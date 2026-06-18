MS ve fotbale ONLINE: Soupeře jsme přehrávali, shodují se v JAR. Jejich kouč o českém stylu
Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. V prvním zápase ale vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2), nyní je čeká klíčový duel proti Jihoafrické republice. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 18. června 2026
Jak hodnotil zápas Hugo Broos, trenér Jihoafrické republiky: „Myslím, že jsme sehráli dobrý zápas. Až na jednu chviličku na začátku prvního poločasu, kdy jsme se dost nesoustředili. Dobře jsme věděli, že náš soupeř hází dlouhé míče z autů. Přesto jsme se tím nechali překvapit, tak jsme za to zaplatili. Za takovou chybu se vždy platí. Kromě toho jsme hráli výborně. V druhém poločase jsme rozhodně Čechům pořád šlapali na paty, bojovali jsme proti jejich nákopům. Snažili jsme se být neustále nebezpeční. Myslím, že jsme si možná zasloužili i víc. Hráli jsme dobře, někdy vám prostě chybí více štěstí. Když budeme jako dnes hrát i dál, máme šanci v posledním zápase postoupit.“
Největší hvězda dosavadního průběhu světového šampionátu v Severní Americe Lionel Messi se vypořádává s nemocí otce. Když po prvním ze tří gólů do sítě Alžírska plakal, řekl jen, že to s fotbalem nesouvisí. Dnes jeho rodina vydala prohlášení o zdravotních problémech Jorgeho Messiho. Zároveň požádala o respektování soukromí.
Nezbavíte se dojmu, že tento zápas prostě měli vyhrát. Českým fotbalistům hrálo ve druhém utkání skupiny A na mistrovství světa všechno do karet. Od 6. minuty zásluhou Michala Sadílka vedli, jenže v poslední čtvrthodině nastal šok. Šulcova ruka a soupeřova proměněná penalta zapříčinily, že tým Miroslava Koubka bral proti JAR jen bod. Navíc znovu byla tématem až přílišná pasivita. „Všichni zúčastnění si musíme sednout a do očí si říct, co jen ten problém,“ hlásil kapitán Ladislav Krejčí po remíze 1:1. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Statečná remíza, ocenily jihoafrické zpravodajské weby výsledek druhého zápasu fotbalistů na mistrovství světa proti Česku (1:1). Komentátoři se shodují, že po záhy inkasovaném gólu byl jihoafrický tým na stadionu v Atlantě nebezpečnější a vyrovnáním z penalty udržel šanci na postup ze skupiny. „Statečná remíza s Českem,“ napsal list Sowetan. „Bafana ukázali, že umějí bojovat i hrát. Když měli míč, dostávali Čechy často do úzkých. Soupeře po většinu zápasu přehrávali a jsou stále ve hře o postup, s Koreou ale potřebují tři body,“ dodal autor před posledním vystoupením ve skupině A.
Pobřeží slonoviny nakonec přece jen bude moci v sobotním utkání skupiny E mistrovství světa v Torontu proti Německu nasadit útočníka Elyho Wahiho. Národní svaz dnes nejprve oznámil, že fotbalista nedostal povolení k cestě do Kanady, o několik hodin později ale informoval, že už víza má. Wahi ve Francii, kde hraje ligu za Nice, čelí podle agentury AP vyšetřování kvůli podezření z manipulace s výsledky zápasů.
Vysněný postup do play off světového šampionátu si čeští fotbalisté pořádně zkomplikovali. V posledním skupinovém zápase budou muset vyhrát nad domácím Mexikem, nic jiného už nepřipadá v úvahu. S Jihoafrickou republikou sice dlouho vedli, jenže v 83. minutě inkasovali z penalty. Remíza 1:1 je zkrátka málo. „Strašně špatně se mi to hodnotí, pro mě je to zklamání,“ uvedl Pavel Kuka ve vysílání České televize. Více čtěte ZDE >>>
Klíčový zápas nevyšel. Česko neudrželo vedení proti Jihoafrické republice a po remíze 1:1 proti papírově nejslabšímu týmu skupiny A k postupu prakticky jistě potřebuje vítězství v posledním utkání proti Mexiku. Jak teď vypadá postupová matematika, která závisí i na výsledku utkání Mexiko–Jižní Korea? A co ostatní týmy napříč skupinami? Více čtěte ZDE >>>
Zmar, zklamání a blízké vyřazení. Mistrovství světa zatím kopíruje dva roky staré EURO
v Německu, tým trenéra Miroslava Koubka nedokázal v Americe porazit ani JAR. Michal Sadílek
sice před 67 tisíci diváky v Atlantě poslal Čechy brzy do vedení, ale Jihoafričané v závěru vyrovnali
z penalty. Výsledek 1:1 znamená jediné: proti domácímu Mexiku na Aztéckém stadionu musejí
zvítězit, aby postoupili do vyřazovací fáze. Více čtěte ZDE >>>
Pavel Nedvěd sleduje zápas ve VIP sektoru, po jeho boku sedí Mikaël Silvestre, bývalý obránce Manchesteru United.
