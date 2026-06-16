MS ve fotbale ONLINE: Proč Bielsa při focení zíral dolů? Anglický bek přijde o turnaj
Je to tady! Začalo fotbalové mistrovství světa a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. V prvním zápase ale vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2). Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 16. června 2026
Trenér uruguayské reprezentace Marcelo Bielsa se při oficiálním natáčení materiálů a focení pro mistrovství světa nepodíval ani na chvíli do objektivu. Vypadal jako nepřítomný, celou dobu hleděl pod sebe. Proč? „Nemusím dávat žádné vysvětlení. Fotka byla pořízena tak, jak byla pořízena. Nejsem model. Nemám na to co odpovědět,“ vysvětlil na tiskové konferenci po remíze se Saúdskou Arábií (1:1). „Neudělal jsem nic špatného,“ hájil se argentinský kouč, který je známý jako El Loco – v překladu Šílenec.
Na neočekávaných remízách na MS ve většině případů vydělávají spíše bookmakeři než sázející. I mezi tipujícími jsou ale takoví, kteří se zaměřují na nerozhodné zápasy, a těm se zatím daří bookmakery na šampionátu přehrávat. Na letošní šampionát zatím sázkové kanceláře přijaly zhruba 735 milionů korun, což zhruba odpovídá jejím odhadům před začátkem mistrovství v Americe. „Optikou bilance jsou zatím v plusu bookmakeři, kterým nahrál zejména včerejšek, kdy se urodily hned čtyři remízy. Hlavně výsledek zápasu Španělsko – Kapverdy byl velkým překvapením, se kterým sázkaři opravdu nepočítali,“ uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain.
Soupeř české reprezentace řeší nepříjemné problémy. Jihokorejští fotbalisté se vyhýbají na mistrovství světa médiím z vlastní země. Podle oficiálního prohlášení asociace jim nebudou prozatím poskytovat žádné rozhovory. Má jít o reakci na uniklé záběry, na nichž novináři narážejí na fakt, že kapitán Son Heung-min neabsolvoval povinnou vojenskou službu. Více čtěte ZDE >>>
Velká rána pro anglického obránce. Valentino Livramento (23) přijde o mistrovství světa kvůli svalovému zranění, které si přivodil těsně před úvodním zápasem s Chorvatskem svalové zranění. Jelikož má jít o problém na zrhuba šest týdnů, trenér Thomas Tuchel ho vyřadil z nominace a povolá náhradníka. Deník The Telegraph informuje, že záložní variantou může být Trevoh Chalobah z Chelsea.
Mizerná bilance! Španělský útočník Mikel Oyarzabal se po výkonu v zápase s Kapverdami (0:0) stal vůbec prvním hráčem na mistrovství světa (statistiky existují od roku 1996), který se za úvodních třicet minut utkání nedotknul ani jednou balonu.
Obrali favorita o výhru a potvrdili, že mohou patřit mezi černé koně mistrovství světa. Jenže Japonci na sebe upozornili po remíze s Nizozemskem (2:2) i jinak než výkonem. Realizační tým ukázal trik s taktickou tabulí, trenér Hajime Morijasu sklidil potlesk od novinářů a video fanoušků s modrými pytli na tribuně se šíří sociálními sítěmi. Samurajové zkrátka na úvod šampionátu získali obrovské sympatie. Více čtěte ZDE >>>
Že by čtyři zápasy za jeden den skončily nerozhodně, to se na mistrovství světa stalo teprve podruhé v historii. Na čtyři remízy z roku 1958 v pondělí navázal stejný počet nerozhodných výsledků včetně velkého překvapení, kterým byl bezbrankový výsledek utkání španělských mistrů Evropy s outsidery z Kapverd. Vítěze pak v amerických městech neměly ani duely mezi Belgií a Egyptem (1:1), Saúdskou Arábií a Uruguayí (1:1) a Íránem a Novým Zélandem (2:2). „Perfektně vyrovnané, tak jak to má být,“ reagovala mezinárodní fotbalová federace FIFA na platformě X.
Pro videorozhodčího Shauna Evanse nebude mít kontroverzní gesto na fotbalovém MSžádné důsledky. FIFA nenašla důkaz, že sudí porušil disciplinární řád. Videorozhodčí totiž spojil prsty pravé ruky v gesto, které mohlo připomínat znamení nadřazenosti bílé rasy Sám Evans řekl, že gesto nebylo úmyslné, ale šlo o mimovolní pohyb.
Fotbalisty Tuniska na mistrovství světa po odvolání Sabriho Lamouchiho, jenž skončil po úvodní porážce 1:5 se Švédy, převezme jiný francouzský kouč Hervé Renard. V tuniské televizi jeho příchod oznámil šéf tamní federace Moez Nasrí. Renard se k týmu připojí už dnes v Monterrey.
