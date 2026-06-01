MS ve fotbale ONLINE: veterán i mladík (17). Soupeř Česka nominoval, kanonáda Brazílie
Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Přípravy na šampionát, který odstartují 12. června utkáním proti Koreji, i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Zprávy ze dne 1. června 2026
Fotbalisté Brazílie v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa rozstříleli na Maracaná 6:2 Panamu. Gólem a přihrávkou se na vítězství podílel Vinícius Júnior.
Vinícius se prosadil už ve druhé minutě. Panama poté ve 14. minutě po tečovaném přímém kopu vyrovnala, ale vedení domácím vrátil ve 39. minutě Casemiro po Viníciusově přihrávce. Výhru Brazílie pak ve druhém poločase stvrdili náhradníci. Na 3:1 zvýšil Rayan, poté se prosadili Lucas Pacquetá, Thiago z penalty a Danilo. Konečnou podobu výsledku pak dal v závěru hostující Carlos Harvey.
Brazílii, která nastoupila bez zraněného útočníka Neymara, před turnajem ještě čeká příprava s Egyptem. Do mistrovství pětinásobní šampioni vstoupí 13. června proti Maroku, poté je ve skupině čekají ještě Haiti a Skotsko. Panama ve skupině narazí na Ghanu, Chorvatsko a Anglii.
V nominaci Mexika, které bude ve skupině mistrovství světa jedním ze soupeřů českých fotbalistů, je i brankář Guillermo Ochoa. Čtyřicetiletý gólman kyperského AEL Limassol tak míří na rekordní šestý šampionát. Na mistrovství světa si poprvé zahrál v roce 2006. Kromě něj se na šestém šampionátu představí také kapitán úřadujících mistrů světa Argentinec Lionel Messi a Portugalec Cristiano Ronaldo.
Trenér Javier Aguirre povolal také sedmnáctiletého Gilberta Moru. Záložník Tijuany se může stát nejmladším mexickým hráčem v historii světových šampionátů. V 17 letech si dosud zahrálo na mistrovství sedm fotbalistů včetně brazilské legendy Pelého.
Nominace Mexika na mistrovství světa:
Brankáři: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).
Obránci: Jesús Gallardo (Toluca), Johan Vásquez (FC Janov/It.), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv Moskva/Rus.), Jorge Sánchez (PAOK Soluň/Řec.), Mateo Chávez (AZ Alkmaar/Niz.).
Záložníci: Edson Álvarez (Fenerbahce/Tur.), Érik Lira (Cruz Azul), Álvaro Fidalgo (Betis Sevilla/Šp.), Gilberto Mora (Tijuana)), Brian Gutiérrez, Luis Romo (oba Guadalajara), Orbelín Pineda (AEK Atény/Řec.), Alexis Vega (Toluca), Obed Vargas (Atlético Madrid/Šp.), Luis Chávez (Dynamo Moskva/Rus.).
Útočníci: Roberto Alvarado (Guadalajara), Santiago Giménez (AC Milán/It.), Raúl Jiménez (Fulham/Angl.), Julián Quiňones (al-Kadsiáh/Saúd. Ar.), Armando González (Guadalajara), Guillermo Martínez (UNAM), César Huerta (Anderlecht/Belg.).
Zprávy ze dne 31. května 2026
Trenér Miroslav Koubek předstoupil kolem devatenácté hodiny před novináře a oznámil tři hráče, kteří se nevešli do finální nominace na mistrovství světa. Jde o Pavla Buchu, Tomáše Ladru a Christophe Kabonga.
Záložník Hugo Sochůrek se týden před svými 18. narozeninami stal nejmladším českým fotbalovým reprezentantem v historii. Talent pražské Sparty v přípravném utkání proti Kosovu nastoupil do druhého poločasu a překonal rekord Adama Hložka. Bývalý sparťan a aktuálně útočník Hoffenheimu debutoval v září 2020 ve věku 18 let, jeden měsíc a 10 dnů.
