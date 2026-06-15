MS ve fotbale ONLINE: zápas Česka proti JAR odřídí ženy. Konec kouče po debaklu?
Je to tady! Začalo fotbalové mistrovství světa a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. V prvním zápase ale vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2). Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 15. června 2026
BLOG MICHALA KVASNICI PŘÍMO Z USA | Je umění vycítit, kdo má sportovní formu, a navzdory předpokladům se takového člověka nebát využít. Reprezentační trenér Miroslav Koubek to potvrdil, když překvapil nasazením Alexandra Sojky do duelu proti Jižní Koreji. A plzeňský univerzál zase mile překvapil veřejnost sebevědomým výkonem. Je ale úplně totožným kumštem přehodnotit své dlouhodobé plány a naopak sáhnout do sestavy v případě, že si s sebou někdo na mistrovství světa do Ameriky fazonu nezabalil. Teď ten čas přichází. Celý blog čtěte ZDE>>>
Zápas českého týmu proti Jihoafrické republice bude pískat americká rozhodčí Tori Pensová. Asistentkami budou Brooke Mayová a Kathryn Nesbittová.
Když v říjnu minulého roku slavily postup po výhře 3:0 nad Svazijskem, počtem obyvatel se staly Kapverdy druhou nejmenší zemí, která se kdy na fotbalové mistrovství světa kvalifikovala. Že africké souostroví a donedávna první Island později trumflo Curacao? Na senzaci to nic neměnilo. „Modré žraloky“, jak se fotbalistům z Kapverd přezdívá, čeká historická premiéra na světovém šampionátu. V pondělí od 18:00 vyzvou v Atlantě Španělsko, úřadujícího mistra Evropy. Více čtěte ZDE>>>
Jeden zápas na mistrovství světa a dost? Zahraniční média mají jasno, Tunisko mělo po debaklu 1:5 od Švédů odvolat kouče Sabriho Lamouchiho. Afričany přitom čekají ve skupině F ještě dvě utkání a stále mají teoretickou šanci na postup. Proti Japonsku a Nizozemsku by měl Francouze nahradit jeho dosavadní asistent a bývalá hvězda týmu Vahbí Chazrí.
Podle tuniských médií následovala po nečekaném výprasku od Švédska hádka na týmovém hotelu, i to má být jeden z důvodů předčasného konce trenéra. Je to výjimečný krok, jde o první vyhazov v průběhu mistrovství od roku 1998. Tehdy k podobnému kroku sáhly po druhém zápase skupiny a ztrátě šance na postup rovnou tři výběry - Saúdské Arábie, Jižní Koreje a opět Tuniska.
Určitě jste si toho už všimli. Před každým zápasem na šampionátu se objeví na obrazovkách záběry z centrály VAR. Rozhodčí jsou na nich vedle sebe seřazení a strojově koukají do kamery. Jenže Shaun Evans z Austrálie využil okamžiku a pravou rukou udělal snadno zaznamenatelné gesto - obrácené OK pod pasem. Údajně jde o provokační taktiku u osob s pravicovými názory. Tři natažené prsty mají totiž symbolizovat písmeno W a spojený ukazovák s palem P. Dohromady tedy White Power (bílá síla). FIFA na incident ještě oficiálně nereagovala, hojně ho ale řeší veřejnost na sociálních sítích.
Velmi zajímavý krok organizátorů turnaje. Rozhodčí v zápase Uruguay-Saúdská Arábie obléknou růžové dresy, aby vzdali hold hostitelskému městu Miami. Má to symbolizovat plameňáky, místní architekturu nebo ikonické západy slunce.
Tým Ligy naruby se stejně jako česká reprezentace přesunul zpět do Spojených států amerických, konkrétně do Dallasu, kde má reprezentace svoje zázemí. Kromě monitorování Koubkovy party zavítali redaktoři Michal Kvasnica, Radek Špryňar a Pavel Baláž do fazóny nebo na utkání Japonsko - Nizozemsko. Co všechno fanzóna nabízí a jaká atmosféra panovala na stadionu pro 70 tisíc lidí?
