MS ve fotbale ONLINE: Trénink českého týmu začal se zpožděním. Jaká byla atmosféra?
Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. Jejich situace je ovšem složitá, v prvním zápase vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2) a pak jen remizovali s JAR (1:1). Pro postup musí na závěr skupiny porazit domácí Mexiko. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 24. června 2026
Češi začali trénovat v Mexiku se zpožděním kvůli počasí. Jaká byla atmosféra?
Smutný rekord pro Anglii.Proti Ghaně (0:0) zapsala držení míče 78,8 %, což je nejvyšší zaznamenaná hodnota u týmu, kterému se v utkání na mistrovství světa nepodařilo skórovat. Byť tak podrobné statistiky existují pouze od roku 1966.
Trénink české reprezentace v centru ligového klubu Cluba América je zatím kvůli lijáku a bouřce o dvacet minut odložen. Čeká se na přívětivější podmínky, ale v Mexico City se to zatím nelepší…
I Alexander Sörloth se smál... Norové zveřejnili emotivní vystoupení trenéra Stäleho Solbakkena v kabině při utkání proti Senegalu (3:2).
Na tiskové konferenci před zápasem s Mexikem na mistrovství světa byl Miroslav Koubek v úplně jiné náladě, než posledně. Do media centra přišel s úsměvem. Možná i proto, že si předtím zvenku na telefon natočil nádherný Aztécký stadion. Po jedné z otázek deníku Sport a webu iSport vysvětlil, jak myslel slova o „pozitivním výkonu“ proti Jihoafrické republice. „Je to moje chyba. Omlouvám se. Měl jsem více rozvést pozitivní věci, které se v utkání bezpochyby objevily,“ pravil. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Anglie na světovém šampionátu v Bostonu překvapivě pouze remizovala s Ghanou 0:0. V největší šanci trefil Nico O'Reilly hlavou břevno, řešil se také podezřelý zákrok na Prince Adua. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 23. června 2026
Zažil velkolepá utkání v Lize mistrů, Premier League, La Lize i EURO 2024 v Německu. „Ale tohle je jednoznačně největší zápas kariéry – a nejen mé,“ podotkl kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí před duelem v Mexiku. Promluvil také o tom, proč zatím národní tým na mistrovství světa v Americe nepůsobí jako parta, která má z fotbalu na životní akci radost. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Trenér francouzské reprezentace Didier Deschamps nebude kvůli pohřbu matky na lavičce týmu v pátečním závěrečném utkání ve skupině I mistrovství světa proti Norsku. Národní svaz uvedl, že se kouč dozvěděl o úmrtí matky dnes a vrátí se do Francie.
Šéf mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino potvrdil, že americký prezident Donald Trump se zúčastní finále mistrovství světa v New Jersey a společně budou předávat trofej vítězi turnaje.
Hlava světového fotbalu má s Trumpem blízký vztah. V prosinci Infantino americkému prezidentovi předal jako prvnímu nově vymyšlenou mírovou cenu FIFA. „Samozřejmě si budeme společně s prezidentem vychutnávat finále a předávat trofej vítězi,“ uvedl dnes Infantino v televizním programu Fox and Friends.
Legendární Aztécký stadion v Mexico City kamerou našeho redaktora Michala Kvasnici.
Česká reprezentace už je v Mexico City, kde ve čtvrtek ve 3:00 SEČ vyzve domácí tým.
Naprosto jedinečná éra fotbalu stále neřekla poslední slovo. Den poté, co se Lionel Messi posunul do čela nejlepších střelců v historii mistrovství světa, se Cristiano Ronaldo stal prvním hráčem, jenž se prosadil na šesti světových šampionátech. Dvě hrající legendy zarputile odmítají říci poslední slovo. Portugalci díky dvěma Ronaldovým trefám porazili Uzbekistán 5:0. Více čtěte ZDE >>>
Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který se trefil na šesti mistrovstvích světa. Jednačtyřicetiletý kanonýr se do historie zapsal v dnešním zápase s Uzbekistánem, poté co v šesté minutě druhého utkání na šampionátu poslal v Houstonu do sítě míč ranou z prvního dotek po centru Joaa Cancela.
Česká reprezentace právě odlétá do Mexico City na závěrečný duel ve skupině A.
Trenérovi české reprezentace Miroslavu Koubkovi vrtá složení sestavy hlavou, to bylo zřejmé již po prvním utkání na mistrovství světa, kdy udělal hned pět změn v základu. A i nyní podle informací iSportu přemýšlí o dalších personálních přesunech pro závěrečné vystoupení ve skupině proti Mexiku, zahrát by si poprvé na turnaji mohla dvojice ze Chance Ligy. Více čtěte ZDE>>>
Z milionu fotbalových trenérů má Pavel Chadim speciální expertízu. Brněnský neurolog jako kouč baseballové reprezentace letos podobně jako Miroslav Koubek trénoval Čechy na MS. Proč s ním soucítí? A co říká na výkony fotbalistů? Více čtěte ZDE >>>
Při veřejné projekci fotbalového utkání mezi Jordánskem a Alžírskem na mistrovství světa zemřel v metropoli blízkovýchodní země Ammánu jeden člověk v důsledku zranění, která utrpěl při vzniklé tlačenici. K úmrtí došlo po převozu do nemocnice, uvedlo jordánské ministerstvo vnitra. S různě závažnými zraněními bylo hospitalizováno dalších osm osob, jejich stav je stabilizovaný až středně závažný.
Měli být nosnými hráči z osy základní sestavy, kolem kterých se poskládá zbytek týmu dle aktuální formy. Realita je však krutá. V nejhorší chvíli, na vrcholu sezony a možná i celé kariéry, nenaladila pětice tradičních opor ideální fazonu. O koho jde? Více čtěte ZDE >>>
Na Aztéckém stadionu čeká kouče Miroslava Koubka a kapitána Ladislava Krejčího tisková konference, poté v pět kilometrů vzdáleném centru oficiální předzápasový trénink. Redakce iSportu dorazila do hlavního města Mexika, jehož aglomerace čítá přes dvacet milionů obyvatel, už v pondělí. Češi, stejně jako napoprvé do Guadalajary, letí z Dallasu kvůli specifickým tamním podmínkám i do Mexico City až den před utkáním, to znamená v úterý.
Jiný zápas, jiný brankář, ale navlas stejná hrubka. Fotbalisté Iráku na světovém šampionátu dál doplácejí na neuvěřitelné dětinské chyby ve vlastním vápně. Tentokrát toho využil francouzský snajpr Kylian Mbappé. Více čtěte ZDE >>>