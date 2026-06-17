MS ve fotbale ONLINE: Trunda na českém tréninku před JAR, k týmu měl proslov
Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. V prvním zápase ale vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2), nyní je čeká klíčový duel proti Jihoafrické republice. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 17. června 2026
Poslední trénink před zápasem s JAR navštívil svazový předseda David Trunda. Všechny hráče obešel, podal si s nimi ruku, následně měl zhruba dvouminutový proslov k týmu.
Zatímco místopředseda FAČR Zdeněk Grygera sleduje pravidelně za přítomnosti generálního manažera Pavla Nedvěda v Americe tréninky české reprezentace, nejvyšší muž asociace David Trunda zatím v Texasu není. Možná by chtěl být týmu blíž, program má holt ale jiný. Z Mexika přeletěl na povinnosti s FIFA do Miami, trenéra Miroslava Koubka a spol. uvidí až v Atlantě. Jaký je Trundův harmonogram během mistrovství světa? Více čtěte ZDE>>>
Je to otázka se slovem Kdyby, takže vlastně trochu zbytečná, ale sem patří: Kdyby to byl někdo jiný, unikl by červené kartě? Řeč je o Lionelu Messim a jeho podrážce, která si došlápla na lýtko alžírského obránce. Kdo se argentinské hvězdy zastal a kdo naopak volal po červené kartě čtěte ZDE>>>
To se takhle v Karlsruhe koukáte s mámou na televizi na dokument o cyklistovi, co projel Afriku. A rozhodnete se, že na mistrovství světa ve fotbale do Ameriky dojedete taky na kole. Šestadvacetiletý Jakob Alberti to dokázal. A navíc: v každé zemi, kterou navštívil, si zaběhl maraton. Více ZDE>>>
Dějištěm druhého zápasu české reprezentace bude Atlanta. Redaktoři deníku Sport vyrazili do metropole amerického Jihu, aby nasáli atmosféru města, které je domovem Coca-Coly i CNN. Kam vyrazit před začátkem utkání?
Ve čtvrtek ožije Centrální park Chodov fotbalem. Fanoušci se zde sejdou u příležitosti utkání Česka s Jihoafrickou republikou, které budou moci sledovat společně v rámci akce Živě s Ligou naruby. Vedle živé debaty se známými fotbalovými osobnostmi se mohou těšit také na doprovodný program a aktivity pro všechny milovníky fotbalu. Více o akci čtěte ZDE>>>
Černý kůň turnaje dorazil a ve velkém stylu. Fotbalisté Iráku se prezentovali sympaticky, dlouho drželi krok, ale nakonec padli. Důvod? Obrovský kiks brankáře, který daroval Norům vítězný gól, a především bestiální Erling Haaland. Hvězdný útočník při debutu na mistrovství světa skóroval dvakrát a řídil norskou výhru 4:1. „Všichni v Norsku budou šťastní. Nevím, kolik je tam hodin, ale doufám, že lidé aspoň trochu slaví,“ usmíval se muž zápasu. Více čtěte ZDE >>>
Když novozélandský obránce Tyler Bindon přišel v závěru pondělního utkání mistrovství světa proti Íránu na trávník, zapsal se do fotbalové historie. Startem na vrcholném turnaji FIFA napodobil svou matku Jenny a společně vytvořili první dvojici matky a syna, která si zahrála světovém šampionátu.
Rakousko oslavilo návrat na MS po 28 letech výhrou nad debutujícím Jordánskem 3:1. Rozhodl o tom vlastní gól obránce Araba v 76. minutě. Více čtěte ZDE >>>
S Jižní Koreou to nebylo ono. Od celého týmu. Ale ani od Tomáše Součka. Lehké dloubnutí bývalému kapitánovi adresoval i Miroslav Koubek. Podle státního trenéra měl lépe chránit prostor před stopery a důsledněji nabírat nebezpečné desítky soupeře. Proto se mezi fotbalovou veřejností vede diskuse, zda bude záložník West Hamu vytržen ze sestavy pro čtvrteční partii s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa. Ostatně, jednou se to už stalo – v březnové baráži. Deník Sport a web iSport nabízejí důvody, proč zkušeného borce na hřišti nechat, a proč naopak ne. Více čtěte ZDE >>>
Stadion zaplnili fanoušci úřadujících světových šampionů a modrobílá masa se jako obvykle klaněla a volala jméno: „Messi!“ Aby ne! Lionel Messi, absolutní král posledního mistrovství světa v Kataru, ukázal, že stále patří mezi naprostou elitu, když hattrickem popravil Alžírsko a zařídil pro Argentinu výhru 3:0 na úvod letošního mundialu. Tímto počinem vyrovnal rekordní zápis Miroslava Kloseho a se šestnácti trefami se vyhoupl do čela historické tabulky střelců mistrovství světa. V prvním poločase ovšem unikl vyloučení... Více čtěte ZDE >>>
Norsko v úvodním utkání na MS porazili 4:1 Irák. Zápas v Bostonu rozhodl dvěma góly hvězdný kanonýr Erling Haaland. Více čtěte ZDE >>>
Odvolání bylo zamítnuto. Ghanský reprezentant Thomas Partey nesmí přicestovat do Kanady, a tak přijde o úvodní zápas šampionátu proti Panamě. Pro připomenutí: problém představují ovninění v Anglii ze sedmi znásilnění a jednoho sexuálního napadení vůči čtyřem ženám v letech 2020 až 2022. Partey vinu odmítá a soudní proces byl odložen na začátek roku 2027.
Zprávy ze dne 16. června 2026
Sebral sudí Mbappému penaltu? Po výhře Francie nad Senegalem (3:1) rezonuje kontroverzní rozhodnutí sudího, který ve druhém poločase po zjevném faulu na Mbappého neodpískal penaltu pro Francii. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Francie zahájili MS vítězstím 3:1 nad Senegalem. Dvakrát skóroval Mbappé a s 58 góly překonal reprezentační rekord Oliviera Girouda. Více čtěte ZDE>>>
Kompaktní obranný blok (beton nejvyšší hustoty). Vzdušný prostor ovládaný s autoritou dravých ptáků a tryskobrejky s parametry řízené střely. K tomu, jako bonus, nebezpečně poladěné standardky. Tak lze popsat hru Jihoafrické republiky, které budou čelit čeští fotbalisté na mistrovství světa ve druhém utkání skupiny A. Oba soupeři přitom na úvod padli, svěřenci trenéra Miroslava Koubka nestačili na Jižní Koreu (1:2) a Afričané podlehli Mexiku (0:2). Co od JAR čekat, čtěte ZDE>>>
Bývalý slávista El Hadji Malick Diouf figuruje v základní sestavě senegalské reprezentace v úvodním utkání šampionátu proti Francii. ONLINE přenos ze zápasu sledujte ZDE>>>.
Čeští fotbalisté si naposledy před přesunem ke čtvrtečnímu druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Český celek v tréninkovém areálu v Mansfieldu absolvoval trénink vzhledem k vysokým teplotám panujícím v Texasu jako obvykle dopoledne tamního času. Na rozdíl od pondělní jednotky byla příprava uzavřená pro novináře.