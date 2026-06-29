MS ve fotbale ONLINE: Vízek přemítá nad koncem Nedvěda. Favoritem na trenéra je Kozel
Fotbalové mistrovství světa jde do vyřazovací fáze. která se odehraje už bez české reprezentace. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 29. června 2026
Podle sázkové kanceláře Tipsport je největším adeptem na uvolněný post trenéra české reprezentace s kurzem 2:1 Luboš Kozel, který aktuálně vede prvoligový Jablonec. Následují dosavadní Koubkův asistent Jan Suchopárek a kyperský trenér řeckého Levadiakosu Elias Charalambus (oba 4:1). Na kouče pražské Slavie Jindřicha Trpišovského vypsal Tipsport kurz 7:1, informovala společnost v tiskové zprávě.
Konec trenéra Miroslava Koubka u české fotbalové reprezentace je podle Ladislava Vízka spravedlivým důsledkem výkonů národního týmu na mistrovství světa. Kouč udělal na šampionátu tolik chyb, že nemohl situaci ustát, řekl jednasedmdesátiletý bývalý reprezentant ČTK. Impulz podle něj vzešel od nespokojených hráčů. Má informace, že nálada v týmu nebyla na turnaji v Severní Americe dobrá.
„Už se k nám donesly informace, že nálada v týmu nebyla během šampionátu v pořádku. A jeden z hráčů, jehož nechci jmenovat, mi po příletu domů potvrdil, že pod Koubkem to nebylo dobré. Myslím, že se i od dalších brzy dozvíme, jaká atmosféra tam panovala,“ uvedl bývalý hráč Dukly.
Vízek nebyl příznivcem odvolání Ivana Haška, který reprezentaci vedl v kvalifikaci. „Když odvolali Haška, tak je spravedlivé, že skončil i Koubek. A teď je věcí lidí ze Strahova, koho si tam dají místo něj. Podle mě je však také otázka, jestli by s Koubkem neměl odejít také Nedvěd. Čím dál tím více lidí z fotbalového prostředí si myslí, že není mužem na správném místě,“ řekl Vízek.
Třesk v národním týmu! Trenér Miroslav Koubek v pondělí po vzájemné dohodě s předsedou FAČR Davidem Trundou opouští pozici hlavního trenéra české reprezentace. „Pan trenér mi na dnešním osobním jednání nabídl svojí pozici k dispozici a po otevřené a korektní debatě jsem se rozhodl jeho nabídku přijmout,“ uvedl Trunda. Česká reprezentace neuspěla na mistrovství světa, které opustila už po základní skupině s jediným bodem. Více čtěte ZDE >>>
Na konci června kosí Česko zklamání nejen z výsledků a výkonů v Americe, ale také z toxické atmosféry, jež prosakuje z národního týmu. Hlavním šiřitelem je paradoxně ten, kdo reprezentaci přes baráž na mundial dostal. Miroslav Koubek. KOMENTÁŘ Michala Kvasnici čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 28. června 2026
Kanada si užívá obrovský úspěch. Trenér Jesse Marsch si svolal po postupu do osmifinále hráče do kolečka a měl k nim velmi emotivní projev: „Jste kanadští hrdinové. Kanadští hrdinové pro budoucí generace dětí v této zemi, které budou hrát fotbal. Díky vám má tento sport v Kanadě obrovskou budoucnost. Měli byste být nesmírně hrdí na to, kým jste. Měli byste být nesmírně hrdí na tento zápas. Šli jste za tím v každém okamžiku, minutu po minutě. Jste kanadští hrdinové.“
Fotbalisté Kanady na úvod play off světového šampionátu porazili Jihoafrickou republiku 1:0 a postoupili jako první do osmifinále. Spolupořadatelé turnaje byli po celý zápas lepším týmem, jejich herní převahu ale gólově vyjádřil až v závěru ve druhé minutě nastavení záložník Stephen Eustáquio. Z hranice vápna prostřelil do té doby bezchybného brankáře Ronwena Williamse. Více o utkání ZDE>>>
Nevydařené účinkování na mundialu v Americe se projevilo na pořadí ve světovém žebříčku FIFA. Češi vstoupili do turnaje ze 40. místa, po zápasech v základní skupině se propadli o osm míst dozadu. Momentálně se nacházejí třeba i za Slovenskem.
Trenér korejských fotbalistů Hong Mjong-po po vyřazení z mistrovství světa rezignoval. Se svým týmem na šampionátu vyhrál ze tří zápasů jeden hned na úvod proti české reprezentaci, poté podlehli Korejci domácímu Mexiku i Jihoafrické republice a tři body jim k postupu nestačily. O odstoupení podle korejské agentury Jonhap informoval kouč dnes na tiskové konferenci v Zapopanu.
Naštvaná veřejnost by Miroslava Koubka okamžitě odvolala z funkce, svaz se k tomu ale nechystá. „Nic se nemění ani nebude,“ vyjádřil se Pavel Nedvěd po mistrovství světa. Razantní rétorika v citlivé záležitosti byla další rozbuškou pro publikum žijící ve vzácné názorové shodě. A do toho vystoupil z letadla Ladislav Krejčí a z malého notesu přečetl tužkou napsaný projev. „Chce to přivést nové lidi, finance, energii, aby se začala budovat nová generace trenérů,“ pravil kapitán. Vymezil se proti Koubkovi? Nedvědovi s Trundou? Nebo jde „jen“ o poselství? V Americe totiž nebylo všechno v pořádku – na hřišti ani uvnitř týmu… Více čtěte ZDE>>>
Trenér portugalských fotbalistů Roberto Martínez na tiskové konferenci po remíze 0:0 s Kolumbií hájil své rozhodnutí ponechat celý zápas na hřišti hvězdného kapitána Cristiana Ronalda. Jednačtyřicetiletý kanonýr zatím na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku nevynechal ani minutu, podle Martíneze dosud nebyl důvod nechat ho odpočívat. Portugalci podali v sobotu v Miami matný výkon a ve skupině K obsadili druhé místo za jihoamerickým soupeřem. „Cristiano dokáže být ve správný čas na správném místě. Neměl žádný fyzický ani jiný problém, aby nemohl odehrát 90 minut. Třeba budeme muset udělat změnu v dalším zápase, ale to platí pro všechny hráče,“ řekl Martínez. Zatímco jiné hvězdy turnaje včetně argentinského kapitána Lionela Messiho si v průběhu skupinové fáze alespoň krátce odpočinuly, Martínez svého kapitána ani jednou nevystřídal.
