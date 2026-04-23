MS ve fotbale ONLINE: Yamalova účast v ohrožení? Za Barcelonu už v této sezoně hrát nebude
Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Přípravy na šampionát, který odstartují 12. června utkáním proti Koreji i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Zprávy ze dne 23. dubna 2026
Útočník Lamine Yamal nedohrál kvůli zranění středeční zápas Barcelony ve španělské lize a v této klubové sezoně už se na trávník nevrátí. Katalánský tým po čtvrtečním vyšetření oznámil, že si osmnáctiletý fotbalista při penaltě poranil dvojhlavý stehenní sval a čeká ho konzervativní léčba. O premiérový start na mistrovství světa by ale přijít neměl, zástupci klubu očekávají, že španělské reprezentaci bude v létě k dispozici.
Zprávy ze dne 22. dubna 2026
Čeští fanoušci vykoupili všechny vstupenky do svých sektorů na závěrečné utkání fotbalové reprezentace ve skupině na letním mistrovství světa proti Mexiku. Z kvóty určené pro asociaci na první dva zápasy s Koreou a Jihoafrickou republikou zůstalo nevyužitých pár stovek lístků, které FIFA uvolní do veřejného prodeje. ČTK o tom informoval mluvčí reprezentace Martin Bergman. Jednotlivé svazy dostaly na zápasy svých týmů na šampionátu pro fanoušky do vyhrazených sektorů určitý počet lístků od FIFA. Fotbalová asociace ČR obdržela v kvótě od mezinárodní federace na tři duely ve skupině vždy několik tisícovek vstupenek. Místa ve vyhrazených sektorech na utkání s domácím Mexikem se vyprodala, fanoušci vykoupili všech 3718 přidělených lístků. Třetí zápas ve skupině bude hostit legendární Aztécký stadion pro více než 80 tisíc diváků.
Padesát dní před startem mistrovství světa pustila FIFA do prodeje další várku vstupenek. Od dnešních 17:00 SELČ mohou fanoušci na oficiálním webu objednávat lístky na všech 104 zápasů finálového turnaje, na kterém se představí i česká reprezentace. Dosud se podle FIFA na šampionát prodalo více než pět milionů vstupenek. V rámci prodejní fáze last-minute bude možné objednávat vstupenky až do konce mistrovství světa. Další lístky budou podle FIFA k dispozici průběžně až do finále 19. července, v závislosti na dostupnosti.
Zprávy ze dne 21. dubna 2026
Mexiko bude po MS, na němž se střetnou ve skupině s Českem, trénovat bývalý vynikající obránce Rafael Márquez. Jeden z nejlepších hráčů v historii země je od srpna 2024 u národního týmu asistentem Javiera Aguirreho. A po mistrovství světa, jehož je Mexiko společně s USA a Kanadou spolupořadatelem, se Márquez posune na jeho místo. „Smlouvu už má podepsanou,“ uvedl Duilio Davino, ředitel pro reprezentace v mexickém svazu, v rozhovoru pro Fox Sports. Cílem nového trenéra bude dovést tým na příští šampionát v roce 2030.
Zprávy ze dne 17. dubna 2026
Dva měsíce před MS je Saúdská Arábie bez trenéra. Vedení svazu odvolalo francouzského kouče Hervého Renarda, který to potvrdil agentuře AFP. Jeho nástupce není znám. Renard postoupil se saúdskoarabským výběrem i na předchozí mistrovství světa v roce 2022. V Kataru pak jeho svěřenci šokovali výhrou 2:1 ve skupině nad pozdějšími šampiony z Argentiny. „Takový je fotbal. Saúdská Arábie se sedmkrát kvalifikovala na mistrovství světa, z toho dvakrát se mnou. A je tu jen jeden trenér, který zvládl jak kvalifikaci, tak mistrovství světa, a to jsem já, v roce 2022. Alespoň na to budu hrdý,“ řekl sedmapadesátiletý kouč.
