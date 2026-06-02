MS ve fotbale ONLINE: Reprezentace bydlí v hotelu kousek od Trumpova letiště
Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Přípravy na šampionát, který odstartují 12. června utkáním proti Koreji, i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Zprávy ze dne 2. června 2026
The Westin Governor Morris = tady bydlí česká fotbalová reprezentace. Kousek odsud v Morristownu má Donald Trump své letiště, odkud vyráží na golf.
Rozhodčím na MS bude pomáhat systém VAR s posuzováním ofsajdů přímo během hry. Sudí dostanou zprávu o zjevných ofsajdových postaveních do sluchátka, aby mohli okamžitě přerušit hru a nemuseli čekat na přezkoumání během přerušení. Asistenti budou nadále v případě nejistoty čekat na dohrání akce, nově jim ale může ihned pomoct videorozhodčí. Díky pokynu z centrály VAR v Dallasu mohou odmávat ofsajd s minimálním zpožděním a ještě před dokončením akce. Okamžité posuzování ofsajdů má zrychlit hru a zabránit zbytečným zraněním hráčů.
„Vyšší intenzita, máme to pokropený, tak ať je to v pořádných otáčkách,“ hecuje reprezentanty Koubkův asistent Jan Rezek, nejhlasitější člen na hřišti.
Miroslav Koubek přátelsky přivítal média a dovolil jim sledovat trénink déle, než bylo původně domluvených patnáct minut.
Jediný Jan Kuchta neabsolvuje tréninkovou jednotku s týmem a připravuje se individuálně.
Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd právě na trénink dorazil po soukromé ose s přítelkyní Darou Rolins. Řidič obrovského černého SUV je vysadil před bránou a odjel.
Už před čtvrt rokem schválila Mezinárodní fotbalová pravidlová komise (IFAB) na zasedání ve Walesu balíček úprav, které mají za cíl zrychlit tempo hry. Změny pravidel nyní vstoupily v platnost, bude se podle nich hrát už na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Co všechno se změní a na co si musí dávat fotbalisté větší pozor? Čtěte ZDE>>>
Christoph Baumgartner z Rakouska přijde kvůli svalovému zranění o mistrovství světa. Útočník Lipska se zranil při rozcvičce před pondělním přípravným zápasem s Tuniskem a dnešní vyšetření magnetickou rezonancí odhalilo závažnější problém, který jeho start na šampionátu vyloučil, informoval rakouský svaz. Reprezentační trenér Ralf Rangnick může ještě tento týden za Baumgartnera dodatečně nominovat náhradníka.
Záložník Hakan Calhanoglu z Interu Milán je se 105 starty a 22 vstřelenými góly v mezistátních zápasech nejzkušenějším fotbalistou v nominaci Turecka na mistrovství světa. Konečný výběr trenéra Vincenza Montelly oznámil svaz jako jeden z posledních prostřednictvím emotivního videa s bývalými hráči národního týmu.
Ministerstvo zahraničních věcí kvůli nadcházejícímu mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles, řekl dnes na tiskové konferenci šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé). Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace na turnaji, který začíná 11. června. Ministerstvo zveřejnilo na svých webových stránkách základní doporučení pro fanoušky, vlastní manuál s informacemi a důležitými kontakty představila i fotbalová asociace.
Fotbalisté Kolumbie porazili v přípravě na mistrovství světa Kostariku3:1. V předposledním duelu před startem šampionátu uspěla i Kanada, jeden ze spolupořadatelů finálového turnaje vyhrál nad Uzbekistánem 2:0.
A přímo z místa se už hlásí také redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica!
