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MS ve fotbale ONLINE: První dojmy z místa. Měli jsme na bod, řekl Koubek. Koho chválil?

Miroslav Koubek během utkání MS proti Koreji
Miroslav Koubek během utkání MS proti KorejiZdroj: ČTK / AP / Matias Delacroix
Předseda FAČR David Trunda po boku šéfa FIFA Gianniho Infantina
Skupinka českých fanoušků v Guadalajaře
Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí
Zpěvačka Shakiřa na zahajovacím ceremoniálu MS 2026
Zpěvačka Shakiřa na zahajovacím ceremoniálu MS 2026
Na oficiálním zahajovacím ceremoniálu MS 2026 vystoupila i Shakira
Na oficiálním zahajovacím ceremoniálu MS 2026 vystoupila i Shakira
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iSport.cz
MS fotbal 2026

Je to tady! Začalo fotbalové mistrovství světa a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. V prvním zápase ale vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2). Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>

Online přenos - MS ve fotbale 2026
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Česko

Zprávy ze dne 12. června 2026

Mexiko
12. června 2026 · 07:42

Před šesti lety bojoval o život, ve čtvrtek pojistil výhru mexických fotbalistů 2:0 v úvodním zápase na MS proti Jihoafrické republice. Raúl Jiménez se vrátil na trávník po fraktuře lebky. A gól dal hlavou.

Raúl Jiménez slaví gól
Raúl Jiménez slaví gól
Česko
12. června 2026 · 07:26

Ladislav Krejčí (27) proměnil proti Jižní Koreji hlavou dlouhý aut Vladimíra Coufala a na stadionu v Mexiku otevřel skóre. Oslavu pojal ve stylu svého předchůdce Tomáše Rosického, který naposledy střílel branky za české barvy v roce 2006 v Německu. Výběr Miroslava Koubka nadějně rozjetý zápas bohužel neudržel - Korejci dvěma brankami vývoj otočili a úvodní duel skupiny zvládli za tři body výhrou 2:1. „Su nasranej za ty situace, které nezvládneme," sypal ze sebe bezprostředně kapitán v televizním rozhovoru. Více čtěte ZDE>>>

Kapitán Ladislav Krejčí neskrýval po prohře s Koreou v televizi nespokojenost
Kapitán Ladislav Krejčí neskrýval po prohře s Koreou v televizi nespokojenost
Důležitý moment
Česko
12. června 2026 · 07:03

Kouč Miroslav Koubek překvapil především nasazením Alexandra Sojky, který patřil k nejlepším hráčům na place při prohře proti Koreji. A co ostatní? Jak výkony všech českých reprezentantů ohodnotil deník Sport? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ ZDE>>>

 

Česko
12. června 2026 · 06:41

„Dalo se to řešit lépe, mám to před očima. Těžko se zachytávají finální kombinace Koreje před vápnem, jejich hráči mají výborný výběr místa. Dvakrát jsme to nezachytili, pomohl nám i brankář Kovář. Korea dala dva góly, my měli minimálně na bod a sahali po něm do posledních vteřin. Měli jsme dvě šance - Sáďou a Adamem Hložkem. Obě mužstva hrála to svoje. My měli dobré zbraně, dobré pasáže, Korea měla velký problém s naší prací ve vzduchu, ale fotbalovostí byla lepší. Sojka hrál naprosto skvěle. Splnil si své úkoly, prakticky neztratil balon. Měl určitou míru kreativity, výborný hráč,“ hodnotil zápas trenér Miroslav Koubek.

