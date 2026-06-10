MS ve fotbale ONLINE: slavný rapper vydal song o Krejčím, ČT představila komentátory
Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Poslední přípravy na šampionát, který odstartují už v noci ze čtvrtka na pátek utkáním proti Koreji, i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 10. června 2026
Jeden z nejúspěšnějších českých rapperů současnosti Calin vydal nový song „Krejčí“ o českém kapitánovi. Oba pocházejí z Brna a jejich cesty se už dříve protnuly například na mistrovských oslavách Sparty, kde Calin vystupoval. Teď přidává další spojení s fotbalovým obráncem v podobě skladby nesoucí jeho jméno.
Jak je na tom před startem šampionátu Korea, první soupeř mužstva Miroslava Koubka? „Očekávání jsou malá,“ přiznali deníku Sport a webu iSport oslovení novináři. Vše začalo jmenováním trenéra, o kterého nedávno stálo i Česko. Více čtěte ZDE >>>
Somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady po příletu nepustily do USA a znemožnily mu pískat na MS, se po návratu do vlasti dočkal bouřlivého přivítání. Podle agentury AP na něj na letišti v Mogadišu kromě vládních činitelů a svazových funkcionářů čekalo také několik stovek fanoušků s vlajkami. „Slibuji vám, že dá-li Bůh, tak budu na příštím mistrovství světa,“ řekl čekajícím příznivcům Artan, který byl loni vyhlášen nejlepším africkým sudím. Na šampionátu v Kanadě, USA a Mexiku se měl představit jako první somálský rozhodčí v historii.
Originální snímek sklidil chválu. Norové se před startem MS vyfotili v dresech klubů, ve kterých začala jejich fotbalová cesta. Třeba kapitán Martin Ödegaard, hvězda Arsenalu, měl na hrudi znak celku Drammen Strong.
Česká televize představila na sociálních sítích pětici komentátorů pro mistrovství světa v Americe - jde o Jaromíra Bosáka, Vlastimila Vláška, Jiřího Štěpána, Ondřeje Prokopa a Lukáše Kaletu. Přímo na místě budou fotbaloví experti Karel Poborský a Michal Kadlec. Více o tom, jak si vysílání zápasů MS rozdělí ČT a Nova čtěte ZDE>>>
REPORTÁŽ PŘÍMO Z GUADALAJARY | Mexickou klasiku na rušné ulici v Guadalajaře zničehonic střídá nám dobře známé prostředí. Je libo buchtičky s krémem nebo bramborák dva kilometry od historického centra za hudebního doprovodu hitů Waldemara Matušky, Evy Pilarové, Dalibora Jandy a dalších legend? Česká Kavárna se stane fanouškovskou ambasádou. Dáte si plzeňské či českobudějovické pivo, vepřové klobásky z grilu, ale taky uslyšíte drsné historky. „Před lety mě dva mafiáni málem zabili kvůli počítači. Jednoho jsem bodl tužkou do krku, to mě zachránilo...“ vypráví Daniel z Frýdku-Místku, majitel podniku. Více čtěte ZDE >>>
Hvězdný útočník Lionel Messi v generálce před mistrovstvím světa coby střídající hráč pomohl gólem z penalty fotbalistům Argentiny k výhře 3:0 nad Islandem. Irák podlehl Venezuele 0:2, plzeňský obránce poraženého týmu Merchas Doski strávil utkání na lavičce. Na stadionu v Alabamě došlo i k pikantní situaci, kdy proti legendárnímu útočníkovi nastoupil syn bývalého spoluhráče z Barcelony. Více čtěte ZDE>>>
Česko a Jižní Korea vyráží na mistrovství světa z podobných startovních pozic a oba tábory mají pádné argumenty. Češi sázejí na pevnější defenzivní základy a nejspíš i lepší standardky. Korejci kontrují vyšším individuálním potenciálem (zvlášť pokud Son, Lee a Kim chytnou slinu) a na několika pozicích mají lepší hráče. Na druhou stranu, defenzivní harakiri Taegeuk Warriors z březnových příprav nejde jen tak přehlédnout. Web iSport přináší detailní rozbor prvního českého soupeře na turnaji. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 9. června 2026
Když íránská reprezentace přistála v Mexiku, její hráči měli na saku připnuté číslo 168. Jak informoval server The Athletic, šlo o odkaz na počet dětí, které zemřely při útoku na školu v první den válečného konfliktu mezi USA a Íránem.
Čeští reprezentanti si dnes naposledy před úvodním zápasem na MS proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Ve středu se už svěřenci trenéra Miroslava Koubka letecky přesunou do dějiště utkání mexické Guadalajary, duel je na programu v pátek nad ránem středoevropského času.
Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd ukázal fanouškům zázemí tréninkového centra v Mansfieldu, kde se národní tým připravuje. Chválil zejména kvalitu trávníku. „Kluci se určitě nemají na co vymlouvat, protože na tomhle balon neskočí,” řekl.