Uruguayský útočník Luis Suárez sice vyjádřil zájem vrátit se do reprezentace, na mistrovství světa se však nepředstaví. Trenér Marcelo Bielsa devětatřicetiletého fotbalistu Interu Miami do nominace nezařadil. Suárez v reprezentaci skončil v září 2024. Bývalý kanonýr Ajaxu, Liverpoolu, Barcelony nebo Atlétika Madrid se navíc s týmem neloučil v nejlepším, když veřejně zkritizoval Bielsovy praktiky.
Zraněného Billyho Gilmoura nahradil ve skotském týmu pro mundial devatenáctiletý záložník Tyler Fletcher z Manchesteru United. Uvedla to BBC. Nedostalo se tak na na středopolaře pražské Sparty Andyho Irvinga, jehož trenér Steve Clarke označil za jednoho z možných Gilmourových náhradníků.
Cestu jihoafrických fotbalistů na MS provázejí administrativní potíže. Tým, jenž bude druhým českým soupeřem ve skupině A, neodletěl dnes na svou tréninkovou základnu do Mexika, neboť někteří hráči a funkcionáři ještě nedostali víza. Jihoafričané chtěli do Mexika odcestovat kvůli lepší aklimatizaci už 11 dnů před zahajovacím duelem proti domácímu týmu. Dnešní odlet však museli odložit a jejich národní asociace SAFA se snaží problém vyřešit. „Tenhle cestovní a vízový debakl ze strany SAFA je ostudný a mimořádně nefér vůči hráčům a trenérskému štábu,“ uvedl jihoafrický ministr sportu Gayton McKenzie na sociální síti X. „Informoval jsem SAFA, že od nich chci zprávu a že musí být přijata opatření vůči těm, kteří jsou za tenhle bordel zodpovědní. Vypadáme jako blázni.“
Soupeři českých fotbalistů na MS uspěli v sobotních přípravných zápasech, které se hrály na neutrální půdě ve Spojených státech. Mexičané porazili v kalifornské Pasadeně 1:0 Austrálii a Korejská republika v Provu v Utahu rozdrtila Trinidad a Tobago 5:0.
Zprávy ze dne 30. května 2026
Skotsku bude na šampionátu chybět záložník Billy Gilmour. Čtyřiadvacetiletý fotbalista Neapole si v dnešní přípravě s Curacaem poranil koleno. Informoval o tom skotský svaz. Gilmour v kvalifikaci patřil ke klíčovým hráčům reprezentace, kvůli zranění však dnes v Glasgow střídal už před poločasem.
Švédský obránce Boloni Emil Holm kvůli svalovému zranění přijde o mistrovství světa. Místo něj byl povolán Herman Johansson z Dallasu. „Celý život jsem bojoval o to, abych mohl reprezentovat svou vlast na mistrovství světa. Přijít o to kvůli zranění mě strašně moc bolí,“ uvedl v šestadvacetiletý Holm, který byl v uplynulé sezoně v Boloni na hostování z Juventusu.
V neděli večer se postaví před tři hráče a oznámí jim, že v národním týmu končí. Jinými slovy – mistrovství světa v Americe vám těsně uniklo. „Cítím se blbě, je to nevděčná situace," ušklíbl se reprezentační trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci před přípravou proti Kosovu.
O čem všem Ladislav Krejčí na tiskové konferenci mluvil?
