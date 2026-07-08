MS ve fotbale ONLINE: skončil další trenér, Dalič vedl Chorvatsko téměř devět let
Na fotbalovém mistrovství světa je v plném proudu vyřazovací fáze, na programu je čtvrtfinále. Novinky o dění na turnaji sledujeme ONLINE. Program play off MS ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 8. července 2026
Trenér Zlatko Dalič se rozhodl po takřka devíti letech skončit u chorvatské reprezentace. Na mistrovství světa 2018 dovedl tým ke druhému místu, o čtyři roky později s ním skončil třetí. Nový kouč si odbude premiéru 26. září utkáním Ligy národů v Česku. Přehled všech trenérů, kteří po šampionátu skončili, ZDE>>>
Fanoušci Norska momentálně oslavují nejen góly ErlingaHaalanda na mistrovství světa v Americe, ale také jeho hudbu. Známý norský DJ a hudební producent Kygo zveřejnil na sociálních sítích deset let starou rapovou skladbu fotbalové hvězdy. Splnil tak slib, kterým kanonýra motivoval před osmifinále s Brazílií.
Šest evropských celků, jeden jihoamerický a jeden africký. Taková je sestava čtvrtfinále ne fotbalovém mistrovství světa. Postup mezi nejlepších osm je pro mnohé neuvěřitelný úspěch sám o sobě, pro jiné teprve startovní čára. Kdo na šampionátu zapůsobil ze čtvrtfinalistů nejlépe a kdo je naopak nejslabší? Sport sestavil žebříček nejlepších zbylých týmů. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalové mistrovství světa se pochopitelně řeší i na summitu NATO v Ankaře. V jejím rámci se setkal britský premiér Keir Starmer s norským předsedou vlády Jonasem Gahrem Störem. Anglie vyzve jeho zemi v sobotním čtvrtfinále a oba politici nabídli v dresech argumenty, proč jejich země v sledovaném zápase uspěje. Störe připomněl norskou výhru nad Anglií v kvalifikaci MS 1982. „Ale Anglie zase vyhrává mistrovství světa jen pod labouristickými vládami. Teď je náš čas,“ zmínil Starmer dosud jediný titul z roku 1966.
Švýcarsko v osmifinále MS postoupilo přes Kolumbii až po výhře 4:3 v penaltovém rozstřelu. Po 90 minutách i prodloužení skončil duel 0:0. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 7. července 2026
Podvod! Zářez! Nechutná pomoc Argentině! Z tábora pokořeného Egypta, který v osmifinále fotbalového MS vypadl s Messim a spol., létají po porážce 2:3 jedovaté šípy. „Faraoni“ viní rozhodčí z chyb, které měly poškodit jejich tým. „Řeknu, co mám na srdci, bez ohledu na následky. Byl to evidentně zmanipulovaný zápas a celý svět to viděl,“ láteřil kouč Hossam Hassan. „Když tak chtějí, aby Argentina vyhrála, proč svolávají všechny ostatní týmy k účasti na turnaji?!“ dodal znechuceně. Více čtěte ZDE >>>
Je tohle vůbec možné? Argentina prohrávala v 78. minutě 0:2 a Egypt sahal v osmifinále mistrovství světa po senzaci. Jenže když máte na hřišti Lionela Messiho... Kapitán světových šampionů napsal další speciální příběh fenomenální kariéry. V závěru asistencí a gólem pomohl srovnat na 2:2, v úplném nastavení stihla Argentina vstřelit vítězný gól na 3:2. „Jeden z největších obratů,“ klaní se světové osobnosti umění 39letého kapitána, pravděpodobně nejlepšímu fotbalistovi všech dob. Co po mimořádném zápase zaznělo? Více čtěte ZDE >>>
Belgický záložník Amadou Onana má přetržený zkřížený vaz v koleně a na mistrovství světa už si nezahraje. Trenér Rudi Garcia po osmifinálovém vítězství 4:1 nad USA avizoval, že záložník Aston Villy utrpěl vážné zranění, dnes lékař belgického týmu oznámil diagnózu. „Lékařská vyšetření bohužel potvrdila, že Amadou má přetržený přední zkřížený vaz. Je to zdrcující zpráva pro něj i mančaft,“ řekl Brahim Hacene. Belgičany v pátek čeká čtvrtfinále proti Španělsku. Onana s týmem v Americe zůstal.
