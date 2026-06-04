MS ve fotbale ONLINE: plzeňský Doski trefil remízu Iráku s oslabeným Španělskem
Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Poslední přípravy na šampionát, který odstartují 12. června utkáním proti Koreji, i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Zprávy ze dne 4. června 2026
Španělští mistři Evropy zahájili závěrečnou přípravu na světový šampionát remízou s Irákem 1:1. Gól jim dal plzeňský obránce Merchas Doski. Trenér Luis de la Fuente dnes neměl k dispozici zdaleka kompletní tým. Yamal už od konce dubna léčí stehenní sval a Nico Williams má problémy s třísly. Brankář Raya, Zubimendi a Fabián Ruiz dostali volno po finále Ligy mistrů. Merino, který si v lednu zlomil zánártní kůstku a od té doby odehrál za Arsenal jen 28 minut, nastoupil až v závěru.
Švédští fotbalisté v posledním přípravném zápase před odletem na mistrovství světa hráli ve Stockholmu s Řeckem 2:2, když o výhru přišli v nastavení. Írán v rámci tréninkového tábora v turecké Antalyi zdolal za zavřenými dveřmi Mali 2:0. Na dnešní večer si naplánovali loučení s fanoušky dva největší favorité. Francouzi jako jednička žebříčku FIFA přivítají v Nantes Pobřeží slonoviny a dvojka Španělsko vyzve v La Coruni Irák, který se vrací na mistrovství světa po čtyřiceti letech.
Středa podvečer, po rozhovorech s reprezentanty na hotelu máme konečně po práci. Prvních pár hodin volna tady v USA, ještě před startem mistrovství světa. S českými kolegy-novináři si říkáme: co takhle po vzoru týmu trenéra Miroslava Koubka taky vyrazit na baseball, když legendární Yankess zrovna hrají s Clevelandem třikrát ve třech dnech? Teď jen stihnout přesunout se z Morristownu, kde bydlí národní mužstvo, do šedesát kilometrů vzdáleného Bronxu. Ve dvacetimilionové aglomeraci v největší špičce na to máme nějaké tři hodiny. Jak návštěva probíhala si přečtěte ZDE>>>
Na udělení státního vyznamenání Sněmovna navrhla prezidentu Petru Pavlovi také útočníka české reprezentace Patrika Schicka. Na Hrad tedy letos poputuje 131 jmen. Loni Sněmovna nabídla Pavlovi k ocenění 138 lidí. Konečné rozhodnutí je na prezidentovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět.
Fotbaloví fanoušci se budou muset na nadcházejícím MS obejít na stadionech navzdory očekávaným vedrům bez vlastních lahví na vodu. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) jejich vnášení do ochozů z bezpečnostních důvodů zakázala, ještě v květnu přitom oznámila, že si fanoušci budou smět přinést prázdné a průhledné plastové nádoby na opakované použití až do objemu jednoho litru. Aktualizované podmínky FIFA potvrdila pro portál The Athletic. „Abychom vyloučili jakékoli pochybnosti, opakovaně použitelné lahve na vodu nejsou uvnitř stadionu povoleny,“ uvedla FIFA k nové podobě kodexu chování pro stadiony. Používání znovu plnitelných lahví už dříve zakázalo několik hostitelských měst. „FIFA se rozhodla zakázat lahve, aby se předešlo rizikům a zraněním hráčů a diváků,“ uvedla FIFA.
Korejští fotbalisté v generálce na mistrovství světa porazili v Sandy v Utahu Salvador 1:0. První soupeř českých reprezentantů na závěrečném turnaji po hladkém vítězství nad týmem Trinidadu a Tobaga 5:0 zvládl v dějišti šampionátu i druhý zápas s čistým kontem. Korejský trenér Hong Mjong-po nechal odpočívat některé opory včetně kapitána Son Hung-mina, který nastoupil k rekordnímu 145. zápasu až po hodině hry. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 3. června 2026
Čeští reprezentanti za sebou mají druhý trénink na americké půdě. Následuje páteční generálka s Guatemalou.
