výjimečný okamžik a já se z půl metru koukal na padesát fotografů a neviděl jsem jediného hráče. Trochu mi to zkazilo zážitek,“ řekl Tuchel, jehož výběr si nakonec s obhájci bronzových medailí z Chorvatska poradil 4:2.
Český tým se podle informací serveru infotbal.cz bude muset ve zbytku šampionátu obejít bez Davida Juráska. Obránce Slavie si na středečním tréninku poranil stehenní sval, mimo může být až dva měsíce. V původních plánech Miroslava Koubka pro dnešní zápas s JAR figuroval Jurásek v základní sestavě.
Desítky anglických fanoušků bez vstupenek se podle listu Daily Mail dostaly na zápas proti Chorvatsku. Na stadionu v Dallasu se podle svědků snadno vyhnuli bezpečnostním kontrolám a nerušeně prošli do hlediště. Více čtěte ZDE >>>
Za fanoušky Kataru, kteří přijeli reprezentaci podpořit na MS, zaplatil letenky, ubytování v pětihvězdičkových hotelích i další výdaje stát. Informovaly o tom agentury. Štědrou finanční podporu zhruba tisícovce příznivců zajistil národní fotbalový svaz. Navíc se netýkala pouze fanoušků, kteří na šampionát přicestovali ze země Perského zálivu. Přizváni byli také všichni Katařané, kteří v Kanadě studují. Další zápas hraje tým v pátek ve Vancouveru právě proti domácímu výběru.
Centrální park Chodov dnes ožije fotbalem. Fanoušci se zde sejdou u příležitosti utkání Česka s Jihoafrickou republikou, které budou moci sledovat společně v rámci akce Živě s Ligou naruby. Vedle živé debaty se známými fotbalovými osobnostmi se mohou těšit také na doprovodný program a aktivity pro všechny milovníky fotbalu. Více o akci čtěte ZDE>>>
Diváci v pláštěnkách na stadionu v Torontu pískají a bučí... Proč? Je 22. minuta utkání Ghana - Panama a rozhodčí nařizuje pauzu na pití. V dešti, větru a 19 stupních.Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Kolumbie zvítězili v utkání skupiny K nad Uzbekistánem 3:1 a jsou aktuálně v čele skupiny před Portugalskem a Kongem. Výhru řídil hvězdný Luis Diaz. Více čtěte ZDE>>>
Zatím TOP zápas na mistrovství světa? Bez diskuze. Angličané v utkání s Chorvaty nadchli góly, jedenácti střelami na bránu a v neposlední řadě i konečným výsledkem 4:2. Pryč jsou doby, kdy jejich duely nudily. Mančaft často kritizovaného Thomase Tuchela na sebe upozornil snad nejlepším možným způsobem. Více čtete ZDE>>>
Ghana porazili na mistrovství světa Panamu 1:0 gólem v nastavení. Vstřelil ho Caleb Yirenkyi a spolu s ním se na trávníku radoval i plzeňský útočník Prince Adu, který nastoupil tři minuty před koncem základní hrací doby. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Anglie vstoupili do mistrovství světa výhrou 4:2 nad Chorvatskem. V prvním poločase dvakrát skóroval Harry Kane, za medailisty dvou posledních MS dvakrát vyrovnávali Martin Baturina a Petar Musa. Po přestávce rozhodli Jude Bellingham a střídající Marcus Rashford. V druhém utkání skupiny L se dnes od 01:00 SELČ v Torontu utká Ghana s Panamou. Více o utkání ZDE>>>
Zprávy ze dne 17. června 2026
V Atlantě je přivítal deštík a příjemnější vzduch než v Texasu. Ale hlavně zvyšující se tlak všude okolo. A ne ten atmosférický… Čeští reprezentanti se po porážce s Jižní Koreou (1:2) dostali na mistrovství světa do složité, avšak nikoli bezradné situace. Stejně jako v březnové baráži již trenér Miroslav Koubek nemá kam uhnout, potřebuje vyhrát. Proti Jihoafrické republice se kouč podle informací deníku Sport i s generálním manažerem Pavlem Nedvědem rozhodl zatřást sestavou. „Určité standardy se trošku nalomily – a my na to musíme reagovat,“ naznačil. Více čtěte ZDE>>>
Vzpomeňte na mistrovství světa v Kataru i uplynulé EURO, kde to vypadalo na vlas stejně. Neustálé vybíhání z ofsajdu, minimum pohybu navíc. A když už ano, rychlost a dynamika schází. Pro moderní fotbal tak klíčové atributy. Cristiano Ronaldo zůstal za očekáváním i ve svém prvním duelu na letošním mundialu, jeho Portugalci navíc překvapivě remizovali s Demokratickou republikou Kongo 1:1. Nejen zahraniční média uvažují, zda by to bez CR7 nevypadalo lépe. Více čtěte ZDE>>>