Miroslav Koubek během utkání MS proti Koreji
Miroslav Koubek během utkání MS proti Koreji
Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
12. června 2026 · 06:09
Norsko
12. června 2026 · 06:08

Souběžně hraný zápas Česka s Jižní Koreou na mistrovství světa ve fotbale, nebo páté finále Stanley Cupu? Hvězdný fotbalista Erling Haaland měl jasno. Než se jeho Norsko ve středu pustí do úvodního skupinového klání s Irákem, vyrazila si světová superstar na hokejovou NHL. V severské zemi čerstvě populární fenomén, jelikož si Norové z posledního MS senzačně odvezli bronz na úkor Kanady. Haaland v dresu Hurricanes a dobrém rozmaru mohl fandit i slavit. Carolina v pátém utkání finálové série proti Vegas vyhrála 4:2. Více čtěte ZDE>>>

Páté finálové utkání NHL mezi Carolinou a Vegas si nenechal ujít ani norský útočník Erling Haaland
Páté finálové utkání NHL mezi Carolinou a Vegas si nenechal ujít ani norský útočník Erling Haaland
Důležitý moment
Česko
12. června 2026 · 06:01

Je konec. První zápas české reprezentace na MS po dvaceti letech končí těsnou porážkou 1:2. Korejci o své výhře rozhodli v 80. minutě trefou O Hjon-kjoa. Více čtěte ZDE>>>

Korejci se radují z gólu
Korejci se radují z gólu
Ladislav Krejčí slaví gól na mistrovství světa
Ladislav Krejčí slaví gól na mistrovství světa
Česká jedenáctka pro zápas s Koreou
Česká jedenáctka pro zápas s Koreou
Česko
12. června 2026 · 05:42

V 80. minutě se Korea dostává do vedení 2:1, prosadil se střídající O Hjon-kjo.

Česko
12. června 2026 · 05:30

Vedení Čechům vydrželo jen osm minut, vyrovnal Hwang In-pom, platí stav 1:1.

Důležitý moment
Česko
12. června 2026 · 05:20

Český tým v úvodu druhé půle podržel Matěj Kovář a Ladislav Krejčí po autu Vladimíra Coufala otevřel skóre! Reprezentace vede 1:0.

Ladislav Krejčí se raduje z gólu
Ladislav Krejčí se raduje z gólu
Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
12. června 2026 · 05:01

Podle rozcvičování v pauze to nevypadá, že by měl trenér Koubek někoho střídat a měnit sestavu hned do druhého poločasu.

Česko
12. června 2026 · 04:53

Po poločase hraje Česko s Koreou 0:0.

Česko
12. června 2026 · 04:25

Skvělá atmosféra v Guadalajaře během utkání Česka s Koreou.

 

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Česko
12. června 2026 · 04:01

Zápas začíná! Česká reprezentace po 20 letech hraje na mistrovství světa. ONLINE přenos z duelu s Jižní Koreou sledujte ZDE >>>

Česko
12. června 2026 · 03:59

Předseda FAČR David Trunda sleduje duel Česko - Korea po boku prezidenta FIFA Gianniho Infantina, kamery je zachytily, jak spolu diskutují.

Šéf FAČR David Trunda v lóži po boku prezidenta FIFA Gianniho Infantina
Šéf FAČR David Trunda v lóži po boku prezidenta FIFA Gianniho Infantina
Radek Špryňar, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
12. června 2026 · 03:53

Po pravé straně od české střídačky, za brankou a v patrech nad sebou, je největší skupina českých fanoušků. Je tam i hodně zeleno, Mexičané mají totální převahu nad Korejci i Čechy.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
12. června 2026 · 03:32

Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, sleduje rozcvičku u lajny poblíž lavičky. Ve slušivém tmavomodrém saku stojí sám, nechce být nikým rušen. Krátce se pozdravil s Michalem Kadlecem, expertem České televize, pak zase zapíchl oči na svůj tým.

 

Po chvilce přišla změna. Teď k němu přišli Karel Poborský, další legenda, a předseda svazu David Trunda.

Česko
12. června 2026 · 03:32

Česká rozcvička je v plném proudu.

Česká rozcvička před zápasem s Koreou
Česká rozcvička před zápasem s Koreou
Radek Špryňar, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
12. června 2026 · 03:25

Češi jsou v aréně na předzápasové rozcvičce. Tu zahájili asi o pět minut později než Korejci. Není to nic nového. Národní tým chodí na rozcvičku později už od éry Ivana Haška

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Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
12. června 2026 · 03:19

Korejci právě dorazili na hrací plochu. Než začali rozcvičku, uprostřed se seřadili a na všechny strany se uctivě uklonili. Hezký moment.

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