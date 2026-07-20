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MS ve fotbale ONLINE: S mistry světa slaví DVA MILIONY fanoušků, zaplnili centrum Madridu

Fanoušci v Madridu
Fanoušci v MadriduZdroj: Manu Fernandez / AP Photo
Španělští fanoušci
Zaplněné ulice v Madridu
Zaplněné ulice v Madridu španělskými fanoušky
Slavící Španělé
V centru Madridu je až milion fanoušků slavící titul mistrů světa
Hlava trenéra Luise de la Fuenteho na trofeji pro vítěze mistrovství světa
V centru Madridu je až milion fanoušků slavící titul mistrů světa
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iSport.cz
MS fotbal 2026

Fotbalové mistrovství světa vyvrcholilo finálovou bitvou, ve které Španelsko porazilo Argentinu 1:0 po prodloužen. Historicky druhý triumf nyní oslavuje doma. Dění v Madridu sledujeme ONLINE. Program play off MS ve fotbale ZDE>>>

Online přenos - MS ve fotbale 2026
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Zprávy ze dne 20. července 2026

Španělsko
20. července 2026 · 22:46

Na pódiu už jsou i mladé hvězdy Španělska Lamine Yamal a Nico Williams.

Lamine Yamal na oslavách mistrovského titulu v Madridu
Lamine Yamal na oslavách mistrovského titulu v Madridu
Nico Williams už je taky na pódiu
Nico Williams už je taky na pódiu
Španělsko
20. července 2026 · 22:45

Centrum Madridu praská ve švech a postupně vítá každého mistra světa zvlášť na pódiu. 

Zaplněné centrum Madridu vítá mistry světa ve fotbale
Zaplněné centrum Madridu vítá mistry světa ve fotbale
Pedro Porro zdraví fanoušky v hlavním španělském městě
Pedro Porro zdraví fanoušky v hlavním španělském městě
Španělsko
20. července 2026 · 22:08

Další informace o počtu fanoušků v ulicích hlavního města - podle údajů španělské vlády je v centru Madridu přes DVA MILIONY LIDÍ.

Zaplněné ulice v Madridu
Zaplněné ulice v Madridu
Důležitý moment
Španělsko
20. července 2026 · 21:50

Mistři světa dorazili do cílové destinace jízdy autobusem - Plaza de Cibeles, jedno z nejikoničtějších náměstí v Madridu. To je naplněné k prasknutí a hráči budou postupně přicházet na pódium před fanoušky, kdy se očekávají bouřlivé oslavy.

 

Španělští fanoušci
Španělští fanoušci
V centru Madridu je až milion fanoušků slavící titul mistrů světa
V centru Madridu je až milion fanoušků slavící titul mistrů světa
Zaplněné náměstí Plaza de Cibeles
Zaplněné náměstí Plaza de Cibeles
Zaplněné ulice v Madridu španělskými fanoušky
Zaplněné ulice v Madridu španělskými fanoušky
Důležitý moment
Španělsko
20. července 2026 · 21:06

Podle místních úřadů je v centru hlavního města až MILION fanoušků. Autobusy s policejním doprovodem patří slavícím fotbalistům, kteří vyměnili obleky za trička připomínající jejich nedělní úspěch. Autobusy jedou madridským bulváry, které se zabarvily do rudé a žluté, a míří na náměstí Plaza de Cibeles, které je už beznadějně plné.

Důležitý moment
Španělsko
20. července 2026 · 20:04

Na Kybeléjino náměstí (Plaza de Cibeles) proudí již tisíce lidí. Čekají na autobusy s hráči a realizačním týmem, které by měly dorazit do hlavního místa oslav v centru španělské metropole kolem 21:00, píší místní média.

