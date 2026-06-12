MS ve fotbale ONLINE: Televizní experti Klopp a Müller, trenér pobavil pláštěnkou
Je to tady! Začalo fotbalové mistrovství světa a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. V prvním zápase ale vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2). Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 12. června 2026
Jako každé čtyři roky se na něj zaměří pozornost. I když nemluví, jen tak poletuje. Přesto je hvězdou už od dob legendární „televizky“, kterou vyráběl kdysi podnik Gala z Bardejova. Vždyť také Roteiro, s kterým se hrálo pro Česko památné mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku, byl jedním z hrdinů kultovního seriálu Okresní přebor. Fotbalový míč je král, bez něj to zkrátka nejde. V hlavní roli letošního šampionátu je Trionda. Více čtěte ZDE>>>
Nevšední slib učinil španělský fotbalový reprezentant Marc Cucurella. Pokud "La Roja" dva roky po triumfu na mistrovství Evropy ovládnou i světový šampionát, nechá si sedmadvacetiletý krajní obránce vytetovat podobiznu trenéra Luise de la Fuenteho. Řekl to v rozhovoru pro Radio Cope.
Za zvláštních okolností si trenér katarské fotbalové reprezentace Julen Lopetegui připíše debut na mistrovství světa. Jeho výběr rozehraje turnaj v sobotu proti Švýcarsku přesně osm let poté, co jej španělský svaz dva dny před prvním zápasem na světovém šampionátu v Rusku odvolal z lavičky národního týmu. Devětapadesátiletý Španěl řekl na tiskové konferenci, že nevnímá současný turnaj jako možnost k pomstě.
Lopetegui převzal španělskou reprezentaci po mistrovství Evropy v roce 2016. Ve 20 zápasech s ní ani jednou neprohrál a tři týdny před MS v Rusku prodloužil s národním mužstvem smlouvu do roku 2020. Na den přesně před osmi lety ale podepsal tříletý kontrakt s Realem Madrid s plánem ujmout se týmu po skončení šampionátu. Vedení španělského svazu ho necelých 24 hodin poté odvolalo, přestože se za něj postavili hráči. "La Roja" nakonec pod vedením Fernanda Hierra vypadli už v osmifinále na penalty s pořadatelem turnaje.
Extrémní ceny vstupenek a nefanouškovský přístup od FIFA byly jedním z hlavních témat před zahájením mistrovství světa ve fotbale. Hned první hrací den se pak organizátoři dostávají znovu pod tlak. Zápas Česka proti Jižní Koreji (1:2) byl podle oficiálních statistik téměř zaplněný. Prázdných sedaček mělo zůstat jen pár stovek, místo toho ale byly prakticky neobsazené celé sektory. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalová premiéra Čechů na mistrovství světa nebavila. Korejci byli ve vysoké nadmořské výšce lepší, rychlejší, dynamičtější, sehranější a zaslouženě otočili výsledek. K zápasu si přivstal také Petr Rada, bývalý trenér reprezentace, Sparty i Slavie. Co viděl? „Schick a Šulc nebyli v prvním poločase ve hře a Korejci se lépe vyrovnali s nadmořskou výškou,“ shrnul expert deníku Sport a iSportu. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Dobře známá německá dvojice Thomas Müller a Jürgen Klopp působí během mistrovství světa jako experti pro Magenta Sport. Oba se náramně bavili na tribuně i při úvodním utkání mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Bývalý kouč Liverpoolu nasadil před kamerou i pláštěnku, přes kapuci mu sotva bylo vidět do očí.