To je on, kdo čas od času vyběhne z lavičky a dá průchod emocím. Jako proti Jižní Koreji. A lidé se logicky ptají, kdo to je? Odpověď je jednoduchá: vedoucí mužstva Michal Černý. „Doufám, že moje emoce nebudou ukazovat v televizních sestřizích,“ usmívá se hráč divizních Rokycan, které v srpnu svedly v MOL Cupu vyřadit druholigovou Příbram. Na mistrovství světa má spoustu povinností. Organizaci na prvním místě. Běda, aby něco zahaprovalo. Naštěstí se zatím nic nestalo. Hráči i realizační tým mají i díky Černému o komfort postaráno. Celý rozhovor čtěte ZDE >>>
Čekalo se mnohé, nepříjemnosti, politika vtažená do fotbalu. Nebylo divu, Spojené státy americké jsou ve válce s Íránem, který dorazil do Los Angeles odehrát první duel mistrovství světa. Postavil se fotbalistům Novému Zélandu, nakonec z toho byla poutavá remíza 2:2. Více čtěte ZDE>>>
Oslavil třicetiny a zároveň rovnou desetiletku v reprezentačním áčku. Patrik Schick tuhle kariérní etapu načal přípravným kempem před EURO 2016, kam se nakonec ještě nedostal, a momentálně si užívá její vrchol na fotbalovém mistrovství světa. Jak šel útočníkův čas pod šesti různými trenéry? Vstřelil šestadvacet gólů, nicméně ne vždy to měl jednoduché. Ostatně téma jeho (ne)dostatečné podpory od spoluhráčů se oprávněně řeší i nyní v Americe. Více čtěte ZDE >>>
Byli pod tlakem, přesto nakonec mohli favorita udolat a přidat další cenný kousek k výhrám na mistrovství světa. Saúdská Arábie však nakonec duel, v němž se jí postavila Uruguay, nevyhrála. Podivně, pozoruhodně, vlastně kvůli verdiktu rozhodčího. Byla blízko, jenže výsledek je nakonec remízový - 1:1. Více o utkání ZDE>>>
Čeští reprezentanti před odletem do Atlanty přijali pozvání hokejisty Radka Faksy, který se zná například s Vladimírem Coufalem, a navštívili šatnu Dallasu Stars. Dvaatřicetiletý centr dostal na oplátku od fotbalistů dres.
Zprávy ze dne 15. června 2026
Fotbalisté Belgie na úvod světového šampionátu remizovali v Seattlu s Egyptem 1:1. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku, favoritovi pomohl po změně stran k vyrovnání vlastní gól. Více o utkání ZDE>>>
Je libo 4:0, 5:0, 6:0? Po tom, když fanoušci viděli, jak si proti outsiderovi zvládlo zastřílet Německo, už možná na mistrovství světa počítali s podobným výsledkem mezi Španělskem a Kapverdy. Konečná remíza 0:0 tak nejde nakonec pro Evropany popsat jinak než ostudou. „Katastrofa hned na začátek,“ píše Španělska Marca. Co ale říká nedávná historie? Po průšvihu může přijít sláva. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalový zázrak, první velký šok tohoto šampionátu. Jinak se nedá popsat fakt, že africké souostroví s půlmilionovou populací udrželo remízu 0:0 s obřími favority ze Španělska. I střídající hvězda Yamal si nakonec vylámala zuby na obraně fotbalového trpaslíka. Tu držel i kultovní brankář Vozinha, který se ve čtyřiceti letech stal nejstarším gólmanem, který na mistrovství světa udržel nulu. Po zápase nekontrolovatelně brečel. Více čtěte ZDE>>>
Největší šok historie mistrovství světa? Jistě mezi ty nejslavnější se zapíše remíza Kapverd se Španělskem 0:0. Úřadující mistři Evropy a olympijští vítězové patřili mezi největší favority turnaje, přesto si Yamal a spol. nepřišli na neuvěřitelného čtyřicetiletého brankáře Vozinhu. Ten pochytal všech sedm španělských střel na bránu a zneškodnil světové hvězdy. Trpaslík tak ve skupině H může pomýšlet na postup, pokud porazí Uruguay, nebo Saúdskou Arábii. Více o utkání ZDE>>>
Pondělní spekulace se potvrdily. Tunisko po debaklu 1:5 se Švédskem v prvním utkání na fotbalovém mistrovství světa odvolalo trenéra Sabriho Lamouchiho. Tým převezme Munzer Kebajer.