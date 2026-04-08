MS ve fotbale ONLINE: Šulc bude v pořádku, ujistil trenér Koubek. Nerozumí Lyonu
Je to tam! Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Velký úspěch potvrdili barážovým vítězstvím po penaltách nad Dánskem na pražské Letné. Přípravy na šampionát, který odstartují 12. června utkáním proti Koreji, sledujeme online na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Zprávy ze dne 8. dubna 2026
Trenér reprezentace Miroslav Koubek rozptýlil obavy, zda národní tým nepřišel pro MS o zraněného Pavla Šulce. Záložník Lyonu není zraněný vážně a vedení reprezentace si je jisté, že se úřadující fotbalista roku na trávníky rychle vrátí, uvedl kouč v pořadu Přímák na Sport.cz.
Šulc těsně před baráží doléčil zranění a trenéra Lyonu Paula Fonsecu ve Francii kritizují, proč se zdravím vyčerpaného hráče tak riskoval a pět dnů po finále play off ho nasadil do základní sestavy. Ani Koubkovi se postup Lyonu nelíbí. „Když se podíváme na hráče ostatních zemí, tak po návratu hrají třeba jen poločas. Bylo pro mě překvapením, že Pavel nastoupil hned od začátku. Nerozumím tomu. Chyběla regenerace a je pro mě otázkou, jak si to vyhodnotili,“ uvedl reprezentační kouč.
Zprávy ze dne 7. dubna 2026
FAČR v nejbližší době oznámí detailní informace k možnosti zakoupit si lístky na zápasy českého týmu na mistrovství světa. Předseda David Trunda uvedl, že FAČR bude mít patrně k dispozici jednotky tisíců vstupenek na jednotlivá utkání. Asociace už krátce po postupu z baráže uvedla, že zájemci o lístky musejí mít ověřený profil ve fanouškovském programu FC REPRE. Jejím členům na konci minulého týdne rozeslala dotazník, v němž zjišťovala, kolik příznivců plánuje cestovat za českým týmem na šampionát a na které ze zápasů.
„Ještě dnes máme další mítink. Už víme kvóty, víme, kolik vstupenek na jaké utkání zhruba budeme mít. Je to v řádu jednotek tisíců vstupenek na jednotlivá utkání. FIFA nabízí možnost využít i poskytovatele letecké přepravy, zjišťujeme ceny. Doufám, že ve středu budeme vědět víc a budeme moc fanoušky blíže informovat,“ uvedl Trunda.
„FIFA používá podobné pravidlo jako UEFA, určitou kapacitu vyčleňuje. I když v tomhle turnajovém případě se situace řídí trochu jinak. Třeba třetí zápas hrajeme na jednom z největších stadionů s kapacitou kolem 80 tisíc diváků, tak snad budeme moci uspokojit všechny zájemce,“ doplnil generální sekretář FAČR Stanislav Rýznar.
Vedení reprezentace řeší, jakým způsobem nejlépe aklimatizovat tým na vysokou nadmořskou výšku při zápasech letního mistrovství světa v Mexiku. Národní celek zřejmě nakonec bude na základně poblíž Dallasu trénovat nejen během šampionátu, ale už i před jeho začátkem. Aklimatizační kemp před turnajem na jiném místě aktuálně nemá v plánu. Vedení reprezentace dolaďuje časový harmonogram, jasno by mělo být v příštích dnech. Na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru Fotbalové asociace ČR to řekl její předseda David Trunda.
Jeden ze strůjců postupu švédských fotbalistů na MS Gustav Lundgren se na turnaji nepředstaví. O šampionát přijde kvůli přetržené achilovce. Třicetiletý křídelník göteborského týmu GAIS se zranil při běžné rozcvičce před pondělním zápasem úvodního kola švédské ligy proti Djurgardenu (0:1). Novinářům řekl, že ho čeká operace a dlouhá rekonvalescence.