Legendární útočník Ian Wright se pustil do kritiky ostře sledované události v Americe. „Mistrovství světa chaosu,“ vyťukal na sociální síti Instagram. Reagoval zejména na informaci, že úřady nepustily somálského rozhodčího Omara Abdulkadira Artanda do Spojených států amerických a nebude na šampionátu nakonec ani pískat. „Každých pár hodin se objeví další a další příběh o fanoušcích, hráčích, funkcionářích nebo novinářích, kterým byl odepřen vstup. A teď už i rozhodčí. Víte co? Směju se tomu, ale není to vtipné. Opravdu ne, a někdo by k tomu měl něco říct,“ řekl na videu.
Následovaly další věty: „Drahé vstupenky, nejdražší v historii. Drahé ubytování, ceny dopravy vystřelené až do nebe. Je potřeba o tom mluvit. Takhle se chovají hostitelé největšího turnaje na světě? Viděli jsme, jak byl kritizovaný Katar, a teď neslyšíme nic? Je tohle skutečně duch fotbalu?“
KOMENTÁŘ BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Největší sportovní akce v historii světa. Tak pojmenoval právě začínající mistrovství světa ve fotbal prezident FIFA Gianni Infantino. „Jsme připraveni otevřít dveře celému světu a přivítat ho v Kanadě, Mexiku a Spojených státech,“ řekl na jednom z mnoha veřejných setkání s prezidentem Donaldem Trumpem. Ano, megalomanstvím jde opravdu o největší mistrovství v historii. Pro koho ale je? Pro fanoušky očividně ne. Dveře možná otevírá, ale skrze ně křičí „Nechceme vás tu!“ Více ZDE>>>
Somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady po příletu nepustily do USA, na mistrovství světa pískat nebude. Podle médií měl Artan na mistrovství pískat páteční zápas skupiny A mezi českou reprezentací a Koreou (4.00). Nahradit by ho měl Amin Omarz Egypta. FIFA ale oficiálně nominaci sudích na utkání ještě neoznámila.
Artanovi zamítli vstup do země na letišti v Miami, Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům americká vláda zakázala vstup do země. Artan je na listině mezinárodních rozhodčích FIFA od roku 2018 a loni byl zvolen nejlepším africkým sudím.
Do iSport tipovačky k MS ve fotbale se zapojí také Ladislav Vízek. Koho vidí bývalý reprezentant jako nejpravděpodobnějšího vítěze? Zapojte se také do iSport tipovačky a vyhrajte atraktivní ceny.
Fotbal se hraje na góly, ale také centimetry mohou rozhodovat. A v tomto ohledu má český tým na mistrovství světa jednu brutální zbraň. Reprezentace bude ve své základní skupině výškově dominovat jako nikdo jiný. Hned dva ze tří zápasů s nejvýraznějším výškovým rozdílem budou za české účasti. A do historie mistrovství světa se již zapsal také obrovitý plzeňský gólman Florian Wiegele. Co dál vyčteme z výškových statistik účastníků? Více čtěte ZDE>>>
Íránský fotbalový svaz v prohlášení obvinil Spojené státy, že mu dva dny před startem mistrovství světa odebraly přidělenou kvótu vstupenek na zápasy. Americké úřady ani FIFA se zatím nevyjádřily. Podle pravidel FIFA je osm procent vstupenek na každý zápas vyhrazeno federacím zúčastněných zemí. „Kvóta přidělená Íránské fotbalové federaci však byla nečekaně odebrána. Nejsme teď schopni zajistit fanouškům jedinou vstupenku,“ uvedl svaz.
Fotbaloví fanoušci budou mít před zápasy na mistrovství světa možnost nechat zobrazit své jméno a zemi, případně poslat krátký vzkaz na výsledkových tabulí přímo na stadionech. FIFA službu nabízí za poplatek, který je možné vyřídit na speciální webové stránce. Zájemce za vzkaz zaplatí 79 dolarů (zhruba 1650 korun).
Text, který se na výsledkové tabuli objeví, podléhá kontrole. Musí totiž splňovat určitá pravidla. „Během živého přenosu zápasu se zobrazovat nebudou. Shoutouty s urážlivým, hanlivým, diskriminačním a politickým obsahem nebo jinak nevhodným jazykem nebudou akceptovány,“ uvedla FIFA.
Tým deníku Sport vyrazil na mistrovství světa ve fotbale! První zastávka před cestou do Mexika: Dallas. Co za komplikace potkalo redaktory Radka Špryňara a Pavla Baláže na cestě přes Helsinki? Jaký náraz představovalo parné počasí v Texasu? „Dobrá rána do hlavy,“ okomentoval Špryňar vysoké teploty. Došlo na shledání s dalším členem týmu deníku Sport Michalem Kvasnicou, který s reprezentací putuje po USA už od minulého týdne a přátelského utkání s Guatemalou v New Yorku. Podívejte se na vlog z cesty.