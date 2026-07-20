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MS ve fotbale ONLINE: Trump chce pořádat další mistrovství. Dokud jsem ještě tady, řekl

Gianni Infantino a Donald Trump přichází na závěrečný ceremoniál
Gianni Infantino a Donald Trump přichází na závěrečný ceremoniálZdroj: ČTK / AP / Jacquelyn Martin
Španělský kapitán Rodri byl vyhlášen nejlepším hráčem fotbalového mistrovství světa
Donald Trump a Gianni Infantino při společném vystoupení v New Yorku
Francouzský kapitán Kylian Mbappé během zápasu o bronz s Anglií
Angličané vybojovali bronzové medaile
Didier Deschamps v diskuzi s Michaelem Olisem
Pohled na Aztécký stadion před zápasem Mexiko - JAR
Prsten pro vítěze mistrovství světa
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MS fotbal 2026

Fotbalové mistrovství světa vyvrcholilo finálovou bitvou, ve které Španelsko porazilo Argentinu 1:0 po prodloužení a slaví historicky druhý triumf. Dění na stadionu v New Jersey sledujeme ONLINE. Program play off MS ve fotbale ZDE>>>

Online přenos - MS ve fotbale 2026
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Zprávy ze dne 20. července 2026

20. července 2026 · 10:17

Americký prezident Donald Trump hned po skončení rozšířeného mistrovství světa požádal předsedu Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianniho Infantina, aby USA co nejdříve pověřil pořádáním dalšího šampionátu. Zatímco letos byli spolupořadateli turnaje Mexiko a Kanada, příště už by Spojené státy chtěly spolupracovat jen s jednou další zemí, řekl Trump televizi Fox Sports. Nejbližší neobsazený termín je v roce 2038.

 

Letošní rozšířený šampionát stanovil nový rekord v počtu diváků. Trump toho chce využít, proto „okamžitě“ požádá o pořádání dalšího turnaje. „Musíme to udělat znovu, dokud jsem ještě tady. Slyšel jsi to, Gianni?“ řekl osmdesátiletý politik v neděli během své první návštěvy zápasu mistrovství světa. „Poslechněme si, co tomu Gianni říká,“ dodal.

 

Další mistrovství světa se bude konat v roce 2030 ve Španělsku, Portugalsku a Maroku. První tři zápasy se budou hrát v Uruguayi, Argentině a Paraguayi u příležitosti oslav stého výročí turnaje. FIFA v současné době diskutuje o rozšíření turnaje ze 48 na 64 týmů. O čtyři roky později bude turnaj hostit Saúdská Arábie; pořadatelé turnajů od roku 2038 dosud nebyli určeni.

Gianni Infantino a Donald Trump přichází na závěrečný ceremoniál
Gianni Infantino a Donald Trump přichází na závěrečný ceremoniál
Španělsko
20. července 2026 · 09:49

Ve Španělsku v noci na dnešek zahynul třináctiletý chlapec a několik dalších osob utrpělo zranění, když se pod nimi zřítila fontána, na niž vylezli při oslavách španělského vítězství na MS. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura AFP. Více čtěte ZDE >>>

Ve městě Ciudad Rodrigo se se španělskými fanoušky zřítila fontána
Ve městě Ciudad Rodrigo se se španělskými fanoušky zřítila fontána
Argentina
20. července 2026 · 09:47

Finále mistrovství světa sklouzlo po konci zápasu do ostudných potyček. Někteří argentinští hráči neudrželi emoce ve chvíli, kdy španělští náhradníci a členové realizačního týmu vběhli na hřiště oslavit vítězství 1:0 nad jihoamerickým soupeřem. Kritiku si vysloužil také Lionel Messi. Více čtěte ZDE >>>

Argentinci sklízí kritiku za finále MS
Argentinci sklízí kritiku za finále MS
Španělsko
20. července 2026 · 05:58

Americký prezident Donald Trump a předseda FIFA Gianni Infantino si zopakovali spolupráci při ceremoniálu s trofejí pro vítězný tým. Zatímco před rokem na newjerseyském MetLife Stadium v East Rutherfordu předali pohár Chelsea za triumf na klubovém mistrovství, tentokrát ocenili Španěly za ovládnutí světového šampionátu. A stejně jako loni se Trump neměl k odchodu z pódia. Spolu s Infantinem si navíc při příchodu na hřiště vyslechl bučení z tribun. Více čtěte ZDE >>>

Donald Trump po předání trofeje Španělům z pódia zrovna nespěchal
Donald Trump po předání trofeje Španělům z pódia zrovna nespěchal
Španělsko
20. července 2026 · 05:39

Jak aktéři finále i fotbaloví experti reagují na průběh vyvrcholení MS? „Vyhrál fotbal,“ napsal na síti X bývalý německý záložník Toni Kroos, jehož příspěvek už má přes milion souhlasných reakcí. Více čtěte ZDE >>> 

Důležitý moment
Španělsko
20. července 2026 · 00:58

Španělé z rukou amerického prezidenta Donalda Trumpa převzali trofej pro mistry světa ve fotbale.