Zprávy ze dne 2. dubna 2026
Předseda FAČR David Trunda se na tiskové konferenci vyjádřil k tomu, co pro asociaci bude účast na MS znamenat finančně. „Budeme rádi, když budeme na nule. Teď je to věštění z křišťálové koule. Všichni kolegové na tom sedí a dávají dohromady podklady. Věřím, že v brzké době oznámíme minimálně jednoho nového partnera. Potěšilo mě, že na základě baráže se nám ozvali partneři, chtějí se potkat a těší se na další spolupráci. To je odraz naší práce, věřím, že ji děláme dobře a pomůže nám to v rozvoji českého fotbalu," popsal Trunda.
Další důkaz toho, jak Pavel Šulc roste nejen na fotbalovém hřišti. Jedna z opor reprezentace po postupu na MS podepsala kontrakt s Tipsportem, sázková kancelář řadí záložníka Lyonu na úroveň hokejisty Davida Pastrňáka a trojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké, kteří vystupují v jejích reklamách. „Je výrazný i mimo hřiště a svým osobitým stylem na sociálních sítích oslovuje především mladou generaci,“ říká vedoucí sponzoringu a eventů Tipsportu Martin Ptáčník.
Po třetí neúspěšné kvalifikaci na mistrovství světa za sebou odstoupil prezident Italského fotbalového svazu Gabriele Gravina. „Azzurri“ jsou jedinými bývalými světovými šampiony, kteří se nezúčastní tří finálových turnajů v řadě.Gravina se po úterním neúspěchu ocitl i pod politickým tlakem. Po změně ve vedení nejpopulárnějšího italského sportu volal i ministr sportu Andrea Abodi. Podle agentury AP povede Gravinův konec také k propuštění reprezentačního trenéra Gennara Gattusa.
Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, se vrátil i k postupovým oslavám. Na internetu koloval záběr, jak tancuje v kabině na písničku jeho přítelkyně Dary Rolins. „Kluci to udělali schválně," smál se na čtvrtečním setkání s novináři.
Závěrečnou vlnu prodeje vstupenek na mistrovství světa, kterou ve středu spustila Mezinárodní fotbalová federace (FIFA), provázel chaos a technické problémy. Zájemci byli odkazováni také na barážové zápasy, které již byly odehrány. Lístky na další utkání budou uvolňovány průběžně.
FIFA spustila prodej ve středu. V tzv. „last-minute“ dala na své oficiální webové stránce k dispozici více než tři miliony lístků. Prodávají se na principu „kdo dřív přijde, ten dřív bere“. K dispozici budou až do 19. července, tedy do konce šampionátu. Spuštění provázely technické problémy. Někteří fanoušci byli při kliknutí na odkaz přesměrováni na prodej vstupenek na interkontinentální baráž, která skončila v noci na středu. Jiní zase museli v řadě zájemců čekat na koupi i 90 minut.
Organizace nevysvětlila, proč k chybám došlo, ale později uvedla, že odkazy už fungují správně. Oznámila také, že vstupenky na další zápasy budou uvolňovány průběžně. Poslední fáze zůstane otevřená po celou dobu turnaje. Poprvé je možné zakoupit konkrétní místo k sezení, nikoli požádat o vstupenku v určité kategorii.
Postup na mistrovství světa může přijít bosenského fotbalistu Ermedina Demiroviče pořádně draho. Útočník Stuttgartu slíbil, že pokud se jeho země na turnaj do Severní Ameriky kvalifikuje, koupí všem fanouškům svého klubu pivo. A předsevzetí hodlá splnit, i když ho může stát až 300 tisíc eur (7,4 milionu korun). „Řekl jsem, že to udělám, a slovo dodržím. Asi to bude docela drahé, ale po takovém úspěchu to udělám rád. Stuttgarte, pití je na mě,“ řekl Demirovič pro Sky Sports. Na stadion Stuttgartu chodí průměrně téměř 60 tisíc diváků a pivo stojí kolem pěti eur. V sobotu navíc třetí tým tabulky hostí ve šlágru bundesligy druhý Dortmund.
S celou rodinou přijeli na Letnou, aby byli svědky jednoho z největších momentů novodobé české fotbalové reprezentace. Provodovi si dobře uvědomuji, co zápas znamená, vždyť celá rodina je sportovně založená. Otec Ladislav je mistrem světa v závodech na koloběžce, maminka volejbalistka, bratr Michal také fotbalista j nastupující za třetiligový Králův Dvůr a záložníkova manželka Petra je rovněž volejbalistka. Přesto nebyli připraveni na vlnu emocí, která je zavalila.
