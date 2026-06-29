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MS ve fotbale ONLINE: Vízek přemítá nad koncem Nedvěda. Čím dál víc lidí si myslí, že...

Pavel Nedvěd po příletu mluvil s novináři
Pavel Nedvěd po příletu mluvil s novinářiZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Kouč korejských fotbalistů Hong Mjong-po rezignoval
Patrik Schick po návratu z MS, po kterém ukončil reprezentační kariéru
Pavel Nedvěd s Miroslavem Koubkem po příletu české reprezentace z MS
Ladislav Krejčí v rozhovoru s novináři
Útočník Slavie Mojmír Chytil po příletu do Prahy
Na české reprezentanty čekalo několik zájemců o autogram
Předseda FAČR David Trunda na letišti s trenérem Miroslav Koubkem
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MS fotbal 2026

Fotbalové mistrovství světa jde do vyřazovací fáze. která se odehraje už bez české reprezentace. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>

Online přenos - MS ve fotbale 2026
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Česko

Zprávy ze dne 29. června 2026

Česko
29. června 2026 · 18:35

Konec trenéra Miroslava Koubka u české fotbalové reprezentace je podle Ladislava Vízka spravedlivým důsledkem výkonů národního týmu na mistrovství světa. Kouč udělal na šampionátu tolik chyb, že nemohl situaci ustát, řekl jednasedmdesátiletý bývalý reprezentant ČTK. Impulz podle něj vzešel od nespokojených hráčů. Má informace, že nálada v týmu nebyla na turnaji v Severní Americe dobrá.

 

„Už se k nám donesly informace, že nálada v týmu nebyla během šampionátu v pořádku. A jeden z hráčů, jehož nechci jmenovat, mi po příletu domů potvrdil, že pod Koubkem to nebylo dobré. Myslím, že se i od dalších brzy dozvíme, jaká atmosféra tam panovala,“ uvedl bývalý hráč Dukly.

 

Vízek nebyl příznivcem odvolání Ivana Haška, který reprezentaci vedl v kvalifikaci. „Když odvolali Haška, tak je spravedlivé, že skončil i Koubek. A teď je věcí lidí ze Strahova, koho si tam dají místo něj. Podle mě je však také otázka, jestli by s Koubkem neměl odejít také Nedvěd. Čím dál tím více lidí z fotbalového prostředí si myslí, že není mužem na správném místě,“ řekl Vízek.

Pavel Nedvěd po příletu mluvil s novináři
Pavel Nedvěd po příletu mluvil s novináři
Důležitý moment
Česko
29. června 2026 · 17:26

Třesk v národním týmu! Trenér Miroslav Koubek v pondělí po vzájemné dohodě s předsedou FAČR Davidem Trundou opouští pozici hlavního trenéra české reprezentace. „Pan trenér mi na dnešním osobním jednání nabídl svojí pozici k dispozici a po otevřené a korektní debatě jsem se rozhodl jeho nabídku přijmout,“ uvedl Trunda. Česká reprezentace neuspěla na mistrovství světa, které opustila už po základní skupině s jediným bodem. Více čtěte ZDE >>>

Předseda FAČR David Trunda na letišti s trenérem Miroslav Koubkem
Předseda FAČR David Trunda na letišti s trenérem Miroslav Koubkem
Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
29. června 2026 · 11:14

Na konci června kosí Česko zklamání nejen z výsledků a výkonů v Americe, ale také z toxické atmosféry, jež prosakuje z národního týmu. Hlavním šiřitelem je paradoxně ten, kdo reprezentaci přes baráž na mundial dostal. Miroslav Koubek. KOMENTÁŘ Michala Kvasnici čtěte ZDE >>>

Zprávy ze dne 28. června 2026

Kanada
28. června 2026 · 23:55

Kanada si užívá obrovský úspěch. Trenér Jesse Marsch si svolal po postupu do osmifinále hráče do kolečka a měl k nim velmi emotivní projev: „Jste kanadští hrdinové. Kanadští hrdinové pro budoucí generace dětí v této zemi, které budou hrát fotbal. Díky vám má tento sport v Kanadě obrovskou budoucnost. Měli byste být nesmírně hrdí na to, kým jste. Měli byste být nesmírně hrdí na tento zápas. Šli jste za tím v každém okamžiku, minutu po minutě. Jste kanadští hrdinové.“

 

Trenér Jesse Marsch si svolal hráče do kolečka
Trenér Jesse Marsch si svolal hráče do kolečka
Kanada
28. června 2026 · 23:00

Fotbalisté Kanady na úvod play off světového šampionátu porazili Jihoafrickou republiku 1:0 a postoupili jako první do osmifinále. Spolupořadatelé turnaje byli po celý zápas lepším týmem, jejich herní převahu ale gólově vyjádřil až v závěru ve druhé minutě nastavení záložník Stephen Eustáquio. Z hranice vápna prostřelil do té doby bezchybného brankáře Ronwena Williamse. Více o utkání ZDE>>>

Kanaďané se radují z vítězné trefy
Kanaďané se radují z vítězné trefy
Česko
28. června 2026 · 22:38

Nevydařené účinkování na mundialu v Americe se projevilo na pořadí ve světovém žebříčku FIFA. Češi vstoupili do turnaje ze 40. místa, po zápasech v základní skupině se propadli o osm míst dozadu. Momentálně se nacházejí třeba i za Slovenskem.