Zprávy ze dne 13. dubna 2026
Fotbalisty Ghany povede na mistrovství světa zkušený portugalský trenér Carlos Queiroz. Třiasedmdesátiletý kouč nahradí Otta Adda, jenž byl propuštěn před dvěma týdny. Dnes to oznámila Ghanská fotbalová asociace. Addo byl na konci března odvolán krátce po porážce 1:2 v přípravném utkání v Německu, což byla pro Ghanu čtvrtá prohra za sebou. „Trenér Queiroz zahájí svou práci okamžitě, aby připravil Černé hvězdy na turnaj, jenž odstartuje 11. června,“ uvedl v prohlášení národní fotbalový svaz. Detaily smlouvy neoznámil.
Zprávy ze dne 9. dubna 2026
FIFA zveřejnila oficiální listinu rozhodčích - hlavních, asistentů i VAR. Na mistrovství světa do Severní Ameriky nejede žádný z českých sudích. Nejde o překvapivou zprávu, dopředu se s tím počítalo.
Adam Hložek by měl ještě do konce sezony naskočit zpět do hry a mohl by tak být připraven na letní mistrovství světa. Třiadvacetiletý reprezentant se po zranění pomalu vrací do tréninku s týmem a podle kouče Christiana Ilzera je téměř jisté, že ve zbytku bundesligového ročníku nastoupí. „Adam se pomalu začleňuje do tréninku s týmem. Jsme si jisti, že v této sezoně ještě dostane nějaký herní čas,“ uvedl Ilzer před páteční předehrávkou v Augsburgu.
Fotbalová asociace v pátek zahájí distribuci kódů pro nákup vstupenek na zápasy českého týmu na letním mistrovství světa v Severní Americe. FAČR v kvótě dostala od FIFA na jednotlivé duely ve skupině do vyhrazených sektorů od 2379 po 4058 lístků. Kolik budou vstupenky stát, asociace zatím na svém webu neuvedla.
Vysoko nastřelené ceny lístků, které se ještě navíc postupně zvyšovaly kvůli americkým „dynamickým cenám" a k tomu náročné cestování mezi Kanadou, USA a Mexikem. A teď další rána. Fanoušci, kteří se k nákladným vstupenkám dostali v oficiálních prodejích, se cítí „podvedení" a „zneužití". Dostali jiné lístky, než očekávali.
Italský brankář Gianluigi Donnarumma se ohradil proti tvrzení, že fotbalisté národního týmu požadovali před baráží bonusy za postup a mistrovství světa. Čtyřnásobní šampioni nakonec v březnovém finále play off vypadli na penalty s Bosnou a Hercegovinou a potřetí v řadě budou na finálovém turnaji chybět. „Jako kapitán jsem nikdy po italském národním týmu nežádal ani euro,“ řekl Donnarumma televizi Sky Sports Italia. „Národní tým vždy, v každé soutěži, dává dárek hráčům, kteří se kvalifikují do turnaje. To je vše, ale nikdo federaci o nic nežádal. Naší odměnou by byla účast na mistrovství světa,“ prohlásil.
Po dvaceti letech se národní tým vrací na největší fotbalovou scénu a fanoušci okamžitě začali řešit, jak se dostat přímo do Severní Ameriky. Jenže jednoduchý výlet to rozhodně nebude. Mundial rozprostřený přes tři země přináší náročnou logistiku: kdo chce stihnout všechny české zápasy, musí zvládnout čtyři lety a zaplatí minimálně něco přes 100 tisíc korun.
Zprávy ze dne 8. dubna 2026
Pokud řeknete v USA „football", vybaví se fanouškům jiný sport, než většině světa. Stadiony pro americký fotbal už jsou ale zvyklé hostit i klasický fotbal a jinak tomu nebude ani během letního mistrovství světa. Američané využili stávající infrastrukturu a bude se hrát hned na jedenácti stadionech, které slouží především pro NFL.
Trenér reprezentace Miroslav Koubek rozptýlil obavy, zda národní tým nepřišel pro MS o zraněného Pavla Šulce. Záložník Lyonu není zraněný vážně a vedení reprezentace si je jisté, že se úřadující fotbalista roku na trávníky rychle vrátí, uvedl kouč v pořadu Přímák na Sport.cz.