Fanoušci už plní ulice Madridu
Fanoušci už plní ulice Madridu
Příprava oslav na Plaza de Cibeles
Příprava oslav na Plaza de Cibeles
Zaplněné náměstí Plaza de Cibeles
Zaplněné náměstí Plaza de Cibeles
Slavící Španělé
Slavící Španělé
Důležitý moment
Španělsko
20. července 2026 · 19:49

Španělští fotbalisté na návštěvě v sídle vlády a u premiéra Pedra Sancheze

Španělský premiér Pedro Sanchez (vlevo) přivítal fotbalisty a pogratuloval jim k titulu mistrů světa
Španělský premiér Pedro Sanchez (vlevo) přivítal fotbalisty a pogratuloval jim k titulu mistrů světa
Španělský premiér Pedro Sanchez přivítal fotbalisty a pogratuloval jim k titulu mistrů světa
Španělský premiér Pedro Sanchez přivítal fotbalisty a pogratuloval jim k titulu mistrů světa
Španělsko
20. července 2026 · 19:31

Trenér národního týmu Luis de la Fuente: „S velkým dojetím a hrdostí jsme reprezentovali úžasnou zemi s nadšenými fanoušky. Teď jsme velmi šťastní. Vše je jednodušší, když máte kolem sebe skvělé a příkladné fotbalisty, kteří vám práci usnadňují.“



Slovo si vzal také Rodri, kapitán a nejlepší hráč turnaje: „Je to bezpochyby můj nejvýjimečnější titul. Vyhrát s vlastní zemí je to nejkrásnější, co existuje, zejména na mistrovství světa. Tato generace vyrůstala při pohledu na Iniestu a Casillase, jak zvedají pohár. Že se to stejné podařilo nám je to největší, čeho můžete ve fotbale dosáhnout.“

Rodri s trofejí pro mistry světa v sídle krále Filipa
Rodri s trofejí pro mistry světa v sídle krále Filipa
Španělsko
20. července 2026 · 18:45

Fotbalisty nyní čeká setkání s premiérem Pedrem Sánchezem v sídle vlády, paláci Moncloa. Král i premiér byli oba v neděli na finálovém utkání v New Jersey.

 

Po 19:00 od paláce Moncloa odstartuje slavnostní průvod centrem Madridu, kde se čekají desítky tisíc lidí. Na hlavní místo oslav, Kybeléjino náměstí (plaza de Cibeles), by měli fotbalisté dorazit kolem 21:00.

Fotbalisté, realizační tým a královská rodina Španělska
Fotbalisté, realizační tým a královská rodina Španělska
Španělsko
20. července 2026 · 18:40

Žádná křeč, žádná panika, jen čistá kontrola a strojová přesnost. Španělská fotbalová mašina prošla světovým šampionátem a na konci náročné cesty zaslouženě zvedla nad hlavu pohár pro mistry světa po výhře 1:0 nad Argentinou. Nebyla to jen síla základní jedenáctky, ale propracovaný systém, železné sebevědomí i neuvěřitelná síla lavičky. Projděte si šest klíčových pilířů, které udělaly z De la Fuenteho výběru šampiony planety>>>

Kapitán Španělů Rodri s trofejí pro vítěze mistrovství světa
Kapitán Španělů Rodri s trofejí pro vítěze mistrovství světa
Španělsko
20. července 2026 · 18:35

Španělský král během projevu připomněl i triumf na mistrovství světa fotbalistek v roce 2023. „Španělsko se díky vám opět stalo mistrem světa a dnes jsme úřadující mistři a mistryně světa z let 2026 a 2023.“

Důležitý moment
Španělsko
20. července 2026 · 18:26

Král Filip VI.: „Když hraje naše reprezentace, hrajeme všichni. Tímto vítězstvím jste teď uspěli za celé Španělsko. Gratuluji vám všem. Museli jste si vyslechnout nějakou kritiku, ale co je to všechno ve srovnání s tím, že jste přivezli tento pohár – díky kombinaci rozumu a srdce, s trpělivostí a věrni svému stylu. Jste hvězdy a legendární tým, který se zapíše do historie našeho fotbalu. Dokázali jste do toho vložit svou bojovnost, vytrvalost a odvážnost.“

Španělská královská rodina s trofejí
Španělská královská rodina s trofejí
Důležitý moment
Španělsko
20. července 2026 · 18:07

Španělští fotbalisté právě dorazili do Zarzuely, letního sídla královské rodiny. Král Felipe VI., královna Letizia a dcery Leonor a Sofía vítají hráče a trenérský štáb, které v slavnostním oblečení vede Rodri a Luis de la Fuente.

