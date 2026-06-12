MS ve fotbale ONLINE: První dojmy z místa. Měli jsme na bod, řekl Koubek. Koho chválil?
Je to tady! Začalo fotbalové mistrovství světa a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. V prvním zápase ale vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2). Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 12. června 2026
Před šesti lety bojoval o život, ve čtvrtek pojistil výhru mexických fotbalistů 2:0 v úvodním zápase na MS proti Jihoafrické republice. Raúl Jiménez se vrátil na trávník po fraktuře lebky. A gól dal hlavou.
Ladislav Krejčí (27) proměnil proti Jižní Koreji hlavou dlouhý aut Vladimíra Coufala a na stadionu v Mexiku otevřel skóre. Oslavu pojal ve stylu svého předchůdce Tomáše Rosického, který naposledy střílel branky za české barvy v roce 2006 v Německu. Výběr Miroslava Koubka nadějně rozjetý zápas bohužel neudržel - Korejci dvěma brankami vývoj otočili a úvodní duel skupiny zvládli za tři body výhrou 2:1. „Su nasranej za ty situace, které nezvládneme," sypal ze sebe bezprostředně kapitán v televizním rozhovoru. Více čtěte ZDE>>>
Kouč Miroslav Koubek překvapil především nasazením Alexandra Sojky, který patřil k nejlepším hráčům na place při prohře proti Koreji. A co ostatní? Jak výkony všech českých reprezentantů ohodnotil deník Sport? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ ZDE>>>
„Dalo se to řešit lépe, mám to před očima. Těžko se zachytávají finální kombinace Koreje před vápnem, jejich hráči mají výborný výběr místa. Dvakrát jsme to nezachytili, pomohl nám i brankář Kovář. Korea dala dva góly, my měli minimálně na bod a sahali po něm do posledních vteřin. Měli jsme dvě šance - Sáďou a Adamem Hložkem. Obě mužstva hrála to svoje. My měli dobré zbraně, dobré pasáže, Korea měla velký problém s naší prací ve vzduchu, ale fotbalovostí byla lepší. Sojka hrál naprosto skvěle. Splnil si své úkoly, prakticky neztratil balon. Měl určitou míru kreativity, výborný hráč,“ hodnotil zápas trenér Miroslav Koubek.
Souběžně hraný zápas Česka s Jižní Koreou na mistrovství světa ve fotbale, nebo páté finále Stanley Cupu? Hvězdný fotbalista Erling Haaland měl jasno. Než se jeho Norsko ve středu pustí do úvodního skupinového klání s Irákem, vyrazila si světová superstar na hokejovou NHL. V severské zemi čerstvě populární fenomén, jelikož si Norové z posledního MS senzačně odvezli bronz na úkor Kanady. Haaland v dresu Hurricanes a dobrém rozmaru mohl fandit i slavit. Carolina v pátém utkání finálové série proti Vegas vyhrála 4:2. Více čtěte ZDE>>>
Je konec. První zápas české reprezentace na MS po dvaceti letech končí těsnou porážkou 1:2. Korejci o své výhře rozhodli v 80. minutě trefou O Hjon-kjoa. Více čtěte ZDE>>>
V 80. minutě se Korea dostává do vedení 2:1, prosadil se střídající O Hjon-kjo.
Vedení Čechům vydrželo jen osm minut, vyrovnal Hwang In-pom, platí stav 1:1.
Český tým v úvodu druhé půle podržel Matěj Kovář a Ladislav Krejčí po autu Vladimíra Coufala otevřel skóre! Reprezentace vede 1:0.
Podle rozcvičování v pauze to nevypadá, že by měl trenér Koubek někoho střídat a měnit sestavu hned do druhého poločasu.
Po poločase hraje Česko s Koreou 0:0.
Skvělá atmosféra v Guadalajaře během utkání Česka s Koreou.
Zápas začíná! Česká reprezentace po 20 letech hraje na mistrovství světa. ONLINE přenos z duelu s Jižní Koreou sledujte ZDE >>>
Předseda FAČR David Trunda sleduje duel Česko - Korea po boku prezidenta FIFA Gianniho Infantina, kamery je zachytily, jak spolu diskutují.
Po pravé straně od české střídačky, za brankou a v patrech nad sebou, je největší skupina českých fanoušků. Je tam i hodně zeleno, Mexičané mají totální převahu nad Korejci i Čechy.
Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, sleduje rozcvičku u lajny poblíž lavičky. Ve slušivém tmavomodrém saku stojí sám, nechce být nikým rušen. Krátce se pozdravil s Michalem Kadlecem, expertem České televize, pak zase zapíchl oči na svůj tým.
Po chvilce přišla změna. Teď k němu přišli Karel Poborský, další legenda, a předseda svazu David Trunda.
Česká rozcvička je v plném proudu.
Češi jsou v aréně na předzápasové rozcvičce. Tu zahájili asi o pět minut později než Korejci. Není to nic nového. Národní tým chodí na rozcvičku později už od éry Ivana Haška
Korejci právě dorazili na hrací plochu. Než začali rozcvičku, uprostřed se seřadili a na všechny strany se uctivě uklonili. Hezký moment.