Suverénně nejpříjemnější překvapení české fotbalové reprezentace v úvodním testu na mistrovství světa. Alexandr Sojka proti Jižní Koreji (1:2) fakt nevypadal jako hráč, co v národním týmu teprve začíná. Plzeňský univerzál odehrál ve středu pole velmi dobrý part. Nepůsobil alibisticky, přesto nekazil. Není divu, že s ním byl kouč Miroslav Koubek tuze spokojený. Proti JAR bude v základní sestavě pravděpodobně znovu. Celý rozhovor čtěte ZDE >>>
Jak zápas proti Jižní Koreji přímo z místa zhodnotili redaktoři Sportu Michal Kvasnica a Radek Špryňar? Pusťte si speciál Ligy naruby >>>
Před šesti lety bojoval o život, ve čtvrtek pojistil výhru mexických fotbalistů 2:0 v úvodním zápase na MS proti Jihoafrické republice. Raúl Jiménez se vrátil na trávník po fraktuře lebky. A gól dal hlavou.
Ladislav Krejčí (27) proměnil proti Jižní Koreji hlavou dlouhý aut Vladimíra Coufala a na stadionu v Mexiku otevřel skóre. Oslavu pojal ve stylu svého předchůdce Tomáše Rosického, který naposledy střílel branky za české barvy v roce 2006 v Německu. Výběr Miroslava Koubka nadějně rozjetý zápas bohužel neudržel - Korejci dvěma brankami vývoj otočili a úvodní duel skupiny zvládli za tři body výhrou 2:1. „Su nasranej za ty situace, které nezvládneme," sypal ze sebe bezprostředně kapitán v televizním rozhovoru. Více čtěte ZDE>>>
Kouč Miroslav Koubek překvapil především nasazením Alexandra Sojky, který patřil k nejlepším hráčům na place při prohře proti Koreji. A co ostatní? Jak výkony všech českých reprezentantů ohodnotil deník Sport? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ ZDE>>>
„Dalo se to řešit lépe, mám to před očima. Těžko se zachytávají finální kombinace Koreje před vápnem, jejich hráči mají výborný výběr místa. Dvakrát jsme to nezachytili, pomohl nám i brankář Kovář. Korea dala dva góly, my měli minimálně na bod a sahali po něm do posledních vteřin. Měli jsme dvě šance - Sáďou a Adamem Hložkem. Obě mužstva hrála to svoje. My měli dobré zbraně, dobré pasáže, Korea měla velký problém s naší prací ve vzduchu, ale fotbalovostí byla lepší. Sojka hrál naprosto skvěle. Splnil si své úkoly, prakticky neztratil balon. Měl určitou míru kreativity, výborný hráč,“ hodnotil zápas trenér Miroslav Koubek.
Souběžně hraný zápas Česka s Jižní Koreou na mistrovství světa ve fotbale, nebo páté finále Stanley Cupu? Hvězdný fotbalista Erling Haaland měl jasno. Než se jeho Norsko ve středu pustí do úvodního skupinového klání s Irákem, vyrazila si světová superstar na hokejovou NHL. V severské zemi čerstvě populární fenomén, jelikož si Norové z posledního MS senzačně odvezli bronz na úkor Kanady. Haaland v dresu Hurricanes a dobrém rozmaru mohl fandit i slavit. Carolina v pátém utkání finálové série proti Vegas vyhrála 4:2. Více čtěte ZDE>>>
Je konec. První zápas české reprezentace na MS po dvaceti letech končí těsnou porážkou 1:2. Korejci o své výhře rozhodli v 80. minutě trefou O Hjon-kjoa. Více čtěte ZDE>>>
V 80. minutě se Korea dostává do vedení 2:1, prosadil se střídající O Hjon-kjo.
Vedení Čechům vydrželo jen osm minut, vyrovnal Hwang In-pom, platí stav 1:1.
Český tým v úvodu druhé půle podržel Matěj Kovář a Ladislav Krejčí po autu Vladimíra Coufala otevřel skóre! Reprezentace vede 1:0.
Podle rozcvičování v pauze to nevypadá, že by měl trenér Koubek někoho střídat a měnit sestavu hned do druhého poločasu.
Po poločase hraje Česko s Koreou 0:0.