MS ve fotbale ONLINE: Teď vydržet celý den... Češi si po příletu zvykají na časový posun
Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Přípravy na šampionát, který odstartují 12. června utkáním proti Koreji, i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Zprávy ze dne 1. června 2026
Český celek se v noci na pondělí přesunul z Prahy do New Yorku, ve čtvrtek tamního času ho v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. „Cesta byla dlouhá, což jsme čekali. Odlet se o nějakou hodinu a půl nebo dvě zpozdil kvůli bouřce v Praze. Pak vše běželo dobře. Kluci (realizační tým) odvedli super práci, v letadle jsme měli veškerý komfort. Přizastavili jsme v Irsku a pak letěli až sem. Z letiště na hotel to bylo asi už jen půl hodiny. Bylo to dlouhé, dnes to na nás asi ještě bude znát, ale zítra budeme v pohodě,“ uvedl Lukáš Provod.
Během cesty si se spoluhráči krátil čas kartami. „Hráli jsme UNO, zkoušeli jsme i nějaké nové varianty. Studovali jsme pravidla, do toho koukali na filmy a seriály. Taková klasika. Jak se mi dařilo? Vůbec, ale to je dobře. Mám štěstí v lásce, ne ve hře,“ smál se Provod.
V New Yorku se sžívá s šestihodinovým posunem zpět,ještě o hodinu méně pak je v Dallasu, kde bude mít mužstvo po generálce s Guatemalou základnu během šampionátu. „Smáli jsme se a dělali strategie, jakým stylem spát nebo nespat v letadle, potom vlastně i po příjezdu na místo. Informací máme hodně, ať už co se týče suplementace nebo tipů a doporučení právě směrem k cestování. Snažili jsme se co nejrychleji najet na režim a časový posun, který je v Americe,“ řekl Provod.
„Nějaké tři hodiny po příjezdu jsme ještě dospávali, já osobně měl na ráno pro jistotu ještě nastavený budík. Teď to bude o tom vydržet dlouhý den a jít spát co možná nejpozději, abychom co možná nejrychleji najeli na místní časový režim. Všechno pak bude v pohodě,“ mínil.
První den v Americe věnuje hlavně regeneraci. „V plánu je lehčí aktivita. Je tam nějaký výklus, posilovna a heat trénink, který by nás měl adaptovat na podmínky, horko a třeba i vyšší nadmořskou výšku (v Mexiku). Nebude to o žádné velké intenzitě, půjde spíš o nějaké zapracování, abychom se rychle dostali do pohody,“ uvedl Provod.
Za poločas rozprášil pochybnosti, jestli patří na mistrovství světa. Adam Hložek se po zápase s Kosovem (2:1) udržel ve finální nominaci české reprezentace před odletem do Ameriky. „Byl jsem od začátku přesvědčený, že bude v kádru," zdůraznil David Kobylík, expert deníku Sport a webu iSport. Jenže po nedělním výkonu 23letého hráče se řeší další otázka – bude na šampionátu v základní sestavě?
Obránce Saúd Abdulhamíd z Racingu Lens je jediným krajánkem v nominaci Saúdské Arábie na mistrovství světa v Kanadě, USA a Mexiku. Všichni ostatní fotbalisté působí v domácí soutěži. Ve výběru řeckého trenéra Jorgose Donise nechybí ani dvojnásobný nejlepší asijský fotbalista roku Salim Dausárí. Čtyřiatřicetiletý záložník al-Hilálu se stejně jako brankář Muhammad Uvaís z al-Ula představí na třetím mistrovství.
Nominace Saúdské Arábie na mistrovství světa:
Brankáři: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah)
Obránci: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr)
Záložníci: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hejji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr)
Útočníci: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr)
Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa v USA. Reprezentanti po nočním letu dorazili do New Yorku, ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. O příletu do Spojených států amerických informovalo vedení národního mužstva na sociální síti X.
Jihoafrický svaz vyřešil problémy s vízy a fotbalová reprezentace, která bude druhým soupeřem českého týmu ve skupině A, dnes odletí na mistrovství světa. Svaz o tom informoval na webu. Jihoafričané chtěli do Mexika odcestovat už v neděli, kvůli chybějícím vízům pro několik hráčů a členů realizačního týmu museli odlet odložit. Nyní už ale mají všichni hráči potřebné dokumenty v pořádku.