Prestiž a sláva jsou fajn věc, ale peníze si za ně nekoupíte. Postup českých fotbalistů na mistrovství světa proto možná udělá radost taky svazové pokladně. FIFA do ní pošle nejméně 222 milionů korun. Jenže: až se odečtou všechny nutné náklady, zjistí se, že bez přidané hodnoty – tedy postupu či dokonce postupů – to úplně velký výdělek nebude.
Zprávy ze dne 1. dubna 2026
Národní tým už ví, kde bude během amerického mistrovství bydlet. A nemohl si vybírat, FIFA mu jako základnu určila Dallas. Tedy město ležící na jihu Spojených států ve státě Texas, nejvíc známé kvůli atentátu na prezidenta Kennedyho v roce 1963 nebo snad také kvůli legendárnímu seriálu.
Česká fotbalová asociace zatím podle informací iSportu zvažuje, kde uspořádá svůj přípravný kemp a přípravná utkání. Ve hře je jedno utkání v Evropě a druhé už na americkém kontinentu. Aklimatizace totiž na letošním turnaji bude zásadní, protože dva zápasy odehraje Koubkovo mužstvo ve vyšší nadmořské výšce. První proti Jižní Koreji v Guadalajaře, třetí proti Mexiku v Mexiku City.
Čeští fotbalisté si po postupu na mistrovství světa polepšili v novém vydání žebříčku reprezentací FIFA o dvě místa, a to na 41. pozici. V březnu si připsali do žebříčku 9,35 bodu a dostali se před Maďarsko a Skotsko.V pořadí figurují nejvýše od září, kdy jim patřila 39. pozice.
Největší fotbalová akce roku odstartuje zhruba za dva a půl měsíce. Přesto Nova a Česká televize se už pustily do plánování programu. Vše zintenzivnil postup národního týmu. „Pokrýt celý turnaj, obzvlášť českou reprezentaci, bude velká výzva," řekl pro deník Sport a web iSport David Kozohorský, vedoucí fotbalové redakce ČT. Částka za komentátorské pozice se může vyšplhat až ke stu tisícům korun.
Když Švédové sestoupili do Ligy národů C, nečekali, že právě tohle je později posune na MS. Poté, co skončili poslední s pouhými dvěma remízami v kvalifikační skupině (za Švýcarskem, Kosovem a Slovinskem), pomohl jim následný návrat do druhé výkonnostní skupiny, který jim zajistil účast v baráži. V té už uspěli po výhrách nad Ukrajinou a Polskem. Využili tak komplikovaného postupového klíče.
Hvězdný útočník Robert Lewandowski naznačil možný konec v národním týmu. Po úterní porážce polských fotbalistů 2:3 se Švédskem ve finálovém utkání baráže o postup na mistrovství světa zveřejnil na Instagramu fotografii, na níž se slzami v očích drží svou kapitánskou pásku, a jako podkres hraje píseň „Time To Say Goodbye" používaná na rozloučenou. Sám ale ukončení reprezentační kariéry ještě oficiálně neoznámil.
Noční můra, z níž se nedaří probudit. Italští fotbalisté nezvládli v Bosně penaltový rozstřel a budou opět chybět na mistrovství světa. Potřetí v řadě. Zatímco zabandážovaný Edin Džeko rozjel na Instagramu divokou party, „squadra azzurra" naříkala. „Stále tomu nemůžu uvěřit. Mrzí mě to hlavně kvůli dětem," soukal ze sebe mistr Evropy Leonardo Spinazzola. Veřejnost volá po rezignaci odpovědných osob. Ta se však zatím nekoná. Asociace přitom přišla o 750 milionů korun.
„Musíme si nalít čistého vína, že v obou zápasech jsme nebyli moc fotbaloví, ale dělali jsme přesně to, co jsme věděli, že nebude Dánům chutnat. A fungovalo nám to. Drželi jsme se taktického plánu, který jsme si stanovili před zápasem a díky tomu jsme postoupili," líčil Patrik Schick po zápase s Dánskem.
Na dálku z Floridy poslal gratulaci fotbalistům také legendární hokejista Jaromír Jágr.