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Pro fotbalisty Uruguaye, kteří jako jediný z jihoamerických týmů na mistrovství světa nečekaně nepostoupili ze skupiny, se ani odjezd ze šampionátu nevyvíjel podle předpokladů. Podle řady uruguayských médií zrušil národní fotbalový svaz plánovaný charterový let ze základny reprezentace v mexickém Playa del Carmen do metropole Montevidea a hráči museli domů odcestovat běžnou komerční linkou. Uruguayi patřilo před začátkem mistrovství světa v žebříčku FIFA 16. místo a na turnaji se stala nejvýše postaveným týmem, který do vyřazovacích bojů mezi 32 nejlepších neprošel. Už před závěrečným duelem se objevily zprávy o konfliktech mezi hráči a trenérem Marcelem Bielsou.
Rakouští fotbalisté po nevídaném závěru remizovali v posledním utkání skupiny J na mistrovství světa s Alžírskem 3:3. Výběr trenéra Ralfa Rangnicka trefou z šesté minuty nastavení na poslední chvíli postoupil ze druhého místa za suverénní Argentinou do vyřazovací fáze, kde vyzve úřadující evropské šampiony Španěly. Dál jde ze třetí příčky i jejich soupeř, Alžířané se potkají se Švýcary. Více o utkání ZDE>>>
Trenér skotských fotbalistů Steve Clarke rezignoval bezprostředně poté, co se v sobotu potvrdilo, že jeho tým nepostoupí do vyřazovací fáze. Po výhře Chorvatska nad Ghanou už bylo jasné, že se Skotové nevejdou mezi osm týmů, které půjdou dál ze třetích míst. Dvaašedesátiletý Clarke přitom teprve před měsícem podepsal novou čtyřletou smlouvu. Své rozhodnutí oznámil hráčům hned v sobotu ještě na základně v Charlotte, kde výprava čekala na vývoj v dalších skupinách. „Nejtěžší bylo loučení s hráči. Od roku 2019 jsme zažili spoustu momentů, na které budeme rádi vzpomínat. Hráči si zaslouží chválu a uznání, byla čest je trénovat. Děkuji za příležitost a svému nástupci přeji hodně štěstí,“ citovala odcházejícího kouče BBC.
Skupinová fáze na MS skončila, známe všechny dvojice pro play off MS, vybrali jsme pět nejatraktivnějších duelů. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Argentiny porazili Jordánsko 3:1. Jejich třetí výhru a prvenství ve skupině J, které už měli před zápasem zaručené, pojistil v 80. minutě střídající Lionel Messi. Devětatřicetiletý kapitán skóroval pošesté na tomto světovém šampionátu a s 19 brankami si upevnil první místo v historickém pořadí střelců. Obhájce zlata poslali v prvním poločase do vedení Giovani Lo Celso a z penalty Lautaro Martínez. Po přestávce na 1:2 snížil střídající Músá Taamarí. Více o utkání ZDE>>>
Fotbalisté Kolumbie po bezbrankové remíze s Portugalskem uhájili na mistrovství světa v přímém souboji první příčku ve skupině K, oba týmy postoupily do vyřazovací fáze. V druhém duelu skupiny Kongo porazilo Uzbekistán 3:1 a z třetí příčky si také zajistilo postup, poražený tým bez zisku bodu na šampionátu končí. Více o utkání ZDE>>>
Fotbalisté Chorvatska v závěrečném utkání skupiny L na mistrovství světa v Americe porazili Ghanu 2:1 a postoupili z druhého místa do vyřazovací fáze. Evropského favorita poslal po půlhodině do vedení Petar Sučič, v 77. minutě sice srovnal Derrick Luckassen, ale hned za šest minut rozhodl Nikola Vlašič. Play off si zahraje i africký celek, účast v něm měl jistou už před zápasem.
Fotbalisté Anglie na mistrovství světa porazili Panamu 2:0 a vyhráli skupinu L. Harry Kane v 67. minutě hlavou uzavřel skóre a stal se nejlepším střelcem reprezentace v historii šampionátů. Byl to jeho třetí gól na turnaji a jedenáctý na MS celkově, čímž předstihl Garyho Linekera. Více o utkání ZDE>>>
Zprávy ze dne 27. června 2026
Mdlé výkony a rychlé vypadnutí ze světového šampionátu znovu otevřely další debatu o celkovém stavu českého fotbalu, a jakým směrem by se měl vydat, aby dohnal utíkající světovou špičku. Dlouhodobé zklamání vyjádřil svým vzkazem i Ladislav Krejčí a navrhl řešení v podobě zahraničních expertů. Pavel Nedvěd ovšem s tímto bodem úplně nesouzní. „Hráči jsou od toho, aby hráli a podávali co nejlepší výkony. Ostatní věci jsou na vedení – Výkonném výboru a předsedovi,“ reagoval generální manažer reprezentací. Více čtěte ZDE >>>