28. června 2026 · 19:53

Trenér korejských fotbalistů Hong Mjong-po po vyřazení z mistrovství světa rezignoval. Se svým týmem na šampionátu vyhrál ze tří zápasů jeden hned na úvod proti české reprezentaci, poté podlehli Korejci domácímu Mexiku i Jihoafrické republice a tři body jim k postupu nestačily. O odstoupení podle korejské agentury Jonhap informoval kouč dnes na tiskové konferenci v Zapopanu.

Hwang In-pom střílí vyrovnávací gól Korejců
Hwang In-pom střílí vyrovnávací gól Korejců
Česko
28. června 2026 · 17:25

Naštvaná veřejnost by Miroslava Koubka okamžitě odvolala z funkce, svaz se k tomu ale nechystá. „Nic se nemění ani nebude,“ vyjádřil se Pavel Nedvěd po mistrovství světa. Razantní rétorika v citlivé záležitosti byla další rozbuškou pro publikum žijící ve vzácné názorové shodě. A do toho vystoupil z letadla Ladislav Krejčí a z malého notesu přečetl tužkou napsaný projev. „Chce to přivést nové lidi, finance, energii, aby se začala budovat nová generace trenérů,“ pravil kapitán. Vymezil se proti Koubkovi? Nedvědovi s Trundou? Nebo jde „jen“ o poselství? V Americe totiž nebylo všechno v pořádku – na hřišti ani uvnitř týmu… Více čtěte ZDE>>>

Český fotbal má o čem přemýšlet...
Český fotbal má o čem přemýšlet...
Portugalsko
28. června 2026 · 11:03

Trenér portugalských fotbalistů Roberto Martínez na tiskové konferenci po remíze 0:0 s Kolumbií hájil své rozhodnutí ponechat celý zápas na hřišti hvězdného kapitána Cristiana Ronalda. Jednačtyřicetiletý kanonýr zatím na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku nevynechal ani minutu, podle Martíneze dosud nebyl důvod nechat ho odpočívat. Portugalci podali v sobotu v Miami matný výkon a ve skupině K obsadili druhé místo za jihoamerickým soupeřem. „Cristiano dokáže být ve správný čas na správném místě. Neměl žádný fyzický ani jiný problém, aby nemohl odehrát 90 minut. Třeba budeme muset udělat změnu v dalším zápase, ale to platí pro všechny hráče,“ řekl Martínez. Zatímco jiné hvězdy turnaje včetně argentinského kapitána Lionela Messiho si v průběhu skupinové fáze alespoň krátce odpočinuly, Martínez svého kapitána ani jednou nevystřídal.

Cristiano Ronaldo se proti Kolumbii neprosadil
Cristiano Ronaldo se proti Kolumbii neprosadil
Důležitý moment
28. června 2026 · 10:20

Seřadili jsme žebříček všech týmů od 48 do 1. místa podle výkonů v základních skupinách. Projděte si ho ZDE>>>

Jak si vedlo všech 48 týmů v základních skupinách?
Jak si vedlo všech 48 týmů v základních skupinách?
28. června 2026 · 10:13

Pro fotbalisty Uruguaye, kteří jako jediný z jihoamerických týmů na mistrovství světa nečekaně nepostoupili ze skupiny, se ani odjezd ze šampionátu nevyvíjel podle předpokladů. Podle řady uruguayských médií zrušil národní fotbalový svaz plánovaný charterový let ze základny reprezentace v mexickém Playa del Carmen do metropole Montevidea a hráči museli domů odcestovat běžnou komerční linkou. Uruguayi patřilo před začátkem mistrovství světa v žebříčku FIFA 16. místo a na turnaji se stala nejvýše postaveným týmem, který do vyřazovacích bojů mezi 32 nejlepších neprošel. Už před závěrečným duelem se objevily zprávy o konfliktech mezi hráči a trenérem Marcelem Bielsou. 

Rakousko
28. června 2026 · 07:00

Rakouští fotbalisté po nevídaném závěru remizovali v posledním utkání skupiny J na mistrovství světa s Alžírskem 3:3. Výběr trenéra Ralfa Rangnicka trefou z šesté minuty nastavení na poslední chvíli postoupil ze druhého místa za suverénní Argentinou do vyřazovací fáze, kde vyzve úřadující evropské šampiony Španěly. Dál jde ze třetí příčky i jejich soupeř, Alžířané se potkají se Švýcary. Více o utkání ZDE>>>

Sasa Kalajdzič poslal Rakousko do osmifinále
Sasa Kalajdzič poslal Rakousko do osmifinále
Důležitý moment
Skotsko
28. června 2026 · 06:53

