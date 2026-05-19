MS ve fotbale ONLINE: Ve skotské nominaci chybí sparťanský záložník
Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Přípravy na šampionát, který odstartují 12. června utkáním proti Koreji, i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Zprávy ze dne 19. května 2026
Do konečné nominace fotbalistů Skotska na mistrovství světa se dostali také třiačtyřicetiletý brankář Craig Gordon a útočník Findlay Curtis, který je o 24 let mladší. Na šestadvacetičlenném seznamu, který dnes zveřejnil trenér Steve Clarke, nechybí ani útočník Southamptonu Ross Stewart, jenž za reprezentaci naposledy nastoupil před čtyřmi lety. Na záložníka Sparty Andrewa Irvinga se nedostalo.
Zprávy ze dne 18. května 2026
V nominaci brazilských fotbalistů na mistrovství světa nechybí ani kanonýr Neymar, který v reprezentaci kvůli opakovaným zraněním takřka tři roky nehrál. Trenér Carlo Ancelotti historicky nejlepšího střelce Brazílie zahrnul mezi 26 hráčů, které povolal do týmu pro finálový turnaj. Výběr oznámil dnes na galavečeru v Riu de Janeiro. Při absenci zraněného Rodryga z Realu Madrid nechybí v Ancelottiho výběru jeho týmový kolega Vinícius Júnior, mladík Endrick z Lyonu či Raphinha z Barcelony, který se vrací po problémech se stehenním svalem.
Kapverdy mají před svou premiérou na mistrovství světa v nominaci i stopera Logana Costu, který kvůli zranění kolena prakticky celou sezonu nehrál. Pětadvacetiletý obránce nastoupil za Villarreal až v nedělním utkání španělské ligy proti Rayu Vallecano, v němž odehrál 13 minut. S populací přibližně 600.000 obyvatel jsou Kapverdy třetí nejmenší zemí, která se mistrovství světa zúčastní. V týmu jsou vesměs hráči narození ve Francii, Irsku, Nizozemsku a Portugalsku. Mezi trojici brankářů se dostal i bývalý americký reprezentant do 20 let Carlos dos Santos, který obdržel od mezinárodní federace FIFA svolení reprezentovat Kapverdy teprve minulý týden.
Brankář Plzně Florian Wiegele se dostal do konečné rakouské nominace na mistrovství světa. V reprezentaci má na kontě pouze poločas březnové přípravy proti v Ghaně. Na závěrečném turnaji v USA, Kanadě a Mexiku by měl plnit roli trojky za Alexanderem Schlagerem a Patrickem Pentzem. Mezi 26 jmény, která dnes oznámil trenér Ralf Rangnick, nescházejí tradiční opory jako obránce Realu Madrid David Alaba, záložníci Nicolas Seiwald z Lipska, Marcel Sabitzer z Dortmundu a Konrad Laimer z Bayernu Mnichov či útočníci Michael Gregoritsch z Augsburgu a Marko Arnautovic z Crvene zvezdy Bělehrad
Záložník Luka Modrič nechybí v konečné nominaci Chorvatska na MS, přestože nedávno podstoupil operaci zlomené lícní kosti. Čtyřicetiletý kapitán se může chystat na svůj pátý šampionát. Mezi 26 jmény, která oznámil trenér Zlatko Dalič, je i bývalý útočník pražské Slavie Petar Musa.
Nejlepší střelec brazilské reprezentace Neymar je připraven hrát na mistrovství světa. Čtyřiatřicetiletý útočník Santosu podle vlastních slov pro návrat do národního týmu po třech letech udělal naprosté maximum. „Fyzicky se cítím skvěle, s každým zápasem je to lepší,“ řekl Neymar novinářům po nedělní ligové prohře 0:3 s Coritibou. „V tichosti jsem i doma tvrdě pracoval a současně trpěl, jak mě lidé pomlouvali. Ale nakonec to dobře dopadlo,“ dodal.
Zprávy ze dne 16. května 2026
Zkušený útočník Son Hung-min vévodí konečné nominaci korejských fotbalistů na MS, kterou dnes oznámil trenér Hong Mjong-po. Mezi 26 jmény nescházejí další dlouholeté opory jako obránce Kim Min-če, záložníci I Kang-in a I Če-song nebo útočník Hwang Hi-čchan. Korejci budou na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku prvním českým soupeřem.
Zprávy ze dne 15. května 2026
Nizozemský fotbalista Matthijs de Ligt přijde ze zdravotních důvodů o start na mistrovství světa. Obránce Manchesteru United se podrobil operaci zad, s nimiž měl delší dobu potíže, a nebude národnímu týmu pro finálový turnaj šampionátu k dispozici. De Ligt se vrátí do hry až v příští sezoně, kvůli problémům se zády nehrál už od listopadu. Konzervativní léčba ale nepřinesla kýžený výsledek. „Po usilovné práci při rehabilitaci bylo rozhodnuto, že nejlepším postupem bude korektivní operace,“ uvedl United v prohlášení.
Zprávy ze dne 14. května 2026
Reprezentace Francie oznámila 26člennou nominaci, se kterou se od června představí na MS v severní Americe. Stříbrný tým předchozího mundialu představil svou soupisku formou zábavného videa na motivy rodinného sitcomu.
Za třetím titulem mistrů světa po letech 1998 a 2018 by měli Francouze táhnout kapitán Mbappé s Dembélém, ale i vycházející ofenzivní hvězdy Michael Olise z Bayernu Mnichov, Désiré Doué z PSG nebo Rayan Cherki z Manchesteru City. V nominaci naopak chybí Eduardo Camavinga z Realu Madrid nebo Khéphren Thuram z Juventusu.
Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek zařadil do předběžné širší nominace na mistrovství světa i Tomáše Chorého a Davida Douděru proto, že se neztotožňuje s jejich vyřazením z kádru Slavie. Rozhovor s reprezentačním koučem čtěte ZDE>>>
Tisíce íránských fanoušků se přišly ve středu večer v Teheránu rozloučit s reprezentanty před odjezdem na mistrovství světa. Po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě přitom přetrvávají obavy ohledně vstupu týmu do Spojených států a jeho účasti na šampionátu. Fotbalisté, které nejprve čeká tréninkový kemp v Turecku, se podle agentury Reuters střídali na pódiu s vlasteneckými projevy. „Hráči i fanoušci stojí za důstojností, ctí a silou země," prohlásil předseda fotbalového svazu Mehdi Tádž
Zprávy ze dne 12. května 2026
K fotbalistům Curacaa se měsíc před mistrovstvím světa vrátil nizozemský trenér Dick Advocaat, jenž malý ostrovní stát z jižního Karibiku dovedl k první účasti na šampionátu, ale následně odstoupil kvůli těžké nemoci své dcery. Tým převzal jeho krajan Fred Rutten, který ale v pondělí rezignoval. Osmasedmdesátiletý Advocaat se na závěrečném turnaji stane nejstarším trenérem v historii mistrovství světa.
V předběžné nominaci české reprezentace na MS, čítající 54 hráčů, nechybějí ani obránce David Douděra a útočník Tomáš Chorý, kteří byli po sobotním derby vyřazení z kádru Slavie. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 11. května 2026
V šestadvacetičlenné nominaci Bosny a Hercegoviny na mistrovství světa nechybějí ani liberecký záložník Ermin Mahmic a křídelník Plzně Amar Memič. Dostalo se i na čtyřicetiletého kanonýra Edina Džeka, jenž na jaře pomohl Schalke k postupu do bundesligy.
Česká reprezentace odehraje před MS v Americe 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala Fotbalová asociace ČR (FAČR). Soupeře pro generálku na šampionát 4. června v New Jersey teprve definitivně potvrdí, na internetu jsou už nicméně k sehnání vstupenky na utkání proti Guatemale.
Poslední domácí přípravné utkání odehraje národní tým 31. května v epet ARENĚ. 🇨🇿🏟️ Začátek utkání je plánován na 16:00, čas výkopu však ještě podléhá konečnému…
Zprávy ze dne 7. května 2026
Řada fotbalových příznivců bude muset kvůli mistrovství světa sáhnout hluboko do kapsy, jeden si však může slušně přivydělat. Televizní společnost Fox Sports a pracovní portál Indeed se rozhodly najít super fanouška a nabídnout mu „tu nejlepší letní brigádu". Ve skleněné krychli na Times Square v New Yorku bude sledovat všech 104 zápasů a dostane za to odměnu 50 000 dolarů (přes milion korun).
Zprávy ze dne 6. května 2026
Fotbalová asociace ČR (FAČR) stále nemůže oficiálně oznámit, s kým odehraje česká reprezentace přípravná utkání před blížícím se mistrovstvím světa v Americe. Podle předsedy FAČR Davida Trundy ještě vedení nepodepsalo všechny potřebné smlouvy, na internetu už jsou přitom k dostání vstupenky na zápas 4. června v New Jersey proti Guatemale, který má být generálkou na šampionát. O pár dní dříve čeká národní celek domácí duel v Praze. Trunda věří, že v nejbližších dnech už asociace bude moci jména soupeřů potvrdit. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 4. května 2026
Prostitutky v mexické metropoli si stěžují, že kvůli stavebním pracím a úpravám ve městě, které souvisejí s nadcházejícím MS ve fotbale, už přišly o velkou část výdělku. Kritizují také, že se je místní úřady snaží před šampionátem dostat z jejich obvyklých míst na ulici, aby nebyly na očích zahraničním návštěvníkům a nekazily městu pověst. V pátek kvůli tomu mnohé z nich demonstrovaly u příležitosti Svátku práce, napsal v neděli deník El País.
„Radnice je vyhnaly z městských center, aby nebyly na očích cizincům a nakazily tak Mexiku pověst. Jenže v centrech mají větší výdělky. Říkáme tomu sociální očista,“ citovala místní média minulý měsíc Elviru Madridovou, zakladatelku organizace Pouliční brigáda pomoci ženám, která funguje už přes 30 let.
Kvalifikační boje dozněly. Někomu zlomily srdce, jiným otevřely dveře, ale všech 48 účastníků MS 2026 ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku je dáno. S kompletním turnajovým plánem v ruce může začít oblíbená disciplína, tedy odhadování budoucnosti. Seřadili jsme týmy od 1. do 48. místa. Není to věštba, spíš orientační mapa a rychlý přehled fotbalových armád, které by 19. července rády dorazily až na vrchol a zabodly vlajku do zlaté odměny. Kompletní pořadí od 48. do 1. místa ZDE>>>
Zprávy ze dne 30. dubna 2026
Gianni Infantino bude příští rok usilovat o znovuzvolení do čela Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). Předseda FIFA oznámil svou kandidaturu na čtvrté funkční období na kongresu ve Vancouveru. Šestapadesátiletý švýcarský funkcionář se vedení FIFA ujal před deseti lety, kdy vystřídal Seppa Blattera, který odstoupil kvůli rozsáhlé korupční aféře. Tehdy dostal přednost před čtyřmi oponenty. Znovu zvolen byl bez protikandidáta v letech 2019 a 2023. Soupeře do voleb nemá zatím ani tentokrát.