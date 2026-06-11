MS ve fotbale ONLINE: V Mexiku proběhl oficiální zahajovací ceremoniál šampionátu
Je to tady! Začíná fotbalové mistrovství světa a po 20 letech na něm nebudou opět chybět ani čeští fotbalisté. Prvním vyzvyatelem je Korea. Poslední přípravy na šampionát vrcholí. Novinky o ostatních týmech sledujeme online na iSportu. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 11. června 2026
FIFA zveřejnila video, na kterém hráči vyslovují vlastní jména. Vedle Christiana Pulišiče nebo Harryho Kanea se na něm objevil také kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
Startuje oficiální zahajovací ceremoniál MS 2026.
Útočník Patrik Schick se těsně před šampionátem stal novým ambasadorem sázkové kanceláře Fortuna. Podle jejího marketingového ředitele Milana Rašky jde o pokračování strategie spojovat značku s nejlepšími českými sportovci, mezi které po bok MMA zápasníka Jiřího Procházky či olympioničky Zuzany Maděrové nyní zapadá i elitní fotbalový útočník. V kurzu 100:1 si mohou fanoušci u Fortuny vsadit, jestli Schick na MS zopakuje senzační branku přes půl hřiště z EURO 2020.
Aztécký stadion v Mexico City už je připraven na výkop úvodního zápasu MS.
Fanoušci Mexika už se chystají na úvodní zápas celého šampionátu proti Jihoafrické republice, před kterým proběhne i oficiální zahajovací ceremoniál.
Fotbalový svátek se nevyhnutelně blíží, čemuž se přizpůsobují i hospody a restaurace. Na první zápas českých fotbalistů na mistrovství světa po dvacetileté pauze se připravují nejen v Praze, ale třeba také v Olomouci. V tamní restauraci Gól lákají na ranní promítání i speciální menu. „Chceme navázat na snídaně, které děláme. Na fotbal budou udělané bagety i focaccia s rajčatovým zálivem a mozzarellou,“ navnazují. Více čtěte ZDE >>>
Úspěšná mise trenéra Miroslava Koubka po půlroce míří k vrcholu. Výš už to nejde. Čechům se po dvaceti letech otevírá mimořádně nablýskaná scéna největšího a nejsledovanějšího turnaje na světě. Stmelenou partu kapitána Ladislava Krejčího uvidí miliardy lidí po celé planetě, některým hráčům může mundial obrátit život vzhůru nohama. Ve středu, podle plánu kvůli vysoké nadmořské výšce až na poslední chvíli, přiletěl národní tým do mexické Guadalajary. První překážka: Jižní Korea. Hned úvod šampionátu napoví o šancích na postup ze skupiny. Ten je dalším Koubkovým cílem. Více čtěte ZDE >>>
Co může nastat při postupu? V pavouku na Čechy číhá Belgie, Kanada i čistě mexická cesta. Je zbytečné předbíhat, ale obzvláště s ohledem na to, že je skupina A na fotbalovém mistrovství světa rozhodně hratelná, napadne českého fanouška jednoduchá otázka: co se stane, pokud postoupíme? Zvlášť v novém formátu mistrovství světa, kdy play off čeká i osm z dvanácti týmů ze třetích míst, se šance zvyšuje, Opta dává Čechům dokonce šanci 63 %. Záleží ale, z jakého místa by postup nastal. Do jaké části pavouka a proti komu by tým Miroslava Koubka směřoval při každém ze tří scénářů? Více čtěte ZDE >>>
Poslední rozhovor, poslední trénink ve skromné Sports Areně zhruba deset kilometrů za Guadalajarou a pak už první světová výzva – Jižní Korea. „Chceme vyhrát,“ sebejistě hlásí Lukáš Provod před prvním duelem na mistrovství světa ve fotbale. Na první dobrou vypadal v dobrém rozmaru, v bojovné náladě. Možná i proto, že obdržel dobré zprávy ze Slavie. Během úvodní fáze tréninku jednoho z lídrů týmu opakovaně chválil asistent Jaroslav Plašil. „Hodně dobře, Provi,“ halasil po jedné z několika povedených akcí. Více čtěte ZDE >>>
Velmi turbulentní dny momentálně prožívá somálský rozhodčí Omar Artan, kterého úřady nepustily do USA a kvůli tomu přišel o účast na mistrovství světa. Po návratu domů ho vítaly už na letišti davy lidí. Ted UEFA oznámila, že bude pískat evropský superpohar mezi PSG a Aston Villou v Salcburku.
Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA o jedno místo polepšili a do mistrovství světa vstoupí ze 40. pozice. Do čela pořadí se vrátila Argentina, která bude na šampionátu v Americe obhajovat zlato. Nové vydání žebříčku národních týmů dnes zveřejnila na svém webu FIFA.
Česká reprezentace zveřejnila, že do úvodního zápasu světového šampionátu proti Jižní Koreji nastoupí v bílé kombinaci dresů.
Největší klub, za který kdy hrál, byl Tottenham. Nevyhrál Premier League, nevyhrál Ligu mistrů, do toho je Son Heung-min skromnou a nenápadnou postavou. Proto je možná pro Evropany stále těžko uvěřitelné, jak obří celebritou je na asijském trhu. „Pro vás možná ne, ale u nás je to na úrovni Messiho a Ronalda,“ popisuje korejský novinář Pek Hjon-gi. Přesto už největší hvězda jihokorejského národního týmu nezáří naplno a v domovině už jeho pozice není nezpochybnitelná. Více čtěte ZDE >>>
Maroku těsně před startem MS vypadli z nominace obránce Najíf Adžuird a útočník Abda Azzalzúlí. Nahradili je Marván Saadán a Amín Sbáí. Třicetiletý Adžuird nestihl doléčit operovaná třísla. Azzalzúlí se zranil v nedělní generálce s Norskem (1:1), když při bránění rohu spadl na pravé koleno spoluhráč.
Koubkova parta se chystá na úvodní zápas mundialu. Tým Ligy naruby bedlivě sledoval český výběr poslední hodiny před utkáním. Dění na mistrovství světa narušil i mega transfer na trase Liberec - Slavia. Co řekl Miroslav Koubek na tiskové konferenci? Jak probíhal předzápasový trénink českého týmu? Proč museli redaktoři Ligy naruby opustit tiskovku Koreje? A kam až tipují, že reprezentace v turnaji dokráčí?
Hráči Německa nabízí fanouškům cestu zdarma na poslední skupinový zápas mistrovství světa proti Ekvádoru. Server The Athletic píše, že američtí dopravci vyšponovali ceny vlaků z centra New Yorku na stadion v New Jersey z běžných 13 dolarů (270 Kč) na 98 dolarů (2050 Kč). Za cestu autobusem pak fanoušci před zápasem zaplatí 20 dolarů (420 Kč). Při EURO v Německu před dvěma lety přitom měli držitelé vstupenek na zápas hromadnou dopravu v den utkání zdarma.
Autobus české reprezentace téměř na hodinu zablokoval silnici v Zapopanu. Řidič si špatně najel a s velkým vozidlem uvízl v úzkém vjezdu. Kvůli tomu se vytvořila kolona. Hráči údajně museli dojít část cesty na trénink pěšky.
Fotbalisté Haiti museli na posledních chvíli před startem mistrovství světa měnit dresy. Měli na nich totiž vyobrazenou scénu z boje za nezávislost, což podle FIFA porušovalo pravidla. Informoval o tom výrobce dresů Saeta. Společnost uvedla, že původní design vytvořila ve spolupráci se svazem a oslavoval „pýchu, odolnost a duši“ obyvatel Haiti. Rozhodně podle ní nemělo jít o politické vyjádření, což regule FIFA zakazují.
FIFA oznámila konečné kapacity stadionů pro aktuální mistrovství. Na tom největším v Mexico City si zahraje i česká reprezentace.
Atlanta Stadium: 68,239 (Česko vs. JAR)
BC Place Vancouver: 52,497
Boston Stadium: 64,146
Dallas Stadium: 70,649
Guadalajara Stadium: 45,664 (Česko vs. Jižní Korea)
Houston Stadium: 68,777
Kansas City Stadium: 69,045
Los Angeles Stadium: 70,492
Mexico City Stadium: 80,824 (Česko vs. Mexiko)
Miami Stadium: 64,478
Monterrey Stadium: 51,243
New York New Jersey Stadium: 80,663
Philadelphia Stadium: 68,324
San Francisco Bay Area Stadium: 68,827
Seattle Stadium: 66,925
Toronto Stadium: 43,036
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