MS ve fotbale ONLINE: Přípravu Češi odehrají na stadionu NY Red Bulls, večer vyrazili na baseball
Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Přípravy na šampionát, který odstartují 12. června utkáním proti Koreji, i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Zprávy ze dne 3. června 2026
Jakub Schoř, zkušený bezpečnostní manažer FAČR, je překvapen z toho, jak střežená je česká reprezentace v New Jersey. Policie, šerifové, security, velká černá SUV se zatmavenými skly. Národní tým všude někdo střeží. „Tohle nečekal nikdo,“ vypráví bývalý policista. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Sports Illustrated Stadium = domov New Yorku Red Bulls. Tady sehraje česká reprezentace v pátek ve dvě hodiny ráno českého času generálku s Guatemalou. Jde o stadion s kapacitou 25 tisíc, běžná návštěva v MLS je kolem 20 tisíc. Nachází se v rezidenční čtvrti New Jersey s výhledem na Manhattan a hraje tam například Erik Forsberg nebo Eric-Maxim Choupo Moting.
Tým kouče Miroslava Koubka na něm trénovat nebude, neboť je od Morristownu, kde Češi bydlí, vzdálený asi hodinu. Odehrají tam rovnou zápas, tréninkové jednotky absolvují ve strážené akademii New Yorku Red Bulls poblíž hotelu. O prvním tréninku reprezentace více ZDE>>>
Íránský tým, nad jehož startem na MS se kvůli válce s USA dlouho vznášel otazník, odletí na svou základnu do Mexika v sobotu. Ještě předtím odehraje ve čtvrtek za zavřenými dveřmi v Turecku generálku na šampionát proti Mali.
Volné úterní odpoledne využili reprezentanti k návštěvě Manhattanu. Z hotelu v Morristownu vyrazili do samotného srdce New Yorku. Velká část týmu navštívila baseballový zápas Yankees s Clevelandem, hráči si nakoupili i dresy slavného celku MLB z New Yorku. Jan Kuchta na fotkách na sociálních sítích zaujal řetězem kolem krku. Generální manažer zase Pavel Nedvěd zvolil výhled z mrakodrapu po boku přítelkyně Dary Rolins. Ve středu se budou chystat na generálku s Guatemalou.
Zprávy ze dne 2. června 2026
Útulné tréninkové centrum klubu New York Red Bulls v obci East Hanover asi nikdy nebylo tak hlídaným Alcatrazem jako nyní. „Tak jste fakt tady. Kluci, vítejte,“ pozdravil trenér Miroslav Koubek české novináře, když se po třičtvrtěhodinovém čekání a bezpečnostních procedurách dostali do areálu. Reportáž přímo z USA čtěte ZDE >>>
The Westin Governor Morris = tady bydlí česká fotbalová reprezentace. Kousek odsud v Morristownu má Donald Trump své letiště, odkud vyráží na golf.
Rozhodčím na MS bude pomáhat systém VAR s posuzováním ofsajdů přímo během hry. Sudí dostanou zprávu o zjevných ofsajdových postaveních do sluchátka, aby mohli okamžitě přerušit hru a nemuseli čekat na přezkoumání během přerušení. Asistenti budou nadále v případě nejistoty čekat na dohrání akce, nově jim ale může ihned pomoct videorozhodčí. Díky pokynu z centrály VAR v Dallasu mohou odmávat ofsajd s minimálním zpožděním a ještě před dokončením akce. Okamžité posuzování ofsajdů má zrychlit hru a zabránit zbytečným zraněním hráčů.
„Vyšší intenzita, máme to pokropený, tak ať je to v pořádných otáčkách,“ hecuje reprezentanty Koubkův asistent Jan Rezek, nejhlasitější člen na hřišti.
Miroslav Koubek přátelsky přivítal média a dovolil jim sledovat trénink déle, než bylo původně domluvených patnáct minut.
Jediný Jan Kuchta neabsolvuje tréninkovou jednotku s týmem a připravuje se individuálně.
Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd právě na trénink dorazil po soukromé ose s přítelkyní Darou Rolins. Řidič obrovského černého SUV je vysadil před bránou a odjel.
Už před čtvrt rokem schválila Mezinárodní fotbalová pravidlová komise (IFAB) na zasedání ve Walesu balíček úprav, které mají za cíl zrychlit tempo hry. Změny pravidel nyní vstoupily v platnost, bude se podle nich hrát už na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Co všechno se změní a na co si musí dávat fotbalisté větší pozor? Čtěte ZDE>>>
Christoph Baumgartner z Rakouska přijde kvůli svalovému zranění o mistrovství světa. Útočník Lipska se zranil při rozcvičce před pondělním přípravným zápasem s Tuniskem a dnešní vyšetření magnetickou rezonancí odhalilo závažnější problém, který jeho start na šampionátu vyloučil, informoval rakouský svaz. Reprezentační trenér Ralf Rangnick může ještě tento týden za Baumgartnera dodatečně nominovat náhradníka.
Záložník Hakan Calhanoglu z Interu Milán je se 105 starty a 22 vstřelenými góly v mezistátních zápasech nejzkušenějším fotbalistou v nominaci Turecka na mistrovství světa. Konečný výběr trenéra Vincenza Montelly oznámil svaz jako jeden z posledních prostřednictvím emotivního videa s bývalými hráči národního týmu.
Ministerstvo zahraničních věcí kvůli nadcházejícímu mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles, řekl dnes na tiskové konferenci šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé). Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace na turnaji, který začíná 11. června. Ministerstvo zveřejnilo na svých webových stránkách základní doporučení pro fanoušky, vlastní manuál s informacemi a důležitými kontakty představila i fotbalová asociace.
Fotbalisté Kolumbie porazili v přípravě na mistrovství světa Kostariku3:1. V předposledním duelu před startem šampionátu uspěla i Kanada, jeden ze spolupořadatelů finálového turnaje vyhrál nad Uzbekistánem 2:0.
A přímo z místa se už hlásí také redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica!
Čeští fotbalisté mají za sebou první trénink na americké půdě: