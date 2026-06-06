MS ve fotbale ONLINE: Stadion v Mansfieldu vítá Čechy, na trénink dorazili i fanoušci
Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Poslední přípravy na šampionát, který odstartují 12. června utkáním proti Koreji, i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 6. června 2026
Na český trénink dorazí i hokejista Radek Faksa.
Fanoušci v Mansfieldu míří na otevřený trénink české reprezentace.
Íránští reprezentanti obdrželi deset dnů před svým prvním zápasem na MS víza ke vstupu do Spojených států amerických. Agenturám to potvrdily americké úřady s tím, že některým funkcionářům byla víza zamítnuta. Írán se na MS kvalifikoval jako jeden z prvních týmů. Od konce února, kdy zahájily USA a Izrael na islámskou republiku útoky, ale byla jeho účast na turnaji nejistá. Podle agentury Reuters se stane poprvé v historii mistrovství světa, že pořadatelská země bude hostit tým, s jehož zemí je válce.
FIFA nakonec vpustí diváky na mistrovství světa s vlastní jednorázovou plastovou lahví. Musí být z výroby uzavřená a o objemu maximálně 590 mililitrů. Zákaz nadále platí pro tvrdé a opakovaně použitelné nádoby na vodu.
Jde o další otočku a reakci na vlnu kritiky. Mezinárodní federace totiž nejprve oznámila, že udělá vůči fanouškům vzhledem k očekávaným vedrům vstřícný krok – mohli si vzít na tribunu až litrovou vyprázdněnou a průhlednou lahev, kterou by si doplňovali přímo na stadionu. Ve čtvrtek ale server The Athletic informoval, že FIFA rozhodla jinak a nebude to vůbec možné. To mělo vyvolat velmi negativní ohlasy u lidí. A tak je tady další změna.
Měl být po Hugu Sochůrkovi třetím nejmladším hráčem na turnaji. Ale všechno je jinak. Teprve osmnáctiletý německý záložník Lennart Karl přijde o účast na světovém šampionátu. Jen pár dnů před jeho startem se zranil na tréninku a následně podstoupil magnetickou rezonanci, která mu přinesla krutou zprávu. Velký talent Bayernu Mnichov je ze hry, v nominaci ho nahradí Assan Ouedraogo (20 let) z Lipska. „Je mi Lennyho nesmírně líto. Svou bezstarostností, herní kreativitou, rychlostí a povahou zapadl do týmu skvěle. Je to pro něj i pro nás všechny obrovský šok, že přijde o mistrovství světa,“ řekl reprezentační kouč Julian Nagelsmann.
Potkali se u savojského řízku, speciality kladenské restaurace Penzion 68. Miroslav Koubek (74) měl horečku, Pavel Nedvěd (53) zase plán, kým obsadit pozici hlavního trenéra reprezentace. Od onoho prosincového dne definuje jejich vztah hluboký respekt a silná chemie. „Našel jsem člověka, který myslí a pracuje podobně jako já,“ spokojeně říká držitel Zlatého míče. Když v průběhu unikátního rozhovoru přirovná reprezentačního trenéra ke Karlu Brücknerovi, vzduch v místnosti se na moment zastaví, hodiny přestanou tikat. A Koubek pohotově odvětí. „Ještě abych nezpychl.“ Celý rozhovor čtěte ZDE, nebo se podívejte ve VIDEU.
Zprávy ze dne 5. června 2026
Čeští reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou (3:1) přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koubka vstoupí za týden zápasem s Koreou v mexické Guadalajaře.
Česká reprezentace se už přesouvá z New Yorku do Dallasu, v texaském velkoměstě bude její základna během celého šampionátu.
Světová fotbalová federace FIFA přiznala, že kvůli chybě na jejím oficiálním webu získalo několik desítek lidí vstupenky na zápasy šampionátu zadarmo. FIFA majitele lístků později vyzvala, aby odpovídající částku doplatili.
O technické závadě informovala jako první stanice Sky News, federace ji nyní potvrdila agentuře DPA. Problém se týkal zhruba 60 lidí. „Rezervace těchto vstupenek zůstala v platnosti a fanoušci byli požádáni, aby zaplatili správnou částku," uvedla FIFA.
FIFA ukázala, jak bude vypadat slavnostní ceremoniál před každým zápasem na mistrovství světa. Obrovské státní vlajky, logo a v pozdější fázi turnaje také pyrotechnika. Změnou je, že při nástupu na hřišti budou kromě hráčů v základní sestavě rovněž náhradníci.
„To, že během státních hymen budou všichni hráči a rozhodčí stát proti sobě ve středovém kruhu, vytvoří okamžik jednoty, hrdosti a emocí, který bude skutečně patřit týmům i všem lidem na stadionu. Mistrovství světa FIFA je o každém hráči i každém fanouškovi a tento nový předzápasový ceremoniál to odráží,“ řekl prezident světové asociace Gianni Infantino.
Švýcarská fotbalová reprezentace bude v přípravě na mistrovství světa brzy kompletní. Útočník Breel Embolo vyřešil problém s vízy a dnes odcestuje za mužstvem do Spojených států, kde se podle fotbalového svazu k týmu připojí dnes večer místního času. Embolo se krátce před odletem výpravy dozvěděl, že americké úřady prověřují jeho povolení pro vstup do země. Zdržení mělo souvislost s verdiktem švýcarského soudu týkajícího se fotbalistova konfliktu z roku 2018 v Basileji. Pět let poté dostal Embolo podmínečný trest vězení za vyhrožování.
Mexiko v generálce na MS na domácí půdě v Toluce rozstřílelo Srbsko 5:1. Třetímu soupeři české reprezentace ve skupině A pomohly dva vlastní góly. Evropané se ujali vedení, ale tým spolupořadatele šampionátu ještě do přestávky skóre otočil a ve druhém poločase přidal další tři góly. Mexiku patří 15. příčka světového žebříčku a je favoritem skupiny A.
Skóre otevřel Srb Stanič. Vyrovnal obránce Vásquez z FC Janov a v nastaveném čase prvního poločasu si dal Bukinac vlastní gól. Pro český tým je varovné, že Srbsko po přestávce odpadlo. Toluca je město ve výšce 2660 metrů nad mořem. Češi se utkají s Mexičany v přibližně 60 kilometrů vzdáleném Mexiko City v podobných klimatických podmínkách (2200 metrů nad mořem). Třetí branku zaznamenal útočník Jiménez z Fulhamu, čtvrtý gól domácího výběru byl znovu vlastní a v závěru skóre uzavřel záložník Dynama Moskva Chávez.
Jak si Češi vedli v přípravném zápase s Guatemalou? Tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a serveru iSport si projděte ZDE >>>
Guatemala bude doma, fanoušci si z toho i před stadionem udělali jednu velkou párty. Grilují, hodují, baví se, troubí, zpívají… Trenér Miroslav Koubek postavil sestavu, která se podle mě bude na jedenácti místech shodovat s tou pro první zápas MS, pokud se nic nepokazí.
V newyorských vlacích do New Jersey a u stanice Harrison, která je nejblíže stadionu Sports Illustrated, už se to hemží fanoušky z Guatemaly. Zápas s Čechy by mohl mít solidní atmosféru.
Zprávy ze dne 4. června 2026
Francouzi nepotvrdili pozici prvního týmu žebříčku FIFA a doma v Nantes podlehli Pobřeží slonoviny 1:2.Francouzi od loňské prohry v semifinále Ligy národů se Španělskem vyhráli osm zápasů a jen na Islandu remizovali 2:2. V 11 zápasech po sobě dali minimálně dvě branky. Už v první půlhodině měli několik šancí, tu největší Cherki, ale míč mu odskočil, když už byl brankář Fofana překonán. Těsně před koncem prvního poločasu se záložník Manchesteru City přece jen prosadil a jeho třetí střela skončila v síti.
Trenér Didier Deschamps udělal pro druhý poločas pět změn, vystřídal i Mbappého, který si tak na vyrovnání Giroudova rekordu 57 branek bude muset ještě počkat. Désiré Doué zůstal na lavičce, zato zazářil jeho starší bratr Guélou, který reprezentuje africkou zemi, z níž pochází jejich otec. Obránce Štrasburku si nejprve naběhl za francouzskou obranu a vyrovnal. Šest minut před koncem pak připravil vítězný gól pro Dialla. Francouzi si mohou spravit náladu v pondělí, kdy se utkají v Lille se Severním Irskem.
Španělští mistři Evropy zahájili závěrečnou přípravu na světový šampionát remízou s Irákem 1:1. Gól jim dal plzeňský obránce Merchas Doski. Trenér Luis de la Fuente dnes neměl k dispozici zdaleka kompletní tým. Yamal už od konce dubna léčí stehenní sval a Nico Williams má problémy s třísly. Brankář Raya, Zubimendi a Fabián Ruiz dostali volno po finále Ligy mistrů. Merino, který si v lednu zlomil zánártní kůstku a od té doby odehrál za Arsenal jen 28 minut, nastoupil až v závěru.
Švédští fotbalisté v posledním přípravném zápase před odletem na mistrovství světa hráli ve Stockholmu s Řeckem 2:2, když o výhru přišli v nastavení. Írán v rámci tréninkového tábora v turecké Antalyi zdolal za zavřenými dveřmi Mali 2:0. Na dnešní večer si naplánovali loučení s fanoušky dva největší favorité. Francouzi jako jednička žebříčku FIFA přivítají v Nantes Pobřeží slonoviny a dvojka Španělsko vyzve v La Coruni Irák, který se vrací na mistrovství světa po čtyřiceti letech.