Španělsko ovládlo fotbalové mistrovství světa
Španělsko ovládlo fotbalové mistrovství světa
Španělsko ovládlo fotbalové mistrovství světa
Španělsko ovládlo fotbalové mistrovství světa
Španělsko ovládlo fotbalové mistrovství světa
Španělsko ovládlo fotbalové mistrovství světa
Španělsko
20. července 2026 · 00:49

Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska.

Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska
Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska
Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska
Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska
Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska
Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska
Argentina
20. července 2026 · 00:47

Lionel Messi na závěrečném ceremoniálu propukl v pláč.

Lionel Messi se stříbrnou medailí v slzách
Lionel Messi se stříbrnou medailí v slzách
Lionel Messi se stříbrnou medailí v slzách
Lionel Messi se stříbrnou medailí v slzách
Lionel Messi se stříbrnou medailí v slzách
Lionel Messi se stříbrnou medailí v slzách
Důležitý moment
Španělsko
20. července 2026 · 00:43

Španělský kapitán Rodri byl vyhlášen nejlepším hráčem fotbalového mistrovství světa.Více o jeho kariéře čtěte ZDE>>>

Španělský kapitán Rodri byl vyhlášen nejlepším hráčem fotbalového mistrovství světa
Španělský kapitán Rodri byl vyhlášen nejlepším hráčem fotbalového mistrovství světa
Důležitý moment
Francie
20. července 2026 · 00:42

Francouz Mbappé s 10 góly jako první obhájil Zlatou kopačku.

 

Španělsko
20. července 2026 · 00:37

Devatenáctiletý Španěl Pau Cubarsí získal cenu pro nejlepšího mladého hráče turnaje.

Důležitý moment
Španělsko
20. července 2026 · 00:09

Fotbalový šampionát ovládli znovu po šestnácti letech Španělé!Ve finále porazili v prodloužení Argentinu 1:0, celý zápas dominovali, soupeře jasně přehráli a přestříleli. Jedinou trefou zápasu rozhodl po přihrávce Nica Williamse forvard Ferran Torres. Jihoameričané navíc dohrávali od konce základní hrací doby o deseti, za nevybíravý faul dostal druhou žlutou kartu Enzo Fernández. Argentinci se na zvrat v závěru nezmohli, Španělé tak slaví druhý titul mistrů světa, ten první získali v roce 2010. Více čtěte ZDE>>>

Radost hráčů Španělska
Radost hráčů Španělska

Zprávy ze dne 19. července 2026

19. července 2026 · 23:44

Příznačná tečka za megalomanským šampionátem. Ceny vstupenek na finálové klání se vyšplhaly na desítky tisíc dolarů a návštěvníci stadionu v New Jersey za obrovské sumy dostali nejen sportovní zážitek, ale také hudební show v americkém stylu. Poločasová přestávka se tak nezvykle protáhla skoro na půl hodiny a na podiu přímo na hřišti vystoupili Shakira, Madonna či Justin Bieber, v lóži na vše dohlíželi Donald Trump a Gianni Infantino. Více čtěte ZDE>>>

Fotbalové MS zažilo historicky první halftime show
Fotbalové MS zažilo historicky první halftime show
19. července 2026 · 16:17

Šéf mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino během mistrovství světa nalétal tolik kilometrů, že by více než dvakrát obletěl zeměkouli. Agentura AP spočítala, že švýcarský funkcionář od 9. června, kdy zbývaly dva dny do zahájení turnaje, do dnešního finálového dne urazil 95.403 kilometrů. Obvod Země na rovníku činí přibližně 40.075 km.

 

Podle AP Infantino navštívil 43 z celkových 104 zápasů na šampionátu. K přepravě měl využívat podobně jako v minulosti stroj Gulfstream G650 z charterové sekce katarských aerolinek, které jsou sponzorem MS. AP posloužily jako podklady data z internetové stránky FlightAware a fotografie z různých zdrojů.

