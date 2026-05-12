MS ve fotbale ONLINE: trenér Curacaa připraví Koubka o primát nejstaršího kouče
Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Přípravy na šampionát, který odstartují 12. června utkáním proti Koreji i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Zprávy ze dne 12. května 2026
K fotbalistům Curacaa se měsíc před mistrovstvím světa vrátil nizozemský trenér Dick Advocaat, jenž malý ostrovní stát z jižního Karibiku dovedl k první účasti na šampionátu, ale následně odstoupil kvůli těžké nemoci své dcery. Tým převzal jeho krajan Fred Rutten, který ale v pondělí rezignoval.
Osmasedmdesátiletý Advocaat se na závěrečném turnaji stane nejstarším trenérem v historii mistrovství světa. O tento primát připraví Miroslava Koubka, který se s národním týmem na šampionátu představí v 74 letech. Rekord zatím drží německý kouč Otto Rehhagel, který Řecko na závěrečném turnaji v roce 2010 vedl v 71 letech a 317 dnech.
V předběžné nominaci české reprezentace na MS, čítající 54 hráčů, nechybějí ani obránce David Douděra a útočník Tomáš Chorý, kteří byli po sobotním derby vyřazení z kádru Slavie.
Zprávy ze dne 11. května 2026
V šestadvacetičlenné nominaci Bosny a Hercegoviny na mistrovství světa nechybějí ani liberecký záložník Ermin Mahmic a křídelník Plzně Amar Memič. Dostalo se i na čtyřicetiletého kanonýra Edina Džeka, jenž na jaře pomohl Schalke k postupu do bundesligy.
Česká fotbalová reprezentace odehraje před MS v Americe 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala Fotbalová asociace ČR (FAČR). Soupeře pro generálku na šampionát 4. června v New Jersey teprve definitivně potvrdí, na internetu jsou už nicméně k sehnání vstupenky na utkání proti Guatemale.
Česká reprezentace se před odletem na mistrovství světa rozloučí s fanoušky domácím zápasem proti Kosovu. 🇨🇿⚽🌍— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 11, 2026
Poslední domácí přípravné utkání odehraje národní tým 31. května v epet ARENĚ. 🇨🇿🏟️ Začátek utkání je plánován na 16:00, čas výkopu však ještě podléhá konečnému… pic.twitter.com/OJwqk5xgVz
Zprávy ze dne 7. května 2026
Řada fotbalových příznivců bude muset kvůli mistrovství světa sáhnout hluboko do kapsy, jeden si však může slušně přivydělat. Televizní společnost Fox Sports a pracovní portál Indeed se rozhodly najít super fanouška a nabídnout mu „tu nejlepší letní brigádu". Ve skleněné krychli na Times Square v New Yorku bude sledovat všech 104 zápasů a dostane za to odměnu 50 000 dolarů (přes milion korun).
Zprávy ze dne 6. května 2026
Fotbalová asociace ČR (FAČR) stále nemůže oficiálně oznámit, s kým odehraje česká reprezentace přípravná utkání před blížícím se mistrovstvím světa v Americe. Podle předsedy FAČR Davida Trundy ještě vedení nepodepsalo všechny potřebné smlouvy, na internetu už jsou přitom k dostání vstupenky na zápas 4. června v New Jersey proti Guatemale, který má být generálkou na šampionát. O pár dní dříve čeká národní celek domácí duel v Praze. Trunda věří, že v nejbližších dnech už asociace bude moci jména soupeřů potvrdit. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 4. května 2026
Prostitutky v mexické metropoli si stěžují, že kvůli stavebním pracím a úpravám ve městě, které souvisejí s nadcházejícím MS ve fotbale, už přišly o velkou část výdělku. Kritizují také, že se je místní úřady snaží před šampionátem dostat z jejich obvyklých míst na ulici, aby nebyly na očích zahraničním návštěvníkům a nekazily městu pověst. V pátek kvůli tomu mnohé z nich demonstrovaly u příležitosti Svátku práce, napsal v neděli deník El País.
„Radnice je vyhnaly z městských center, aby nebyly na očích cizincům a nakazily tak Mexiku pověst. Jenže v centrech mají větší výdělky. Říkáme tomu sociální očista,“ citovala místní média minulý měsíc Elviru Madridovou, zakladatelku organizace Pouliční brigáda pomoci ženám, která funguje už přes 30 let.
