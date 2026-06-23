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MS ve fotbale ONLINE: Tlačenice při sledování duelu Jordánska skončila smrtí fanouška

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Atmosféra na stadionu v Atlantě a rozpačité reakce fanoušků. Co zkomplikovalo cestu zpět do Dallasu? • Zdroj: iSport.cz
Základní sestava Česka před utkáním MS proti JAR
Brankář Mexika Guilermo Ochoa
Německý obránce Nico Schlotterbeck musel střídat o poločase utkání proti Pobřeží slonoviny
Íránští fotbalisté děkují fanouškům po remíze 0:0 s Belgií
Japonci se radují z branky proti Tunisku
Kouč Mexika Javier Aguirre během utkání proti Jižní Koreji
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
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iSport.cz
MS fotbal 2026

Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. Jejich situace je ovšem složitá, v prvním zápase vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2) a pak jen remizovali s JAR (1:1). Pro postup musí na závěr skupiny porazit domácí Mexiko. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>

Online přenos - MS ve fotbale 2026
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Česko

Zprávy ze dne 23. června 2026

Česko
23. června 2026 · 14:17

Z milionu fotbalových trenérů má Pavel Chadim speciální expertízu. Brněnský neurolog jako kouč baseballové reprezentace letos podobně jako Miroslav Koubek trénoval Čechy na MS. Proč s ním soucítí? A co říká na výkony fotbalistů? Více čtěte ZDE >>>

Pavel Chadim a Miroslav Koubek
Pavel Chadim a Miroslav Koubek
23. června 2026 · 13:37

Při veřejné projekci fotbalového utkání mezi Jordánskem a Alžírskem na mistrovství světa zemřel v metropoli blízkovýchodní země Ammánu jeden člověk v důsledku zranění, která utrpěl při vzniklé tlačenici. K úmrtí došlo po převozu do nemocnice, uvedlo jordánské ministerstvo vnitra. S různě závažnými zraněními bylo hospitalizováno dalších osm osob, jejich stav je stabilizovaný až středně závažný.

Veřejné sledování duelu na obří obrazovce si na Hášimovském náměstí v centru hlavního města nenechaly ujít v dnešních brzkých ranních hodinách tisíce příznivců. Zápas pro jejich tým skončil navzdory průběžnému vedení porážkou 1:2, což znamená, že Jordánsko je ze hry o postup do vyřazovací fáze.

Důležitý moment
Česko
23. června 2026 · 11:47

Měli být nosnými hráči z osy základní sestavy, kolem kterých se poskládá zbytek týmu dle aktuální formy. Realita je však krutá. V nejhorší chvíli, na vrcholu sezony a možná i celé kariéry, nenaladila pětice tradičních opor ideální fazonu. O koho jde? Více čtěte ZDE >>>

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
23. června 2026 · 08:44

Na Aztéckém stadionu čeká kouče Miroslava Koubka a kapitána Ladislava Krejčího tisková konference, poté v pět kilometrů vzdáleném centru oficiální předzápasový trénink. Redakce iSportu dorazila do hlavního města Mexika, jehož aglomerace čítá přes dvacet milionů obyvatel, už v pondělí. Češi, stejně jako napoprvé do Guadalajary, letí z Dallasu kvůli specifickým tamním podmínkám i do Mexico City až den před utkáním, to znamená v úterý.

Francie
23. června 2026 · 08:31

Jiný zápas, jiný brankář, ale navlas stejná hrubka. Fotbalisté Iráku na světovém šampionátu dál doplácejí na neuvěřitelné dětinské chyby ve vlastním vápně. Tentokrát toho využil francouzský snajpr Kylian MbappéVíce čtěte ZDE >>>

Kylian Mbappé vyrovnal Miroslava Kloseho
Kylian Mbappé vyrovnal Miroslava Kloseho
Důležitý moment
Česko
23. června 2026 · 07:36

Ve třetím vystoupení na MS by Česku mohla stačit k postupu do play off i remíza, ale šance na takový scénář spíš klesají. Jak teď vypadá postupová matematika? Už čtyři týmy zcela ztratily šanci na postup. Více čtěte ZDE >>>

Zklamaní Češi po remíze s JAR
Zklamaní Češi po remíze s JAR
23. června 2026 · 07:15

Alžírsko otočilo vývoj zápasu s Jordánskem a po výhře 2:1 zapsalo první body ve skupině J. V posledním zápase bude hrát v přímém souboji s Rakouskem o postup, naopak Jordánsko končí. Více čtěte ZDE >>>

Alžírsko otočilo proti Jordánsku a má slušnou šanci na postup
Alžírsko otočilo proti Jordánsku a má slušnou šanci na postup
Norsko
23. června 2026 · 06:30

Severská jízda pokračuje. Norský tým uspěl i na druhý pokus a po výhře nad Senegalem si zajistil postup do vyřazovacích bojů. Při děkovačce zase zaujal kapitán Martin Ödegaard. Více čtěte ZDE >>>

Norsko slavilo výhru nad Senegalem veslováním
Norsko slavilo výhru nad Senegalem veslováním
23. června 2026 · 06:00
Důležitý moment
Česko
23. června 2026 · 05:00

