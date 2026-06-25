MS ve fotbale ONLINE: Turnaj nám ukázal, jaká je realita, vyjádřil se Trunda
Fotbalové mistrovství světa spěje k vyřazovací části. která se odehraje už bez české reprezentace. Vyřazení ve skupině podtrhla porážka 0:3 s domácím Mexikem. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 25. června 2026
Pusťte si První dojem redaktorů iSportu přímo z Mexika po českém konci na MS.
V mixzóně po tvrdém direktu s Mexikem (0:3) jen těžko zadržoval slzy. Chvíli jen stál a hledal slova. Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí si sen o účasti ve vyřazovací fázi mundialu nesplnil. „Teď nic příjemného nezažívám,“ líčil sedmadvacetiletý stoper. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Předseda FAČR David Trunda se po konci českého týmu na MS vyjádřil na síti X.
Trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí české reprezentace ve skupině na MS u týmu skončil. „Mám smlouvu. Nikdy nic nevzdám, neutíkám ze žádného boje. Vůbec takhle neuvažuji. Budu plnit svoji smlouvu.“ Rozhovor čtěte ZDE >>>
Denis Višinský patřil proti Mexiku k nejlepším českým hráčům, střídal ale jako první, místo něj šel do hry Lukáš Provod. „Denisovi došly síly,“ zmínil po utkání Miroslav Koubek. Trenérova slova o únavě ale hráč při televizním rozhovoru popřel. „Cítil jsem se pořád dobře, že ještě týmu můžu pomoct,“ reagoval. Více čtěte ZDE >>>
Už je známá první dvojice pro play off, největší favorité s jistým postupem zatím na své soupeře čekají. Více čtěte ZDE >>>
Klidně dál spěte, je konec! Česko opouští luxusní fotbalovou přehlídku na americkém kontinentu. Poníženě, bez jediného vítězství. Zázrak na Aztéckém stadionu se nestal. Reprezentace prohrála s domácím Mexikem vysoko 0:3 a ve skupině končí s jedním bodem na posledním místě, což je výrazný neúspěch. Více čtěte ZDE>>>
Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos či David Beckham. Nejen bývalé fotbalové superstar sledovaly v hledišti Miami Stadium velkolepý návrat svého neméně slavného následovníka. Brazilský kouzelník Neymar navlékl při závěrečném utkání skupiny C se Skotskem reprezentační dres po necelých třech letech. Na plac vběhl v 76. minutě, za ohromného jásotu zaplněných tribun. Samba se rozjela naplno.Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Maroka zvítězili v posledním utkání skupiny C mistrovství světa nad Haiti 4:2 a obsadili v tabulce druhé místo o skóre za Brazílií. Outsider při svém loučení s turnajem v první půli dvakrát vedl. Více čtěte ZDE>>>
Včerejší informace iSportu potvrzeny, Češi jdou na Mexiko s touto sestavou:
Kovář - Holeš, Hranáč, Krejčí - Coufal, Červ, Sadílek, Douděra - Šulc, Višinský - Hložek
Zprávy ze dne 24. června 2026
Domácí fanoušci před utkáním proti Česku v okolí Aztéckého stadionu už rozjeli velký mexický karneval.
Český pochod čítající zhruba 1 200 fanoušků vyrazil na Aztécký stadion.
Když v Liberci v létě zadarmo podepisovali rakousko-bosenského šikulu Ermina Mahmiče, věděli, že může jít o terno. Že ale o rok později bude střílet góly na mistrovství světa? To je scénář, který si Jan Nezmar určitě nevysnil ani v těch nejdivočejších představách. Stále teprve jedenadvacetiletý hráč naskočil proti Kataru z lavičky, gólem poslal Bosnu na 99 % do vyřazovacích bojů, překonal rekord národního týmu a rozhodně se může po návratu domů těšit na zajímavé nabídky. Bosna slaví výhru 3:1 nad Katarem. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Švýcarska na mistrovství světa zvítězili 2:1 nad Kanadou a ovládli skupinu B. Domácí tým postoupil do vyřazovací fáze ze druhého místa. Všechny branky ve Vancouveru padly ve druhém poločase. Skóre otevřel minutu po změně stran Švýcar Rúben Vargas a o jedenáct minut později zvýšil Johan Manzambi. Kanaďané ze závěrečného tlaku vytěžili jen snížení po trefě střídajícího Promise Davida. Více čtěte ZDE>>>
Čeští fanoušci se před klíčovým utkáním proti Mexiku scházejí v parku Grupo Scout 67 a připravují se na pochod směr Aztécký stadion.
Katarský záložník Ásim Madibú dostal zákaz startu na pět zápasů za vyloučení po faulu, při kterém na MS zlomil nohu kanadskému soupeři Ismaëlu Konému.
Hotel české reprezentace JW Marriott v Mexico City se nachází v luxusní čtvrti Santa Fé, devatenáct kilometrů od Aztéckého stadionu, ve výšce 2 550 metrů nad mořem. Tým právě (ve 12.00 místního času) vyrazil na procházku, které se účastní i předseda David Trunda.