Šulc těsně před baráží doléčil zranění a trenéra Lyonu Paula Fonsecu ve Francii kritizují, proč se zdravím vyčerpaného hráče tak riskoval a pět dnů po finále play off ho nasadil do základní sestavy. Ani Koubkovi se postup Lyonu nelíbí. „Když se podíváme na hráče ostatních zemí, tak po návratu hrají třeba jen poločas. Bylo pro mě překvapením, že Pavel nastoupil hned od začátku. Nerozumím tomu. Chyběla regenerace a je pro mě otázkou, jak si to vyhodnotili,“ uvedl reprezentační kouč.
Zprávy ze dne 7. dubna 2026
FAČR v nejbližší době oznámí detailní informace k možnosti zakoupit si lístky na zápasy českého týmu na mistrovství světa. Předseda David Trunda uvedl, že FAČR bude mít patrně k dispozici jednotky tisíců vstupenek na jednotlivá utkání. Asociace už krátce po postupu z baráže uvedla, že zájemci o lístky musejí mít ověřený profil ve fanouškovském programu FC REPRE. Jejím členům na konci minulého týdne rozeslala dotazník, v němž zjišťovala, kolik příznivců plánuje cestovat za českým týmem na šampionát a na které ze zápasů.
„Ještě dnes máme další mítink. Už víme kvóty, víme, kolik vstupenek na jaké utkání zhruba budeme mít. Je to v řádu jednotek tisíců vstupenek na jednotlivá utkání. FIFA nabízí možnost využít i poskytovatele letecké přepravy, zjišťujeme ceny. Doufám, že ve středu budeme vědět víc a budeme moc fanoušky blíže informovat,“ uvedl Trunda.
„FIFA používá podobné pravidlo jako UEFA, určitou kapacitu vyčleňuje. I když v tomhle turnajovém případě se situace řídí trochu jinak. Třeba třetí zápas hrajeme na jednom z největších stadionů s kapacitou kolem 80 tisíc diváků, tak snad budeme moci uspokojit všechny zájemce,“ doplnil generální sekretář FAČR Stanislav Rýznar.
Vedení reprezentace řeší, jakým způsobem nejlépe aklimatizovat tým na vysokou nadmořskou výšku při zápasech letního mistrovství světa v Mexiku. Národní celek zřejmě nakonec bude na základně poblíž Dallasu trénovat nejen během šampionátu, ale už i před jeho začátkem. Aklimatizační kemp před turnajem na jiném místě aktuálně nemá v plánu. Vedení reprezentace dolaďuje časový harmonogram, jasno by mělo být v příštích dnech. Na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru Fotbalové asociace ČR to řekl její předseda David Trunda.
Jeden ze strůjců postupu švédských fotbalistů na MS Gustav Lundgren se na turnaji nepředstaví. O šampionát přijde kvůli přetržené achilovce. Třicetiletý křídelník göteborského týmu GAIS se zranil při běžné rozcvičce před pondělním zápasem úvodního kola švédské ligy proti Djurgardenu (0:1). Novinářům řekl, že ho čeká operace a dlouhá rekonvalescence.
Zprávy ze dne 2. dubna 2026
Předseda FAČR David Trunda se na tiskové konferenci vyjádřil k tomu, co pro asociaci bude účast na MS znamenat finančně. „Budeme rádi, když budeme na nule. Teď je to věštění z křišťálové koule. Všichni kolegové na tom sedí a dávají dohromady podklady. Věřím, že v brzké době oznámíme minimálně jednoho nového partnera. Potěšilo mě, že na základě baráže se nám ozvali partneři, chtějí se potkat a těší se na další spolupráci. To je odraz naší práce, věřím, že ji děláme dobře a pomůže nám to v rozvoji českého fotbalu,“ popsal Trunda. Jak se bude v českém fotbale rozdělovat 222 milionů od FIFA, čtěte ZDE >>>
Další důkaz toho, jak Pavel Šulc roste nejen na fotbalovém hřišti. Jedna z opor reprezentace po postupu na MS podepsala kontrakt s Tipsportem, sázková kancelář řadí záložníka Lyonu na úroveň hokejisty Davida Pastrňáka a trojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké, kteří vystupují v jejích reklamách. „Je výrazný i mimo hřiště a svým osobitým stylem na sociálních sítích oslovuje především mladou generaci,“ říká vedoucí sponzoringu a eventů Tipsportu Martin Ptáčník.