MS ve fotbale ONLINE: První český soupeř na turnaji oznámil nominaci
Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Přípravy na šampionát, který odstartují 12. června utkáním proti Koreji i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Zprávy ze dne 16. května 2026
Zkušený útočník Son Hung-min vévodí konečné nominaci korejských fotbalistů na MS, kterou dnes oznámil trenér Hong Mjong-po. Mezi 26 jmény nescházejí další dlouholeté opory jako obránce Kim Min-če, záložníci I Kang-in a I Če-song nebo útočník Hwang Hi-čchan. Korejci budou na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku prvním českým soupeřem.
Zprávy ze dne 15. května 2026
Nizozemský fotbalista Matthijs de Ligt přijde ze zdravotních důvodů o start na mistrovství světa. Obránce Manchesteru United se podrobil operaci zad, s nimiž měl delší dobu potíže, a nebude národnímu týmu pro finálový turnaj šampionátu k dispozici. De Ligt se vrátí do hry až v příští sezoně, kvůli problémům se zády nehrál už od listopadu. Konzervativní léčba ale nepřinesla kýžený výsledek. „Po usilovné práci při rehabilitaci bylo rozhodnuto, že nejlepším postupem bude korektivní operace,“ uvedl United v prohlášení.
Zprávy ze dne 14. května 2026
Reprezentace Francie oznámila 26člennou nominaci, se kterou se od června představí na MS v severní Americe. Stříbrný tým předchozího mundialu představil svou soupisku formou zábavného videa na motivy rodinného sitcomu.
Za třetím titulem mistrů světa po letech 1998 a 2018 by měli Francouze táhnout kapitán Mbappé s Dembélém, ale i vycházející ofenzivní hvězdy Michael Olise z Bayernu Mnichov, Désiré Doué z PSG nebo Rayan Cherki z Manchesteru City. V nominaci naopak chybí Eduardo Camavinga z Realu Madrid nebo Khéphren Thuram z Juventusu.
Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek zařadil do předběžné širší nominace na mistrovství světa i Tomáše Chorého a Davida Douděru proto, že se neztotožňuje s jejich vyřazením z kádru Slavie. Rozhovor s reprezentačním koučem čtěte ZDE>>>
Tisíce íránských fanoušků se přišly ve středu večer v Teheránu rozloučit s reprezentanty před odjezdem na mistrovství světa. Po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě přitom přetrvávají obavy ohledně vstupu týmu do Spojených států a jeho účasti na šampionátu. Fotbalisté, které nejprve čeká tréninkový kemp v Turecku, se podle agentury Reuters střídali na pódiu s vlasteneckými projevy. „Hráči i fanoušci stojí za důstojností, ctí a silou země," prohlásil předseda fotbalového svazu Mehdi Tádž
Zprávy ze dne 12. května 2026
K fotbalistům Curacaa se měsíc před mistrovstvím světa vrátil nizozemský trenér Dick Advocaat, jenž malý ostrovní stát z jižního Karibiku dovedl k první účasti na šampionátu, ale následně odstoupil kvůli těžké nemoci své dcery. Tým převzal jeho krajan Fred Rutten, který ale v pondělí rezignoval. Osmasedmdesátiletý Advocaat se na závěrečném turnaji stane nejstarším trenérem v historii mistrovství světa.
V předběžné nominaci české reprezentace na MS, čítající 54 hráčů, nechybějí ani obránce David Douděra a útočník Tomáš Chorý, kteří byli po sobotním derby vyřazení z kádru Slavie. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 11. května 2026
V šestadvacetičlenné nominaci Bosny a Hercegoviny na mistrovství světa nechybějí ani liberecký záložník Ermin Mahmic a křídelník Plzně Amar Memič. Dostalo se i na čtyřicetiletého kanonýra Edina Džeka, jenž na jaře pomohl Schalke k postupu do bundesligy.
Česká fotbalová reprezentace odehraje před MS v Americe 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala Fotbalová asociace ČR (FAČR). Soupeře pro generálku na šampionát 4. června v New Jersey teprve definitivně potvrdí, na internetu jsou už nicméně k sehnání vstupenky na utkání proti Guatemale.