Poprvé mluvil o sestupu West Hamu, své budoucnosti i zájmu Slavie. Záložník Tomáš Souček dostal na hotelu v Morristownu očekávané dotazy, usmál se jim, ale zůstal nad věcí. „Teď je pro mě téma jen reprezentace,“ odpovídal před generálkou s Guatemalou. Více čtěte ZDE>>>
Češi se v New Jersey v pátek ve dvě hodiny ráno českého času utkají s Guatemalou, do akce by se měly dostat už i největší hvězdy, které minule odpočívaly. „Já už jsem připravený na devadesát procent, v den zápasu budu na sto. To je ideální,“ usmíval se trenér reprezentace Miroslav Koubek. Co ještě řekl? Více čtěte ZDE>>>
Česká reprezentace ve středu odpoledne na svých kanálech zveřejnila čísla dresů, se kterými budou fotbalisté nastupovat na MS v Americe:
#1 Matěj Kovář
#2 David Zima
#3 Tomáš Holeš
#4 Robin Hranáč
#5 Vladimír Coufal
#6 Štěpán Chaloupek
#7 Ladislav Krejčí
#8 Vladimír Darida
#9 Adam Hložek
#10 Patrik Schick
#11 Jan Kuchta
#12 Lukáš Červ
#13 Mojmír Chytil
#14 David Jurásek
#15 Pavel Šulc
#16 Jindřich Staněk
#17 Lukáš Provod
#18 Michal Sadílek
#19 Tomáš Chorý
#20 Jaroslav Zelený
#21 David Douděra
#22 Tomáš Souček
#23 Lukáš Horníček
#24 Alexandr Sojka
#25 Hugo Sochůrek
#26 Denis Višinský
Metlife Stadium v New Jersey - místo, kde se bude hrát finále mistrovství světa. Tamní akreditační centrum jede na plné obrátky, také redakce iSportu už má vyzvednutou turnajovou novinářskou průkazku.
Jakub Schoř, zkušený bezpečnostní manažer FAČR, je překvapen z toho, jak střežená je česká reprezentace v New Jersey. Policie, šerifové, security, velká černá SUV se zatmavenými skly. Národní tým všude někdo střeží. „Tohle nečekal nikdo,“ vypráví bývalý policista. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Sports Illustrated Stadium = domov New Yorku Red Bulls. Tady sehraje česká reprezentace v pátek ve dvě hodiny ráno českého času generálku s Guatemalou. Jde o stadion s kapacitou 25 tisíc, běžná návštěva v MLS je kolem 20 tisíc. Nachází se v rezidenční čtvrti New Jersey s výhledem na Manhattan a hraje tam například Erik Forsberg nebo Eric-Maxim Choupo Moting.
Tým kouče Miroslava Koubka na něm trénovat nebude, neboť je od Morristownu, kde Češi bydlí, vzdálený asi hodinu. Odehrají tam rovnou zápas, tréninkové jednotky absolvují ve strážené akademii New Yorku Red Bulls poblíž hotelu. O prvním tréninku reprezentace více ZDE>>>
Íránský tým, nad jehož startem na MS se kvůli válce s USA dlouho vznášel otazník, odletí na svou základnu do Mexika v sobotu. Ještě předtím odehraje ve čtvrtek za zavřenými dveřmi v Turecku generálku na šampionát proti Mali.
Volné úterní odpoledne využili reprezentanti k návštěvě Manhattanu. Z hotelu v Morristownu vyrazili do samotného srdce New Yorku. Velká část týmu navštívila baseballový zápas Yankees s Clevelandem, hráči si nakoupili i dresy slavného celku MLB z New Yorku. Jan Kuchta na fotkách na sociálních sítích zaujal řetězem kolem krku. Generální manažer zase Pavel Nedvěd zvolil výhled z mrakodrapu po boku přítelkyně Dary Rolins. Ve středu se budou chystat na generálku s Guatemalou.
Zprávy ze dne 2. června 2026
Útulné tréninkové centrum klubu New York Red Bulls v obci East Hanover asi nikdy nebylo tak hlídaným Alcatrazem jako nyní. „Tak jste fakt tady. Kluci, vítejte,“ pozdravil trenér Miroslav Koubek české novináře, když se po třičtvrtěhodinovém čekání a bezpečnostních procedurách dostali do areálu. Reportáž přímo z USA čtěte ZDE >>>
The Westin Governor Morris = tady bydlí česká fotbalová reprezentace. Kousek odsud v Morristownu má Donald Trump své letiště, odkud vyráží na golf.
Rozhodčím na MS bude pomáhat systém VAR s posuzováním ofsajdů přímo během hry. Sudí dostanou zprávu o zjevných ofsajdových postaveních do sluchátka, aby mohli okamžitě přerušit hru a nemuseli čekat na přezkoumání během přerušení. Asistenti budou nadále v případě nejistoty čekat na dohrání akce, nově jim ale může ihned pomoct videorozhodčí. Díky pokynu z centrály VAR v Dallasu mohou odmávat ofsajd s minimálním zpožděním a ještě před dokončením akce. Okamžité posuzování ofsajdů má zrychlit hru a zabránit zbytečným zraněním hráčů.
„Vyšší intenzita, máme to pokropený, tak ať je to v pořádných otáčkách,“ hecuje reprezentanty Koubkův asistent Jan Rezek, nejhlasitější člen na hřišti.