 

Španělsko
19. července 2026 · 14:32

Zatímco novinové titulky a slávu sbírají střelci jako Messi, Mbappé a Haaland, pro Španělsko leží klíčový hráč hluboko v srdci zálohy. Respektive, sám Rodri je tím srdcem. Muž, který po zničujícím zranění kolena potvrdil klišé o tom, že se lze „vrátit silnější“. Kdo to čekal? Jeho mentor Pep Guardiola, který mu úspěšný mundial předpověděl už před devíti měsíci. Více čtěte ZDE>>>

Španělský kapitán Rodri
Španělský kapitán Rodri
Francie
19. července 2026 · 09:10

Nejlepší střelec historie MS Kylian Mbappé by svůj čerstvý rekord vyměnil za vítěznou rozlučku s trenérem Didierem Deschampsem a účast v dalším finále, na které francouzští fotbalisté na turnaji v Americe nedosáhli. Mbappé má na kontě 22 branek na světových šampionátech. Na tom aktuálním jich nasázel 10, což se před ním podařilo jen třem hráčům v historii, naposledy v roce 1970 Gerdu Müllerovi z Německa. O 12 let starší Messi má celkově 21 gólů, na turnaji v Americe zaznamenal zatím osm zásahů.

 

„Leo pokaždé skóruje, určitě se mu to podaří i ve finále,“ podotkl Mbappé v rozhovoru pro televizi M6. „Já se jen snažím pomoct týmu. Rekord je pěkný z hlediska celé kariéry, ale teď o něm moc nepřemýšlím. Rozhodně bych radši hrál ve finále,“ připomněl semifinálovou porážku se Španělskem.

 

Francie v duelu o bronz proti Anglii prožila hororovou první půli. „Chápu, že někteří fanoušci považovali první poločas za špatný vtip. Ale jsme také jen lidé. Byli jsme jako opaření, po přestávce jsme ale zase začali hrát jako špičkové mužstvo,“ uvedl Mbappé. „Mrzí nás to i kvůli trenérovi. Chtěli jsme vyhrát i kvůli němu, abychom mu dali dárek na rozloučenou. Bohužel první poločas jsme nezvládli, takhle jsme to rozhodně nechtěli,“ mrzelo hvězdu Realu Madrid.

Francouzský kapitán Kylian Mbappé během zápasu o bronz s Anglií
Francouzský kapitán Kylian Mbappé během zápasu o bronz s Anglií
Anglie
19. července 2026 · 08:37

Trenér Anglie Thomas Tuchel věří, že jeho svěřenci s odstupem času budou MS považovat za úspěšné, i když nedosáhli na vysněný titul. Výběr Albionu po triumfu na MS 1966 vybojoval historicky druhý nejlepší výsledek. „Po 60 letech jsme získali medaili. Takže doufám, že na to budou hráči jednoho dne hrdí, i když jsme měli za cíl přivézt pohár pro mistry světa. Semifinálová porážka s Argentinou bude bolet hodně dlouho,“ řekl Tuchel na tiskové konferenci.

 

Díky bronzu se vyhnul další kritice, které čelil po defenzivně pojaté druhé půli proti Argentině. „Včera to na tiskové konferenci vypadalo, jako bychom vypadli ve skupině bez jediné výhry,“ rýpl si Tuchel do přítomných novinářů. „Nejlepší je odpovědět přímo na hřišti. Všechno ostatní jsou jen řeči, ty vám body ani vítězství nepřinesou,“ přidal dvaapadesátiletý Němec.

Angličané vybojovali bronzové medaile
Angličané vybojovali bronzové medaile
Francie
19. července 2026 · 08:29

Trenér Francie Didier Deschamps vzal porážku s Anglií v zápase o třetí místo na sebe. Loučící se kouč na tiskové konferenci přiznal chyby během hrozivé první půle, kterou soupeř ovládl 4:0. Navzdory prohře 4:6 bude Deschamps na čtrnáctileté působení u národního týmu vzpomínat jen v dobrém. „V prvním poločase jsem některé věci neudělal správně, byla to moje chyba. Předvedli jsme strašný výkon,“ uvedl Deschamps, který o přestávce sáhl ke čtyřem změnám v sestavě a jeho svěřenci ožili. „Mužstvo zareagovalo skvěle a ukázalo, co dokáže. Za stavu 3:4 jsme měli dvě obrovské šance na vyrovnání. Alespoň jsme trochu vylepšili dojem, i když porážka samozřejmě bolí,“ doplnil.

Didier Deschamps v diskuzi s Michaelem Olisem
Didier Deschamps v diskuzi s Michaelem Olisem
19. července 2026 · 06:30

Nejdelší a nejdražší mundial jde do finále. V neděli večer se rozhodne o tom, jestli si z New Jersey odvezou pohár Španělé, nebo Argentinci. Mistrovství světa na severoamerickém kontinentu však přineslo i řadu zklamání. Propadli Němci či Brazilci, ze skupiny překvapivě nepostoupila ani Uruguay s Tureckem. Web iSport sestavil žebříček neúspěšných. Kdo zůstal daleko za očekáváním? Více čtěte ZDE>>>

Kdo na fotbalovém MS zklamal?
Kdo na fotbalovém MS zklamal?
19. července 2026 · 05:03

Kylian Mbappé v historické tabulce nejlepších střelců MS přeskočil Lionela Messiho. Vrátí mu to Argentinec dnes večer ve finále?

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