I během českého zápasu se ozývá pískot a bučení na povinnou pauzu na pití.
Česká rozcvička v plném proudu. „Skvěle borci,“ „To je ono, drž to,“ „Výborně Hložane,“ padalo od asistenta trenéra Jaroslava Plašila.
Dnešní utkání Česko - JAR budou řídit ženské rozhodčí v čele s Američankou Tori Pensovou.
Čeští fotbalisté nastoupí do druhého utkání na MS proti Jihoafrické republice s pěti změnami v základní sestavě oproti úvodnímu zápasu s Koreou, který prohráli 1:2. Trenér Miroslav Koubek se rozhodl až na post gólmana zasáhnout do všech tří řad, jen na lavičce začne bývalý kapitán Tomáš Souček. Sledujte ONLINE přenos >>>
Čeští hráči dorazili na Atlanta Stadium. Vladimír Darida či Tomáš Chorý zamávali českým fanouškům, kteří jeho gesto odměnili potleskem. V hledišti nechybí ani manželka Vladimíra Coufala. Na obhlídku hřiště dorazili i Zdeněk Grygera s Pavlem Nedvědem.
Uvnitř klimatizované chlouby Atlanty ve čtvrtek Česko odehraje fotbalovou bitvu, jejíž výsledek zásadním způsobem ovlivní postupové šance ze skupiny na mistrovství světa. Hraje se v poledne, dost možná bude zatažená střecha. Ve městě panují vedra, dusno je nepříjemné. „Bude to určitě zajímavé si tam zahrát. Stadion je extrémně moderní, vypadá jako z jiné planety. Já bych se vůbec nebránil tomu, kdyby nám zavřeli střechu,“ přemýšlel Jaroslav Zelený. Více o stadionu čtěte ZDE >>>
Trenér Anglie Thomas Tuchel vyzval FIFA, aby na mistrovství změnila umístění fotografů před výkopem. Nelíbilo se mu totiž, že přes ně neviděl hráče při hymně před úvodním zápasem s Chorvatskem, uvedla agentura Reuters. Fotografové si ve středu v Dallasu stoupli přímo před střídačky a v televizních záběrech bylo vidět, jak se je gestikulující Tuchel snaží přimět k přesunu. Německý kouč to po chvíli vzdal a sledoval hráče na obří obrazovce. „Byl to výjimečný okamžik a já se z půl metru koukal na padesát fotografů a neviděl jsem jediného hráče. Trochu mi to zkazilo zážitek,“ řekl Tuchel, jehož výběr si nakonec s obhájci bronzových medailí z Chorvatska poradil 4:2.
Český tým se podle informací serveru infotbal.cz bude muset ve zbytku šampionátu obejít bez Davida Juráska. Obránce Slavie si na středečním tréninku poranil stehenní sval, mimo může být až dva měsíce. V původních plánech Miroslava Koubka pro dnešní zápas s JAR figuroval Jurásek v základní sestavě.
Desítky anglických fanoušků bez vstupenek se podle listu Daily Mail dostaly na zápas proti Chorvatsku. Na stadionu v Dallasu se podle svědků snadno vyhnuli bezpečnostním kontrolám a nerušeně prošli do hlediště. Více čtěte ZDE >>>
Za fanoušky Kataru, kteří přijeli reprezentaci podpořit na MS, zaplatil letenky, ubytování v pětihvězdičkových hotelích i další výdaje stát. Informovaly o tom agentury. Štědrou finanční podporu zhruba tisícovce příznivců zajistil národní fotbalový svaz. Navíc se netýkala pouze fanoušků, kteří na šampionát přicestovali ze země Perského zálivu. Přizváni byli také všichni Katařané, kteří v Kanadě studují. Další zápas hraje tým v pátek ve Vancouveru právě proti domácímu výběru.
Centrální park Chodov dnes ožije fotbalem. Fanoušci se zde sejdou u příležitosti utkání Česka s Jihoafrickou republikou, které budou moci sledovat společně v rámci akce Živě s Ligou naruby. Vedle živé debaty se známými fotbalovými osobnostmi se mohou těšit také na doprovodný program a aktivity pro všechny milovníky fotbalu. Více o akci čtěte ZDE>>>