Bezkonkurenčně největší postava dějin portugalského fotbalu, jenže v posledních letech se řeší, že Cristiano Ronaldo národní tým spíš brzdí. Měl by trenér obrovskou postavu s díky odmítnout? „Pokud je hráč takovéhoto formátu v týmu, měl by být na hřišti. Kdybych si měl vybrat, volil bych raději variantu, aby v reprezentaci už vůbec nebyl,“ přemýšlí trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer (46), který šampionát bedlivě sledoval a vyzkoušel si i roli experta. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Ne, loučení Lionela Messiho s mistrovstvím světa se nekoná. Ten malý chlapík zboří i pyramidu, když na to přijde. Egypt vedl v osmifinále nad Argentinou 2:0, kapitán úřadujících mistrů navíc (opět) zahodil penaltu. A stejně se nakonec smál na celou Atlantu právě on, protože dal vyrovnávací gól, předtím na Romerův zásah přihrál a po trefě Enza Fernándeze z 92. minuty slavil se svými parťáky postup do čtvrtfinále turnaje. V zápase, který nadchl. A po němž i Messi plakal štěstím… Více čtěte ZDE >>>
Projděte si přehled všech trenérů, kteří po mistrovství světa skončili ve funkci. Více čtěte ZDE>>>
Bezprecedentní omilostnění Folarina Baloguna před osmifinálovým soubojem mistrovství světa mezi fotbalisty Belgie a USA přihrál značné množství neutrálních fanoušků na stranu Evropanů. Rozhodnutí FIFA o zrušení červené karty pro amerického útočníka vyvolalo kritiku z celého světa. Když tedy domácí tým nakonec padl vysoko 1:4, mnozí si škodolibě kopli. FIFA ale zároveň dost možná otevřela Pandořinu skřínku – o zrušení karet se hlásí další týmy. Více čtěte ZDE>>>
Trenér Mauricio Pochettino se po osmifinálové porážce 1:4 s Belgií na domácím mistrovství světa nechtěl bavit o své budoucnosti na lavičce Spojených států amerických. Pochettinovi vyprší smlouva na konci července, podle spekulací médií má však na stole nabídku na nový kontrakt do roku 2030. „Vybudovali jsme si dobrý vztah. Teď ale není čas o tom (budoucnosti) mluvit. Nyní je třeba si odpočinout a nabrat síly,“ prohlásil někdejší kouč Tottenhamu nebo Chelsea.
Belgický fotbalista Amadou Onana téměř jistě přišel o páteční čtvrtfinále mistrovství světa proti Španělsku, a v případě postupu nejspíš také o zbytek šampionátu. Trenér Rudi Garcia na tiskové konferenci po osmifinálovém vítězství 4:1 nad USA uvedl, že záložník Aston Villy v 19. minutě zápasu utrpěl "vážné zranění".
Trenér Belgie Rudi Garcia nepoužil start amerického útočníka Folarina Baloguna v osmifinále jako motivaci. Kontroverze kolem hráče USA měla na tým jen malý dopad, řekl francouzský kouč. „Vůbec nebylo nutné, abych aféru použil jako motivaci. Hráčům jsme jen řekli, co se děje. Na čem nám opravdu záleželo, byl náš herní plán,“ popsal Garcia po výhře 4:1.
Španělský gólman Unai Simón posunul vlastní rekord bez obdržené branky na mistrovství světa na 609 minut. V pondělním osmifinále s Portugalskem, které úřadující evropští šampioni zdolali 1:0, zůstal opět neprůstřelný. Brankář Bilbaa načal sérii už před čtyřmi lety v Kataru, Španělům nakonec v osmifinále nestačilo jeho čisté konto a po bezbrankové remíze vypadli s Marokem po penalách. Na letošním turnaji ještě Španělé gól nedostali.
„Zítra se probudím s čistým svědomím. Pro Portugalsko jsem vyhrál tři tituly (jedno mistrovství Evropy a dvě Ligy národů). Před Cristianem přitom nikdy Portugalsko žádnou trofej nevyhrálo. Mým největším úspěchem s Portugalskem je EURO 2016. Tahle trofej pro mě znamená to samé jako mistrovství světa. Proto odcházím s čistým svědomím. Dal jsem do toho všechno. Zítra je nový den a život jde dál,“ bilancoval Cristiano Ronaldo po vyřazení Portugalska.Více čtěte ZDE>>>
Folarin Balogun po hodně medializovaném vyloučení v minulém kole proti Bosně a Hercegovině (2:1) nakonec mohl nastoupit, ale stal se symbolem zmaru fotbalistů USA. Pořadatel tak po špatném výkonu končí v osmifinále mistrovství světa, když na Belgii nestačil v žádném ohledu a podlehl 1:4. „V posledních dnech nám tady v USA projevovali nedostatek respektu,“ neodpustil si poznámku belgický gólman Thibaut Courtois. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4:1 USA a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V prvním poločase dvakrát skóroval Charles De Ketelaere, za domácí se prosadil Malik Tillman. Po změně stran přidali další góly Hans Vanaken a Romelu Lukaku. Více čtěte ZDE>>>