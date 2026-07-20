MS ve fotbale ONLINE: S mistry světa slaví DVA MILIONY fanoušků, zaplnili centrum Madridu
Fotbalové mistrovství světa vyvrcholilo finálovou bitvou, ve které Španelsko porazilo Argentinu 1:0 po prodloužen. Historicky druhý triumf nyní oslavuje doma. Dění v Madridu sledujeme ONLINE. Program play off MS ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 20. července 2026
Na pódiu už jsou i mladé hvězdy Španělska Lamine Yamal a Nico Williams.
Centrum Madridu praská ve švech a postupně vítá každého mistra světa zvlášť na pódiu.
Další informace o počtu fanoušků v ulicích hlavního města - podle údajů španělské vlády je v centru Madridu přes DVA MILIONY LIDÍ.
Mistři světa dorazili do cílové destinace jízdy autobusem - Plaza de Cibeles, jedno z nejikoničtějších náměstí v Madridu. To je naplněné k prasknutí a hráči budou postupně přicházet na pódium před fanoušky, kdy se očekávají bouřlivé oslavy.
Podle místních úřadů je v centru hlavního města až MILION fanoušků. Autobusy s policejním doprovodem patří slavícím fotbalistům, kteří vyměnili obleky za trička připomínající jejich nedělní úspěch. Autobusy jedou madridským bulváry, které se zabarvily do rudé a žluté, a míří na náměstí Plaza de Cibeles, které je už beznadějně plné.
Na Kybeléjino náměstí (Plaza de Cibeles) proudí již tisíce lidí. Čekají na autobusy s hráči a realizačním týmem, které by měly dorazit do hlavního místa oslav v centru španělské metropole kolem 21:00, píší místní média.
Španělští fotbalisté na návštěvě v sídle vlády a u premiéra Pedra Sancheze
Trenér národního týmu Luis de la Fuente: „S velkým dojetím a hrdostí jsme reprezentovali úžasnou zemi s nadšenými fanoušky. Teď jsme velmi šťastní. Vše je jednodušší, když máte kolem sebe skvělé a příkladné fotbalisty, kteří vám práci usnadňují.“
Slovo si vzal také Rodri, kapitán a nejlepší hráč turnaje: „Je to bezpochyby můj nejvýjimečnější titul. Vyhrát s vlastní zemí je to nejkrásnější, co existuje, zejména na mistrovství světa. Tato generace vyrůstala při pohledu na Iniestu a Casillase, jak zvedají pohár. Že se to stejné podařilo nám je to největší, čeho můžete ve fotbale dosáhnout.“
Fotbalisty nyní čeká setkání s premiérem Pedrem Sánchezem v sídle vlády, paláci Moncloa. Král i premiér byli oba v neděli na finálovém utkání v New Jersey.
Po 19:00 od paláce Moncloa odstartuje slavnostní průvod centrem Madridu, kde se čekají desítky tisíc lidí. Na hlavní místo oslav, Kybeléjino náměstí (plaza de Cibeles), by měli fotbalisté dorazit kolem 21:00.
Žádná křeč, žádná panika, jen čistá kontrola a strojová přesnost. Španělská fotbalová mašina prošla světovým šampionátem a na konci náročné cesty zaslouženě zvedla nad hlavu pohár pro mistry světa po výhře 1:0 nad Argentinou. Nebyla to jen síla základní jedenáctky, ale propracovaný systém, železné sebevědomí i neuvěřitelná síla lavičky. Projděte si šest klíčových pilířů, které udělaly z De la Fuenteho výběru šampiony planety>>>
Španělský král během projevu připomněl i triumf na mistrovství světa fotbalistek v roce 2023. „Španělsko se díky vám opět stalo mistrem světa a dnes jsme úřadující mistři a mistryně světa z let 2026 a 2023.“
Král Filip VI.: „Když hraje naše reprezentace, hrajeme všichni. Tímto vítězstvím jste teď uspěli za celé Španělsko. Gratuluji vám všem. Museli jste si vyslechnout nějakou kritiku, ale co je to všechno ve srovnání s tím, že jste přivezli tento pohár – díky kombinaci rozumu a srdce, s trpělivostí a věrni svému stylu. Jste hvězdy a legendární tým, který se zapíše do historie našeho fotbalu. Dokázali jste do toho vložit svou bojovnost, vytrvalost a odvážnost.“
Španělští fotbalisté právě dorazili do Zarzuely, letního sídla královské rodiny. Král Felipe VI., královna Letizia a dcery Leonor a Sofía vítají hráče a trenérský štáb, které v slavnostním oblečení vede Rodri a Luis de la Fuente.
Španělský server Marca informuje, že hráči a realizační tým po odpočinku v hotelu nasedli do autobusů a přes centrum madridu míří za králem Filipem VI. do jeho rezidence Zarzuela u Madridu. V hlavním městě už se fanoušky plní jedno z hlavních náměstí Plaza de Cibeles, kde proběhne vítání hráčů i řada koncertů
„Byla jsi 16 let sama, ale už je na čase, abys měla na našem erbu společnost.“ Španělský mužský fotbalový svaz přidal na své logo druhou hvězdu - která značí druhý titul z mistrovství světa.
Trapné divadlo z průběhu zápasu, v němž si neodpustili řadu zákeřností, pokračovalo i po závěrečném hvizdu. Při korunovaci šampionů se Argentinci uchýlili k nepěknému gestu. Více čtěte ZDE >>>
V Madridu přistálo dnes kolem 14:30 SELČ letadlo společnosti Iberia s týmem fotbalových mistrů světa na palubě. Španělská televize záběry vysílala v přímém přenosu. Fotbalisty přijmou odpoledne král Felipe VI. a premiér Pedro Sánchez. Pak se uskuteční pro tým La Roja slavnostní průvod Madridem. Očekávají se bouřlivé oslavy.
Nejrychlejším hráčem uplynulého MS ve fotbale byl francouzský útočník Kylian Mbappé. Statistici naměřili vítězi střelecké tabulky rychlost 37,61 km/h.
Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po mistrovství světa na 48. místě. Do čela pořadí se před Argentinu dostali šampioni ze Španělska.
Americký prezident Donald Trump hned po skončení rozšířeného mistrovství světa požádal předsedu FIFA Gianniho Infantina, aby USA co nejdříve pověřil pořádáním dalšího šampionátu. Zatímco letos byli spolupořadateli turnaje Mexiko a Kanada, příště už by Spojené státy chtěly spolupracovat jen s jednou další zemí, řekl Trump televizi Fox Sports. Nejbližší neobsazený termín je v roce 2038. Letošní rozšířený šampionát stanovil nový rekord v počtu diváků. Trump toho chce využít, proto „okamžitě“ požádá o pořádání dalšího turnaje. „Musíme to udělat znovu, dokud jsem ještě tady. Slyšel jsi to, Gianni?“ řekl osmdesátiletý politik v neděli během své první návštěvy zápasu mistrovství světa. „Poslechněme si, co tomu Gianni říká,“ dodal.