Kvalifikační boje dozněly. Někomu zlomily srdce, jiným otevřely dveře, ale všech 48 účastníků MS 2026 ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku je dáno. S kompletním turnajovým plánem v ruce může začít oblíbená disciplína, tedy odhadování budoucnosti. Seřadili jsme týmy od 1. do 48. místa. Není to věštba, spíš orientační mapa a rychlý přehled fotbalových armád, které by 19. července rády dorazily až na vrchol a zabodly vlajku do zlaté odměny.
Zprávy ze dne 30. dubna 2026
Gianni Infantino bude příští rok usilovat o znovuzvolení do čela Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). Předseda FIFA oznámil svou kandidaturu na čtvrté funkční období na kongresu ve Vancouveru. Šestapadesátiletý švýcarský funkcionář se vedení FIFA ujal před deseti lety, kdy vystřídal Seppa Blattera, který odstoupil kvůli rozsáhlé korupční aféře. Tehdy dostal přednost před čtyřmi oponenty. Znovu zvolen byl bez protikandidáta v letech 2019 a 2023. Soupeře do voleb nemá zatím ani tentokrát.
Navzdory konfliktu na Blízkém východě se íránská reprezentace zúčastní nadcházejícího mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. Řekl to prezident Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino při dnešním zahájení kongresu FIFA ve Vancouveru. Ujistil, že Írán odehraje tři zápasy v základní skupině v USA, jak bylo v plánu. „Dovolte mi, abych to upřesnil. Pro ty, kteří by mohli říkat nebo psát něco jiného. Írán se samozřejmě zúčastní mistrovství světa v roce 2026. A samozřejmě bude hrát v USA,“ citovala Infantina agentura DPA. „A důvod je docela jednoduchý: Sjednocujeme se. Musíme spojovat lidi. To je moje zodpovědnost. To je naše zodpovědnost,“ dodal.
Zprávy ze dne 29. dubna 2026
FIFA navýšila finanční odměny za mistrovství světa. Účastníkům, mezi které patří i čeští fotbalisté, rozdělí 871 milionů dolarů (zhruba 18 miliard korun) místo původně plánovaných 755 milionů. FIFA vyhověla žádosti národních svazů, kterým konání šampionátu v Mexiku, USA a Kanadě přinese vyšší náklady na cestování a ubytování. „Jsme v nejlepší finanční kondici v historii, takže můžeme našim členům pomoci,“ uvedl šéf Gianni Infantino.
Původně měl každý účastník garantováno minimálně 10,5 milionu dolarů, nyní dostane 12,5 milionu (zhruba 260 milionů korun). Vítěz šampionátu, od kterého FIFA očekává příjmy kolem 11 miliard dolarů, dostane 50 milionů dolarů (zhruba miliarda korun). Rada FIFA také schválila další změnu v pravidlech. Kvůli rozšíření šampionátu z 32 týmů na 48 se budou žluté karty na turnaji nově mazat ve dvou vlnách - po základních skupinách a poté po čtvrtfinále.
Zprávy ze dne 28. dubna 2026
Alžírský brankář Luca Zidane z druholigové Granady utrpěl zlomeninu čelisti a brady. Syn slavného francouzského fotbalisty Zinédina Zidanea by kvůli tomu podle médií mohl přijít o blížící se mistrovství světa. Zidane nedohrál nedělní utkání druhé španělské ligy s Almeríou (2:4). Granada poté o rozsahu zranění informovala na klubovém webu. Jak dlouho bude sedmadvacetiletý gólman mimo, neuvedla.
V předběžné nominaci mexických fotbalistů na mistrovství světa je i sedmnáctiletý Gilberto Mora. Záložník Tijuany se může stát nejmladším mexickým hráčem v historii světových šampionátů. Mexičané budou posledním soupeřem českých fotbalistů v základní skupině, zápas budou hostit 25. června SELČ ve své metropoli na legendárním Aztéckém stadionu pro více než 80 tisíc diváků.
Naděje brazilského fotbalisty Édera Militaa z Realu Madrid na start na mistrovství světa se rozplynuly. Jeho svalové zranění z minulého týdne bylo vážnější, než se původně zdálo. Obránce se dnes podle médií podrobil operaci a na hřiště by se měl vrátit až v říjnu. Militao se zranil v úterním utkání s Alavésem. Brazilský obránce ucítil po jednom ze soubojů v prvním poločase bolest v levém stehnu a okamžitě žádal o střídání. Magnetická rezonance později potvrdila zranění zadního stehenního svalu.
