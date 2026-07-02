MS ve fotbale ONLINE: šok po dramatu Konga s Anglií. Mluvčí zaskočil kouče
Fotbalové mistrovství světa jde do vyřazovací fáze, která se hraje už bez české reprezentace. Turnaj hned v úvodním kole play off skončil pro Německo, které nezvládlo penalty proti Paraguayi. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 2. července 2026
Tisková konference DR Kongo trvala po vyřazení s Anglií (1:2) zhruba sedm minut, za mikrofonem byl pochopitelně trenér mužstva Sébastien Desabre. „Máte ještě nějaké otázky?“ zeptal se na závěr vedle sedící mluvčí. Když žádná nepřišla, pokračoval: „Děkujeme a s lítostí oznamujeme, že trenér přišel o otce. Vyjadřujeme mu upřímnou soustrast.“ Desabre se na něj překvapeně podíval a odpověděl: „Děkuji.“
Fotbalisté USA v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2:0Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Skóre utkání v San Franciscu otevřel na konci první půle Folarin Balogun, jenž byl v 64. minutě vyloučen. Jeho zákrok je přirovnáván k podobnému faulu, který zapříčinil Lionel Messi v utkání s Alžírskem. Rozdíl? Hvězdný Argentinec vyvázl bez karty.Více čtěte ZDE>>>
To byl závěr! Belgičané po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole Senegal 3:2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. Africký tým vedl v Seattlu až do 86. minuty o dvě branky zásluhou Habiba Diarry a Ismaily Sarra, v závěru normální hrací doby ale srovnali střídající Romelu Lukaku a Youri Tielemans, který ve 125. minutě po proměněné penaltě poslal svůj tým mezi 16 nejlepších celků. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 1. července 2026
Anglie otočila duel s DR Kongo, díky dvěma trefám Harryho Kanea vyhrála 2:1. V osmifinále bude hrát na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. Více čtěte ZDE >>>
Předseda FAČR David Trunda se kloní spíše k variantě, aby českou reprezentaci po odchodu Miroslava Koubka vedl zahraniční trenér. Žádná jednání s potenciálními adepty zatím FAČR nevede, ve čtvrtek se má sejít takzvaná gesční skupina, která se bude výběrem kouče zabývat. Trunda to řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.
„Samozřejmě to rozhodnutí není jen o mně. Mám respekt ke všem českým trenérům, máme některé absolutně výborné trenéry, kterých si moc vážím. Ale osobně si myslím, že by mohl být čas zkusit získat zahraničního trenéra, který nám trochu pomůže vyskočit z krabice českého fotbalu,“ uvedl Trunda.
„Začali jsme pracovat dnes ráno. Zatím vůbec nedošlo ani k diskuzi s žádným trenérem. Zítra následuje schůzka gesční skupiny - (člen výkonného výboru FAČR) pan (Adolf) Šádek, (místopředseda) Zdeněk Grygera, (generální manažer reprezentací) Pavel Nedvěd. Jestli chceme udělat změnu, je potřeba totální rekonstrukce české reprezentace. Myslím, že je potřeba změnit spoustu věcí ve fungování reprezentace,“ podotkl Trunda.
Anglie po poločase nečekaně prohrává s DR Kongo 0:1, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Byl to další organizátorský oříšek. Aztécký stadion byl před výkopem prvního kola playoff mistrovství světa mezi Mexikem a Ekvádorem (2:0) zmáčen deštěm, na obloze se objevovaly i blesky. FIFA tak musela sáhnout z bezpečnostních důvodů k odložení utkání o hodinu, zároveň kvůli specifickým podmínkám ohlásila hrdě, že pro toto utkání ruší kritizované hydratační pauzy. Ale ejhle, odbylo 24 minut a sudí ukázal k postranní čáře.Více čtěte ZDE>>>
Martin Ödergaard vzal na fotbalovém šampionátu znovu do rukou paličky a miliony Norů po celém světě na oslavu vítězství nad Pobřežím slonoviny (2:1) předvedly imaginární jízdu. „Jsem rád, že si lidi veslování všimnou,“ usmívá se Ondřej Synek, pětinásobný mistr světa na skifu. Jeho velký soupeř Olaf Tufte v Oslu učil fanoušky, jak správně na to. Více čtěte ZDE>>>
Norské veslování je jedním ze symbolů aktuálního fotbalového šampionátu - a také fenoménem, který se objevuje po celém světě. I v jedné pražské pivnici, kde partička Norů na dovolené sledovala duel Norska s Pobřeží slonoviny a výhru řádně oslavila.
