MS ve fotbale ONLINE: Rodri vyhlášen nejlepším hráčem, Mbappé obhájil Zlatou kopačku
Fotbalové mistrovství světa vyvrcholilo finálovou bitvou, ve které Španelsko porazilo Argentinu 1:0 po prodloužení a slaví historicky druhý triumf. Dění na stadionu v New Jersey sledujeme ONLINE. Program play off MS ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 20. července 2026
Španělé z rukou amerického prezidenta Donalda Trumpa převzali trofej pro mistry světa ve fotbale.
Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska.
Lionel Messi na závěrečném ceremoniálu propukl v pláč.
Španělský kapitán Rodri byl vyhlášen nejlepším hráčem fotbalového mistrovství světa.Více o jeho kariéře čtěte ZDE>>>
Francouz Mbappé s 10 góly jako první obhájil Zlatou kopačku.
Devatenáctiletý Španěl Pau Cubarsí získal cenu pro nejlepšího mladého hráče turnaje.
Fotbalový šampionát ovládli znovu po šestnácti letech Španělé!Ve finále porazili v prodloužení Argentinu 1:0, celý zápas dominovali, soupeře jasně přehráli a přestříleli. Jedinou trefou zápasu rozhodl po přihrávce Nica Williamse forvard Ferran Torres. Jihoameričané navíc dohrávali od konce základní hrací doby o deseti, za nevybíravý faul dostal druhou žlutou kartu Enzo Fernández. Argentinci se na zvrat v závěru nezmohli, Španělé tak slaví druhý titul mistrů světa, ten první získali v roce 2010. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 19. července 2026
Příznačná tečka za megalomanským šampionátem. Ceny vstupenek na finálové klání se vyšplhaly na desítky tisíc dolarů a návštěvníci stadionu v New Jersey za obrovské sumy dostali nejen sportovní zážitek, ale také hudební show v americkém stylu. Poločasová přestávka se tak nezvykle protáhla skoro na půl hodiny a na podiu přímo na hřišti vystoupili Shakira, Madonna či Justin Bieber, v lóži na vše dohlíželi Donald Trump a Gianni Infantino. Více čtěte ZDE>>>
Šéf mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino během mistrovství světa nalétal tolik kilometrů, že by více než dvakrát obletěl zeměkouli. Agentura AP spočítala, že švýcarský funkcionář od 9. června, kdy zbývaly dva dny do zahájení turnaje, do dnešního finálového dne urazil 95.403 kilometrů. Obvod Země na rovníku činí přibližně 40.075 km.
Podle AP Infantino navštívil 43 z celkových 104 zápasů na šampionátu. K přepravě měl využívat podobně jako v minulosti stroj Gulfstream G650 z charterové sekce katarských aerolinek, které jsou sponzorem MS. AP posloužily jako podklady data z internetové stránky FlightAware a fotografie z různých zdrojů.
Zatímco novinové titulky a slávu sbírají střelci jako Messi, Mbappé a Haaland, pro Španělsko leží klíčový hráč hluboko v srdci zálohy. Respektive, sám Rodri je tím srdcem. Muž, který po zničujícím zranění kolena potvrdil klišé o tom, že se lze „vrátit silnější“. Kdo to čekal? Jeho mentor Pep Guardiola, který mu úspěšný mundial předpověděl už před devíti měsíci. Více čtěte ZDE>>>
Nejlepší střelec historie MS Kylian Mbappé by svůj čerstvý rekord vyměnil za vítěznou rozlučku s trenérem Didierem Deschampsem a účast v dalším finále, na které francouzští fotbalisté na turnaji v Americe nedosáhli. Mbappé má na kontě 22 branek na světových šampionátech. Na tom aktuálním jich nasázel 10, což se před ním podařilo jen třem hráčům v historii, naposledy v roce 1970 Gerdu Müllerovi z Německa. O 12 let starší Messi má celkově 21 gólů, na turnaji v Americe zaznamenal zatím osm zásahů.
„Leo pokaždé skóruje, určitě se mu to podaří i ve finále,“ podotkl Mbappé v rozhovoru pro televizi M6. „Já se jen snažím pomoct týmu. Rekord je pěkný z hlediska celé kariéry, ale teď o něm moc nepřemýšlím. Rozhodně bych radši hrál ve finále,“ připomněl semifinálovou porážku se Španělskem.
Francie v duelu o bronz proti Anglii prožila hororovou první půli. „Chápu, že někteří fanoušci považovali první poločas za špatný vtip. Ale jsme také jen lidé. Byli jsme jako opaření, po přestávce jsme ale zase začali hrát jako špičkové mužstvo,“ uvedl Mbappé. „Mrzí nás to i kvůli trenérovi. Chtěli jsme vyhrát i kvůli němu, abychom mu dali dárek na rozloučenou. Bohužel první poločas jsme nezvládli, takhle jsme to rozhodně nechtěli,“ mrzelo hvězdu Realu Madrid.
