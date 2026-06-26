MS ve fotbale ONLINE: Trunda se vyjádřil k možnému odvolání Koubka, turnaj překonává rekordy
Fotbalové mistrovství světa spěje k vyřazovací části. která se odehraje už bez české reprezentace. Vyřazení ve skupině podtrhla porážka 0:3 s domácím Mexikem. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 26. června 2026
Rozšířené MS překonalo ve čtvrtečním programu historický rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Zatím padlo 177 branek, předchozí maximum k minulého turnaje v roce 2022 v Kataru bylo 172 gólů. Rekord překonal Američan Auston Trusty úvodní trefou v závěrečném zápase skupiny D proti Turecku. Historické maximum padlo v 59. utkání, v Kataru bylo 172 branek v 64 zápasech. „Překonání rekordu pouze podtrhlo vzrušení a ofenzivní dovednosti, díky nímž je už teď mistrovství světa 2026 tak nezapomenutelné,“ komentoval to na instagramu prezident FIFA Gianni Infantino.
Po nočních zápasech zná mistrovství světa už 19 z 32 postupujících do play off. Jisté jsou také už čtyři dvojice pro první kolo. Duel Kanady s JAR už byl známý, po definitivním rozuzlení další tří skupin přibyly následující zápasy: Brazílie se střetne s Japonskem, Nizozemsko čeká bitva s Marokem a domácí USA změří síly s Bosnou a Hercegovinou. Více čtěte ZDE >>>
Turecko se rozloučilo s mistrovstvím světa vítězstvím nad USA 3:2. Vítězný gól vstřelil v osmé minutě nastavení střídající Ayhan. Více čtěte ZDE >>>
Austrálie hrála v San Franciscu s Paraguayí 0:0 a díky lepšímu skóre uhájila druhé místo ve skupině D. Blízko k postupu je i soupeř. Více čtěte ZDE >>>
Nizozemsko porazilo 3:1 Tunisko a ovládli skupinu F. Favorit rozhodl dvěma góly do sedmé minuty. Více čtěte ZDE >>>
Japonsko ve skupině F remizovalo se Švédskem 1:1. Japonci postupují jako druhý tým skupiny F, dál půjde i třetí Švédsko. Více čtěte ZDE >>>
Letošní mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Ten dosud držely Spojené státy americké, které turnaj v roce 1994 hostily samy, zatímco letos ho pořádají společně s Kanadou a Mexikem. Zápasy dosud navštívilo 3.605.357 diváků. Oznámení o novém milníku přišlo ve druhé půli utkání Ekvádoru s Německem na MetLife Stadium v East Rutherhefordu, kde šampionát 19. července vyvrcholí.
Ekvádor porazil Německo 2:1 a slaví postup do play off! Němci navzdory porážce vyhráli skupinu E, Ekvádorci skončili třetí. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 25. června 2026
Pobřeží slonoviny poprvé na MS postoupilo do vyřazovací fáze. V závěrečném utkání skupiny E zdolalo Curacao 2:0, obě trefy zaznamenal Pépé. Více čtěte ZDE >>>
Že to byl neúspěch až propadák, je jasná věc. Proto je na místě otázka, co české vystoupení na mistrovství světa udělá s pozicí trenéra Miroslava Koubka.
Případné odvolání je výlučně v pravomoci výkonného výboru fotbalové asociace. Jeho předseda David Trunda na přímý dotaz o možném trenérově konci pro iSport řekl. „Bezprostředně po našem vyřazení jsem požádal hlavního trenéra Miroslava Koubka i generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda o zpracování komplexní analýzy našeho vystoupení na mistrovství světa. Touto analýzou se následně bude podrobně zabývat Výkonný výbor FAČR.“
Podle informací Sportu se však ve fotbalovém zákulisí zatím nevolá po Koubkově hlavě. Ovšem, to obdobně platilo i po předchozí EURO, ale analýza tehdejšího trenéra Ivana Haška některé členy výkonného výboru popudila.
Samotný Miroslav Koubek má kontrakt ještě na dva roky, až do EURO 2028, a odchod sám nemá v plánu. „Mám smlouvu. Nikdy nic nevzdám, neutíkám ze žádného boje. Vůbec takhle neuvažuji. Budu plnit svoji smlouvu,“ prohlásil po čtvrtečním vyřazení.