Trenér skotských fotbalistů Steve Clarke rezignoval bezprostředně poté, co se v sobotu potvrdilo, že jeho tým nepostoupí do vyřazovací fáze. Po výhře Chorvatska nad Ghanou už bylo jasné, že se Skotové nevejdou mezi osm týmů, které půjdou dál ze třetích míst. Dvaašedesátiletý Clarke přitom teprve před měsícem podepsal novou čtyřletou smlouvu. Své rozhodnutí oznámil hráčům hned v sobotu ještě na základně v Charlotte, kde výprava čekala na vývoj v dalších skupinách. „Nejtěžší bylo loučení s hráči. Od roku 2019 jsme zažili spoustu momentů, na které budeme rádi vzpomínat. Hráči si zaslouží chválu a uznání, byla čest je trénovat. Děkuji za příležitost a svému nástupci přeji hodně štěstí,“ citovala odcházejícího kouče BBC.

 

Důležitý moment
28. června 2026 · 06:30

Skupinová fáze na MS skončila, známe všechny dvojice pro play off MS, vybrali jsme pět nejatraktivnějších duelů. Více čtěte ZDE>>>

Jak se rýsuje play off MS ve fotbale 2026?
Jak se rýsuje play off MS ve fotbale 2026?
Argentina
28. června 2026 · 06:04

Fotbalisté Argentiny porazili Jordánsko 3:1. Jejich třetí výhru a prvenství ve skupině J, které už měli před zápasem zaručené, pojistil v 80. minutě střídající Lionel Messi. Devětatřicetiletý kapitán skóroval pošesté na tomto světovém šampionátu a s 19 brankami si upevnil první místo v historickém pořadí střelců. Obhájce zlata poslali v prvním poločase do vedení Giovani Lo Celso a z penalty Lautaro Martínez. Po přestávce na 1:2 snížil střídající Músá Taamarí. Více o utkání ZDE>>>

Lionel Messi dál navyšuje střelecký rekord historie MS
Lionel Messi dál navyšuje střelecký rekord historie MS
Portugalsko
28. června 2026 · 05:30

Fotbalisté Kolumbie po bezbrankové remíze s Portugalskem uhájili na mistrovství světa v přímém souboji první příčku ve skupině K, oba týmy postoupily do vyřazovací fáze. V druhém duelu skupiny Kongo porazilo Uzbekistán 3:1 a z třetí příčky si také zajistilo postup, poražený tým bez zisku bodu na šampionátu končí. Více o utkání ZDE>>>

Brankář Kolumbie Camilo Vargas si připisuje úspěšný zákrok proti Portugalsku
Brankář Kolumbie Camilo Vargas si připisuje úspěšný zákrok proti Portugalsku
Chorvatsko
28. června 2026 · 01:24

Fotbalisté Chorvatska v závěrečném utkání skupiny L na mistrovství světa v Americe porazili Ghanu 2:1 a postoupili z druhého místa do vyřazovací fáze. Evropského favorita poslal po půlhodině do vedení Petar Sučič, v 77. minutě sice srovnal Derrick Luckassen, ale hned za šest minut rozhodl Nikola Vlašič. Play off si zahraje i africký celek, účast v něm měl jistou už před zápasem.

Anglie
28. června 2026 · 01:23

Fotbalisté Anglie na mistrovství světa porazili Panamu 2:0 a vyhráli skupinu L. Harry Kane v 67. minutě hlavou uzavřel skóre a stal se nejlepším střelcem reprezentace v historii šampionátů. Byl to jeho třetí gól na turnaji a jedenáctý na MS celkově, čímž předstihl Garyho Linekera. Více o utkání ZDE>>>

Gólová radost hráčů Anglie
Gólová radost hráčů Anglie

Zprávy ze dne 27. června 2026

Česko
27. června 2026 · 19:33

Mdlé výkony a rychlé vypadnutí ze světového šampionátu znovu otevřely další debatu o celkovém stavu českého fotbalu, a jakým směrem by se měl vydat, aby dohnal utíkající světovou špičku. Dlouhodobé zklamání vyjádřil svým vzkazem i Ladislav Krejčí a navrhl řešení v podobě zahraničních expertů. Pavel Nedvěd ovšem s tímto bodem úplně nesouzní. „Hráči jsou od toho, aby hráli a podávali co nejlepší výkony. Ostatní věci jsou na vedení – Výkonném výboru a předsedovi,“ reagoval generální manažer reprezentací. Více čtěte ZDE >>>

Krejčí volá po zahraničních expertech. Co Nedvěd a Trunda?
Krejčí volá po zahraničních expertech. Co Nedvěd a Trunda?
Kanada
27. června 2026 · 15:59

Týmy spolupořádající Kanady a Jihoafrické republiky se představí v úvodním duelu vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa. Pro oba půjde o novou zkušenost. Kanada prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu, Jihoafričané uspěli až na čtvrtý pokus. Země javorového listu jako první pořadatel v historii MS odehraje zápas mimo své území. Hrát se bude v neděli od 21:00 SELČ v Los Angeles.

 

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