V ulicích tisícovky lidí, na obloze světelná show a ohňostroje. Mexiko se po postupu do osmifinále fotbalového mistrovství světa propadlo do obrovské euforie. „Darovali jste nám nezapomenutelnou radost,“ vzkázala prezidentka Claudia Sheinbaumová hráčům po středeční výhře 2:0 nad Ekvádorem. Pochvala přišla také od bývalého útočníka Zlatana Ibrahimovice. Více čtěte ZDE >>>
Po vyřazení svého týmu rezignoval další trenér - Sebastián Beccacece po dvou letech skončí na lavičce Ekvádoru. Rozhodl se tak po prohře v prvním kole play off s Mexikem 0:2.
Po nočním postupu Mexika známe už sedm postupujících z prvního kola play off, jak vypadají už jisté osmifinálové dvojice?
Nizozemsko brání hráče, kteří se po vyřazení z mistrovství světa stali terčem rasisticých urážek. „Rasismus a diskriminace nemají své místo nikde. Ani ve fotbale, ani v online světě, ani v naší společnosti,“ stojí v příspěvku na oficiálním účtu.
Velkolepá show v Mexiku! Fanoušci oslavují první výhru ve vyřazovací části mistrovství světa po 40 letech.
Mexiko v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazilo Ekvádor 2:0 a postoupilo do osmifinále. Navázalo na povedenou základní část, v prvním poločase skórovali Julián Quiňones a Raúl Jiménez. V nastavení druhého poločasu byl za zakrytí úst vyloučen Ekvádorec Piero Hincapié. Mexiko narazí v osmifinále na postupujícího ze zápasu Anglie - DR Kongo. Více čtěte ZDE >>>
Ekvádorská fotbalová federace vydala oficiální prohlášení, ve kterém si stěžuje na hluk v blízkosti hotelu před zápasem proti Mexiku. Zhruba tisícovka domácích fanoušků měla v pondělí večer uspořádat v hlavním městě slavnost, při níž hrála hlasitá hudba, lidé měli s sebou řehtačky, hrnce, troubili v autech. Rozehnala je až policie. „Ekvádorská fotbalová federace s úctou vyzývá příslušné orgány, aby těmto událostem věnovaly větší pozornost a přijaly nezbytná opatření k ochraně blaha našich hráčů, trenérského štábu a fanoušků. Věříme, že tyto nesportovní činy nepoškodí fotbalovou oslavu, a že budou vždy převládat respekt a férovost,“ stojí v oficiálním prohlášení.
Fotbalisté Francie po jasné výhře 3:0 nad Švédskem postupují do osmifinále mistrovství světa. Výhru řídil dvěma góly kapitán Kylian Mbappé, který se na rozdíl jednoho gólu přiblížil v tabulce nejlepších střelců historie šampionátu Lionelu Messimu. Více čtěte ZDE>>>
Trenér nizozemských fotbalistů Ronald Koeman rezignoval po vyřazení svých svěřenců v úvodním kole play off MS po penaltovém rozstřelu s Marokem.
Zprávy ze dne 30. června 2026
Dlouho se schovával, často bez povšimnutí pochodoval na ofsajd lajně. Erling Haaland v klíčovém momentu ukázal extratřídu a Norsku zařídil postup do osmifinále mistrovství světa. Proti Pobřeží slonoviny vstřelil v 86. minutě rozhodující branku na 2:1. Více čtěte ZDE>>>
I trenér Miroslav Koubek ještě před svou rezignací přiznal, že národní mužstvo projde po neúspěšném mistrovství světa personální rekonstrukcí. Zatím není jasné, jak velká nakonec bude. „Předpokládám, že pár nových jmen se v týmu objeví,“ zamyslel se bývalý kouč mládežnických reprezentací Pavel Šustr. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport popisuje svěřence, kteří mají nakročeno výš. Více čtěte ZDE>>>