Česká reprezentace se před odletem na mistrovství světa rozloučí s fanoušky domácím zápasem proti Kosovu. 🇨🇿⚽🌍— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 11, 2026
Poslední domácí přípravné utkání odehraje národní tým 31. května v epet ARENĚ. 🇨🇿🏟️ Začátek utkání je plánován na 16:00, čas výkopu však ještě podléhá konečnému… pic.twitter.com/OJwqk5xgVz
Zprávy ze dne 7. května 2026
Řada fotbalových příznivců bude muset kvůli mistrovství světa sáhnout hluboko do kapsy, jeden si však může slušně přivydělat. Televizní společnost Fox Sports a pracovní portál Indeed se rozhodly najít super fanouška a nabídnout mu „tu nejlepší letní brigádu". Ve skleněné krychli na Times Square v New Yorku bude sledovat všech 104 zápasů a dostane za to odměnu 50 000 dolarů (přes milion korun).
Zprávy ze dne 6. května 2026
Fotbalová asociace ČR (FAČR) stále nemůže oficiálně oznámit, s kým odehraje česká reprezentace přípravná utkání před blížícím se mistrovstvím světa v Americe. Podle předsedy FAČR Davida Trundy ještě vedení nepodepsalo všechny potřebné smlouvy, na internetu už jsou přitom k dostání vstupenky na zápas 4. června v New Jersey proti Guatemale, který má být generálkou na šampionát. O pár dní dříve čeká národní celek domácí duel v Praze. Trunda věří, že v nejbližších dnech už asociace bude moci jména soupeřů potvrdit. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 4. května 2026
Prostitutky v mexické metropoli si stěžují, že kvůli stavebním pracím a úpravám ve městě, které souvisejí s nadcházejícím MS ve fotbale, už přišly o velkou část výdělku. Kritizují také, že se je místní úřady snaží před šampionátem dostat z jejich obvyklých míst na ulici, aby nebyly na očích zahraničním návštěvníkům a nekazily městu pověst. V pátek kvůli tomu mnohé z nich demonstrovaly u příležitosti Svátku práce, napsal v neděli deník El País.
„Radnice je vyhnaly z městských center, aby nebyly na očích cizincům a nakazily tak Mexiku pověst. Jenže v centrech mají větší výdělky. Říkáme tomu sociální očista,“ citovala místní média minulý měsíc Elviru Madridovou, zakladatelku organizace Pouliční brigáda pomoci ženám, která funguje už přes 30 let.
Kvalifikační boje dozněly. Někomu zlomily srdce, jiným otevřely dveře, ale všech 48 účastníků MS 2026 ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku je dáno. S kompletním turnajovým plánem v ruce může začít oblíbená disciplína, tedy odhadování budoucnosti. Seřadili jsme týmy od 1. do 48. místa. Není to věštba, spíš orientační mapa a rychlý přehled fotbalových armád, které by 19. července rády dorazily až na vrchol a zabodly vlajku do zlaté odměny. Kompletní pořadí od 48. do 1. místa ZDE>>>
Zprávy ze dne 30. dubna 2026
Gianni Infantino bude příští rok usilovat o znovuzvolení do čela Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). Předseda FIFA oznámil svou kandidaturu na čtvrté funkční období na kongresu ve Vancouveru. Šestapadesátiletý švýcarský funkcionář se vedení FIFA ujal před deseti lety, kdy vystřídal Seppa Blattera, který odstoupil kvůli rozsáhlé korupční aféře. Tehdy dostal přednost před čtyřmi oponenty. Znovu zvolen byl bez protikandidáta v letech 2019 a 2023. Soupeře do voleb nemá zatím ani tentokrát.