Realizační tým si moří hlavu, jak české hvězdy vrátit na potřebnou úroveň před rozhodujícím zápasem s Mexikem. Deník Sport vybral pět nosných sloupů reprezentace, které jsou na světovém šampionátu daleko za očekáváním. Více čtěte ZDE >>>

Hvězdy, co nesvítí: Provod bez drajvu, otrávený Šulc. Součkovo srdce pro tým bije, ale...
Hvězdy, co nesvítí: Provod bez drajvu, otrávený Šulc. Součkovo srdce pro tým bije, ale...
Francie
23. června 2026 · 04:55

Francie proti Iráku odehrála nejdelší zápas v historii MS. Ani to ovšem favorita nerozhodilo a Francouzi po dvou gólech Kyliana Mbappého vyhráli 3:0. Sám kapitán se v historické tabulce střelců šampionátu dotáhl na Miroslava Kloseho. Více čtěte ZDE >>>

Kylian Mbappé vyrovnal Miroslava Kloseho
Kylian Mbappé vyrovnal Miroslava Kloseho
Francie
23. června 2026 · 00:10

Je tu první komplikace, kterou na šampionátu přineslo počasí. Zápas Francie - Irák byl ve Philadelphii přerušen kvůli bouřce v okolí, druhý poločas začne se zpožděním. Více ZDE >>>

Zápas Francie - Irák byl po prvním poločase přerušen kvůli bouřce v okolí
Zápas Francie - Irák byl po prvním poločase přerušen kvůli bouřce v okolí
Na konci prvního poločasu duelu Francie - Irák začalo hustě pršet
Na konci prvního poločasu duelu Francie - Irák začalo hustě pršet

Zprávy ze dne 22. června 2026

Argentina
22. června 2026 · 23:06

V pořadí šestý světový šampionát mění ve vlastní jedinečnou show. Lionel Messi pár dní před 39. narozeninami udivuje svět na mundialu v Americe. Proti Rakousku skóroval dvakrát, ve dvou zápasech na turnaji obstaral všech pět argentinských branek. V pondělí večer překonal Miroslava Kloseho a s osmnácti zásahy je historicky nejlepším střelcem mistrovství světa. „Užívám si tyhle momenty,“ řekl po hvězdném představení fenomenální hráč, nejspíš nejlepší v dějinách. Ohlasy a reakce čtěte ZDE >>>

Lionelu Messimu fandila i stoletá fanynka
Lionelu Messimu fandila i stoletá fanynka
Česko
22. června 2026 · 21:47
Mexiko
22. června 2026 · 19:54

Kouč Javier Aguirre sestavou Mexika, které už si zajistilo postup do play-off, v posledním zápase skupiny proti Česku zarotuje. Kromě tamních médií o tom informuje například reportér ESPN a expert na mexický fotbal John Sutcliffe. Do brány by se měl postavit čtyřicetiletý matador Guillermo Ochoa, pro kterého půjde zřejmě o poslední zápas v kariéře.

Na lavičce by měl naopak začít střelec Raúl Jimenéz, ktereho nahradí Santiago Gimenéz z AC Milán. Změn může být více, týkat se mohou například levého beka Jesúse Gallarda, šanci by naopak měli dostat náhradníci Alexis Vega či stoper Mateo Chavéz.

 

Guillermo Ochoa (Mexiko)
Guillermo Ochoa (Mexiko)
Důležitý moment
Argentina
22. června 2026 · 19:40

Lionel Messi se stal historicky nejlepším střelcem mistrovství světa! Argentina nakonec ve druhém utkání ve skupině porazila Rakousko 2:0.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
22. června 2026 · 16:55

Lionel Messi v Texasu drtí českou reprezentaci!

Francie
22. června 2026 · 15:37

Mistrovství světa může dnes ovlivnit nepříznivé počasí. Zápas mezi Francií a Irákem, který se hraje ve Phiiladelphii, je ohrožen předpovídanými silnými bouřkami a výskytem blesků v okolí stadionu. Podle pravidel FIFA musí být utkání přerušeno, pokud blesk udeří do vzdálenosti osmi mil (zhruba 13 kilometrů) od stadionu, přičemž diváci jsou dočasně evakuováni do bezpečných prostor. V takovém případě by se duel mohl výrazně protáhnout.

Německo
22. června 2026 · 14:29

Německou reprezentaci na mistrovství světa v USA zasáhla obrovská rána. Klíčový obránce Nico Schlotterbeck si v sobotním zápase proti Pobřeží slonoviny (2:1) vážně poranil vnitřní vaz v kotníku, kvůli čemuž pro něj turnaj definitivně skončil a mimo hru bude několik měsíců. Šestadvacetiletý stoper Dortmundu se zranil během prvního poločasu a o pauze musel střídat. Pro trenéra Juliana Nagelsmanna jde o kritickou ztrátu, protože levonohý stoper Schlotterbeck patřil mezi klíčové muže základní sestavy.

Argentina
22. června 2026 · 11:06

V malém argentinském městě Cutral Có odhalili obří sochu národního fotbalového hrdiny Lionela Messiho. Dílo zobrazující kapitána úřadujících mistrů světa váží 70 tun a výškou 26 metrů překonalo dosud nejvyšší Messiho skulpturu z Kalkaty.

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