Španělská královská rodina s trofejí
Španělská královská rodina s trofejí
Španělsko
20. července 2026 · 17:48

Španělský server Marca informuje, že hráči a realizační tým po odpočinku v hotelu nasedli do autobusů a přes centrum madridu míří za králem Filipem VI. do jeho rezidence Zarzuela u Madridu. V hlavním městě už se fanoušky plní jedno z hlavních náměstí Plaza de Cibeles, kde proběhne vítání hráčů i řada koncertů

Plaza de Cibeles, jedn z největších náměstí v Madridu, se chystá na příjezd mistrů světa
Plaza de Cibeles, jedn z největších náměstí v Madridu, se chystá na příjezd mistrů světa
Plaza de Cibeles, jedn z největších náměstí v Madridu, se chystá na příjezd mistrů světa
Plaza de Cibeles, jedn z největších náměstí v Madridu, se chystá na příjezd mistrů světa
Španělsko
20. července 2026 · 16:52

„Byla jsi 16 let sama, ale už je na čase, abys měla na našem erbu společnost.“ Španělský mužský fotbalový svaz přidal na své logo druhou hvězdu - která značí druhý titul z mistrovství světa.

Argentina
20. července 2026 · 15:55

Trapné divadlo z průběhu zápasu, v němž si neodpustili řadu zákeřností, pokračovalo i po závěrečném hvizdu. Při korunovaci šampionů se Argentinci uchýlili k nepěknému gestu. Více čtěte ZDE >>>

Argentinci ukázali při korunovaci novým mistrům světa záda
Argentinci ukázali při korunovaci novým mistrům světa záda
Důležitý moment
Španělsko
20. července 2026 · 15:28

V Madridu přistálo dnes kolem 14:30 SELČ letadlo společnosti Iberia s týmem fotbalových mistrů světa na palubě. Španělská televize záběry vysílala v přímém přenosu. Fotbalisty přijmou odpoledne král Felipe VI. a premiér Pedro Sánchez. Pak se uskuteční pro tým La Roja slavnostní průvod Madridem. Očekávají se bouřlivé oslavy.

Španělští mistři světa už jsou v Madridu
Španělští mistři světa už jsou v Madridu
Španělští mistři světa po příletu do Madridu
Španělští mistři světa po příletu do Madridu
Španělští mistři světa po příletu do Madridu
Španělští mistři světa po příletu do Madridu
Francie
20. července 2026 · 12:35

Nejrychlejším hráčem uplynulého MS ve fotbale byl francouzský útočník Kylian Mbappé. Statistici naměřili vítězi střelecké tabulky rychlost 37,61 km/h.

Česko
20. července 2026 · 11:13

Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po mistrovství světa na 48. místě. Do čela pořadí se před Argentinu dostali šampioni ze Španělska.

USA
20. července 2026 · 10:17

Americký prezident Donald Trump hned po skončení rozšířeného mistrovství světa požádal předsedu FIFA Gianniho Infantina, aby USA co nejdříve pověřil pořádáním dalšího šampionátu. Zatímco letos byli spolupořadateli turnaje Mexiko a Kanada, příště už by Spojené státy chtěly spolupracovat jen s jednou další zemí, řekl Trump televizi Fox Sports. Nejbližší neobsazený termín je v roce 2038. Letošní rozšířený šampionát stanovil nový rekord v počtu diváků. Trump toho chce využít, proto „okamžitě“ požádá o pořádání dalšího turnaje. „Musíme to udělat znovu, dokud jsem ještě tady. Slyšel jsi to, Gianni?“ řekl osmdesátiletý politik v neděli během své první návštěvy zápasu mistrovství světa. „Poslechněme si, co tomu Gianni říká,“ dodal.

Gianni Infantino a Donald Trump přichází na závěrečný ceremoniál
Gianni Infantino a Donald Trump přichází na závěrečný ceremoniál

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