Navzdory konfliktu na Blízkém východě se íránská reprezentace zúčastní nadcházejícího mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. Řekl to prezident Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino při dnešním zahájení kongresu FIFA ve Vancouveru. Ujistil, že Írán odehraje tři zápasy v základní skupině v USA, jak bylo v plánu. „Dovolte mi, abych to upřesnil. Pro ty, kteří by mohli říkat nebo psát něco jiného. Írán se samozřejmě zúčastní mistrovství světa v roce 2026. A samozřejmě bude hrát v USA,“ citovala Infantina agentura DPA. „A důvod je docela jednoduchý: Sjednocujeme se. Musíme spojovat lidi. To je moje zodpovědnost. To je naše zodpovědnost,“ dodal.
Zprávy ze dne 29. dubna 2026
FIFA navýšila finanční odměny za mistrovství světa. Účastníkům, mezi které patří i čeští fotbalisté, rozdělí 871 milionů dolarů (zhruba 18 miliard korun) místo původně plánovaných 755 milionů. FIFA vyhověla žádosti národních svazů, kterým konání šampionátu v Mexiku, USA a Kanadě přinese vyšší náklady na cestování a ubytování. „Jsme v nejlepší finanční kondici v historii, takže můžeme našim členům pomoci,“ uvedl šéf Gianni Infantino.
Původně měl každý účastník garantováno minimálně 10,5 milionu dolarů, nyní dostane 12,5 milionu (zhruba 260 milionů korun). Vítěz šampionátu, od kterého FIFA očekává příjmy kolem 11 miliard dolarů, dostane 50 milionů dolarů (zhruba miliarda korun). Rada FIFA také schválila další změnu v pravidlech. Kvůli rozšíření šampionátu z 32 týmů na 48 se budou žluté karty na turnaji nově mazat ve dvou vlnách - po základních skupinách a poté po čtvrtfinále.
Jak se budou dělit v českém týmu peníze mezi trenéry a hráče? Více jsme psali ZDE>>>
Zprávy ze dne 28. dubna 2026
Alžírský brankář Luca Zidane z druholigové Granady utrpěl zlomeninu čelisti a brady. Syn slavného francouzského fotbalisty Zinédina Zidanea by kvůli tomu podle médií mohl přijít o blížící se mistrovství světa. Zidane nedohrál nedělní utkání druhé španělské ligy s Almeríou (2:4). Granada poté o rozsahu zranění informovala na klubovém webu. Jak dlouho bude sedmadvacetiletý gólman mimo, neuvedla.
V předběžné nominaci mexických fotbalistů na mistrovství světa je i sedmnáctiletý Gilberto Mora. Záložník Tijuany se může stát nejmladším mexickým hráčem v historii světových šampionátů. Mexičané budou posledním soupeřem českých fotbalistů v základní skupině, zápas budou hostit 25. června SELČ ve své metropoli na legendárním Aztéckém stadionu pro více než 80 tisíc diváků.
Naděje brazilského fotbalisty Édera Militaa z Realu Madrid na start na mistrovství světa se rozplynuly. Jeho svalové zranění z minulého týdne bylo vážnější, než se původně zdálo. Obránce se dnes podle médií podrobil operaci a na hřiště by se měl vrátit až v říjnu. Militao se zranil v úterním utkání s Alavésem. Brazilský obránce ucítil po jednom ze soubojů v prvním poločase bolest v levém stehnu a okamžitě žádal o střídání. Magnetická rezonance později potvrdila zranění zadního stehenního svalu.
Mezinárodní fotbalová federace plánuje pro letošní mistrovství světa změnu v systému trestů za žluté karty. Podle informací BBC se hráčům nasbíraná karetní napomenutí nesmažou až po čtvrtfinálové fázi, ale ve dvou vlnách - poprvé už po základních skupinách a poté znovu po čtvrtfinále. Cílem je snížit riziko suspendací pro klíčové zápasy šampionátu.
Důvodem je nový rozšířený formát turnaje se 48 týmy, který zahrnuje i další vyřazovací kolo. Čtvrtfinále tak bude pro týmy už šestým zápasem na šampionátu a dvě žluté karty obdržené kdykoliv během tohoto období by podle dosavadních pravidel vedly k suspendaci.