Mezinárodní fotbalová federace plánuje pro letošní mistrovství světa změnu v systému trestů za žluté karty. Podle informací BBC se hráčům nasbíraná karetní napomenutí nesmažou až po čtvrtfinálové fázi, ale ve dvou vlnách - poprvé už po základních skupinách a poté znovu po čtvrtfinále. Cílem je snížit riziko suspendací pro klíčové zápasy šampionátu.
Důvodem je nový rozšířený formát turnaje se 48 týmy, který zahrnuje i další vyřazovací kolo. Čtvrtfinále tak bude pro týmy už šestým zápasem na šampionátu a dvě žluté karty obdržené kdykoliv během tohoto období by podle dosavadních pravidel vedly k suspendaci.
Zprávy ze dne 27. dubna 2026
FIFA na žádost evropských fotbalových federací připravuje navýšení finančních odměn z mistrovství světa. Šampionát se od 11. června do 19. července uskuteční v Mexiku, USA a Kanadě, což účastníkům přinese vyšší náklady na cestování nebo ubytování. Národní svazy proto prostřednictvím UEFA požádaly o navýšení finančních odměn.
FIFA, která od šampionátu očekává příjmy přes 11 miliard dolarů, potvrdila, že o tom s národními svazy jedná. Její rada by o tom měla rozhodnout 28. dubna na zasedání ve Vancouveru. Podle prosincového prohlášení měla FIFA v úmyslu mezi účastníky mistrovství světa rozdělit rekordních 727 milionů dolarů (přes 15 miliard korun). Pro vítěze je nachystáno 50 milionů (přes miliardu korun) a každý tým si měl přijít minimálně na 10,5 milionu dolarů (přes 218 milionů korun).
Nizozemský záložník Xavi Simons si v sobotním utkání Tottenhamu v anglické fotbalové lize vážně poranil koleno. Na instagramu oznámil, že přijde o zbytek sezony i letní mistrovství světa. Podle médií si třiadvacetiletý hráč zřejmě přetrhl přední zkřížený vaz.
Zprávy ze dne 25. dubna 2026
Kylian Mbappé se stal dalším hvězdným fotbalistou, který má před mistrovstvím světa svalové potíže. Francouzský kanonýr Realu Madrid nedohrál páteční zápas španělské ligy kvůli problémům se stehenním svalem, podle informací agentury AFP by ale zranění nemělo být vážné. Přesný stav zjistí až nadcházející vyšetření.
„Zatím nevím, jak na tom Mbappé je. Měl lehké potíže a uvidíme, jak se to v dalších dnech vyvine,“ řekl po zápase trenér Realu Álvaro Arbeloa. Podle vyjádření klubu má natažený zadní stehenní sval, což ještě musí potvrdit testy. Mbappé si řekl o vystřídání v 80. minutě zápasu na hřišti Betisu Sevilla.
Zprávy ze dne 23. dubna 2026
Fotbalisty Saúdské Arábie povede na mistrovství světa řecký trenér Jorgos Donis. Nahradí Hervého Renarda, jenž byl minulý týden necelé dva měsíce před šampionátem odvolán. Šestapadesátiletý Donis se k reprezentaci přesune z klubu al-Chalídž, což bylo od roku 2021 jeho čtvrté působiště v tamní nejvyšší soutěži. „Má výrazné zkušenosti z ligy, díky čemuž se velmi rychle adaptuje,“ uvedl svaz.
Zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Paolo Zampolli vyzval mezinárodní fotbalovou federaci FIFA, aby na nadcházejícím mistrovství světa nahradila Írán Itálií, která se nekvalifikovala. Napsal to list Financial Times s odvoláním na své zdroje. Podle nich jde o snahu napravit vztahy mezi šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem a italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Mezi italskými sportovními funkcionáři vyvolal návrh odmítavé reakce. Zampolli tvrdil, že čtyři tituly Itálie z mistrovství světa ospravedlňují udělení místa na turnaji této zemi, uvedly zdroje obeznámené se záležitostí. Zampolli, jenž působí jako zvláštní zmocněnec pro globální partnerství, to deníku potvrdil.
Vrcholní italští funkcionáři a politici nicméně reagovali na myšlenku odmítavě. „Především si myslím, že to není možné. A za druhé, považuju to za urážku. Abyste jeli na mistrovství světa, musíte si to zasloužit,“ citovala agentura Reuters prezidenta Italského olympijského výboru Luciana Buonfiglia.