Další sparťanský hráč přijde o účast na mistrovství světa. Zatímco Andrew Irving měl do skotské nominace o poznání dál než John Mercado do té ekvádorské, nakonec se do výběru jihoamerické země nevešel ani levonohý křídelník. Mercado má za národní tým 20 startů, v neděli naskočil na půl hodiny i proti Saúdské Arábii, přednost ale dostali jiní. Ve zveřejněném seznamu hráčů naopak nechybí Ángelo Preciado.
Nominace Ekvádoru na mistrovství světa:
Brankáři: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (AE Kifisias), Gonzalo Valle (LDU Quito)
Obránci: Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóňez (Club Brugge), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiňán (AC Milán), Yaimar Medina — KRC Genk, Ángelo Preciado (Atlético Mineiro), Jackson Porozo (Club Tijuana)
Záložníci: Alan Minda (Atlético Mineiro), Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente), Denil Castillo (Midtjylland), John Yeboah (Venezia), Alan Franco (Atlético Mineiro), Pedro Vite (Pumas UNAM), Kendry Páez (River Plate), Nilson Angulo (Sunderland), Gonzalo Plata (Flamengo)
Útočníci: Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Anthony Valencia (Royal Antwerp), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arévalo (Stuttgart)
V nominaci fotbalistů Austrálie na mistrovství světa je i bývalý italský reprezentant do 21 let Cristian Volpato. Záložník Sassuola se přitom za „Socceroos“ rozhodl hrát teprve před pár dny.
Nominace Austrálie na mistrovství světa:
Brankáři: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers), Mat Ryan (Levante)
Obránci: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos, (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City), Kai Trewin (New York City)
Záložníci: Cameron Devlin (Hearts), Jackson Irvine (St Pauli), Mathew Leckie (Melbourne City), Connor Metcalfe (St. Pauli), Aiden O'Neill (New York City), Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
Útočníci: Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Nestory Irankunda (Watford), Awer Mabil (Castellon), Mohamed Touré (Norwich City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia)
Fotbalisté Brazílie v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa rozstříleli na Maracaná 6:2 Panamu. Gólem a přihrávkou se na vítězství podílel Vinícius Júnior.
V nominaci Mexika, které bude ve skupině mistrovství světa jedním ze soupeřů českých fotbalistů, je i brankář Guillermo Ochoa. Čtyřicetiletý gólman kyperského AEL Limassol tak míří na rekordní šestý šampionát. Na mistrovství světa si poprvé zahrál v roce 2006. Kromě něj se na šestém šampionátu představí také kapitán úřadujících mistrů světa Argentinec Lionel Messi a Portugalec Cristiano Ronaldo.
Trenér Javier Aguirre povolal také sedmnáctiletého Gilberta Moru. Záložník Tijuany se může stát nejmladším mexickým hráčem v historii světových šampionátů. V 17 letech si dosud zahrálo na mistrovství sedm fotbalistů včetně brazilské legendy Pelého.
Nominace Mexika na mistrovství světa:
Brankáři: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).
Obránci: Jesús Gallardo (Toluca), Johan Vásquez (FC Janov/It.), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv Moskva/Rus.), Jorge Sánchez (PAOK Soluň/Řec.), Mateo Chávez (AZ Alkmaar/Niz.).
Záložníci: Edson Álvarez (Fenerbahce/Tur.), Érik Lira (Cruz Azul), Álvaro Fidalgo (Betis Sevilla/Šp.), Gilberto Mora (Tijuana)), Brian Gutiérrez, Luis Romo (oba Guadalajara), Orbelín Pineda (AEK Atény/Řec.), Alexis Vega (Toluca), Obed Vargas (Atlético Madrid/Šp.), Luis Chávez (Dynamo Moskva/Rus.).
Útočníci: Roberto Alvarado (Guadalajara), Santiago Giménez (AC Milán/It.), Raúl Jiménez (Fulham/Angl.), Julián Quiňones (al-Kadsiáh/Saúd. Ar.), Armando González (Guadalajara), Guillermo Martínez (UNAM), César Huerta (Anderlecht/Belg.).