- o aktuálním rozpoložení:
„Sezona nedopadla podle představ, ale zapomněl jsem na ni. Mám teď v hlavě jiné věci, proto i nálada je úplně jiná.“
- o zranění na konci sezony:
„Nechci a nebudu to popisovat. Souvislostí bylo víc, je to věc, kterou nepotřebuji pouštět do éteru. Dělal jsem ale všechno, abych byl připravený na mistrovství světa.“
- o debatě s hráči, kteří jsou na hraně:
„Nevím, kdo je na hraně. To rozhodnutí díky bohu nedělám. Chovám se ke všem hráčům stejně, nováčkům se snažíme vytvořit prostředí, aby se cítili co nejlíp. Protože když já jsem nastupoval poprvé za áčko, první dny byly hodně rozkoukávací. Kluci ale ukazují na hřišti i mimo něj, jakou mají kvalitu, a že si místo v týmu zaslouží.“
- o 17letém záložníkovi Hugovi Sochůrkovi:
„Jeho herní projev jsem viděl už v zápasech Sparty. Hugo je skvělý a skromný kluk, na jeho věk i fyzicky vyspělý, což mě překvapilo. Má v sobě něco, co tady moc není. Doufám, že se kluci ve Spartě budou o něj správně starat a budou mu oporou, aby mohl rozvíjet svůj talent. Jsem moc rád, že ukazuje potenciál. Držím mu palce.“
Ladislav Krejčí, kapitán české reprezentace, se na tiskové konferenci před nedělním přípravným utkáním proti Kosovu vyjádřil také k situaci Tomáše Chorého, který byl po vyloučení v nedávném derby proti Spartě vyřazen ze slávistického kádru. „Rozhodně nejsem soudce a nikdy nebudu rozhodovat o štěstí někoho jiného,“ poznamenal levonohý stoper. „Co se týče národního týmu, synergie v kabině je na velice dobré úrovni. Tohle se dělo úplně mimo náš kolektiv a nechci to komentovat, jelikož jsem toho nebyl součástí, nevím plno věcí okolo. Za mě je zbytečný se k tomu dál vracet a vyjadřovat. Už to neřeším,“ doplnil.
Největším favoritem mistrovství světa je Španělsko před Francií, Argentinou a Brazílií, vyplývá z prognózy společnosti Goldman Sachs. Model americké banky, který se opírá o historické výkony či údaje o žebříčkovém postavení týmů, dává španělským fotbalistům šestadvacetiprocentní šanci na zisk titulu. Pravděpodobnost, že zvítězí čeští fotbalisté, je 0,2 procenta. Vyhlídky na postup svěřenců Miroslava Koubka ze skupiny jsou výrazně vyšší (68,7 procenta). Čeští fotbalisté, kteří se dostali na světový šampionát po 20 letech, podle prognózy po remízách 1:1 s Koreou a JAR a porážce 1:2 s Mexikem skončí třetí. V úvodním utkání play off pak vypadnou s Belgií.
Hlavní hvězdou egyptského týmu bude liverpoolský kanonýr Mohamed Salah. V nominaci, kterou oznámil trenér Hossam Hassan, nechybí ani útočník Manchesteru City Omar Marmúš.
Do nominace se dostal i osmnáctiletý útočník Hamza Abdel Karim, který na jaře hostoval z Al Ahlí v rezervě Barcelony ve čtvrté španělské lize. V reprezentaci debutoval ve čtvrtečním přípravném zápase proti Rusku (1:0), když nastoupil v 86. minutě.
Zprávy ze dne 29. května 2026
Novozélandský brankář Michael Woud musel kvůli nominaci na MS odložit svatbu. Podle gólmana Aucklandu to však není vůbec špatný důvod, a jak uvedl pro novozélandská média, uznala to i jeho partnerka.
V nominaci Argentiny je navzdory zranění i Lionel Messi. Kapitán obhájců titulu míří stejně jako jeho dlouholetý rival Portugalec Cristiano Ronaldo na rekordní šestý šampionát.
Zprávy ze dne 28. května 2026
Matěj Kovář půjde do nadcházejícího mistrovství světa v Americe jako gólmanská jednička českých fotbalistů. Nastínili mu to reprezentační trenéři.
Skotský fotbalový svaz krátce před startem mistrovství světa v Severní Americe prodloužil smlouvu s trenérem Stevem Clarkem. Jeho nový kontrakt je do světového šampionátu 2030. Dvaašedesátiletý kouč díky tomu také povede Skotsko na mistrovství Evropy 2028, které bude hostit Británie a Irsko.