Patrik Schick, nejlepší český útočník, po nepovedeném mistrovství světa oznámil, že v reprezentaci končí. „Dnes se uzavírá moje reprezentační kapitola,“ napsal. Více čtěte ZDE >>>
Po porážce 0:3 s Mexikem řada médií v cizině české vyřazení přecházela bez povšimnutí. Několik z nich však vystoupení Koubkova týmu ohodnotilo a nezazněla lichotivá slova. Více čtěte ZDE >>>
Před startem mistrovství světa vyřknul v anketě deníku Sport a webu iSport, že česká reprezentace získá v základní skupině nanejvýš dva body. Nebyl daleko od reality. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka brali jeden a na turnaji po prohře s domácím Mexikem (0:3) skončili. „Výkon na šampionátu byl extrémně slabý. Nůžky mezi týmy se rozevřely a ve fotbalovosti nemáme šanci,“ sdělil expert David Kobylík v tradičním hodnocení národního mužstva. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Během oslav vítězství mexických fotbalistů nad českým týmem na světovém šampionátu vjel v letovisku Cabo San Lucas řidič do davu lidí a 17 osob zranil. Podle deníku LaJornada muž v černém vozidle na bulváru Lázaro Cárdenas zrychlil, když ho dav křepčících fanoušků obklopil. Zranění byli převezeni do nemocnice, policisté bezohledného řidiče zadrželi.
KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA | Mistrovství světa skončilo pro český tým po třech zápasech. Skupinový krach není žádným šokem. Světu nestačíme. Nejde o zprávu z jednoho turnaje, byť nejprestižnějšího. Volný pád našeho fotbalu začal zhruba před patnácti lety. Přitom ještě nemusí jít o drtivý dopad na zem. Horší časy, myšleno na úrovni reprezentace, nás ještě mohou čekat. Ač se to po ukázané marnosti v Americe zdá nemožné. Špatně nastavený systém výchovy mládeže, od nejmenších dětí počínaje, podráží hnutí nohy. Pokud jednou za pět let posuneme mezi dospělé jeden výrazný talent, nemůžeme v tvrdé konkurenci obstát. Vina je kolektivní, svést propadák na jedince je nefér. Komentář čtěte ZDE >>>
Domácí fanoušci během závěrečného utkání skupiny A mezi Mexikem a Českem skandovali urážlivý pokřik, který již v minulosti vedl k pokutám a dalším sankcím vůči tamní federaci. Homofobní výraz, jímž se ve španělštině označuje mužský prostitut, se na Aztéckém stadionu ozval na konci prvního poločasu při rozehrávce gólmana Matěje Kováře. Informovala o tom agentura AP. Jednoslovný pokřik fanoušků nejčastěji zaznívá právě ve chvíli, když se soupeřův gólman chystá ke kopu od branky. Výrazně se rozšířil na mistrovství světa 2014 v Brazílii a od té doby byl slyšet na dalších velkých akcích.
Gólman Matěj Kovář byl kritický k týmu, zamýšlel se, zda všichni čeští reprezentanti odevzdali na mistrovství světa sto procent. Určitě se to bude v příštích dnech řešit. Po vypadnutí z turnaje na stejné téma odpovídal i Michal Sadílek. „Určitě si to musíme vyhodnotit a být kritičtí ke všemu. Nejenom ke hře, ale i k tomu, jakým způsobem k tomu každý přistoupil. Nejen hráči, ale i realizační tým,“ vyjádřil se slávistický záložník. Jeden z mála, který na turnaji odvedl solidní práci. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Trenér Vincenzo Montella navzdory brzkému vyřazení Turecka na mistrovství světa neuvažuje o rezignaci. Dvaapadesátiletý Ital má nadále motivaci a cítí podporu od Turecké fotbalové federace (TFF) i hráčů. Na tiskové konferenci před posledním zápasem skupiny D proti jednomu z pořadatelů šampionátu USA se ohradil proti kritice médií a verbálnímu útoku od malé skupinky fanoušků. „Jestli rezignuju? Odpověď zní ne. Protože pořád mám energii, pořád mám elán. Po této zkušenosti se navíc cítím silnější. Pokud existuje někdo, kdo chce, abych rezignoval, bude muset přijmout, že to neudělám,“ řekl Montella.
Pusťte si První dojem redaktorů iSportu přímo z Mexika po českém konci na MS.
V mixzóně po tvrdém direktu s Mexikem (0:3) jen těžko zadržoval slzy. Chvíli jen stál a hledal slova. Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí si sen o účasti ve vyřazovací fázi mundialu nesplnil. „Teď nic příjemného nezažívám,“ líčil sedmadvacetiletý stoper. Rozhovor čtěte ZDE >>>