Zprávy ze dne 31. května 2026
Na poslední tiskovou konferenci před odletem do New Yorku přišel reprezentační trenér Miroslav Koubek zachmuřený. Po české výhře nad Kosovem (2:1) mu nedělalo žádnou radost, že musel oznámit tři jména, která na poslední chvíli škrtl z kádru pro velký turnaj. Národní tým se na šampionát dostal po dvaceti letech. „Vážně chcete začít tímhle a ne hodnocením zápasu?" ptal se novinářů v tiskovém středisku na Letné.
Moment, na který se Miroslav Koubek příliš netěšil, přišel na řadu v neděli večer. Trenér českého národního týmu po utkání s Kosovem (2:1) oznámil třem hráčům, že se nevešli do závěrečné nominace pro světový šampionát v Americe. Černého Petra si vytáhli Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Christophe Kabongo. Mezi třiadvacítkou hráčů vybraných do pole a trojicí brankářů odletěly všechny důležité opory. Po reprezentační premiéře obdrželi letenky mimo jiné i sedmnáctiletý talent ze Sparty Hugo Sochůrek či plzeňský univerzál Alexandr Sojka či křídelník Denis Višinský.
Záložník Hugo Sochůrek se týden před svými 18. narozeninami stal nejmladším českým fotbalovým reprezentantem v historii. Talent pražské Sparty v přípravném utkání proti Kosovu nastoupil do druhého poločasu a překonal rekord Adama Hložka. Bývalý sparťan a aktuálně útočník Hoffenheimu debutoval v září 2020 ve věku 18 let, jeden měsíc a 10 dnů.
Uruguayský útočník Luis Suárez sice vyjádřil zájem vrátit se do reprezentace, na mistrovství světa se však nepředstaví. Trenér Marcelo Bielsa devětatřicetiletého fotbalistu Interu Miami do nominace nezařadil. Suárez v reprezentaci skončil v září 2024. Bývalý kanonýr Ajaxu, Liverpoolu, Barcelony nebo Atlétika Madrid se navíc s týmem neloučil v nejlepším, když veřejně zkritizoval Bielsovy praktiky.
Zraněného Billyho Gilmoura nahradil ve skotském týmu pro mundial devatenáctiletý záložník Tyler Fletcher z Manchesteru United. Uvedla to BBC. Nedostalo se tak na na středopolaře pražské Sparty Andyho Irvinga, jehož trenér Steve Clarke označil za jednoho z možných Gilmourových náhradníků.
Cestu jihoafrických fotbalistů na MS provázejí administrativní potíže. Tým, jenž bude druhým českým soupeřem ve skupině A, neodletěl dnes na svou tréninkovou základnu do Mexika, neboť někteří hráči a funkcionáři ještě nedostali víza. Jihoafričané chtěli do Mexika odcestovat kvůli lepší aklimatizaci už 11 dnů před zahajovacím duelem proti domácímu týmu. Dnešní odlet však museli odložit a jejich národní asociace SAFA se snaží problém vyřešit.
Soupeři českých fotbalistů na MS uspěli v sobotních přípravných zápasech, které se hrály na neutrální půdě ve Spojených státech. Mexičané porazili v kalifornské Pasadeně 1:0 Austrálii a Korejská republika v Provu v Utahu rozdrtila Trinidad a Tobago 5:0.
Zprávy ze dne 30. května 2026
Skotsku bude na šampionátu chybět záložník Billy Gilmour. Čtyřiadvacetiletý fotbalista Neapole si v dnešní přípravě s Curacaem poranil koleno. Informoval o tom skotský svaz. Gilmour v kvalifikaci patřil ke klíčovým hráčům reprezentace, kvůli zranění však dnes v Glasgow střídal už před poločasem.
Švédský obránce Boloni Emil Holm kvůli svalovému zranění přijde o mistrovství světa. Místo něj byl povolán Herman Johansson z Dallasu. „Celý život jsem bojoval o to, abych mohl reprezentovat svou vlast na mistrovství světa. Přijít o to kvůli zranění mě strašně moc bolí,“ uvedl v šestadvacetiletý Holm, který byl v uplynulé sezoně v Boloni na hostování z Juventusu.