Čeští fotbalisté mají za sebou první trénink na americké půdě:
Zprávy ze dne 1. června 2026
Český celek se v noci na pondělí přesunul z Prahy do New Yorku, ve čtvrtek tamního času ho v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. „Cesta byla dlouhá, což jsme čekali. Odlet se o nějakou hodinu a půl nebo dvě zpozdil kvůli bouřce v Praze. Pak vše běželo dobře. Kluci (realizační tým) odvedli super práci, v letadle jsme měli veškerý komfort. Přizastavili jsme v Irsku a pak letěli až sem. Z letiště na hotel to bylo asi už jen půl hodiny. Bylo to dlouhé, dnes to na nás asi ještě bude znát, ale zítra budeme v pohodě,“ uvedl Lukáš Provod.
Během cesty si se spoluhráči krátil čas kartami. „Hráli jsme UNO, zkoušeli jsme i nějaké nové varianty. Studovali jsme pravidla, do toho koukali na filmy a seriály. Taková klasika. Jak se mi dařilo? Vůbec, ale to je dobře. Mám štěstí v lásce, ne ve hře,“ smál se Provod.
V New Yorku se sžívá s šestihodinovým posunem zpět,ještě o hodinu méně pak je v Dallasu, kde bude mít mužstvo po generálce s Guatemalou základnu během šampionátu. „Smáli jsme se a dělali strategie, jakým stylem spát nebo nespat v letadle, potom vlastně i po příjezdu na místo. Informací máme hodně, ať už co se týče suplementace nebo tipů a doporučení právě směrem k cestování. Snažili jsme se co nejrychleji najet na režim a časový posun, který je v Americe,“ řekl Provod.
„Nějaké tři hodiny po příjezdu jsme ještě dospávali, já osobně měl na ráno pro jistotu ještě nastavený budík. Teď to bude o tom vydržet dlouhý den a jít spát co možná nejpozději, abychom co možná nejrychleji najeli na místní časový režim. Všechno pak bude v pohodě,“ mínil.
První den v Americe věnuje hlavně regeneraci. „V plánu je lehčí aktivita. Je tam nějaký výklus, posilovna a heat trénink, který by nás měl adaptovat na podmínky, horko a třeba i vyšší nadmořskou výšku (v Mexiku). Nebude to o žádné velké intenzitě, půjde spíš o nějaké zapracování, abychom se rychle dostali do pohody,“ uvedl Provod.
Za poločas rozprášil pochybnosti, jestli patří na mistrovství světa. Adam Hložek se po zápase s Kosovem (2:1) udržel ve finální nominaci české reprezentace před odletem do Ameriky. „Byl jsem od začátku přesvědčený, že bude v kádru,“ zdůraznil David Kobylík, expert deníku Sport a webu iSport. Jenže po nedělním výkonu 23letého hráče se řeší další otázka – bude na šampionátu v základní sestavě?Více čtěte ZDE>>>
Obránce Saúd Abdulhamíd z Racingu Lens je jediným krajánkem v nominaci Saúdské Arábie na mistrovství světa v Kanadě, USA a Mexiku. Všichni ostatní fotbalisté působí v domácí soutěži. Ve výběru řeckého trenéra Jorgose Donise nechybí ani dvojnásobný nejlepší asijský fotbalista roku Salim Dausárí. Čtyřiatřicetiletý záložník al-Hilálu se stejně jako brankář Muhammad Uvaís z al-Ula představí na třetím mistrovství.
Nominace Saúdské Arábie na mistrovství světa:
Brankáři: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah)
Obránci: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr)
Záložníci: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hejji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr)
Útočníci: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr)
Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa v USA. Reprezentanti po nočním letu dorazili do New Yorku, ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. O příletu do Spojených států amerických informovalo vedení národního mužstva na sociální síti X.
Jihoafrický svaz vyřešil problémy s vízy a fotbalová reprezentace, která bude druhým soupeřem českého týmu ve skupině A, dnes odletí na mistrovství světa. Svaz o tom informoval na webu. Jihoafričané chtěli do Mexika odcestovat už v neděli, kvůli chybějícím vízům pro několik hráčů a členů realizačního týmu museli odlet odložit. Nyní už ale mají všichni hráči potřebné dokumenty v pořádku.