Z Texasu je český obránce Jaroslav Zelený nadšený. Proto si nemohl nechat ujít návštěvu rodea ve zdejším westernovém městečku Stockyards. Domů si přiveze cenný suvenýr. „Původně jsem si chtěl pořídit nějaký pěkný klobouk, ale když jsem viděl ty cenovky, tak jsem od toho radši upustil a koupil jsem si slamák,“ vyprávěl reprezentační přičinlivý univerzál. Národní mužstvo se od neděle chystá na čtvrteční, do značné míry osudový, střet s Jihoafrickou republikou v Atlantě. Podle toho vypadal i dopolední trénink. Měl vážně grády. Více čtěte ZDE>>>
Možná se nad tím dalo mávnout rukou. Ale nestalo se. Jediné slůvko Jürgena Kloppa, který při fotbalovém mistrovství světa pracuje jako televizní expert, spustilo kolem německé reprezentace nežádoucí rozruch. „Nafackoval bych si za to,“ žertoval následně bývalý kouč Liverpoolu, když omylem přiživil spekulace o možném konci Juliana Nagelsmanna na lavičce národního týmu. Více čtěte ZDE>>>
Seběhlo se to takhle rychle: V čase 83:12 zápasu Švédsko – Tunisko (5:1) na mistrovství světa šel Mattias Svanberg na hřiště, jeho tým rozehrával standardní situaci. To se stalo po dalších dvanácti sekundách. A když svítilo 83:30, žolík se radoval z gólu na 4:1. Více čtěte ZDE>>>
Útočník Lamine Yamal je po zranění připraven nastoupit k dnešnímu úvodnímu utkání španělských fotbalistů na mistrovství světa s Kapverdami. Novinářům to řekl trenér Luis de la Fuente. Osmnáctiletý supertalent z Barcelony kvůli svalovým potížím od dubna nehrál, vynechal závěr sezony španělské ligy a nenastoupil ani za reprezentaci v přípravě na turnaj v Severní Americe. „Nasloucháme lékařům Barcelony i národního týmu a Lamine je připraven nastoupit,“ řekl De la Fuente s tím, že Yamal s největší pravděpodobností zápas v Atlantě začne jako náhradník na lavičce.
A úklidovou tradici dodrželi i hráči japonské reprezentace v kabině.
Japonští fanoušci po zápase s Nizozemskem (2:2) po sobě na tribunách tradičně uklidili, odpadky naházeli do modrých pytlů.
Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v mexickém Monterrey Tunisko 5:1 a jsou v čele tabulky. Dva góly vítězů vstřelil Yasin Ayari. Více čtěte ZDE>>>
Dvě břevna, jedna tyč, a přesto prohra. Ekvádor je ve smutku po utkání proti Pobřeží slonoviny, v němž padl 0:1.Více čtěte ZDE>>>
Turnajová klasika... Stačil jeden nepodařený zápas s Jižní Koreou a řeší se změny v sestavě, pochopitelně. V součtu s generálkou proti Guatemale jsou totiž některé věci markantní. Deník Sport rozebírá, jaká je na mistrovství světa aktuální situace v jednotlivých řadách reprezentačního mužstva. Jak by proti Jihoafrické republice postavili základní sestavu jeho redaktoři? Více čtěte ZDE>>>
Známý obličej, na zádech luxusní batoh. A okamžitě vyrýsovaný úsměv na tváři, když slyší pozdrav od českého novináře. „Vítejte,“ říká Andrea Stramaccioni, bývalý trenér Sparty, a nastavuje kamarádského placáka. Do rozhovoru se při setkání v Dallasu padesátiletému Italovi zpočátku příliš nechtělo, nakonec kývl. Více čtěte ZDE>>>
Nizozemsko vstoupilo do mistrovství světa remízou 2:2 s Japonskem.Více o utkání ZDE>>>
Zprávy ze dne 14. června 2026
Když se kvalifikovali na turnaj, očekávání i ve vlastní zemi byla minimální. Gól, případně jedna až dvě remízy, a hráči Curacaa by byli pro stopadesátitisícový ostrov za bohy. Na body to v prvním kole skupiny proti gigantům z Německa opravdu nebylo, přesto si fotbalový trpaslík už jeden cíl splnil. Při premiéře na světovém šampionátu si připsal gól. A že na tabuli nakonec skóre nakonec svítilo 1:7? Vedlejší... Více čtěte ZDE>>>
Michal Sadílek před nedělním tréninkem pro česká média: „V sobotu jsme měli volný den, na pozvání města Fort Worth jsme byli na rodeu, které má v tomto regionu velký význam. Bylo to něco jiného než fotbal, po sedmnácti společných dnech přišlo volno vhod. Každý přišel na jiné myšlenky, od neděle se zase soustředíme na Jihoafrickou republiku. S rodeem se v našem běžném životě v České republice nebo po Evropě nesetkáváme, byl to zajímavý zážitek. Co se fotbalu týče, víme, že zlepšení musí přijít. Zápas proti Jižní Koreji od nás nebyl dobrý, budeme muset předvést lepší výkon. A jestli vyhlížím já osobně šanci v základní sestavě? Jsem pokaždé nachystaný, chci hrát. Je to jenom na rozhodnutí trenéra.“