Trenér Anglie Thomas Tuchel věří, že jeho svěřenci s odstupem času budou MS považovat za úspěšné, i když nedosáhli na vysněný titul. Výběr Albionu po triumfu na MS 1966 vybojoval historicky druhý nejlepší výsledek. „Po 60 letech jsme získali medaili. Takže doufám, že na to budou hráči jednoho dne hrdí, i když jsme měli za cíl přivézt pohár pro mistry světa. Semifinálová porážka s Argentinou bude bolet hodně dlouho,“ řekl Tuchel na tiskové konferenci.
Díky bronzu se vyhnul další kritice, které čelil po defenzivně pojaté druhé půli proti Argentině. „Včera to na tiskové konferenci vypadalo, jako bychom vypadli ve skupině bez jediné výhry,“ rýpl si Tuchel do přítomných novinářů. „Nejlepší je odpovědět přímo na hřišti. Všechno ostatní jsou jen řeči, ty vám body ani vítězství nepřinesou,“ přidal dvaapadesátiletý Němec.
Trenér Francie Didier Deschamps vzal porážku s Anglií v zápase o třetí místo na sebe. Loučící se kouč na tiskové konferenci přiznal chyby během hrozivé první půle, kterou soupeř ovládl 4:0. Navzdory prohře 4:6 bude Deschamps na čtrnáctileté působení u národního týmu vzpomínat jen v dobrém. „V prvním poločase jsem některé věci neudělal správně, byla to moje chyba. Předvedli jsme strašný výkon,“ uvedl Deschamps, který o přestávce sáhl ke čtyřem změnám v sestavě a jeho svěřenci ožili. „Mužstvo zareagovalo skvěle a ukázalo, co dokáže. Za stavu 3:4 jsme měli dvě obrovské šance na vyrovnání. Alespoň jsme trochu vylepšili dojem, i když porážka samozřejmě bolí,“ doplnil.
Nejdelší a nejdražší mundial jde do finále. V neděli večer se rozhodne o tom, jestli si z New Jersey odvezou pohár Španělé, nebo Argentinci. Mistrovství světa na severoamerickém kontinentu však přineslo i řadu zklamání. Propadli Němci či Brazilci, ze skupiny překvapivě nepostoupila ani Uruguay s Tureckem. Web iSport sestavil žebříček neúspěšných. Kdo zůstal daleko za očekáváním? Více čtěte ZDE>>>
Kylian Mbappé v historické tabulce nejlepších střelců MS přeskočil Lionela Messiho. Vrátí mu to Argentinec dnes večer ve finále?
Zápas, který zdánlivě nikdo nechtěl hrát, nabídl naprosto famózní podívanou. Utkání o bronz se zlatým písmem zapsalo do historie mistrovství světa ve fotbale. Anglie ukončila šedesátileté čekání na medaili, když porazila Francii 6:4. V parádním duelu zářili především Bukayo Saka, autor hattricku, Kylian Mbappé, jenž překonal Lionela Messiho a Michael Olise, jenž stanovil nový rekord v počtu asistencí. Zároveň se však stal smolařem večera. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 18. července 2026
Už i na novinářských tribunách se pohybují „celebrity“, se kterými by se fanoušci rádi vyfotili. S kým z nich by se ale chtěl vyfotit trenér Argentiny? Jen s jedním z nich. Legendární novinář Enrique Macaya Márquez má 91 let a v USA komentuje už svůj osmnáctý šampionát v řadě! Jeho neuvěřitelná jízda začala v roce 1958. A hned na jejím začátku mu zlomili srdce fotbalisté Československa. Proč? Více čtěte ZDE>>>
Mistři Evropy Španělé přišli kvůli počasí o závěrečný trénink před nedělním finále fotbalového mistrovství světa proti Argentině. Po varování před bouřkou musel tým trénink naplánovaný na dnešní poledne místního času v New Jersey odložit a poté kvůli nedostatku času zrušit. O zrušení tréninkové jednotky informovala Španělská fotbalová federace. „Hráči aktuálně provádějí aktivační trénink uvnitř,“ uvedla RFEF.
Mezinárodní fotbalová federace FIFA uvedla, že během mistrovství světa v Severní Americe vymazala na sociálních sítích více než sedm milionů urážlivých, obtěžujících či výhružných příspěvků. Je to čtrnáctkrát víc než při předchozím šampionátu před čtyřmi lety v Kataru. Mazání závadných zpráv má na starosti vlastní jednotka FIFA na ochranu před obtěžováním na sociálních sítích, jež monitorovala celkově 53 milionů komentářů. Více než tisícovku zvlášť vážných výhrůžek jednotka předala příslušným úřadům.
Donald Trump a Gianni Infantino se při společném vystoupení před finále mistovství světa navzájem zahrnuli chválou. Americký prezident, který bude předávat trofej vítěznému týmu, poděkoval předsedovi FIFA za kontroverzní rozhodnutí v případu útočníka Folarina Baloguna, jemuž byl prominut trest za červenou kartu. „Myslel jsem, že nejsme fotbalový národ. Ukázalo se, že jsme. Myslím, že to tak zůstane," prohlásil Trump. Více čtěte ZDE>>>